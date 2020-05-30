Falcon 9 з астронавтами на борту стартував із мису Канаверал, Crew Dragon успішно вийшов на орбіту. ВIДЕО

США 30 травня успішно відновили запуск астронавтів у космос. Попередню спробу було відкладено через негоду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, астронавти Даг Херлі та Боб Бенкен вирушили на орбіту з космодрому Космічного центру імені Кеннеді на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

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За запуском SpaceX на космодромі спостерігали президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп.

Ракета SpaceX доставить капсулу Crew Dragon з американськими астронавтами на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Нагадаємо, першу спробу запуску, заплановану на середу, 27 травня, було відтерміновано через штормову погоду.

Востаннє запуск ракети з американськими астронавтами відбувся в 2011 році. Потім НАСА оголосило про припинення польотів за програмою "Спейс Шаттл", що змусило США звернутися до послуг "Роскосмосу" для доставки астронавтів на борт МКС.

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