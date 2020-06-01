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"Зеленые инвесторы" написали письмо главе МВФ

Спор с инвесторами в зеленую энергетику вышел на уровень МВФ.

Обсуждение договоренностей иностранных инвесторов и государства Украина относительно снижения зеленых тарифов и дальнейшей перспективы сектора зеленой энергетики вышел на уровень Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Энергореформа.
Об этом стало известно из письма иностранных инвесторов на главу Фонда Кристалину Георгиеву, которые просят ее поспособствовать в переговорах с Кабинетом Министров Украины.

"К сожалению, мы обеспокоены тем, что правительство может быть на грани выхода за пределы решений, предложенных в процессе медиации, и может стремиться ввести карательные, ретроспективные, односторонние изменения к договорам с отраслью ВИЭ… Мы хотели проинформировать вас о данной ситуации, надеясь, что вы сможете поднять этот вопрос непосредственно с высшим украинским руководством", – написали представители 20 иностранных компаний.

В частности, среди авторов Notus (Германия) United Green (Британия) LongWing Energy (Люксембург), Emsolt (Турция), NBT, Scatec Solar (обе – Норвегия), Rengy Solar (Нидерланды), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеция), Total Eren (Франция).

"Мы остаемся готовыми к компромиссу и надеемся, что правительство возобновит переговоры в рамках медиации Секретариата Энергосообщества, чтобы мы могли достичь взаимоприемлемого решения, позволяющего сделать ВИЭ историей успеха, а не поражения", – отмечают авторы письма.

Они обращают внимание, что ретроспективный односторонний пересмотр "зеленых" тарифов правительствами других стран привел к обращению инвесторов в международные арбитражи, в которых они "почти без исключений" побеждали. "Уже сейчас к каждому из нас обращаются юридические компании, которые хотят представлять нас против правительства", – отмечают представители отрасли.

В то же время, по их мнению, "лавина арбитражных дел" будет проигрышной для обеих сторон. "Это станет красным флажком для прямых инвестиций не только в отрасли ВИЭ, но и в нескольких секторах, в том числе, государственно-частном партнерстве, которое зависит от государства как партнера. Уменьшение потока прямых иностранных инвестиций и рост стоимости финансирования приведет к ослаблению макроэкономической позиции Украины и усложнит достижение ей целей, в частности, в рамках программы МВФ", – обращают внимание авторы письма.

По их информации, в последние несколько лет ими было мобилизовано в сектор ВИЭ свыше $2 млрд прямых иностранных инвестиций, такой же объем планируется привлечь на протяжении следующих двух-трех лет под разрабатываемые проекты.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

21 мая зарубежные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином. 26 мая прошла очередная встреча с премьер-министром Украины.

Как отметил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

По мнению главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.

Американская торговая палата в Украине со своей стороны призвала правительство поддержать предложения инвесторов по добровольной реструктуризации условий поддержки возобновляемой энергетики и заключить соглашение, направленное на урегулирование кризиса в этом секторе.

Автор: 

энергетика (2552) инвесторы (333)


