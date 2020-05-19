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Новини Новий Кабмін
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У програмі діяльності Кабміну враховано пропозиції нардепів, - Шмигаль

У програмі діяльності Кабміну враховано пропозиції нардепів, - Шмигаль

Програма діяльності Кабінету міністрів України - структурований документ на більш ніж 100 сторінок, у якому враховані зауваження і пропозиції парламентаріїв.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми пропрацювали цей документ спільно із комітетами. На сьогодні вже понад 100 сторінок структуровані, підготовлені з тими антикризовими заходами та тим баченням, яке мають парламентарії. Тому справді, перша програма вимагала доопрацювання, що і відбулося. Сьогодні є доопрацьований документ і ми спільно з парламентом, я сподіваюся, його розглянемо", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що коли уряд приступив до виконання своїх обов'язків, то одразу зіштовхнувся із такою проблемою, як пандемія коронавірусу. "Ми програму писали під ту кризу, з якою зіштовхнулися, багато в чому не розуміючи, якими будуть наслідки кризи, куди ми рухаємося. І ми ставили для себе насамперед кризове завдання – рятувати життя, не дати впасти економіці. Ці речі були прописані в програмі", - наголосив він.

Прем'єр-міністр зазначив, що паралельно уряд напрацьовував механізми, які дозволили підтримати мікро- та малий бізнес, фінансового допомогти пенсіонерам та тим людям, які через карантин втратили роботу.

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Автор: 

Кабмін (14062) програма (132) Денис Шмигаль (4546)


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Звучит как в программе деятельности дурдома учтены конструктивные предложения палаты № 6.
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19.05.2020 06:14 Відповісти
Зеленые мародеры, хватит воровать из COVIDного фонда.
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21.10.2020 13:21 Відповісти
 
 