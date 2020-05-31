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Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює"

Маск затролив главу

Засновник SpaceX Ілон Маск після успішного запуску космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції затролив главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

Журналіст агентства Reuters запитав директора NASA Джеймса Брайденстайна та Ілона Маска, чи отримали вони вже реакцію Росії на запуск SpaceX.

"Батут працює", - заявив Маск, після чого розсміявся разом із Брайденстайном. Маск додав, що "це внутрішній жарт".

Читайте також: "Це стереотип, що у нас щось падає. У нас давно вже стоїть і не падає", - Рогозін про високу аварійність "Роскосмосу"

Нагадуємо, у 2014 році Дмитро Рогозін, який тоді був віцепрем'єром і займався ракетно-космічною галуззю, написав у твітері, що Росія може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС. "Проаналізувавши санкції проти нашого "космопрому", пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", - заявив тоді Рогозін.

Дивіться також: Falcon 9 з астронавтами на борту стартував із мису Канаверал, Crew Dragon успішно вийшов на орбіту. ВIДЕО

Автор: 

космос (860) Рогозін Дмитро (129) Роскосмос (102) Маск Ілон (634)


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Топ коментарі
+125
Красава!!!....
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31.05.2020 19:03
+123
Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 3654
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31.05.2020 19:32
+74
Маск потролил главу "Роскосмоса" Рогозина: "Батут работает" - Цензор.НЕТ 9277
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31.05.2020 19:04
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ні, ще гундяй поки є ))
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31.05.2020 23:35 Відповісти


Нє, гундяй - то хранітєль скрєп. Тих, що лишилися.
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01.06.2020 00:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qKOczZf7eOc Все, что вы хотели знать о Космосе, России и Путине.
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31.05.2020 21:17 Відповісти
вяличие притупилось
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31.05.2020 21:17 Відповісти
Есть хороший способ спасти роскосмос от разорения. Нужно построить в Венесуэле космодром и наладить космический канал переброски колумбийского кокса. И денег заработают и уважаемых людей без источника вдохновения не оставят
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31.05.2020 21:23 Відповісти
ГИ!
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31.05.2020 21:27 Відповісти
Американцы снова поставили на колени кацапских мокселей и мокнули оленей в навоз козлячьей мордой!
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31.05.2020 21:41 Відповісти
Батутам зараз явно не до сміху.Як,власне,і іскандерам...
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31.05.2020 21:49 Відповісти
Полная ветка Сергеев Вовков,которые меж собой ругаются...))))))
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31.05.2020 22:19 Відповісти
це той жирний рогозін, який у люку танчику застряг?? І його витягали підьомним краном??
От тупе жирне кацапське чмо. З ким вирішив посперечатись? З Маском? Ні, в кацапів точно не всі дома. У всіх, без виключень. !
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31.05.2020 23:33 Відповісти
Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 628
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01.06.2020 01:54 Відповісти
Зато у Маска диды не воевали)))
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01.06.2020 02:25 Відповісти
Прощай немытая россия!
Страна рабов, страна дебилов
И опущенцев косорылых!
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01.06.2020 02:45 Відповісти
Украінськи заробітчани першими освоять Марс.Ілон Маск вже зробив пропозицію...
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01.06.2020 04:30 Відповісти
Украінськи заробітчани першими освоять Марс.Ілон Маск вже зробив пропозицію...
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01.06.2020 04:55 Відповісти
Завезуть туди берізки,аби москалі,з криками "О,Родина" на Марс повтікали?
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01.06.2020 05:58 Відповісти
Ой, вам так понравился ваш коммент, что АЖ 2 раза повторили....
Ну,шоб "подкислить". - Я ДИЗЛАЙК ВАМ СТАВЛЮ.....!
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01.06.2020 06:22 Відповісти
а тебе рузькэ завидно?

Иди водку жри и на луну смотри!
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01.06.2020 10:44 Відповісти
"Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - Рогозин о высокой аварийности "Роскосмоса".....

Ага.... В том-то и дело,что стоит,но....не летает.... Насмешили мои тапочки....
И промышленность стоит !! Всё стоит, что не должно стоять..,а (не...продолжать не буду,а то весельчаки станут прикалываться)
Видать хорошо всё стоит,что Пуйло статистику по короне рисует усиленно, чтобы пожалели и санкции сняли... И кто ему поверит? Смертность меньше чем в ФРГ в 2 раза, видать медицина в рассеюшке в 2 раза лучше.... Только почему- то все ,богатенькие, сюда пруться лечиться....
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01.06.2020 05:56 Відповісти
рОгозина в мавзолей. Хватит ильичу качаться там бревном с суботника. Бери шинель вали домой.
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01.06.2020 10:12 Відповісти
Хіба це досягнення? От кацапи своїх людей у космос щодня тисячами запускають. І без будь-яких ракет.


Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 7102
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01.06.2020 11:21 Відповісти
Не кацапам тягатись зі штатами...Особливо в сферах високих технологій та Космосу.
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01.06.2020 11:57 Відповісти
ЛОШАДЬ в АХ№Е !!!
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01.06.2020 12:04 Відповісти
Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 6515
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01.06.2020 12:36 Відповісти
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/180249_ne-nado-raskachivat-lodku

ОЧЕНЬ интересный материал Илон Маск против "журналиста" рогозина.
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01.06.2020 13:02 Відповісти
Теперь Илону Маску надо быть вдвойне осторожным на разных презентациях и приёмах -
он стал стратегическим врагом кремля, который, шутя, одним махом понизил статус России
в глазах мира и самих россиян.
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01.06.2020 13:07 Відповісти
Народ, я дико извиняюсь что туплю, можете мне объяснить в чем именно прикол "Батут працює". Я может просто до этого не совсем в теме был их предыдущих разговоров. Спасибо
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01.06.2020 14:31 Відповісти
Напоминаем, в 2014 году Дмитрий Рогозин, который тогда был вице-премьером и занимался ракетно-космической отраслью, написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. "Проанализировав санкции против нашего "космопрома", предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - заявил тогда Рогозин.
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01.06.2020 16:19 Відповісти
большое спасибо!
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02.06.2020 09:29 Відповісти
Рогозин прыгал на батуте, но под его весом он прорвался.
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01.06.2020 15:24 Відповісти
Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює" - Цензор.НЕТ 5475
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01.06.2020 15:41 Відповісти
Маск красава, настоящий украинец.
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01.06.2020 20:11 Відповісти
Россия за последние 30 лет ничего нового не придумала и не сделала, максимум что, это только модернизация совкового и пропагандонские мультики.
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01.06.2020 20:15 Відповісти
Маск красава
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18.06.2020 18:28 Відповісти
Ой *****... У упоротых, я смотрю, прям радость...
А вы не в курсе, что, как раз, Роскосмос до сих пор запускал на МКС американских космонавтов?
Да и, даже если, потролил Маск Рогозина, что ж тут такого то??? Вопрос. Почему же он не тролит главу Укркосмоса? Может просто потому, что его нет и никогда не будет?
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07.07.2020 14:53 Відповісти
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