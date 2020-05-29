Реформа поліції остаточно провалилася, - ексочільниця Нацполіції Деканоїдзе
Більшість звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди, заявляє колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. За її словами реформа поліції "не те, що не дійшла до кінця, але і остаточно, мабуть, провалилась".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я дивлюсь на ці всі події і думаю, що це все просто совкова система. 93 відсотки тих, які були після переатестації звільнені, вони всі через суди поновились. До того ж кримінальний блок лишається слабким у сфері реформування", – зауважила Деканоїдзе.
"Реформа поліції передбачає не лише реформу патрульної поліції. Це спільний блок і кримінальної поліції, і слідчих органів, і найголовніше: коли реформується правоохоронна система, треба, щоб паралельно реформувалась і судова, і прокуратура. Це – дуже важливо", - додала вона.
На думку Деканоїдзе, останні події в Кагарлику та у Броварах свідчать про те, що "вся система вже прогнила, і якось вже треба бодай щось робити для того, аби реально або очистити систему, або просто побудувати нову".
"Дуже часто мене звинувачували в тому, що ось її команда руйнує систему (переатестація і т.д.). Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!", – зауважила ексочільниця Нацполіції.
На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну не хочет руководитель или собственник с тобой работать, это его право, он в ответе за организацию.
Надо просто в трудовое законодательство записать одно-единственное основание увольнения : желание одной из сторон трудового договора с уведомлением за 2 недели. Причём работодатель должен иметь право немедленного увольнения, но тогда должен выплатить 2-недельную зарплату по полному рабочему графику. И всё.
Никаких восстановлений бриллиантовых прокуроров больше не будет. Суды очистятся от десятков тысяч трудовых споров, над фирмами не будет висеть топор, что из-за неадекватного судебного решения через годы надо будет платить сотни тысяч компенсаций.
Не хотят с тобой сотрудничать - значит не хотят, пофиг справедливо это выглядит или нет. Насильно мил не будешь, ищи себе другую работу или создай свой бизнес.
систему начал строить чучма, дальше владельцы ЗАО "Украина" ее только развивали, пэтя в том числе.
знаю пару тройку совсем неплохих крыш в Киеве, там и воду можно попить.
хлопцы уже подмели и высокое ограждение сварили - можно самоубиваться на камеру без ущерба здоровью...., недорого кстати....
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU
Stugna UA
@StugnaU
·https://twitter.com/StugnaU/status/1266609260361854976 3 ч
Тяжело и опасно стало выживать в аваковских кагарлыкских броварах под общим названием Украина. Безвластие, хаос, когда Президент страны вообще ничего не контролирует. Вокруг марионетки кремля, олигархат + ОПГ заправляют этой страной. Агрессивное и очень опасное место для жизни.
Голова давно съехала с катушек. Ноги идут еле-еле и не туда, куда нужно.
Почему так? Потому, что и в прямом, и в переносном смысле в Украине нету грамотных врачей. Никаких уже нету. Одни щарлатаны различных национальностей и вероисповеданий прут и прут к нам, как к бесконечно стонущей и плачущей Царевне...