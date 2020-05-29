Реформа поліції остаточно провалилася, - ексочільниця Нацполіції Деканоїдзе

Більшість звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди, заявляє колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. За її словами реформа поліції "не те, що не дійшла до кінця, але і остаточно, мабуть, провалилась".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я дивлюсь на ці всі події і думаю, що це все просто совкова система. 93 відсотки тих, які були після переатестації звільнені, вони всі через суди поновились. До того ж кримінальний блок лишається слабким у сфері реформування", – зауважила Деканоїдзе.

"Реформа поліції передбачає не лише реформу патрульної поліції. Це спільний блок і кримінальної поліції, і слідчих органів, і найголовніше: коли реформується правоохоронна система, треба, щоб паралельно реформувалась і судова, і прокуратура. Це – дуже важливо", - додала вона.

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На думку Деканоїдзе, останні події в Кагарлику та у Броварах свідчать про те, що "вся система вже прогнила, і якось вже треба бодай щось робити для того, аби реально або очистити систему, або просто побудувати нову".

"Дуже часто мене звинувачували в тому, що ось її команда руйнує систему (переатестація і т.д.). Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!", – зауважила ексочільниця Нацполіції.

На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.