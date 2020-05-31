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Маск потролил главу "Роскосмоса" Рогозина: "Батут работает"

Маск потролил главу

Основатель SpaceX Илон Маск после успешного запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции потролил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Журналист агентства Reuters спросил директора NASA Джеймса Брайденстайна и Илона Маска, получили ли они уже реакцию России на запуск SpaceX.

"Батут работает", - заявил Маск, после чего рассмеялся вместе с Брайденстайном. Маск добавил, что "это внутренняя шутка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - Рогозин о высокой аварийности "Роскосмоса"

Напоминаем, в 2014 году Дмитрий Рогозин, который тогда был вице-премьером и занимался ракетно-космической отраслью, написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. "Проанализировав санкции против нашего "космопрома", предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - заявил тогда Рогозин.

Также читайте: Falcon 9 с астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал, Crew Dragon успешно вышел на орбиту. ВИДЕО

Автор: 

космос (785) Рогозин Дмитрий (243) Роскосмос (58) Маск Илон (214)


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Топ комментарии
+125
Красава!!!....
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31.05.2020 19:03
+123
Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 3654
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31.05.2020 19:32
+74
Маск потролил главу "Роскосмоса" Рогозина: "Батут работает" - Цензор.НЕТ 9277
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31.05.2020 19:04
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Страница 3 из 3
ні, ще гундяй поки є ))
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31.05.2020 23:35 Ответить


Нє, гундяй - то хранітєль скрєп. Тих, що лишилися.
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01.06.2020 00:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qKOczZf7eOc Все, что вы хотели знать о Космосе, России и Путине.
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31.05.2020 21:17 Ответить
вяличие притупилось
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31.05.2020 21:17 Ответить
Есть хороший способ спасти роскосмос от разорения. Нужно построить в Венесуэле космодром и наладить космический канал переброски колумбийского кокса. И денег заработают и уважаемых людей без источника вдохновения не оставят
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31.05.2020 21:23 Ответить
ГИ!
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31.05.2020 21:27 Ответить
Американцы снова поставили на колени кацапских мокселей и мокнули оленей в навоз козлячьей мордой!
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31.05.2020 21:41 Ответить
Батутам зараз явно не до сміху.Як,власне,і іскандерам...
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31.05.2020 21:49 Ответить
Полная ветка Сергеев Вовков,которые меж собой ругаются...))))))
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31.05.2020 22:19 Ответить
це той жирний рогозін, який у люку танчику застряг?? І його витягали підьомним краном??
От тупе жирне кацапське чмо. З ким вирішив посперечатись? З Маском? Ні, в кацапів точно не всі дома. У всіх, без виключень. !
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31.05.2020 23:33 Ответить
Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 628
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01.06.2020 01:54 Ответить
Зато у Маска диды не воевали)))
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01.06.2020 02:25 Ответить
Прощай немытая россия!
Страна рабов, страна дебилов
И опущенцев косорылых!
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01.06.2020 02:45 Ответить
Украінськи заробітчани першими освоять Марс.Ілон Маск вже зробив пропозицію...
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01.06.2020 04:30 Ответить
Украінськи заробітчани першими освоять Марс.Ілон Маск вже зробив пропозицію...
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01.06.2020 04:55 Ответить
Завезуть туди берізки,аби москалі,з криками "О,Родина" на Марс повтікали?
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01.06.2020 05:58 Ответить
Ой, вам так понравился ваш коммент, что АЖ 2 раза повторили....
Ну,шоб "подкислить". - Я ДИЗЛАЙК ВАМ СТАВЛЮ.....!
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01.06.2020 06:22 Ответить
а тебе рузькэ завидно?

Иди водку жри и на луну смотри!
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01.06.2020 10:44 Ответить
"Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - Рогозин о высокой аварийности "Роскосмоса".....

Ага.... В том-то и дело,что стоит,но....не летает.... Насмешили мои тапочки....
И промышленность стоит !! Всё стоит, что не должно стоять..,а (не...продолжать не буду,а то весельчаки станут прикалываться)
Видать хорошо всё стоит,что Пуйло статистику по короне рисует усиленно, чтобы пожалели и санкции сняли... И кто ему поверит? Смертность меньше чем в ФРГ в 2 раза, видать медицина в рассеюшке в 2 раза лучше.... Только почему- то все ,богатенькие, сюда пруться лечиться....
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01.06.2020 05:56 Ответить
рОгозина в мавзолей. Хватит ильичу качаться там бревном с суботника. Бери шинель вали домой.
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01.06.2020 10:12 Ответить
Хіба це досягнення? От кацапи своїх людей у космос щодня тисячами запускають. І без будь-яких ракет.


Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 7102
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01.06.2020 11:21 Ответить
Не кацапам тягатись зі штатами...Особливо в сферах високих технологій та Космосу.
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01.06.2020 11:57 Ответить
ЛОШАДЬ в АХ№Е !!!
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01.06.2020 12:04 Ответить
Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 6515
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01.06.2020 12:36 Ответить
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/180249_ne-nado-raskachivat-lodku

ОЧЕНЬ интересный материал Илон Маск против "журналиста" рогозина.
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01.06.2020 13:02 Ответить
Теперь Илону Маску надо быть вдвойне осторожным на разных презентациях и приёмах -
он стал стратегическим врагом кремля, который, шутя, одним махом понизил статус России
в глазах мира и самих россиян.
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01.06.2020 13:07 Ответить
Народ, я дико извиняюсь что туплю, можете мне объяснить в чем именно прикол "Батут працює". Я может просто до этого не совсем в теме был их предыдущих разговоров. Спасибо
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01.06.2020 14:31 Ответить
Напоминаем, в 2014 году Дмитрий Рогозин, который тогда был вице-премьером и занимался ракетно-космической отраслью, написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. "Проанализировав санкции против нашего "космопрома", предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - заявил тогда Рогозин.
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01.06.2020 16:19 Ответить
большое спасибо!
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02.06.2020 09:29 Ответить
Рогозин прыгал на батуте, но под его весом он прорвался.
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01.06.2020 15:24 Ответить
Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 5475
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01.06.2020 15:41 Ответить
Маск красава, настоящий украинец.
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01.06.2020 20:11 Ответить
Россия за последние 30 лет ничего нового не придумала и не сделала, максимум что, это только модернизация совкового и пропагандонские мультики.
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01.06.2020 20:15 Ответить
Маск красава
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18.06.2020 18:28 Ответить
Ой *****... У упоротых, я смотрю, прям радость...
А вы не в курсе, что, как раз, Роскосмос до сих пор запускал на МКС американских космонавтов?
Да и, даже если, потролил Маск Рогозина, что ж тут такого то??? Вопрос. Почему же он не тролит главу Укркосмоса? Может просто потому, что его нет и никогда не будет?
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07.07.2020 14:53 Ответить
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