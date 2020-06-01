"Зелені інвестори" написали листа голові МВФ

Спір з інвесторами в зелену енергетику вийшов на рівень МВФ.

Обговорення домовленостей іноземних інвесторів і держави Україна щодо зниження зелених тарифів і подальшої перспективи сектору зеленої енергетики вийшло на рівень Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє Енергореформа.

Про це стало відомо з листа іноземних інвесторів главі Фонду Крісталіні Георгієвій, які просять її посприяти в переговорах з Кабінетом Міністрів України.

"На жаль, ми стурбовані тим, що уряд може бути на межі виходу за межі рішень, запропонованих у процесі медіації, і може прагнути ввести каральні, ретроспективні, односторонні зміни до договорів з галуззю ВДЕ ... Ми хотіли поінформувати вас про цю ситуацію, сподіваючись, що ви зможете порушити це питання безпосередньо з найвищим українським керівництвом", - написали представники 20 іноземних компаній.

Зокрема, серед авторів - Notus (Німеччина) United Green (Британія) LongWing Energy (Люксембург), Emsolt (Туреччина), NBT, Scatec Solar (обидві - Норвегія), Rengy Solar (Нідерланди), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеція), Total Eren (Франція).

"Ми залишаємося готовими до компромісу і сподіваємося, що уряд відновить переговори в межах медіації Секретаріату енергоспільноти, щоб ми могли досягти взаємоприйнятного рішення, що дозволяє зробити ВДЕ історією успіху, а не поразки", - зазначають автори листа.

Вони звертають увагу, що ретроспективний односторонній перегляд "зелених" тарифів урядами інших країн привів до звернення інвесторів до міжнародних арбітражів, у яких вони "майже без винятків" перемагали. "Уже зараз до кожного з нас звертаються юридичні компанії, які хочуть представляти нас проти уряду", - зазначають представники галузі.

Водночас, на їхню думку, "лавина арбітражних справ" буде програшною для обох сторін. "Це стане червоним прапорцем для прямих інвестицій не тільки в галузі ВДЕ, а й в кількох секторах, зокрема державно-приватному партнерстві, яке залежить від держави як партнера. Зменшення потоку прямих іноземних інвестицій і зростання вартості фінансування призведе до послаблення макроекономічної позиції України та ускладнить досягнення нею цілей, зокрема в межах програми МВФ", - звертають увагу автори листа.

За їхньою інформацією, в останні кілька років ними було мобілізовано в сектор ВДЕ понад $2 млрд прямих іноземних інвестицій, такий же обсяг планується залучити протягом наступних двох-трьох років під проєкти, які розробляються.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

21 травня зарубіжні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення до голови уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном. 26 травня відбулася чергова зустріч з прем'єр-міністром України.

Як зазначив власник компанії "Віндркрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проєктів в Україні до моменту підписання меморандуму.

Генеральний менеджер компанії NBT в Україні Магнус Йохансен повідомляв, що компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабміном, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

На думку глави Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі, Україна має підписати меморандум із зарубіжними інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.

Американська торговельна палата в Україні зі свого боку закликала уряд підтримати пропозиції інвесторів щодо добровільної реструктуризації умов підтримки відновлюваної енергетики та укласти угоду, спрямовану на врегулювання кризи в цьому секторі.