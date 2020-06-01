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Новини
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"Зелені інвестори" написали листа голові МВФ

Спір з інвесторами в зелену енергетику вийшов на рівень МВФ.

Обговорення домовленостей іноземних інвесторів і держави Україна щодо зниження зелених тарифів і подальшої перспективи сектору зеленої енергетики вийшло на рівень Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє Енергореформа.

Про це стало відомо з листа іноземних інвесторів главі Фонду Крісталіні Георгієвій, які просять її посприяти в переговорах з Кабінетом Міністрів України.

"На жаль, ми стурбовані тим, що уряд може бути на межі виходу за межі рішень, запропонованих у процесі медіації, і може прагнути ввести каральні, ретроспективні, односторонні зміни до договорів з галуззю ВДЕ ... Ми хотіли поінформувати вас про цю ситуацію, сподіваючись, що ви зможете порушити це питання безпосередньо з найвищим українським керівництвом", - написали представники 20 іноземних компаній.

Зокрема, серед авторів - Notus (Німеччина) United Green (Британія) LongWing Energy (Люксембург), Emsolt (Туреччина), NBT, Scatec Solar (обидві - Норвегія), Rengy Solar (Нідерланди), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеція), Total Eren (Франція).

"Ми залишаємося готовими до компромісу і сподіваємося, що уряд відновить переговори в межах медіації Секретаріату енергоспільноти, щоб ми могли досягти взаємоприйнятного рішення, що дозволяє зробити ВДЕ історією успіху, а не поразки", - зазначають автори листа.

Вони звертають увагу, що ретроспективний односторонній перегляд "зелених" тарифів урядами інших країн привів до звернення інвесторів до міжнародних арбітражів, у яких вони "майже без винятків" перемагали. "Уже зараз до кожного з нас звертаються юридичні компанії, які хочуть представляти нас проти уряду", - зазначають представники галузі.

Водночас, на їхню думку, "лавина арбітражних справ" буде програшною для обох сторін. "Це стане червоним прапорцем для прямих інвестицій не тільки в галузі ВДЕ, а й в кількох секторах, зокрема державно-приватному партнерстві, яке залежить від держави як партнера. Зменшення потоку прямих іноземних інвестицій і зростання вартості фінансування призведе до послаблення макроекономічної позиції України та ускладнить досягнення нею цілей, зокрема в межах програми МВФ", - звертають увагу автори листа.

За їхньою інформацією, в останні кілька років ними було мобілізовано в сектор ВДЕ понад $2 млрд прямих іноземних інвестицій, такий же обсяг планується залучити протягом наступних двох-трьох років під проєкти, які розробляються.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

21 травня зарубіжні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення до голови уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном. 26 травня відбулася чергова зустріч з прем'єр-міністром України.

Як зазначив власник компанії "Віндркрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проєктів в Україні до моменту підписання меморандуму.

Генеральний менеджер компанії NBT в Україні Магнус Йохансен повідомляв, що компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабміном, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

На думку глави Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі, Україна має підписати меморандум із зарубіжними інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.

Американська торговельна палата в Україні зі свого боку закликала уряд підтримати пропозиції інвесторів щодо добровільної реструктуризації умов підтримки відновлюваної енергетики та укласти угоду, спрямовану на врегулювання кризи в цьому секторі.

Автор: 

енергетика (2578) інвестори (444)


