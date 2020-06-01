Более 40 млн американцев потеряли работу из-за коронавируса

Более 40 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian,передает УП. Число американцев, потерявших работу за последние 10 недель, превысило 40 млн. В течение апреля более 20 млн человек потеряли работу.

Только за последнюю неделю 2,1 млн человек обратились за пособием по безработице в США.

Последние данные Министерства труда показывают, что число новых заявок на пособие по безработице продолжает падать в течение последних нескольких недель, по сравнению с пиком в начале апреля, когда 6,6 млн американцев подавали заявки на пособие по безработице за одну неделю.

Фото: Joe Raedle/Getty Images