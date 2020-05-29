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Новости
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При попытке нелегально пересечь польско-чешскую границу задержаны 33 украинца

При попытке нелегально пересечь польско-чешскую границу задержаны 33 украинца

В среду, 27 мая, польские пограничники задержали на польско-чешской границе 33 граждан Украины. Украинцы на четырех микроавтобусах пытались нелегально пересечь границу и попасть в Чехию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.

Задержание состоялось вблизи села Воля Соколовская Нижнесилезского воеводства Польши. Пограничники во время патрулирования увидели четыре микроавтобуса на польской и чешской регистрации, которые ехали в сторону границы Чехии, минуя пункт пограничного и санитарного контроля. После остановки колонны и проверки документов выяснилось, что микроавтобусами путешествуют 33 гражданина Украины в возрасте от 20 до 60 лет и двое граждан Чехии возрастом 45 и 60 лет.

Пограничная служба Польши сообщила, что все граждане Украины приехали в Польшу легально через пункт пропуска на украинско-польской границе 25 и 27 мая и согласно правилам должны были находиться на двухнедельном карантине. Также все они имели рабочие визы, выданные польскими консульствами в Украине.

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Комендант пограничной службы аннулировал рабочие визы всем украинцам, а также подписал запрет на въезд в Польшу и страны шенгенской зоны для всех задержанных. Кроме того, украинцы должны заплатить штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Автор: 

Польша (8394) украинцы (3860) Чехия (1699) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+1
Жалко наших, не от хорошей жизни по рабочим визам в Чехию рванули. Теперь ещё попали прилично с депортом скорее всего. Криклий вакансии предлагал по 6000
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29.05.2020 16:55
+1
та цыгане по сравнению с ними - привилегированный класс
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29.05.2020 16:58
+1
Не пощастило хлопакам, польські гранічери то не аваковскі погранци, "нє парєшаєш"
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29.05.2020 17:22
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90% украинцев работающих в Чехии, работают нелегально, с польскими рабочими визами. Рынок труда Чехии практически закрыт для украинцев.
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29.05.2020 16:54 Ответить
Жалко наших, не от хорошей жизни по рабочим визам в Чехию рванули. Теперь ещё попали прилично с депортом скорее всего. Криклий вакансии предлагал по 6000
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29.05.2020 16:55 Ответить
та цыгане по сравнению с ними - привилегированный класс
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29.05.2020 16:58 Ответить
А где же "Стена Яценюка", через которую и мышь не просочится ?
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29.05.2020 16:59 Ответить
Стена Яценюка на границе с Парашей,но не в чЧехии и Польше !
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29.05.2020 21:03 Ответить
Не пощастило хлопакам, польські гранічери то не аваковскі погранци, "нє парєшаєш"
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29.05.2020 17:22 Ответить
Всё естественно - гасты поехали за бугор зарабатывать, а в Чехии больше платят..... не повезло ребятам.
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29.05.2020 17:35 Ответить
Странно! Эпоха бедности уже год как закончилась, а они, неблагодарные, все на запад удирают!
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29.05.2020 23:32 Ответить
Я живу в Чехії і вважаю, що правильно зробили, що депортували. Якщо тупа рогульня не хоче йти на карантин , не розуміє, що може привезти сюди якусь заразу, а у голові тільки гроші (як інакше),то нехай тепер попрацюють вдома декілька років.
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01.06.2020 09:53 Ответить
 
 