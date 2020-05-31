Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює"
Засновник SpaceX Ілон Маск після успішного запуску космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції затролив главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.
Журналіст агентства Reuters запитав директора NASA Джеймса Брайденстайна та Ілона Маска, чи отримали вони вже реакцію Росії на запуск SpaceX.
"Батут працює", - заявив Маск, після чого розсміявся разом із Брайденстайном. Маск додав, що "це внутрішній жарт".
Нагадуємо, у 2014 році Дмитро Рогозін, який тоді був віцепрем'єром і займався ракетно-космічною галуззю, написав у твітері, що Росія може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС. "Проаналізувавши санкції проти нашого "космопрому", пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", - заявив тоді Рогозін.
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Нє, гундяй - то хранітєль скрєп. Тих, що лишилися.
От тупе жирне кацапське чмо. З ким вирішив посперечатись? З Маском? Ні, в кацапів точно не всі дома. У всіх, без виключень. !
Страна рабов, страна дебилов
И опущенцев косорылых!
Ну,шоб "подкислить". - Я ДИЗЛАЙК ВАМ СТАВЛЮ.....!
Иди водку жри и на луну смотри!
Ага.... В том-то и дело,что стоит,но....не летает.... Насмешили мои тапочки....
И промышленность стоит !! Всё стоит, что не должно стоять..,а (не...продолжать не буду,а то весельчаки станут прикалываться)
Видать хорошо всё стоит,что Пуйло статистику по короне рисует усиленно, чтобы пожалели и санкции сняли... И кто ему поверит? Смертность меньше чем в ФРГ в 2 раза, видать медицина в рассеюшке в 2 раза лучше.... Только почему- то все ,богатенькие, сюда пруться лечиться....
ОЧЕНЬ интересный материал Илон Маск против "журналиста" рогозина.
он стал стратегическим врагом кремля, который, шутя, одним махом понизил статус России
в глазах мира и самих россиян.
А вы не в курсе, что, как раз, Роскосмос до сих пор запускал на МКС американских космонавтов?
Да и, даже если, потролил Маск Рогозина, что ж тут такого то??? Вопрос. Почему же он не тролит главу Укркосмоса? Может просто потому, что его нет и никогда не будет?