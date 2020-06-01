"Зеленые инвесторы" написали письмо главе МВФ
Спор с инвесторами в зеленую энергетику вышел на уровень МВФ.
Обсуждение договоренностей иностранных инвесторов и государства Украина относительно снижения зеленых тарифов и дальнейшей перспективы сектора зеленой энергетики вышел на уровень Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Энергореформа.
Об этом стало известно из письма иностранных инвесторов на главу Фонда Кристалину Георгиеву, которые просят ее поспособствовать в переговорах с Кабинетом Министров Украины.
"К сожалению, мы обеспокоены тем, что правительство может быть на грани выхода за пределы решений, предложенных в процессе медиации, и может стремиться ввести карательные, ретроспективные, односторонние изменения к договорам с отраслью ВИЭ… Мы хотели проинформировать вас о данной ситуации, надеясь, что вы сможете поднять этот вопрос непосредственно с высшим украинским руководством", – написали представители 20 иностранных компаний.
В частности, среди авторов Notus (Германия) United Green (Британия) LongWing Energy (Люксембург), Emsolt (Турция), NBT, Scatec Solar (обе – Норвегия), Rengy Solar (Нидерланды), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеция), Total Eren (Франция).
"Мы остаемся готовыми к компромиссу и надеемся, что правительство возобновит переговоры в рамках медиации Секретариата Энергосообщества, чтобы мы могли достичь взаимоприемлемого решения, позволяющего сделать ВИЭ историей успеха, а не поражения", – отмечают авторы письма.
Они обращают внимание, что ретроспективный односторонний пересмотр "зеленых" тарифов правительствами других стран привел к обращению инвесторов в международные арбитражи, в которых они "почти без исключений" побеждали. "Уже сейчас к каждому из нас обращаются юридические компании, которые хотят представлять нас против правительства", – отмечают представители отрасли.
В то же время, по их мнению, "лавина арбитражных дел" будет проигрышной для обеих сторон. "Это станет красным флажком для прямых инвестиций не только в отрасли ВИЭ, но и в нескольких секторах, в том числе, государственно-частном партнерстве, которое зависит от государства как партнера. Уменьшение потока прямых иностранных инвестиций и рост стоимости финансирования приведет к ослаблению макроэкономической позиции Украины и усложнит достижение ей целей, в частности, в рамках программы МВФ", – обращают внимание авторы письма.
По их информации, в последние несколько лет ими было мобилизовано в сектор ВИЭ свыше $2 млрд прямых иностранных инвестиций, такой же объем планируется привлечь на протяжении следующих двух-трех лет под разрабатываемые проекты.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.
21 мая зарубежные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином. 26 мая прошла очередная встреча с премьер-министром Украины.
Как отметил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.
Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.
По мнению главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.
Американская торговая палата в Украине со своей стороны призвала правительство поддержать предложения инвесторов по добровольной реструктуризации условий поддержки возобновляемой энергетики и заключить соглашение, направленное на урегулирование кризиса в этом секторе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А еще остались лекарства, еда, газ, электричество, вода.
В Украине миллионы людей получают пенсии НИЖЕ прожиточного минимума. Для тебя это пустой звук. Посмотрел бы я на тебя, кому бы ты заплатил - за лекарство твоему больному ребенку (извини, но по-другому до тебя не дойдет, тебе чужая боль видать пох) или взнос на уменьшение содержание углекислого газа над Южным полюсом...
идите дорогой прямо и на Путина, такие умные.
строй завод, а возле него - сколько влезет ветряков и панелей и сам юзай.
И если обратиться к этому забытому искусству и развидеть, что налогов эти проклятые буржуи платят под 6 млрд, а дефицит в этой всей истории что-то около 7 млрд грн., то напрашивается вопрос к этим джентельменам на ветке, с ножовкой.
Может надо что-то строить, а не ломать?
Вот если бы Петро Лексеич написал бы , так тот написал бы !
А не вот это вот всё ...
Пусть продают свою дорогую электроэнергию на запад, но там нет дурных.
Всех причастных к этой антиукраинской преступной схеме нужно посадить в тюрьму и сделать все, чтобы эти оккупанты не могли достичь своей цели в Украине.
И не фантазируют ты про развал Украины - оно нах буржуям не надо. У них одна цель - заработать побольше и шоб это длилось подольше. А фуйню про рабов выбрось из головы - о рабе обязан заботиться хозяин, а наемному лоху дал немного денег на пиво и забыл...
Что касается статистики некоторых регионов Украины, то ветер более 5 м/с наблюдается только в 7 регионах (Причерноморский, Приазовский, Донбасский, Восточно-Крымский, Западно-Крымский и Карпатский регионы) и 2 зонах (Полтавская и Харьковская).
В карпатском регионе работают две метеостанции и данными снабжают только они. Пожжевская метеостанция (среднегодовая скорость 5,9 м/с) и Плай (среднегодовая скорость 5,8 м/с). Обе станции расположены на территории с отметками 1451м и 1330м соответственно. В этом регионе среднегодовая скорость ветра всего лишь 1,4-3,4 м/с. В Приазовском регионе в г. Мариуполе была зафиксирована среднегодовая скорость ветра на отметке 6,1м /с.Крым и дамбас с более-менее высокой розой ветров уже можно выкинуть на ближайшие десятилетия как недоступные для постройки ВЕС. Остается только х***ня в самых отдаленных уголках страны, куда придется тянуть провода аж с Киева и других городов-миллионников. Тоесть жопа будет полнейшая. И даже ***** не мечтал таким способом поставить раком и развалить Украину.
Затем инвесторы вернутся из арбитража и состригут денег с мудрого наріда второй раз, за недополученную прибыль
Стратеги у нас при власти - капец. Вместо решения проблем только новые создавать умеют.
****, таких инвестров на палю - у голодного ребенка кусок хлеба изо рта вырвут.
Вот только нужно яйца для этого иметь...
Какие, мать вашу, могут быть "инвестиции" в получение льгот ???
Вот и тут кучка иностранных инвесторов вложились в зелёную энергетику, а государство их тупо кинуло.
Во что они "инвестировали"? Поставили солнечные панели,создали,условно говоря, десять рабочих мест и приготовились обдирать народ Украины грабительскими тарифами. Это не инвесторы,это любители срубить бабла по легкому.
Так что, пирожки с говенной начинкой,могут не вопить про "инвесторов". Люди все видят и понимают.
Всіх "зелених" пофарбувати в червоний колір і заборонити як комуняк😜.
"хто не хоче-на юх з поля" - обратится в Стольгольмский арбитраж, и ты со своей зедебильной властью пойдешь нах, и будешь выплачивать компенсации за убытки, штрафы пени и тд))) Я молчу уже про то, что ни одного инвестора, транша и поддержки запада ты больше не увидишь, а долги придется отдавать.
Останется один вариант - идти тебе на отсос к Путину
Это называется - кидалово. И если это кидалово начнется - сосать вам за него, непересосать)))
САСП, ДТЭК, и другие, подавляющее большинство категорически против каких либо изменений. Или платите, или встретимся в Стокгольме и офисе МВФ.
Часть меньшинства согласилась на РЕСТРУКТИРИЗАЦИЮ долгов по Зеленому тарифу. Остальная часть согласна растянуть выплаты до 2035 года.
Об снижении в два раза речи вообще не идет, болезный...