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Топ коментарі
+23
Спасибо яныку и пете за таких инвесторов, которые грабят наш энергоатом и увеличивают стоимость электроэнергии в стране.
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01.06.2020 15:47
+14
альтернативная энергетика по 5гр за кв? при этих пенсиях и зарплатах? видать свинярчуки забыли, что не все миллиардами воруют
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01.06.2020 15:54
+14
Вот и говорю, что Мародера нужно повесить рядом с его корешом Ахметовым и Фирташем за ограбление народа и подписание преступных законов.
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01.06.2020 15:57
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А в "Спортлото" не пробовали ?
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01.06.2020 15:43 Відповісти
виктор - вы это к окулисту и психолого ,по тому шо или не видите или не понимаете шо написано - печалька))
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01.06.2020 15:57 Відповісти
ето зєзікі, ім можно
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01.06.2020 17:18 Відповісти
а Украина разве что-то должна Спортлото, и у Спортлото вымаливает очередные транши?
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01.06.2020 23:17 Відповісти
Зеленые инвестиционные няни распугали всех зеленых инвесторов
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01.06.2020 15:44 Відповісти
в семи няньок дитя без ока
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01.06.2020 15:46 Відповісти
Спасибо яныку и пете за таких инвесторов, которые грабят наш энергоатом и увеличивают стоимость электроэнергии в стране.
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01.06.2020 15:47 Відповісти
Пацак, при "Пете" как раз и произошло развитие альтернативной энергетики. А как раз при Блазне Оманском атомные электростанции переводят на минимальную нагрузку.
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01.06.2020 15:51 Відповісти
альтернативная энергетика по 5гр за кв? при этих пенсиях и зарплатах? видать свинярчуки забыли, что не все миллиардами воруют
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01.06.2020 15:54 Відповісти
Портрет "зарубежных инвесторов" вместе с Пецей ))
"Зелені інвестори" написали листа голові МВФ - Цензор.НЕТ 8473
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01.06.2020 16:28 Відповісти
Кацапська тролятина розшумілась, чи Беня платить?
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01.06.2020 21:03 Відповісти
Вот и говорю, что Мародера нужно повесить рядом с его корешом Ахметовым и Фирташем за ограбление народа и подписание преступных законов.
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01.06.2020 15:57 Відповісти
Про це і розмова. Підписати з ними договірт на афігєнні тарифи.
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01.06.2020 16:03 Відповісти
"развитие альтернативной энергетики" - это более 30 ардов в год из бюджета? Да проще государству было построить за свои, чем такой подход.
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01.06.2020 16:06 Відповісти
Ну так плати по 5-7 грн. хто тобі заважає,еколог сраний.Цілуй свого Петю в зад,за те що такі тарифи на електроенергію прийняли.Ціна квт атомних електростанцій 40 коп,а зеленої 5-7,мало того що гроші з бюджету накрали,так ще й хочуть за них знову здерти.
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01.06.2020 16:21 Відповісти
При Пете вообще-то Зеленый тариф снизили, и дали право к нему подключится каждому гражданину. 5-7 гривен - таких зеленых тарифов никто не дает. Харе фантазировать.
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01.06.2020 23:32 Відповісти
И дали развернуться на зеленом тарифе Ахметову! Сторонники Поршенко не любят вспоминать как Порох с Ахметовым быстро нашли общий язык.
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02.06.2020 01:11 Відповісти
У Ахметова 14% доля зеленки всего-то. И если уже на то пошло, Ахметов при Яныке еще ставил станции свои. Только в то время ты не мог ее себе поставить а он мог, и фиксировал он тариф на уровне 0,25-0.50 евроцентов, а не 0.11-0.13 как сделал Порошенко. И кстати, у Ахметова тариф дешевле чем для тебя. Для населения тариф 0.16 евроцентов.
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02.06.2020 13:11 Відповісти
Енергоатом нищать наші керманичі та іх протекція на імпорт електроенергіі!!!)))
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01.06.2020 15:53 Відповісти
Грехи Пети ни в коем случае нельзя забывать, но при власти сейчас Зеля и его обязанность - создать энергорынок без преференций кому-либо.
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01.06.2020 17:50 Відповісти
Есть очень простое решение, чтоб убытки не росли с каждым годом а инвесторы не выли о потерянной прибыли ввести новый тариф не на то что уже есть а на новые мощности.
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01.06.2020 15:47 Відповісти
Зеленые идиоты погубили все...Рекомендую инвесторам просто валить из Украины на время правления зебилов...
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01.06.2020 15:48 Відповісти
Я б порекомендував і тобі з ними зникнути.
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01.06.2020 16:23 Відповісти
То нехай продають свою зелену енергетику Європі.
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01.06.2020 15:50 Відповісти
"Зеленые инвесторы" написали письмо главе МВФ - Цензор.НЕТ 2658
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01.06.2020 15:53 Відповісти
Вообще-то Европа, в лице еврокомиссара, требует от украинских властей запустить блоки АЭС обратно и сделать нормальный энергорынок.
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01.06.2020 17:47 Відповісти
Зедебилам эта мысль еще не приходила в голову. И врятли придет.
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01.06.2020 23:31 Відповісти
ЗЕ дебилы похоже еще на том уровне развития, когда человек думает, что голова у него для того, куда вкусно жрать и пить!
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02.06.2020 08:44 Відповісти
Чому ми маємо купувати дорожчу електроенергію коли є можливість купити дешевшу?!
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01.06.2020 15:51 Відповісти
Главная причина это схема Гарантированный покупатель, по ней государство обязано все покупать сколько бы не производили зеленой энергии.
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01.06.2020 15:55 Відповісти
Пока все население не передохнет с голоду! А инвесторам достанется экологичная Украина...
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01.06.2020 16:59 Відповісти
От чего ты подохнешь? От того что твоя платежка на пару гривен будет больше?
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01.06.2020 23:34 Відповісти
Платежка за отопление уже больше пенсии, которую получают 40% Украины.
А еще остались лекарства, еда, газ, электричество, вода.
В Украине миллионы людей получают пенсии НИЖЕ прожиточного минимума. Для тебя это пустой звук. Посмотрел бы я на тебя, кому бы ты заплатил - за лекарство твоему больному ребенку (извини, но по-другому до тебя не дойдет, тебе чужая боль видать пох) или взнос на уменьшение содержание углекислого газа над Южным полюсом...
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02.06.2020 08:41 Відповісти
Так для того чтобы не было так, нужно отменить Зеленый тариф? О да, многое изменится если платежка станет на пару процентов дешевле. А я думал надо уровень жизни и зарплаты поднимать.
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02.06.2020 13:03 Відповісти
это очень патриотично, газ по 15гр за куб и свет по 5 гр за киловатт, и еще квитанции обязательно на мове , тады никаких претензий
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01.06.2020 15:56 Відповісти
Потому что ты должен долги отдавать
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01.06.2020 23:33 Відповісти
ой, а шо такое? хотят по15 гр за киловат? да гнида рыжая?
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01.06.2020 15:53 Відповісти
нет базара - стройте, но сами ее и кушайте. а не - останавливай АЭС с дешевой энергией и покупай у нас дорогую.
идите дорогой прямо и на Путина, такие умные.