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Топ комментарии
+23
Спасибо яныку и пете за таких инвесторов, которые грабят наш энергоатом и увеличивают стоимость электроэнергии в стране.
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01.06.2020 15:47
+14
альтернативная энергетика по 5гр за кв? при этих пенсиях и зарплатах? видать свинярчуки забыли, что не все миллиардами воруют
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01.06.2020 15:54
+14
Вот и говорю, что Мародера нужно повесить рядом с его корешом Ахметовым и Фирташем за ограбление народа и подписание преступных законов.
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01.06.2020 15:57
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Правила форума Совет форумчан
А в "Спортлото" не пробовали ?
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01.06.2020 15:43 Ответить
виктор - вы это к окулисту и психолого ,по тому шо или не видите или не понимаете шо написано - печалька))
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01.06.2020 15:57 Ответить
ето зєзікі, ім можно
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01.06.2020 17:18 Ответить
а Украина разве что-то должна Спортлото, и у Спортлото вымаливает очередные транши?
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01.06.2020 23:17 Ответить
Зеленые инвестиционные няни распугали всех зеленых инвесторов
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01.06.2020 15:44 Ответить
в семи няньок дитя без ока
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01.06.2020 15:46 Ответить
Спасибо яныку и пете за таких инвесторов, которые грабят наш энергоатом и увеличивают стоимость электроэнергии в стране.
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01.06.2020 15:47 Ответить
Пацак, при "Пете" как раз и произошло развитие альтернативной энергетики. А как раз при Блазне Оманском атомные электростанции переводят на минимальную нагрузку.
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01.06.2020 15:51 Ответить
альтернативная энергетика по 5гр за кв? при этих пенсиях и зарплатах? видать свинярчуки забыли, что не все миллиардами воруют
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01.06.2020 15:54 Ответить
Портрет "зарубежных инвесторов" вместе с Пецей ))
"Зелені інвестори" написали листа голові МВФ - Цензор.НЕТ 8473
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01.06.2020 16:28 Ответить
Кацапська тролятина розшумілась, чи Беня платить?
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01.06.2020 21:03 Ответить
Вот и говорю, что Мародера нужно повесить рядом с его корешом Ахметовым и Фирташем за ограбление народа и подписание преступных законов.
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01.06.2020 15:57 Ответить
Про це і розмова. Підписати з ними договірт на афігєнні тарифи.
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01.06.2020 16:03 Ответить
"развитие альтернативной энергетики" - это более 30 ардов в год из бюджета? Да проще государству было построить за свои, чем такой подход.
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01.06.2020 16:06 Ответить
Ну так плати по 5-7 грн. хто тобі заважає,еколог сраний.Цілуй свого Петю в зад,за те що такі тарифи на електроенергію прийняли.Ціна квт атомних електростанцій 40 коп,а зеленої 5-7,мало того що гроші з бюджету накрали,так ще й хочуть за них знову здерти.
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01.06.2020 16:21 Ответить
При Пете вообще-то Зеленый тариф снизили, и дали право к нему подключится каждому гражданину. 5-7 гривен - таких зеленых тарифов никто не дает. Харе фантазировать.
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01.06.2020 23:32 Ответить
И дали развернуться на зеленом тарифе Ахметову! Сторонники Поршенко не любят вспоминать как Порох с Ахметовым быстро нашли общий язык.
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02.06.2020 01:11 Ответить
У Ахметова 14% доля зеленки всего-то. И если уже на то пошло, Ахметов при Яныке еще ставил станции свои. Только в то время ты не мог ее себе поставить а он мог, и фиксировал он тариф на уровне 0,25-0.50 евроцентов, а не 0.11-0.13 как сделал Порошенко. И кстати, у Ахметова тариф дешевле чем для тебя. Для населения тариф 0.16 евроцентов.
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02.06.2020 13:11 Ответить
Енергоатом нищать наші керманичі та іх протекція на імпорт електроенергіі!!!)))
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01.06.2020 15:53 Ответить
Грехи Пети ни в коем случае нельзя забывать, но при власти сейчас Зеля и его обязанность - создать энергорынок без преференций кому-либо.
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01.06.2020 17:50 Ответить
Есть очень простое решение, чтоб убытки не росли с каждым годом а инвесторы не выли о потерянной прибыли ввести новый тариф не на то что уже есть а на новые мощности.
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01.06.2020 15:47 Ответить
Зеленые идиоты погубили все...Рекомендую инвесторам просто валить из Украины на время правления зебилов...
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01.06.2020 15:48 Ответить
Я б порекомендував і тобі з ними зникнути.
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01.06.2020 16:23 Ответить
То нехай продають свою зелену енергетику Європі.
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01.06.2020 15:50 Ответить
"Зеленые инвесторы" написали письмо главе МВФ - Цензор.НЕТ 2658
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01.06.2020 15:53 Ответить
Вообще-то Европа, в лице еврокомиссара, требует от украинских властей запустить блоки АЭС обратно и сделать нормальный энергорынок.
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01.06.2020 17:47 Ответить
Зедебилам эта мысль еще не приходила в голову. И врятли придет.
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01.06.2020 23:31 Ответить
ЗЕ дебилы похоже еще на том уровне развития, когда человек думает, что голова у него для того, куда вкусно жрать и пить!
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02.06.2020 08:44 Ответить
Чому ми маємо купувати дорожчу електроенергію коли є можливість купити дешевшу?!
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01.06.2020 15:51 Ответить
Главная причина это схема Гарантированный покупатель, по ней государство обязано все покупать сколько бы не производили зеленой энергии.
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01.06.2020 15:55 Ответить
Пока все население не передохнет с голоду! А инвесторам достанется экологичная Украина...
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01.06.2020 16:59 Ответить
От чего ты подохнешь? От того что твоя платежка на пару гривен будет больше?
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01.06.2020 23:34 Ответить
Платежка за отопление уже больше пенсии, которую получают 40% Украины.
А еще остались лекарства, еда, газ, электричество, вода.
В Украине миллионы людей получают пенсии НИЖЕ прожиточного минимума. Для тебя это пустой звук. Посмотрел бы я на тебя, кому бы ты заплатил - за лекарство твоему больному ребенку (извини, но по-другому до тебя не дойдет, тебе чужая боль видать пох) или взнос на уменьшение содержание углекислого газа над Южным полюсом...
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02.06.2020 08:41 Ответить
Так для того чтобы не было так, нужно отменить Зеленый тариф? О да, многое изменится если платежка станет на пару процентов дешевле. А я думал надо уровень жизни и зарплаты поднимать.
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02.06.2020 13:03 Ответить
это очень патриотично, газ по 15гр за куб и свет по 5 гр за киловатт, и еще квитанции обязательно на мове , тады никаких претензий
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01.06.2020 15:56 Ответить
Потому что ты должен долги отдавать
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01.06.2020 23:33 Ответить
ой, а шо такое? хотят по15 гр за киловат? да гнида рыжая?
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01.06.2020 15:53 Ответить
нет базара - стройте, но сами ее и кушайте. а не - останавливай АЭС с дешевой энергией и покупай у нас дорогую.
идите дорогой прямо и на Путина, такие умные.

