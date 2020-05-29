Кабмин проводит стратегическое заседание по программе своей деятельности, присутствуют Зеленский и Разумков, - СМИ

Кабинет министров Украины вечером в пятницу,29 мая, проводит стратегическую сессию по программе деятельности правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"Кабмин собрался на стратегическую сессию", - сказал он.

По его словам, главная тема сессии - программа деятельности правительства.

В сессии принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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