строй завод, а возле него - сколько влезет ветряков и панелей и сам юзай.
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01.06.2020 15:54 Відповісти
Надеюсь они написали чтобы МВФ им платило по *зеленым тарифам*? Или МВФ не дураки и не собираются покупать ни киловата сверхдорогой електроенергии? Ато что то не понимаю, почему Европа покупает у нас *грязную* атомную електроенергию по 90 копеек а не *чистую и солнечную* по 5 гривень, как нам предлагают?
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01.06.2020 15:56 Відповісти
Где Европа такое предлагает? Европа предлагает запустить энергорынок и блоки АЭС.
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01.06.2020 17:48 Відповісти
МВФ в отличие от местных комментаторов умеет эту как ее.. Арифметику.
И если обратиться к этому забытому искусству и развидеть, что налогов эти проклятые буржуи платят под 6 млрд, а дефицит в этой всей истории что-то около 7 млрд грн., то напрашивается вопрос к этим джентельменам на ветке, с ножовкой.
Может надо что-то строить, а не ломать?
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01.06.2020 17:53 Відповісти
евроублюдки отстаньте от Украины
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01.06.2020 15:57 Відповісти
Евроублюдки в лице комиссара энергокомиссии требуют, чтобы украинская власть запустила рынок электроэнергии и не компенсировала убытки частных компаний за счёт остановки атомных станций. Вот же ж ублюдки!
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01.06.2020 17:46 Відповісти
все было хорошо - пришла моника и стало все плохо - совпадение?))))
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01.06.2020 15:58 Відповісти
Кому было хорошо при Пете? 8,5 % было хорошо? Да я и не сомневаюсь.
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01.06.2020 16:10 Відповісти
хужинибудит
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01.06.2020 16:11 Відповісти
Ух ты! Они и писать умеют?
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01.06.2020 16:00 Відповісти
Ну тупы-ы-е ...
Вот если бы Петро Лексеич написал бы , так тот написал бы !
А не вот это вот всё ...
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01.06.2020 16:04 Відповісти
Так называемые западные инвесторы хотят завалить до основания промышленность Украины, а население Украины сделать своими рабами, подсадить на их сверхдорогую электроэнергию, чтобы в отличие от Гитлеры благополучно доить.

