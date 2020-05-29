Реформу децентрализации удастся завершить до конца года, - "слуга народа" Клочко

Реформа децентрализации критически нужна людям. Это доказывает и наибольшая поддержка среди населения – 72% украинцев одобряют ее проведение.

Об этом в эксклюзивном интервью "Укринформу" рассказал Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

По его словам, за почти шесть лет, как в Украине продолжается реформа децентрализации, сегодня есть все шансы говорить, что завершить этот процесс удастся быстро.

"Реформу децентрализации, которая первого апреля отпраздновала свой не слишком веселый шестой юбилей, мы завершим за восемь месяцев", – убежден Андрей Клочко. При этом он подчеркнул, что этот процесс не был бы таким результативным без участия руководства государства – Президента Владимира Зеленского и первого заместителя главы Офиса Президента Украины Сергея Трофимова.

"Сегодня у нас есть все 24 областных перспективных плана объединенных территориальных общин. Они сформированы и утверждены. Хотя еще осенью прошлого года таких было вдвое меньше. Главное в нашей работе – найти баланс между тремя основными параметрами: законом, способностью общества и волей людей. В подавляющем большинстве случаев удается достичь приемлемого решения", – отметил парламентарий.

По его словам, децентрализация – это как новый дом. Ему нужно время, чтобы он дал "усадку", чтобы он устоялся.

"Во Франции после децентрализационной реформы границы департаментов окончательно согласовывались еще 20-40 лет. А в Польше уровень конфликтности достигал 10-20%. При нашем уровне конфликтности в 3-5% (несколько десятков случаев на 1400 ОТГ) мы в Украине показываем результаты лучше, чем в среднем по Европе", – отметил Андрей Клочко.

Он также привел данные последних социологических исследований, согласно которым децентрализацию поддерживают 72% украинцев, и это самый высокий показатель среди всех реформ, осуществляемых в стране.