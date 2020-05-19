В программе деятельности Кабмина учтены предложения нардепов, - Шмыгаль

Программа деятельности Кабинета министров Украины - структурированный документ на более чем 100 страниц, в котором учтены замечания и предложения парламентариев.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы проработали этот документ совместно с комитетами. На сегодня уже более 100 страниц структурированные, подготовленные с теми антикризисными мерами и теми видением, которое имеют парламентарии. Поэтому действительно, первая программа требовала доработки, что и произошло. Сегодня есть доработанный документ и вместе с парламентом, я надеюсь, его рассмотрим ", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что когда правительство приступило к исполнению своих обязанностей, то сразу столкнулся с такой проблемой, как пандемия коронавируса. "Мы программу писали под тот кризис, с которым столкнулись, во многом не понимая какими будут последствия кризиса, куда мы движемся. И мы ставили для себя в первую очередь кризисное задачи - спасать жизни, не дать упасть экономике. Эти вещи были прописанную в программе", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что параллельно правительство нарабатывал механизмы, которые позволили поддержать микро- и малый бизнес, финансового помочь пенсионерам и тем людям, которые из-за карантина потеряли работу.

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