Пусть продают свою дорогую электроэнергию на запад, но там нет дурных.

Всех причастных к этой антиукраинской преступной схеме нужно посадить в тюрьму и сделать все, чтобы эти оккупанты не могли достичь своей цели в Украине.
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01.06.2020 16:08 Відповісти
Блин, на тюрьмах разоримся!
И не фантазируют ты про развал Украины - оно нах буржуям не надо. У них одна цель - заработать побольше и шоб это длилось подольше. А фуйню про рабов выбрось из головы - о рабе обязан заботиться хозяин, а наемному лоху дал немного денег на пиво и забыл...
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02.06.2020 08:49 Відповісти
Если власть пойдет на соглашение с Ахметовым и КО по вопросу *зеленой енергетики* то Украина а вернее украинский народ до 2035 года будет выплачивать по *зеленому тарифу* Ахметову и его банде вымогателей до $12млрд в год. Кроме того Украина будет вынуждена поднять цены на е/е для населения до 7-9грн/кВт (как в Норвегии и Дании которые решили полностью перейти на зеленую енергию), а так же возобновить закупки угля у Росии и Ордло, так как Украина в отличие от той же Норвегии и Дании не располагает зоной больших ветров (11-13м/с) которые нужны для номинального рабочего режима работы ветряной мельницы и в штиль или пасмкрную погоду, а так же в часы пик и зимой придется по полной программе кочегарить ТЕС того же Ахметова и засерать окружающую среду. Про АЕС можно будет уже не вспоминать. Ето не то производство которое можно будет запустить по звонку. Да и Ахметов и КО постарается сделать так чтобы все енергоблоки после остановки уже не запустились а работники были уволены и уехали на Рашку в поисках работы.
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01.06.2020 16:08 Відповісти
Полностью согласен. 11 блоков тормознули, закупки топлива для АЭС на следующий год сокращают. Поэтому Ахметов и будет продавать электроэнергию ТЭС по цене зеленого тарифа. А некоторым здесь не доходит. Веерное отключения ахметова напомнит это.
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01.06.2020 16:18 Відповісти
Выводите в топ. Главные воры здесь не петя и зеля, а рыжая мразь.
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01.06.2020 17:52 Відповісти
А кто кучманского байстрюка-ублюдка покрывал и покрывает? Сверхдорогие "зеленые" тарифы были заложены и утверждены при Пепе. Нынешняя власть как раз и пытается исправить косяк "лучшего" президента, да не тут то было - такой визг "псевдоинвесторы" подняли, что маманегорюй! А то как же - теряют сверхприбыли
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01.06.2020 19:57 Відповісти
У Ахметова столько панелей и ветряков нет, сколько ты тут ему навыдумывал.
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01.06.2020 23:23 Відповісти
А веерные отключения таки будут. И вся страна будет поглядывать и молиться на синоптиков, когда же они наобещают ветренную погоду, ато уже ноги и колени болят крутить педали чтобы посмотреть телевизор или выйти в интернет. А ветренной погоды в Украине х*** и немножко. Рабочая скорость ветрогенератора развивается при ветре 11-13м/с

