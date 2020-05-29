Реформа полиции окончательно провалилась, - экс-глава Нацполиции Деканоидзе
Большинство уволенных после переаттестации полицейских восстановились через суды, заявляет бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. По ее словам реформа полиции "не то, что не дошла до конца, но и окончательно, видимо, провалилась".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я смотрю на все эти события и думаю, что это все просто совковая система. 93 процента тех, которые были после переаттестации уволены, они все через суды восстановились. К тому же криминальный блок остается слабым в сфере реформирования", - отметила Деканоидзе.
"Реформа полиции предусматривает не только реформу патрульной полиции. Это общий блок и уголовной полиции, и следственных органов, и самое главное: когда реформируется правоохранительная система, надо, чтобы параллельно реформировалась и суды, и прокуратура. Это - очень важно", - добавила она.
По мнению Деканоидзе, последние события в Кагарлыке и в Броварах свидетельствуют о том, что "вся система уже прогнила, и как-то уже надо хоть что-то делать для того, чтобы реально или очистить систему, или просто построить новую".
"Очень часто меня обвиняли в том, что вот ее команда разрушает систему (переаттестация и т.д.). Но самое главное, о чем я сейчас жалею, что система до конца так и не была разрушена. Потому что для того, чтобы выйти из советского болота, надо ненавидеть ту совковую структуру. Понимаете? Ненавидеть коррупцию! Чтобы был закон, который наказывает людей, которые ставят себя выше закона! Это - очень важно! ", - отметила экс-руководитель Нацполиции.
По мнению Деканоидзе, причиной провала реформы полиции может быть непонимание властью ее важности или отсутствие жесткой политической воли.
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Ну не хочет руководитель или собственник с тобой работать, это его право, он в ответе за организацию.
Надо просто в трудовое законодательство записать одно-единственное основание увольнения : желание одной из сторон трудового договора с уведомлением за 2 недели. Причём работодатель должен иметь право немедленного увольнения, но тогда должен выплатить 2-недельную зарплату по полному рабочему графику. И всё.
Никаких восстановлений бриллиантовых прокуроров больше не будет. Суды очистятся от десятков тысяч трудовых споров, над фирмами не будет висеть топор, что из-за неадекватного судебного решения через годы надо будет платить сотни тысяч компенсаций.
Не хотят с тобой сотрудничать - значит не хотят, пофиг справедливо это выглядит или нет. Насильно мил не будешь, ищи себе другую работу или создай свой бизнес.
систему начал строить чучма, дальше владельцы ЗАО "Украина" ее только развивали, пэтя в том числе.
знаю пару тройку совсем неплохих крыш в Киеве, там и воду можно попить.
хлопцы уже подмели и высокое ограждение сварили - можно самоубиваться на камеру без ущерба здоровью...., недорого кстати....
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Stugna UA
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Тяжело и опасно стало выживать в аваковских кагарлыкских броварах под общим названием Украина. Безвластие, хаос, когда Президент страны вообще ничего не контролирует. Вокруг марионетки кремля, олигархат + ОПГ заправляют этой страной. Агрессивное и очень опасное место для жизни.
Голова давно съехала с катушек. Ноги идут еле-еле и не туда, куда нужно.
Почему так? Потому, что и в прямом, и в переносном смысле в Украине нету грамотных врачей. Никаких уже нету. Одни щарлатаны различных национальностей и вероисповеданий прут и прут к нам, как к бесконечно стонущей и плачущей Царевне...