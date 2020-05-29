Реформа полиции окончательно провалилась, - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

Большинство уволенных после переаттестации полицейских восстановились через суды, заявляет бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. По ее словам реформа полиции "не то, что не дошла до конца, но и окончательно, видимо, провалилась".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я смотрю на все эти события и думаю, что это все просто совковая система. 93 процента тех, которые были после переаттестации уволены, они все через суды восстановились. К тому же криминальный блок остается слабым в сфере реформирования", - отметила Деканоидзе.

"Реформа полиции предусматривает не только реформу патрульной полиции. Это общий блок и уголовной полиции, и следственных органов, и самое главное: когда реформируется правоохранительная система, надо, чтобы параллельно реформировалась и суды, и прокуратура. Это - очень важно", - добавила она.

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По мнению Деканоидзе, последние события в Кагарлыке и в Броварах свидетельствуют о том, что "вся система уже прогнила, и как-то уже надо хоть что-то делать для того, чтобы реально или очистить систему, или просто построить новую".

"Очень часто меня обвиняли в том, что вот ее команда разрушает систему (переаттестация и т.д.). Но самое главное, о чем я сейчас жалею, что система до конца так и не была разрушена. Потому что для того, чтобы выйти из советского болота, надо ненавидеть ту совковую структуру. Понимаете? Ненавидеть коррупцию! Чтобы был закон, который наказывает людей, которые ставят себя выше закона! Это - очень важно! ", - отметила экс-руководитель Нацполиции.

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По мнению Деканоидзе, причиной провала реформы полиции может быть непонимание властью ее важности или отсутствие жесткой политической воли.