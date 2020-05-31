Маск потролил главу "Роскосмоса" Рогозина: "Батут работает"
Основатель SpaceX Илон Маск после успешного запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции потролил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.
Журналист агентства Reuters спросил директора NASA Джеймса Брайденстайна и Илона Маска, получили ли они уже реакцию России на запуск SpaceX.
"Батут работает", - заявил Маск, после чего рассмеялся вместе с Брайденстайном. Маск добавил, что "это внутренняя шутка".
Напоминаем, в 2014 году Дмитрий Рогозин, который тогда был вице-премьером и занимался ракетно-космической отраслью, написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. "Проанализировав санкции против нашего "космопрома", предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - заявил тогда Рогозин.
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Нє, гундяй - то хранітєль скрєп. Тих, що лишилися.
От тупе жирне кацапське чмо. З ким вирішив посперечатись? З Маском? Ні, в кацапів точно не всі дома. У всіх, без виключень. !
Страна рабов, страна дебилов
И опущенцев косорылых!
Ну,шоб "подкислить". - Я ДИЗЛАЙК ВАМ СТАВЛЮ.....!
Иди водку жри и на луну смотри!
Ага.... В том-то и дело,что стоит,но....не летает.... Насмешили мои тапочки....
И промышленность стоит !! Всё стоит, что не должно стоять..,а (не...продолжать не буду,а то весельчаки станут прикалываться)
Видать хорошо всё стоит,что Пуйло статистику по короне рисует усиленно, чтобы пожалели и санкции сняли... И кто ему поверит? Смертность меньше чем в ФРГ в 2 раза, видать медицина в рассеюшке в 2 раза лучше.... Только почему- то все ,богатенькие, сюда пруться лечиться....
ОЧЕНЬ интересный материал Илон Маск против "журналиста" рогозина.
он стал стратегическим врагом кремля, который, шутя, одним махом понизил статус России
в глазах мира и самих россиян.
А вы не в курсе, что, как раз, Роскосмос до сих пор запускал на МКС американских космонавтов?
Да и, даже если, потролил Маск Рогозина, что ж тут такого то??? Вопрос. Почему же он не тролит главу Укркосмоса? Может просто потому, что его нет и никогда не будет?