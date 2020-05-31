Маск потролил главу "Роскосмоса" Рогозина: "Батут работает"

Основатель SpaceX Илон Маск после успешного запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции потролил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Журналист агентства Reuters спросил директора NASA Джеймса Брайденстайна и Илона Маска, получили ли они уже реакцию России на запуск SpaceX.

"Батут работает", - заявил Маск, после чего рассмеялся вместе с Брайденстайном. Маск добавил, что "это внутренняя шутка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - Рогозин о высокой аварийности "Роскосмоса"

Напоминаем, в 2014 году Дмитрий Рогозин, который тогда был вице-премьером и занимался ракетно-космической отраслью, написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. "Проанализировав санкции против нашего "космопрома", предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - заявил тогда Рогозин.

Также читайте: Falcon 9 с астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал, Crew Dragon успешно вышел на орбиту. ВИДЕО