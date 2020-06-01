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Новости Коронавирус и карантин
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Более 40 млн американцев потеряли работу из-за коронавируса

Более 40 млн американцев потеряли работу из-за коронавируса

Более 40 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian,передает УП. Число американцев, потерявших работу за последние 10 недель, превысило 40 млн. В течение апреля более 20 млн человек потеряли работу.

Только за последнюю неделю 2,1 млн человек обратились за пособием по безработице в США.

Последние данные Министерства труда показывают, что число новых заявок на пособие по безработице продолжает падать в течение последних нескольких недель, по сравнению с пиком в начале апреля, когда 6,6 млн американцев подавали заявки на пособие по безработице за одну неделю.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Автор: 

безработица (451) карантин (16729) США (26409) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
То не Майдан - то погроми ! В нас на Майдані порядок був і дисципліна. Працювали і бутіки, і Поштамп, і магазини ,і галереї .
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01.06.2020 16:14
+6
Вот и вся суть пландемии. Оставить без работы сотни миллионов людей по всему миру из-за вируса орви. Дожились 😆😆😆
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01.06.2020 16:13
+5
Граждане украинцы, читая новости о "протестах" чернож*пых блатарей в США, не забывайте, что большинство из них "мусульмане", причем такие 'мусульмане", что арабы от таких мусульман, как "Черные пантеры" (Black Panthers) или "Нация ислама" (Nation of islam) , отвернулись с омерзением
Но это еще не все "мусульмане" в США, теперь появилась новая разновидность "мусульман" - латиноамериканские.
Так вот они кто, эти гондурасские бандюканы, заполонившие США под видом "беженцев из Мексики", исламисты самые поганые..
Прочла на одном форуме, что даже КГБ в 60-70 годах прошлого века отказалось вербовать среди "Черных пантер", и это не удивительно, "пантеры" были упоротые, в самом прямом смысле слова, упоротые, во всю голову больные.
И если вы посмотрите на географию тех мест, откуда были эти канувшие в лету партийные организации, то вы увидите именно те города, где сейчас блатари чернож*пые "протестуют".
Так вот кто они, эти протестанты, исламисты марксисткого толка!
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01.06.2020 16:48
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Так їм ж непогану компенсацію платять,на відмінно від українців.
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01.06.2020 16:10 Ответить
так у нас + 500 000 рабочих місць
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01.06.2020 16:36 Ответить
А тепер ще й "блекмайдан"....
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01.06.2020 16:10 Ответить
То не Майдан - то погроми ! В нас на Майдані порядок був і дисципліна. Працювали і бутіки, і Поштамп, і магазини ,і галереї .
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01.06.2020 16:14 Ответить
А вы в курсе, что у нас здесь проходят и мирные протесты, и мародёрство, но уже осуществляемое совсем другими людьми?
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01.06.2020 18:16 Ответить
Мусора первые начали нарушать Закон и после этого они стали не мусорами, а преступниками в форме.
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01.06.2020 16:32 Ответить
А теперь где были бутики, секонд хенды.
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01.06.2020 19:31 Ответить
Вот и вся суть пландемии. Оставить без работы сотни миллионов людей по всему миру из-за вируса орви. Дожились 😆😆😆
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01.06.2020 16:13 Ответить
ОРВИ???!!! При всех карантинах посмотрите сколько умерло. Шведы потеряли на 30% больше людей, чем за аналогичный период в прошлых годах.
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01.06.2020 18:18 Ответить
пустой треп без каких-то доказательств. из-за чего шведы потеряли? за год сравняешь цыфры тогда можно о чем то говорить это во первых, а во-вторых италия,испания, британия и с карантинами потеряли не меньше шведов) басни про то что карантин не вовремя приняли не подходят)
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01.06.2020 18:30 Ответить
Ну давайте, выдайте мне какое либо аргументированное обоснование 30% роста смертности, не связанного с ковид19. Может заодно и для NY найдётся подобное обоснование?

Вы в курсе, что шведы сами уже признались в ошибочности своих недомер?
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05.06.2020 00:58 Ответить
https://imgur.com/CN3GmKd Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус - Цензор.НЕТ 5400
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01.06.2020 19:02 Ответить
Ага, ключевые слова: "после того, как прошли строгие карантинные меры" и статистика показывала прирост смертности за день 2020-05-20 в 1.8%, а не 25%, как это было 2020-04-01.
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05.06.2020 06:06 Ответить
вирус и этот хаос что сейчас в сша ,это все сценарий одного и того же спектакля .сша таких как были уже мы не увидим .
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01.06.2020 16:18 Ответить
Не паникуйте: проходит всё - пройдёт и это. По сравнению с протестами в Франции, у нас здесь затишье. Чуток ещё побузят и успокоятся. Такое уже бывало.
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01.06.2020 18:21 Ответить
о,так их Шмыгарь на "Большую стройку" может устроить за 200 баксов,есть же работа.
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01.06.2020 16:20 Ответить
Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус - Цензор.НЕТ 5278
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01.06.2020 16:21 Ответить
Мне нечеловечески жаль этих американцев .
Пропадут ведь ...
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01.06.2020 16:25 Ответить
Не боись, выстоим.
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01.06.2020 18:23 Ответить
походу китай становится новым властелином мира
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01.06.2020 16:28 Ответить
Походу желтая раса берет верх
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01.06.2020 16:30 Ответить
Кацапия - властелин рая , Китай - властелин мира , Америка - властелин безработных бомжей ...
Аж жуть берёт !
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01.06.2020 16:31 Ответить
Да прямо! Они там жрут с голодухи всякую дрянь, а потом вирусы хватают эти властелины дешёвого некачественного ширпотреба типа Леново.
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01.06.2020 18:27 Ответить
следущие после сша будут ес -германия и франция ,я думаю два три года и там начнется хаос
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01.06.2020 16:32 Ответить
Чем????? Не, ты сказал, что думаешь, вот и возник мой вопрос...
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01.06.2020 16:51 Ответить
Граждане украинцы, читая новости о "протестах" чернож*пых блатарей в США, не забывайте, что большинство из них "мусульмане", причем такие 'мусульмане", что арабы от таких мусульман, как "Черные пантеры" (Black Panthers) или "Нация ислама" (Nation of islam) , отвернулись с омерзением
Но это еще не все "мусульмане" в США, теперь появилась новая разновидность "мусульман" - латиноамериканские.
Так вот они кто, эти гондурасские бандюканы, заполонившие США под видом "беженцев из Мексики", исламисты самые поганые..
Прочла на одном форуме, что даже КГБ в 60-70 годах прошлого века отказалось вербовать среди "Черных пантер", и это не удивительно, "пантеры" были упоротые, в самом прямом смысле слова, упоротые, во всю голову больные.
И если вы посмотрите на географию тех мест, откуда были эти канувшие в лету партийные организации, то вы увидите именно те города, где сейчас блатари чернож*пые "протестуют".
Так вот кто они, эти протестанты, исламисты марксисткого толка!
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01.06.2020 16:48 Ответить
А зато у вас в NSW и QLD кенгуру вешают и крокодилов линчуют...
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01.06.2020 16:55 Ответить
кегебисты-исламисты
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01.06.2020 18:08 Ответить
Зе, ты что натворил?
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01.06.2020 17:00 Ответить
Это печально. Нужно собрать им помощь, ну там сало гречка картоха старые вещи и отправить.
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01.06.2020 18:44 Ответить
 
 