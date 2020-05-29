Реформу децентралізації вдасться завершити до кінця року, - "слуга народу" Клочко

Реформа децентралізації критично потрібна людям. Це доводить і найбільша підтримка серед населення – 72% українців схвалюють її

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Укрінформу" розказав голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

За його словами, за майже шість років, як в Україні триває реформа децентралізації, сьогодні є всі шанси говорити, що завершити цей процес вдасться швидко.

"Реформу децентралізації, яка першого квітня відсвяткувала свій не надто веселий шостий ювілей, ми завершимо за вісім місяців", – переконаний Андрій Клочко. При цьому він підкреслив, що цей процес не був би таким результативним без участі керівництва держави – Президента Володимира Зеленського та першого заступника глави ОПУ Сергія Трофімова.

"Сьогодні ми маємо сформовані та затверджені всі 24 обласні перспективні плани об’єднаних територіальних громад. Хоча ще восени минулого року таких було удвічі менше. Головне – знайти баланс між трьома основними параметрами: законом, спроможністю громади та волею людей. У переважній більшості випадків вдається досягти прийнятного рішення", – зазначив парламентар.

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За його словами, децентралізація – це як новий будинок. Йому потрібен час, аби він дав "осідку", аби він встоявся.

"У Франції після децентралізаційної реформи межі департаментів остаточно узгоджувалися ще 20-40 років. А у Польщі рівень конфліктності сягав 10-20%. При нашому рівні конфліктності 3-5% (кілька десятків випадків на 1400 ОТГ) ми в Україні показуємо результати кращі, ніж в середньому по Європі", – відзначив Андрій Клочко.

Він також навів дані останніх соціологічних досліджень, згідно з якими децентралізацію підтримують 72% українців і це найвищий показник серед усіх реформ, які здійснюються в державі.