Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює"

Засновник SpaceX Ілон Маск після успішного запуску космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції затролив главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

Журналіст агентства Reuters запитав директора NASA Джеймса Брайденстайна та Ілона Маска, чи отримали вони вже реакцію Росії на запуск SpaceX.

"Батут працює", - заявив Маск, після чого розсміявся разом із Брайденстайном. Маск додав, що "це внутрішній жарт".

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Нагадуємо, у 2014 році Дмитро Рогозін, який тоді був віцепрем'єром і займався ракетно-космічною галуззю, написав у твітері, що Росія може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС. "Проаналізувавши санкції проти нашого "космопрому", пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", - заявив тоді Рогозін.

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