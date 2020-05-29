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Новини Силовики
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Реформа поліції остаточно провалилася, - ексочільниця Нацполіції Деканоїдзе

Реформа поліції остаточно провалилася, - ексочільниця Нацполіції Деканоїдзе

Більшість звільнених після переатестації поліцейських поновились через суди, заявляє колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. За її словами реформа поліції "не те, що не дійшла до кінця, але і остаточно, мабуть, провалилась".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я дивлюсь на ці всі події і думаю, що це все просто совкова система. 93 відсотки тих, які були після переатестації звільнені, вони всі через суди поновились. До того ж кримінальний блок лишається слабким у сфері реформування", – зауважила Деканоїдзе.

"Реформа поліції передбачає не лише реформу патрульної поліції. Це спільний блок і кримінальної поліції, і слідчих органів, і найголовніше: коли реформується правоохоронна система, треба, щоб паралельно реформувалась і судова, і прокуратура. Це – дуже важливо", - додала вона.

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На думку Деканоїдзе, останні події в Кагарлику та у Броварах свідчать про те, що "вся система вже прогнила, і якось вже треба бодай щось робити для того, аби реально або очистити систему, або просто побудувати нову".

"Дуже часто мене звинувачували в тому, що ось її команда руйнує систему (переатестація і т.д.). Але найголовніше, про що я зараз шкодую, що система до кінця так і не була зруйнована. Тому що для того, аби вийти з радянського болота, треба ненавидіти ту совкову структуру. Розумієте? Ненавидіти корупцію! Щоби був закон, який карає людей, які ставлять себе вище за закон! Це – дуже важливо!", – зауважила ексочільниця Нацполіції.

На думку Деканоїдзе, причиною провалу реформи поліції може бути нерозуміння владою її важливості або ж відсутність жорсткої політичної волі.

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Нацполіція (15129) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) реформи (3206) Деканоідзе (226)


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Топ коментарі
+27
Как бывший сотрудник новой патрульной полиции, скажу так. Ужасно даже не то, что реформа полностью провалена, а то, что ее в ближайшие лет 10 уже будет невозможно попытаться повторить. Ребята, которые действительно хотели изменить полицию к лучшему, насмотревшись на этот бред и конечно вернувшиеся на гражданку, больше никогда не наступят на такие грабли. Хоть 2000у.е. поставьте зарплату, нормальные не вернутся. Поэтому все куда хуже, чем может показаться.
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30.05.2020 00:44
+22
Та ты шо?!!!Врадиевку забыл?Пустую казну "проффесора" забыл?Разогнанную армию забыл?Сколько еще в стране дебилоидов секты януковоща!!!!!
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30.05.2020 03:19
+19
потрібно почати з звільнення авакова
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29.05.2020 23:36
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Вопрос восстановления через суд вообще выглядит шире. С одной стороны - это защита от беспредела начальства, но с другой - это блокировка нормальной работы. Трудовые отношения должны быть гибкими везде : и в государственном секторе, и в частном.
Ну не хочет руководитель или собственник с тобой работать, это его право, он в ответе за организацию.
Надо просто в трудовое законодательство записать одно-единственное основание увольнения : желание одной из сторон трудового договора с уведомлением за 2 недели. Причём работодатель должен иметь право немедленного увольнения, но тогда должен выплатить 2-недельную зарплату по полному рабочему графику. И всё.

Никаких восстановлений бриллиантовых прокуроров больше не будет. Суды очистятся от десятков тысяч трудовых споров, над фирмами не будет висеть топор, что из-за неадекватного судебного решения через годы надо будет платить сотни тысяч компенсаций.

Не хотят с тобой сотрудничать - значит не хотят, пофиг справедливо это выглядит или нет. Насильно мил не будешь, ищи себе другую работу или создай свой бизнес.
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30.05.2020 10:27 Відповісти
голубан, атброськин и сабаков, всего лишь три фамилии...о каких реформах может быть речь?
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30.05.2020 10:52 Відповісти
забыл порошенко, именно през согласно конституции отвечает за правоохранительную и судебную власть, рехформы в которых мы так ощущаем именно през назначает главу мвд сбу и пр...
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30.05.2020 11:45 Відповісти
уже больше года ЗЕбеня рулит, но что-то не спешит менять "реформаторов", не находишь?
систему начал строить чучма, дальше владельцы ЗАО "Украина" ее только развивали, пэтя в том числе.
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30.05.2020 11:49 Відповісти
Ця реформа існувала тільки на папері. гггг
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30.05.2020 10:54 Відповісти
Безпринципність та неймовірна жадібність ********* Україну ! Сказав художник Іван Марчук .А тому поліціянтів треба запрошувати з Китаю .
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30.05.2020 11:09 Відповісти
трупо реклама:
знаю пару тройку совсем неплохих крыш в Киеве, там и воду можно попить.
хлопцы уже подмели и высокое ограждение сварили - можно самоубиваться на камеру без ущерба здоровью...., недорого кстати....
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30.05.2020 11:42 Відповісти
Да уж, не потянул шоколадный лицемер правоохранительный блок. 4 года просрал и усугубил. Как впрочем и с армией.... Остается мова і віра. Гуманитарный президент был...
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30.05.2020 11:43 Відповісти
Все решается банально просто: выборные должности прокурора и шерифа для всех мегаполисов и сел Украины! Отчет только перед своими избирателями. Финансирование из местных бюджетов. Местная община сама себе выбирает законников. Надзор за их работой федеральной структурой типа СБУ и офисом ген прокурора, если надо - помощь. Никаких сраных централизированных спрутов типа МВС. Все давно придумано США - тупо копируйте!
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30.05.2020 11:53 Відповісти
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU


https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1266609260361854976 3 ч

Тяжело и опасно стало выживать в аваковских кагарлыкских броварах под общим названием Украина. Безвластие, хаос, когда Президент страны вообще ничего не контролирует. Вокруг марионетки кремля, олигархат + ОПГ заправляют этой страной. Агрессивное и очень опасное место для жизни.
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30.05.2020 12:46 Відповісти
Наша страна давно болеет. Кто только не берется её вылечить... На словах. А на деле все шарлатаны проводят на Украине опыты различных видов и названий. Кто "лечит" голову, кто "ноги". В итоге выходит так, что пациент скорее мертв, нежели жив.
Голова давно съехала с катушек. Ноги идут еле-еле и не туда, куда нужно.
Почему так? Потому, что и в прямом, и в переносном смысле в Украине нету грамотных врачей. Никаких уже нету. Одни щарлатаны различных национальностей и вероисповеданий прут и прут к нам, как к бесконечно стонущей и плачущей Царевне...
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30.05.2020 14:11 Відповісти
ПОРА ПРОСТО РАЗРЕШИТЬ УБИВАТЬ СУДИМЫХ БАНДИТОВ !)
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31.05.2020 19:10 Відповісти
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