При попытке нелегально пересечь польско-чешскую границу задержаны 33 украинца

В среду, 27 мая, польские пограничники задержали на польско-чешской границе 33 граждан Украины. Украинцы на четырех микроавтобусах пытались нелегально пересечь границу и попасть в Чехию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.

Задержание состоялось вблизи села Воля Соколовская Нижнесилезского воеводства Польши. Пограничники во время патрулирования увидели четыре микроавтобуса на польской и чешской регистрации, которые ехали в сторону границы Чехии, минуя пункт пограничного и санитарного контроля. После остановки колонны и проверки документов выяснилось, что микроавтобусами путешествуют 33 гражданина Украины в возрасте от 20 до 60 лет и двое граждан Чехии возрастом 45 и 60 лет.

Пограничная служба Польши сообщила, что все граждане Украины приехали в Польшу легально через пункт пропуска на украинско-польской границе 25 и 27 мая и согласно правилам должны были находиться на двухнедельном карантине. Также все они имели рабочие визы, выданные польскими консульствами в Украине.

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Комендант пограничной службы аннулировал рабочие визы всем украинцам, а также подписал запрет на въезд в Польшу и страны шенгенской зоны для всех задержанных. Кроме того, украинцы должны заплатить штраф за попытку незаконного пересечения границы.