строй завод, а возле него - сколько влезет ветряков и панелей и сам юзай.
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01.06.2020 15:54 Ответить
Надеюсь они написали чтобы МВФ им платило по *зеленым тарифам*? Или МВФ не дураки и не собираются покупать ни киловата сверхдорогой електроенергии? Ато что то не понимаю, почему Европа покупает у нас *грязную* атомную електроенергию по 90 копеек а не *чистую и солнечную* по 5 гривень, как нам предлагают?
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01.06.2020 15:56 Ответить
Где Европа такое предлагает? Европа предлагает запустить энергорынок и блоки АЭС.
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01.06.2020 17:48 Ответить
МВФ в отличие от местных комментаторов умеет эту как ее.. Арифметику.
И если обратиться к этому забытому искусству и развидеть, что налогов эти проклятые буржуи платят под 6 млрд, а дефицит в этой всей истории что-то около 7 млрд грн., то напрашивается вопрос к этим джентельменам на ветке, с ножовкой.
Может надо что-то строить, а не ломать?
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01.06.2020 17:53 Ответить
евроублюдки отстаньте от Украины
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01.06.2020 15:57 Ответить
Евроублюдки в лице комиссара энергокомиссии требуют, чтобы украинская власть запустила рынок электроэнергии и не компенсировала убытки частных компаний за счёт остановки атомных станций. Вот же ж ублюдки!
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01.06.2020 17:46 Ответить
все было хорошо - пришла моника и стало все плохо - совпадение?))))
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01.06.2020 15:58 Ответить
Кому было хорошо при Пете? 8,5 % было хорошо? Да я и не сомневаюсь.
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01.06.2020 16:10 Ответить
хужинибудит
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01.06.2020 16:11 Ответить
Ух ты! Они и писать умеют?
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01.06.2020 16:00 Ответить
Ну тупы-ы-е ...
Вот если бы Петро Лексеич написал бы , так тот написал бы !
А не вот это вот всё ...
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01.06.2020 16:04 Ответить
Так называемые западные инвесторы хотят завалить до основания промышленность Украины, а население Украины сделать своими рабами, подсадить на их сверхдорогую электроэнергию, чтобы в отличие от Гитлеры благополучно доить.

