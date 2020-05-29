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Новости Силовики
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Реформа полиции окончательно провалилась, - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

Реформа полиции окончательно провалилась, - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

Большинство уволенных после переаттестации полицейских восстановились через суды, заявляет бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. По ее словам реформа полиции "не то, что не дошла до конца, но и окончательно, видимо, провалилась".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я смотрю на все эти события и думаю, что это все просто совковая система. 93 процента тех, которые были после переаттестации уволены, они все через суды восстановились. К тому же криминальный блок остается слабым в сфере реформирования", - отметила Деканоидзе.

"Реформа полиции предусматривает не только реформу патрульной полиции. Это общий блок и уголовной полиции, и следственных органов, и самое главное: когда реформируется правоохранительная система, надо, чтобы параллельно реформировалась и суды, и прокуратура. Это - очень важно", - добавила она.

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По мнению Деканоидзе, последние события в Кагарлыке и в Броварах свидетельствуют о том, что "вся система уже прогнила, и как-то уже надо хоть что-то делать для того, чтобы реально или очистить систему, или просто построить новую".

"Очень часто меня обвиняли в том, что вот ее команда разрушает систему (переаттестация и т.д.). Но самое главное, о чем я сейчас жалею, что система до конца так и не была разрушена. Потому что для того, чтобы выйти из советского болота, надо ненавидеть ту совковую структуру. Понимаете? Ненавидеть коррупцию! Чтобы был закон, который наказывает людей, которые ставят себя выше закона! Это - очень важно! ", - отметила экс-руководитель Нацполиции.

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По мнению Деканоидзе, причиной провала реформы полиции может быть непонимание властью ее важности или отсутствие жесткой политической воли.

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Нацполиция (16424) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) реформы (3951) Деканоидзе (331)


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Топ комментарии
+27
Как бывший сотрудник новой патрульной полиции, скажу так. Ужасно даже не то, что реформа полностью провалена, а то, что ее в ближайшие лет 10 уже будет невозможно попытаться повторить. Ребята, которые действительно хотели изменить полицию к лучшему, насмотревшись на этот бред и конечно вернувшиеся на гражданку, больше никогда не наступят на такие грабли. Хоть 2000у.е. поставьте зарплату, нормальные не вернутся. Поэтому все куда хуже, чем может показаться.
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30.05.2020 00:44
+22
Та ты шо?!!!Врадиевку забыл?Пустую казну "проффесора" забыл?Разогнанную армию забыл?Сколько еще в стране дебилоидов секты януковоща!!!!!
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30.05.2020 03:19
+19
потрібно почати з звільнення авакова
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29.05.2020 23:36
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Страница 3 из 3
Вопрос восстановления через суд вообще выглядит шире. С одной стороны - это защита от беспредела начальства, но с другой - это блокировка нормальной работы. Трудовые отношения должны быть гибкими везде : и в государственном секторе, и в частном.
Ну не хочет руководитель или собственник с тобой работать, это его право, он в ответе за организацию.
Надо просто в трудовое законодательство записать одно-единственное основание увольнения : желание одной из сторон трудового договора с уведомлением за 2 недели. Причём работодатель должен иметь право немедленного увольнения, но тогда должен выплатить 2-недельную зарплату по полному рабочему графику. И всё.

Никаких восстановлений бриллиантовых прокуроров больше не будет. Суды очистятся от десятков тысяч трудовых споров, над фирмами не будет висеть топор, что из-за неадекватного судебного решения через годы надо будет платить сотни тысяч компенсаций.

Не хотят с тобой сотрудничать - значит не хотят, пофиг справедливо это выглядит или нет. Насильно мил не будешь, ищи себе другую работу или создай свой бизнес.
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30.05.2020 10:27 Ответить
голубан, атброськин и сабаков, всего лишь три фамилии...о каких реформах может быть речь?
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30.05.2020 10:52 Ответить
забыл порошенко, именно през согласно конституции отвечает за правоохранительную и судебную власть, рехформы в которых мы так ощущаем именно през назначает главу мвд сбу и пр...
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30.05.2020 11:45 Ответить
уже больше года ЗЕбеня рулит, но что-то не спешит менять "реформаторов", не находишь?
систему начал строить чучма, дальше владельцы ЗАО "Украина" ее только развивали, пэтя в том числе.
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30.05.2020 11:49 Ответить
Ця реформа існувала тільки на папері. гггг
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30.05.2020 10:54 Ответить
Безпринципність та неймовірна жадібність ********* Україну ! Сказав художник Іван Марчук .А тому поліціянтів треба запрошувати з Китаю .
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30.05.2020 11:09 Ответить
трупо реклама:
знаю пару тройку совсем неплохих крыш в Киеве, там и воду можно попить.
хлопцы уже подмели и высокое ограждение сварили - можно самоубиваться на камеру без ущерба здоровью...., недорого кстати....
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30.05.2020 11:42 Ответить
Да уж, не потянул шоколадный лицемер правоохранительный блок. 4 года просрал и усугубил. Как впрочем и с армией.... Остается мова і віра. Гуманитарный президент был...
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30.05.2020 11:43 Ответить
Все решается банально просто: выборные должности прокурора и шерифа для всех мегаполисов и сел Украины! Отчет только перед своими избирателями. Финансирование из местных бюджетов. Местная община сама себе выбирает законников. Надзор за их работой федеральной структурой типа СБУ и офисом ген прокурора, если надо - помощь. Никаких сраных централизированных спрутов типа МВС. Все давно придумано США - тупо копируйте!
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30.05.2020 11:53 Ответить
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU


https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1266609260361854976 3 ч

Тяжело и опасно стало выживать в аваковских кагарлыкских броварах под общим названием Украина. Безвластие, хаос, когда Президент страны вообще ничего не контролирует. Вокруг марионетки кремля, олигархат + ОПГ заправляют этой страной. Агрессивное и очень опасное место для жизни.
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30.05.2020 12:46 Ответить
Наша страна давно болеет. Кто только не берется её вылечить... На словах. А на деле все шарлатаны проводят на Украине опыты различных видов и названий. Кто "лечит" голову, кто "ноги". В итоге выходит так, что пациент скорее мертв, нежели жив.
Голова давно съехала с катушек. Ноги идут еле-еле и не туда, куда нужно.
Почему так? Потому, что и в прямом, и в переносном смысле в Украине нету грамотных врачей. Никаких уже нету. Одни щарлатаны различных национальностей и вероисповеданий прут и прут к нам, как к бесконечно стонущей и плачущей Царевне...
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30.05.2020 14:11 Ответить
ПОРА ПРОСТО РАЗРЕШИТЬ УБИВАТЬ СУДИМЫХ БАНДИТОВ !)
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31.05.2020 19:10 Ответить
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