Что касается статистики некоторых регионов Украины, то ветер более 5 м/с наблюдается только в 7 регионах (Причерноморский, Приазовский, Донбасский, Восточно-Крымский, Западно-Крымский и Карпатский регионы) и 2 зонах (Полтавская и Харьковская).
В карпатском регионе работают две метеостанции и данными снабжают только они. Пожжевская метеостанция (среднегодовая скорость 5,9 м/с) и Плай (среднегодовая скорость 5,8 м/с). Обе станции расположены на территории с отметками 1451м и 1330м соответственно. В этом регионе среднегодовая скорость ветра всего лишь 1,4-3,4 м/с. В Приазовском регионе в г. Мариуполе была зафиксирована среднегодовая скорость ветра на отметке 6,1м /с.Крым и дамбас с более-менее высокой розой ветров уже можно выкинуть на ближайшие десятилетия как недоступные для постройки ВЕС. Остается только х***ня в самых отдаленных уголках страны, куда придется тянуть провода аж с Киева и других городов-миллионников. Тоесть жопа будет полнейшая. И даже ***** не мечтал таким способом поставить раком и развалить Украину.
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01.06.2020 16:33 Відповісти
А кое кто леса и посадки вырежет - ветер подует с новой силой...)))
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01.06.2020 19:02 Відповісти
Вначале состригут денег с инвесторов, а потом, когда больше никого не останется и до мудрого наріда доберутся, с новыми зелеными тарифами на горячую воду и газ.

Затем инвесторы вернутся из арбитража и состригут денег с мудрого наріда второй раз, за недополученную прибыль
Стратеги у нас при власти - капец. Вместо решения проблем только новые создавать умеют.
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01.06.2020 17:01 Відповісти
Инвесторы цепляются за букву протекционистского насквозь решения. Объявить дефолт и потребовать освободить пахотные земли пол личные огороды неимущих граждан. И пеня за каждый день невыполнения в виде трехкратной стоимости аренды пляжной земли у моря. Или же национализировать и выплачивать им стоимость их вложений минус полученный навар в гривнах в течении 25 лет.
****, таких инвестров на палю - у голодного ребенка кусок хлеба изо рта вырвут.
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01.06.2020 17:08 Відповісти
Заводы рабочим, землю крестьянам, Рошен диабетикам
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01.06.2020 17:43 Відповісти
капец ты фантазер, я аж рассмеялся))))
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01.06.2020 23:25 Відповісти
Всех в равные условия - это правило рынка!
Вот только нужно яйца для этого иметь...
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01.06.2020 17:02 Відповісти
...так значит нужен диктатор-либерал?)))
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01.06.2020 19:03 Відповісти
Так они же равные. Каждый может себе поставить солнечную электростанцию.
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01.06.2020 23:30 Відповісти
Зелёные тарифы - это ЛЬГОТЫ
Какие, мать вашу, могут быть "инвестиции" в получение льгот ???
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01.06.2020 18:16 Відповісти
Украина находится в подбрюшье богатейшей Европы с минимальныи логистическим плечом. Зарплата в стране в разы меньше европейской. Но инвесторы сюда категорически не заходят, не заводят капитал и не создают рабочие места. Всё из-за всеобщего коррупционного хаоса, отсутствия закона и постоянного обмана со стороны государства.
Вот и тут кучка иностранных инвесторов вложились в зелёную энергетику, а государство их тупо кинуло.
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01.06.2020 18:39 Відповісти
С Украиной дело иметь категорически нельзя. Кинут всегда!
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01.06.2020 18:41 Відповісти
Когда при овоще создалась,а при пете продолжилась практика офигенных тарифов для населения на зеленую энергетику,подтянулись и европейские шаровики,что бы срубить бабла на космической цене (якобы для развития этой самой энергетики) для населения Украины. И теперь,когда их пытаються урезонить, эти "инвесторы" верещат,а проплаченные дешевки пирожки рассказывают нам тут про охрененных "инвесторов".
Во что они "инвестировали"? Поставили солнечные панели,создали,условно говоря, десять рабочих мест и приготовились обдирать народ Украины грабительскими тарифами. Это не инвесторы,это любители срубить бабла по легкому.
Так что, пирожки с говенной начинкой,могут не вопить про "инвесторов". Люди все видят и понимают.
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01.06.2020 20:58 Відповісти
Урезонят зедебилов в стокгольмском арбитраже и в МВФ)))) Так что не вякай, и плати исправно за электроэнергию.
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01.06.2020 23:29 Відповісти
По ходу, иностранных инвестиций в экономику Украины станет еще меньше, хотя куда уж меньше. Но, уверен, зелёная власть с задачей справится и сведёт их к нулю.
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01.06.2020 20:12 Відповісти
"Зеленые инвесторы" написали письмо главе МВФ..."