Пусть продают свою дорогую электроэнергию на запад, но там нет дурных.

Всех причастных к этой антиукраинской преступной схеме нужно посадить в тюрьму и сделать все, чтобы эти оккупанты не могли достичь своей цели в Украине.
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01.06.2020 16:08 Ответить
Блин, на тюрьмах разоримся!
И не фантазируют ты про развал Украины - оно нах буржуям не надо. У них одна цель - заработать побольше и шоб это длилось подольше. А фуйню про рабов выбрось из головы - о рабе обязан заботиться хозяин, а наемному лоху дал немного денег на пиво и забыл...
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02.06.2020 08:49 Ответить
Если власть пойдет на соглашение с Ахметовым и КО по вопросу *зеленой енергетики* то Украина а вернее украинский народ до 2035 года будет выплачивать по *зеленому тарифу* Ахметову и его банде вымогателей до $12млрд в год. Кроме того Украина будет вынуждена поднять цены на е/е для населения до 7-9грн/кВт (как в Норвегии и Дании которые решили полностью перейти на зеленую енергию), а так же возобновить закупки угля у Росии и Ордло, так как Украина в отличие от той же Норвегии и Дании не располагает зоной больших ветров (11-13м/с) которые нужны для номинального рабочего режима работы ветряной мельницы и в штиль или пасмкрную погоду, а так же в часы пик и зимой придется по полной программе кочегарить ТЕС того же Ахметова и засерать окружающую среду. Про АЕС можно будет уже не вспоминать. Ето не то производство которое можно будет запустить по звонку. Да и Ахметов и КО постарается сделать так чтобы все енергоблоки после остановки уже не запустились а работники были уволены и уехали на Рашку в поисках работы.
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01.06.2020 16:08 Ответить
Полностью согласен. 11 блоков тормознули, закупки топлива для АЭС на следующий год сокращают. Поэтому Ахметов и будет продавать электроэнергию ТЭС по цене зеленого тарифа. А некоторым здесь не доходит. Веерное отключения ахметова напомнит это.
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01.06.2020 16:18 Ответить
Выводите в топ. Главные воры здесь не петя и зеля, а рыжая мразь.
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01.06.2020 17:52 Ответить
А кто кучманского байстрюка-ублюдка покрывал и покрывает? Сверхдорогие "зеленые" тарифы были заложены и утверждены при Пепе. Нынешняя власть как раз и пытается исправить косяк "лучшего" президента, да не тут то было - такой визг "псевдоинвесторы" подняли, что маманегорюй! А то как же - теряют сверхприбыли
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01.06.2020 19:57 Ответить
У Ахметова столько панелей и ветряков нет, сколько ты тут ему навыдумывал.
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01.06.2020 23:23 Ответить
А веерные отключения таки будут. И вся страна будет поглядывать и молиться на синоптиков, когда же они наобещают ветренную погоду, ато уже ноги и колени болят крутить педали чтобы посмотреть телевизор или выйти в интернет. А ветренной погоды в Украине х*** и немножко. Рабочая скорость ветрогенератора развивается при ветре 11-13м/с

