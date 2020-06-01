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Более 40 млн американцев потеряли работу из-за коронавируса
Более 40 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает The Guardian,передает УП. Число американцев, потерявших работу за последние 10 недель, превысило 40 млн. В течение апреля более 20 млн человек потеряли работу.
Только за последнюю неделю 2,1 млн человек обратились за пособием по безработице в США.
Последние данные Министерства труда показывают, что число новых заявок на пособие по безработице продолжает падать в течение последних нескольких недель, по сравнению с пиком в начале апреля, когда 6,6 млн американцев подавали заявки на пособие по безработице за одну неделю.
Фото: Joe Raedle/Getty Images
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+10 Роман с камнем
показать весь комментарий01.06.2020 16:14
+6 Олександр Пато
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Вы в курсе, что шведы сами уже признались в ошибочности своих недомер?
Пропадут ведь ...
Аж жуть берёт !
Но это еще не все "мусульмане" в США, теперь появилась новая разновидность "мусульман" - латиноамериканские.
Так вот они кто, эти гондурасские бандюканы, заполонившие США под видом "беженцев из Мексики", исламисты самые поганые..
Прочла на одном форуме, что даже КГБ в 60-70 годах прошлого века отказалось вербовать среди "Черных пантер", и это не удивительно, "пантеры" были упоротые, в самом прямом смысле слова, упоротые, во всю голову больные.
И если вы посмотрите на географию тех мест, откуда были эти канувшие в лету партийные организации, то вы увидите именно те города, где сейчас блатари чернож*пые "протестуют".
Так вот кто они, эти протестанты, исламисты марксисткого толка!