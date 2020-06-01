"Зеленые инвесторы" написали письмо главе МВФ..."

Спор с инвесторами в зеленую энергетику вышел на уровень МВФ.

Обсуждение договоренностей иностранных инвесторов и государства Украина относительно снижения зеленых тарифов и дальнейшей перспективы сектора зеленой энергетики вышел на уровень Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Энергореформа.

Об этом стало известно из письма иностранных инвесторов на главу Фонда Кристалину Георгиеву, которые просят ее поспособствовать в переговорах с Кабинетом Министров Украины.



"К сожалению, мы обеспокоены тем, что правительство может быть на грани выхода за пределы решений, предложенных в процессе медиации, и может стремиться ввести карательные, ретроспективные, односторонние изменения к договорам с отраслью ВИЭ… Мы хотели проинформировать вас о данной ситуации, надеясь, что вы сможете поднять этот вопрос непосредственно с высшим украинским руководством", – написали представители 20 иностранных компаний.



В частности, среди авторов Notus (Германия) United Green (Британия) LongWing Energy (Люксембург), Emsolt (Турция), NBT, Scatec Solar (обе – Норвегия), Rengy Solar (Нидерланды), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеция), Total Eren (Франция).



"Мы остаемся готовыми к компромиссу и надеемся, что правительство возобновит переговоры в рамках медиации Секретариата Энергосообщества, чтобы мы могли достичь взаимоприемлемого решения, позволяющего сделать ВИЭ историей успеха, а не поражения", – отмечают авторы письма.



Они обращают внимание, что ретроспективный односторонний пересмотр "зеленых" тарифов правительствами других стран привел к обращению инвесторов в международные арбитражи, в которых они "почти без исключений" побеждали. "Уже сейчас к каждому из нас обращаются юридические компании, которые хотят представлять нас против правительства", – отмечают представители отрасли.



В то же время, по их мнению, "лавина арбитражных дел" будет проигрышной для обеих сторон. "Это станет красным флажком для прямых инвестиций не только в отрасли ВИЭ, но и в нескольких секторах, в том числе, государственно-частном партнерстве, которое зависит от государства как партнера. Уменьшение потока прямых иностранных инвестиций и рост стоимости финансирования приведет к ослаблению макроэкономической позиции Украины и усложнит достижение ей целей, в частности, в рамках программы МВФ", – обращают внимание авторы письма.



По их информации, в последние несколько лет ими было мобилизовано в сектор ВИЭ свыше $2 млрд прямых иностранных инвестиций, такой же объем планируется привлечь на протяжении следующих двух-трех лет под разрабатываемые проекты.



Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.



21 мая зарубежные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином. 26 мая прошла очередная встреча с премьер-министром Украины.



Как отметил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.



Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.



По мнению главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.



Американская торговая палата в Украине со своей стороны призвала правительство поддержать предложения инвесторов по добровольной реструктуризации условий поддержки возобновляемой энергетики и заключить соглашение, направленное на урегулирование кризиса в этом секторе.