Что касается статистики некоторых регионов Украины, то ветер более 5 м/с наблюдается только в 7 регионах (Причерноморский, Приазовский, Донбасский, Восточно-Крымский, Западно-Крымский и Карпатский регионы) и 2 зонах (Полтавская и Харьковская).
В карпатском регионе работают две метеостанции и данными снабжают только они. Пожжевская метеостанция (среднегодовая скорость 5,9 м/с) и Плай (среднегодовая скорость 5,8 м/с). Обе станции расположены на территории с отметками 1451м и 1330м соответственно. В этом регионе среднегодовая скорость ветра всего лишь 1,4-3,4 м/с. В Приазовском регионе в г. Мариуполе была зафиксирована среднегодовая скорость ветра на отметке 6,1м /с.Крым и дамбас с более-менее высокой розой ветров уже можно выкинуть на ближайшие десятилетия как недоступные для постройки ВЕС. Остается только х***ня в самых отдаленных уголках страны, куда придется тянуть провода аж с Киева и других городов-миллионников. Тоесть жопа будет полнейшая. И даже ***** не мечтал таким способом поставить раком и развалить Украину.
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01.06.2020 16:33 Ответить
А кое кто леса и посадки вырежет - ветер подует с новой силой...)))
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01.06.2020 19:02 Ответить
Вначале состригут денег с инвесторов, а потом, когда больше никого не останется и до мудрого наріда доберутся, с новыми зелеными тарифами на горячую воду и газ.

Затем инвесторы вернутся из арбитража и состригут денег с мудрого наріда второй раз, за недополученную прибыль
Стратеги у нас при власти - капец. Вместо решения проблем только новые создавать умеют.
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01.06.2020 17:01 Ответить
Инвесторы цепляются за букву протекционистского насквозь решения. Объявить дефолт и потребовать освободить пахотные земли пол личные огороды неимущих граждан. И пеня за каждый день невыполнения в виде трехкратной стоимости аренды пляжной земли у моря. Или же национализировать и выплачивать им стоимость их вложений минус полученный навар в гривнах в течении 25 лет.
****, таких инвестров на палю - у голодного ребенка кусок хлеба изо рта вырвут.
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01.06.2020 17:08 Ответить
Заводы рабочим, землю крестьянам, Рошен диабетикам
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01.06.2020 17:43 Ответить
капец ты фантазер, я аж рассмеялся))))
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01.06.2020 23:25 Ответить
Всех в равные условия - это правило рынка!
Вот только нужно яйца для этого иметь...
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01.06.2020 17:02 Ответить
...так значит нужен диктатор-либерал?)))
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01.06.2020 19:03 Ответить
Так они же равные. Каждый может себе поставить солнечную электростанцию.
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01.06.2020 23:30 Ответить
Зелёные тарифы - это ЛЬГОТЫ
Какие, мать вашу, могут быть "инвестиции" в получение льгот ???
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01.06.2020 18:16 Ответить
Украина находится в подбрюшье богатейшей Европы с минимальныи логистическим плечом. Зарплата в стране в разы меньше европейской. Но инвесторы сюда категорически не заходят, не заводят капитал и не создают рабочие места. Всё из-за всеобщего коррупционного хаоса, отсутствия закона и постоянного обмана со стороны государства.
Вот и тут кучка иностранных инвесторов вложились в зелёную энергетику, а государство их тупо кинуло.
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01.06.2020 18:39 Ответить
С Украиной дело иметь категорически нельзя. Кинут всегда!
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01.06.2020 18:41 Ответить
Когда при овоще создалась,а при пете продолжилась практика офигенных тарифов для населения на зеленую энергетику,подтянулись и европейские шаровики,что бы срубить бабла на космической цене (якобы для развития этой самой энергетики) для населения Украины. И теперь,когда их пытаються урезонить, эти "инвесторы" верещат,а проплаченные дешевки пирожки рассказывают нам тут про охрененных "инвесторов".
Во что они "инвестировали"? Поставили солнечные панели,создали,условно говоря, десять рабочих мест и приготовились обдирать народ Украины грабительскими тарифами. Это не инвесторы,это любители срубить бабла по легкому.
Так что, пирожки с говенной начинкой,могут не вопить про "инвесторов". Люди все видят и понимают.
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01.06.2020 20:58 Ответить
Урезонят зедебилов в стокгольмском арбитраже и в МВФ)))) Так что не вякай, и плати исправно за электроэнергию.
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01.06.2020 23:29 Ответить
По ходу, иностранных инвестиций в экономику Украины станет еще меньше, хотя куда уж меньше. Но, уверен, зелёная власть с задачей справится и сведёт их к нулю.
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01.06.2020 20:12 Ответить
"Зеленые инвесторы" написали письмо главе МВФ..."