Всіх "зелених" пофарбувати в червоний колір і заборонити як комуняк😜.
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01.06.2020 23:23 Відповісти
Все верно, давно пора зекоманду на место ставить. А то забыли с чьей руки кормятся, посмели на Зеленый тариф свою гнилую ротяку раскрыть.
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01.06.2020 23:27 Відповісти
Кстати, я предлагаю зедебилам которые тут кукарекают о Зелном тарифе, не тратить время, потому что Зеленый тариф будет и дальше. Лучше пойдите у своего клоуна спросите, как он довел страну до того, что по Зеленым тарифам стало сложно платить, и когда будут зарплаты по 4000 долларов
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01.06.2020 23:40 Відповісти
******* подякуй-за преференції собі-дешеву-в Європу,дорогу-з Європи.Скоро 25%-від бюджету будуть платити,як Чехія "зелених тарифів" в кишені бариг.МВФ не допоможе жодній стороні.Запропонувати знизити наполовину тарифи,а хто не хоче-на юх з поля.Половина вже погодились.
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02.06.2020 04:30 Відповісти
МВФ вообще-то под закон об Энергорынке деньги давал)))
"хто не хоче-на юх з поля" - обратится в Стольгольмский арбитраж, и ты со своей зедебильной властью пойдешь нах, и будешь выплачивать компенсации за убытки, штрафы пени и тд))) Я молчу уже про то, что ни одного инвестора, транша и поддержки запада ты больше не увидишь, а долги придется отдавать.
Останется один вариант - идти тебе на отсос к Путину
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02.06.2020 13:17 Відповісти
В цивилизованном мире так не работает - сначала привлечь инвесторов давая им гарантии на законодательном уровне, люди вложили деньги, взяли кредиты, при чем среди них и обычные небогатые люди. А потом приходят зедебилы к власти и пугают тем, что закон отменят или изменят.
Это называется - кидалово. И если это кидалово начнется - сосать вам за него, непересосать)))
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02.06.2020 13:21 Відповісти
И какая там половина уже согласилась и на что? Что ты крякаешь?
САСП, ДТЭК, и другие, подавляющее большинство категорически против каких либо изменений. Или платите, или встретимся в Стокгольме и офисе МВФ.
Часть меньшинства согласилась на РЕСТРУКТИРИЗАЦИЮ долгов по Зеленому тарифу. Остальная часть согласна растянуть выплаты до 2035 года.
Об снижении в два раза речи вообще не идет, болезный...
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02.06.2020 13:32 Відповісти
Ой блин... Как бы кто не покатался на лопастях ветряной электростанции - чуство меры жадные ******** потеряли!
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02.06.2020 08:51 Відповісти
Иди покатайся)))
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02.06.2020 13:17 Відповісти
Та пох. твій зелено-каломойний тариф від шоколадо-колорадних бариг,які кредити брали для розвитку власних 104-х компаній,виписуючи самим собі державні ліцензії при створених під себе законах,мов дишло.Енергоринок не регулюється МВФ-він має бути конкурентним і вирівняним(ціни для населення і промисловості рівні),аби зменшити корупцію).А твої власні інвестиції,аби швидко на комусь заробити-це твої проблеми,мокра куриця.
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03.06.2020 01:58 Відповісти
 
 