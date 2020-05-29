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Новости Коронавирус и карантин
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В Беларуси количество зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч

В Беларуси количество зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч

Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что в стране зарегистрировано 40 764 случая COVID-19.

Об этом сообщает издание БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"В Беларуси зарегистрировали 40 764 человека с положительным тестом на COVID-19", - отметило министерство.

Прирост за последние сутки - 906 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента. Выздоровели и выписаны из больниц 17 390 пациентов.

Всего в Беларуси проведено 512 418 тестов.

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Автор: 

Беларусь (7886) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А теперь смотрим на Швецию, население примерно одинаково, зараженных 36 тыс а умерших 4300. Вопрос нам вешают лапшу или в Беларуси медицина в разы круче шведской.
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29.05.2020 17:26
+5
Никто никогда не узнает что твориться в Белоруси и России.
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29.05.2020 18:02
+4
По умершим скорее всего превирают, но не сильно. Количество похорон визуально не увеличилось. В Швеции очень много умерло пожилых людей в домах престарелых, в Беларуси такого точно нет.. В любом случае цыплят по осени считать будем
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29.05.2020 17:43
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А теперь смотрим на Швецию, население примерно одинаково, зараженных 36 тыс а умерших 4300. Вопрос нам вешают лапшу или в Беларуси медицина в разы круче шведской.
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29.05.2020 17:26 Ответить
В Швеции 23 теста на 1000, в Беларуси 50. Страна живет. В Украине, если что - 7! Дальше думайте сами
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29.05.2020 17:38 Ответить
Це тих тестів, про які Лука говорив що лайно?
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29.05.2020 17:45 Ответить
луке верить, как на Луне землю покупать!!
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29.05.2020 18:08 Ответить
Вообще то по дням у Швеции было около с неделю 300,в последние дни начало рости 600,600 и уже больше 700.В Белоруссии как то стабильно около и даже больше 900.Похоже никакого феномена ни у одного ни у другого не будет.
Рядом Норвегия и Финляндия.У них явно идут дела на поправку.
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29.05.2020 19:06 Ответить
Тех уже нет давно
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29.05.2020 22:21 Ответить
Там круче лапша, чем у шведов, а не медицина
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29.05.2020 19:32 Ответить
плато лукашенка )
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29.05.2020 17:43 Ответить
По умершим скорее всего превирают, но не сильно. Количество похорон визуально не увеличилось. В Швеции очень много умерло пожилых людей в домах престарелых, в Беларуси такого точно нет.. В любом случае цыплят по осени считать будем
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29.05.2020 17:43 Ответить
Расскажи умник, как там ситуация в Столбцах?? А то может мои кореша, что то мне врут, что там небольшая ж*па!?
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29.05.2020 18:07 Ответить
И шо там в Столбцах? Ссылочку можно?
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29.05.2020 19:54 Ответить
Никто никогда не узнает что твориться в Белоруси и России.
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29.05.2020 18:02 Ответить
по большому счёту, оно нам и нах не надо!! Сколько бы их там не ушло в минус от сердечной недостаточности!
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29.05.2020 18:10 Ответить
Срань кацапская! МЕРЗОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ!
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29.05.2020 18:12 Ответить
 
 