Всіх "зелених" пофарбувати в червоний колір і заборонити як комуняк😜.
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01.06.2020 23:23 Ответить
Все верно, давно пора зекоманду на место ставить. А то забыли с чьей руки кормятся, посмели на Зеленый тариф свою гнилую ротяку раскрыть.
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01.06.2020 23:27 Ответить
Кстати, я предлагаю зедебилам которые тут кукарекают о Зелном тарифе, не тратить время, потому что Зеленый тариф будет и дальше. Лучше пойдите у своего клоуна спросите, как он довел страну до того, что по Зеленым тарифам стало сложно платить, и когда будут зарплаты по 4000 долларов
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01.06.2020 23:40 Ответить
******* подякуй-за преференції собі-дешеву-в Європу,дорогу-з Європи.Скоро 25%-від бюджету будуть платити,як Чехія "зелених тарифів" в кишені бариг.МВФ не допоможе жодній стороні.Запропонувати знизити наполовину тарифи,а хто не хоче-на юх з поля.Половина вже погодились.
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02.06.2020 04:30 Ответить
МВФ вообще-то под закон об Энергорынке деньги давал)))
"хто не хоче-на юх з поля" - обратится в Стольгольмский арбитраж, и ты со своей зедебильной властью пойдешь нах, и будешь выплачивать компенсации за убытки, штрафы пени и тд))) Я молчу уже про то, что ни одного инвестора, транша и поддержки запада ты больше не увидишь, а долги придется отдавать.
Останется один вариант - идти тебе на отсос к Путину
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02.06.2020 13:17 Ответить
В цивилизованном мире так не работает - сначала привлечь инвесторов давая им гарантии на законодательном уровне, люди вложили деньги, взяли кредиты, при чем среди них и обычные небогатые люди. А потом приходят зедебилы к власти и пугают тем, что закон отменят или изменят.
Это называется - кидалово. И если это кидалово начнется - сосать вам за него, непересосать)))
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02.06.2020 13:21 Ответить
И какая там половина уже согласилась и на что? Что ты крякаешь?
САСП, ДТЭК, и другие, подавляющее большинство категорически против каких либо изменений. Или платите, или встретимся в Стокгольме и офисе МВФ.
Часть меньшинства согласилась на РЕСТРУКТИРИЗАЦИЮ долгов по Зеленому тарифу. Остальная часть согласна растянуть выплаты до 2035 года.
Об снижении в два раза речи вообще не идет, болезный...
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02.06.2020 13:32 Ответить
Ой блин... Как бы кто не покатался на лопастях ветряной электростанции - чуство меры жадные ******** потеряли!
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02.06.2020 08:51 Ответить
Иди покатайся)))
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02.06.2020 13:17 Ответить
Та пох. твій зелено-каломойний тариф від шоколадо-колорадних бариг,які кредити брали для розвитку власних 104-х компаній,виписуючи самим собі державні ліцензії при створених під себе законах,мов дишло.Енергоринок не регулюється МВФ-він має бути конкурентним і вирівняним(ціни для населення і промисловості рівні),аби зменшити корупцію).А твої власні інвестиції,аби швидко на комусь заробити-це твої проблеми,мокра куриця.
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03.06.2020 01:58 Ответить
 
 