"Зелені інвестори" написали листа голові МВФ
Спір з інвесторами в зелену енергетику вийшов на рівень МВФ.
Обговорення домовленостей іноземних інвесторів і держави Україна щодо зниження зелених тарифів і подальшої перспективи сектору зеленої енергетики вийшло на рівень Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє Енергореформа.
Про це стало відомо з листа іноземних інвесторів главі Фонду Крісталіні Георгієвій, які просять її посприяти в переговорах з Кабінетом Міністрів України.
"На жаль, ми стурбовані тим, що уряд може бути на межі виходу за межі рішень, запропонованих у процесі медіації, і може прагнути ввести каральні, ретроспективні, односторонні зміни до договорів з галуззю ВДЕ ... Ми хотіли поінформувати вас про цю ситуацію, сподіваючись, що ви зможете порушити це питання безпосередньо з найвищим українським керівництвом", - написали представники 20 іноземних компаній.
Зокрема, серед авторів - Notus (Німеччина) United Green (Британія) LongWing Energy (Люксембург), Emsolt (Туреччина), NBT, Scatec Solar (обидві - Норвегія), Rengy Solar (Нідерланди), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеція), Total Eren (Франція).
"Ми залишаємося готовими до компромісу і сподіваємося, що уряд відновить переговори в межах медіації Секретаріату енергоспільноти, щоб ми могли досягти взаємоприйнятного рішення, що дозволяє зробити ВДЕ історією успіху, а не поразки", - зазначають автори листа.
Вони звертають увагу, що ретроспективний односторонній перегляд "зелених" тарифів урядами інших країн привів до звернення інвесторів до міжнародних арбітражів, у яких вони "майже без винятків" перемагали. "Уже зараз до кожного з нас звертаються юридичні компанії, які хочуть представляти нас проти уряду", - зазначають представники галузі.
Водночас, на їхню думку, "лавина арбітражних справ" буде програшною для обох сторін. "Це стане червоним прапорцем для прямих інвестицій не тільки в галузі ВДЕ, а й в кількох секторах, зокрема державно-приватному партнерстві, яке залежить від держави як партнера. Зменшення потоку прямих іноземних інвестицій і зростання вартості фінансування призведе до послаблення макроекономічної позиції України та ускладнить досягнення нею цілей, зокрема в межах програми МВФ", - звертають увагу автори листа.
За їхньою інформацією, в останні кілька років ними було мобілізовано в сектор ВДЕ понад $2 млрд прямих іноземних інвестицій, такий же обсяг планується залучити протягом наступних двох-трьох років під проєкти, які розробляються.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.
21 травня зарубіжні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення до голови уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном. 26 травня відбулася чергова зустріч з прем'єр-міністром України.
Як зазначив власник компанії "Віндркрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проєктів в Україні до моменту підписання меморандуму.
Генеральний менеджер компанії NBT в Україні Магнус Йохансен повідомляв, що компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабміном, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.
На думку глави Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі, Україна має підписати меморандум із зарубіжними інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.
Американська торговельна палата в Україні зі свого боку закликала уряд підтримати пропозиції інвесторів щодо добровільної реструктуризації умов підтримки відновлюваної енергетики та укласти угоду, спрямовану на врегулювання кризи в цьому секторі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А еще остались лекарства, еда, газ, электричество, вода.
В Украине миллионы людей получают пенсии НИЖЕ прожиточного минимума. Для тебя это пустой звук. Посмотрел бы я на тебя, кому бы ты заплатил - за лекарство твоему больному ребенку (извини, но по-другому до тебя не дойдет, тебе чужая боль видать пох) или взнос на уменьшение содержание углекислого газа над Южным полюсом...
идите дорогой прямо и на Путина, такие умные.
строй завод, а возле него - сколько влезет ветряков и панелей и сам юзай.
И если обратиться к этому забытому искусству и развидеть, что налогов эти проклятые буржуи платят под 6 млрд, а дефицит в этой всей истории что-то около 7 млрд грн., то напрашивается вопрос к этим джентельменам на ветке, с ножовкой.
Может надо что-то строить, а не ломать?
Вот если бы Петро Лексеич написал бы , так тот написал бы !
А не вот это вот всё ...
Пусть продают свою дорогую электроэнергию на запад, но там нет дурных.
Всех причастных к этой антиукраинской преступной схеме нужно посадить в тюрьму и сделать все, чтобы эти оккупанты не могли достичь своей цели в Украине.
И не фантазируют ты про развал Украины - оно нах буржуям не надо. У них одна цель - заработать побольше и шоб это длилось подольше. А фуйню про рабов выбрось из головы - о рабе обязан заботиться хозяин, а наемному лоху дал немного денег на пиво и забыл...
Что касается статистики некоторых регионов Украины, то ветер более 5 м/с наблюдается только в 7 регионах (Причерноморский, Приазовский, Донбасский, Восточно-Крымский, Западно-Крымский и Карпатский регионы) и 2 зонах (Полтавская и Харьковская).
В карпатском регионе работают две метеостанции и данными снабжают только они. Пожжевская метеостанция (среднегодовая скорость 5,9 м/с) и Плай (среднегодовая скорость 5,8 м/с). Обе станции расположены на территории с отметками 1451м и 1330м соответственно. В этом регионе среднегодовая скорость ветра всего лишь 1,4-3,4 м/с. В Приазовском регионе в г. Мариуполе была зафиксирована среднегодовая скорость ветра на отметке 6,1м /с.Крым и дамбас с более-менее высокой розой ветров уже можно выкинуть на ближайшие десятилетия как недоступные для постройки ВЕС. Остается только х***ня в самых отдаленных уголках страны, куда придется тянуть провода аж с Киева и других городов-миллионников. Тоесть жопа будет полнейшая. И даже ***** не мечтал таким способом поставить раком и развалить Украину.
Затем инвесторы вернутся из арбитража и состригут денег с мудрого наріда второй раз, за недополученную прибыль
Стратеги у нас при власти - капец. Вместо решения проблем только новые создавать умеют.
****, таких инвестров на палю - у голодного ребенка кусок хлеба изо рта вырвут.
Вот только нужно яйца для этого иметь...
Какие, мать вашу, могут быть "инвестиции" в получение льгот ???
Вот и тут кучка иностранных инвесторов вложились в зелёную энергетику, а государство их тупо кинуло.
Во что они "инвестировали"? Поставили солнечные панели,создали,условно говоря, десять рабочих мест и приготовились обдирать народ Украины грабительскими тарифами. Это не инвесторы,это любители срубить бабла по легкому.
Так что, пирожки с говенной начинкой,могут не вопить про "инвесторов". Люди все видят и понимают.
Всіх "зелених" пофарбувати в червоний колір і заборонити як комуняк😜.
"хто не хоче-на юх з поля" - обратится в Стольгольмский арбитраж, и ты со своей зедебильной властью пойдешь нах, и будешь выплачивать компенсации за убытки, штрафы пени и тд))) Я молчу уже про то, что ни одного инвестора, транша и поддержки запада ты больше не увидишь, а долги придется отдавать.
Останется один вариант - идти тебе на отсос к Путину
Это называется - кидалово. И если это кидалово начнется - сосать вам за него, непересосать)))
САСП, ДТЭК, и другие, подавляющее большинство категорически против каких либо изменений. Или платите, или встретимся в Стокгольме и офисе МВФ.
Часть меньшинства согласилась на РЕСТРУКТИРИЗАЦИЮ долгов по Зеленому тарифу. Остальная часть согласна растянуть выплаты до 2035 года.
Об снижении в два раза речи вообще не идет, болезный...