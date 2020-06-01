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Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус
Понад 40 млн американців звернулися по допомогу з безробіття від початку епідемії коронавірусу.
Про це повідомляє The Guardian, передає УП. Кількість американців, які втратили роботу за останні 10 тижнів, перевищила 40 млн. Упродовж квітня понад 20 млн людей втратили роботу.
Тільки за останній тиждень 2,1 млн людей звернулися по допомогу з безробіття у США.
Останні дані Міністерства праці показують, що кількість нових заявок на допомогу з безробіття й далі падає впродовж останніх декількох тижнів, порівняно з піком на початку квітня, коли 6,6 млн американців подавали заявки на допомогу з безробіття за один тиждень.
Фото: Joe Raedle/Getty Images
Топ коментарі
+10 Роман с камнем
показати весь коментар01.06.2020 16:14
+6 Олександр Пато
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+5 OA
показати весь коментар01.06.2020 16:48
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Вы в курсе, что шведы сами уже признались в ошибочности своих недомер?
Пропадут ведь ...
Аж жуть берёт !
Но это еще не все "мусульмане" в США, теперь появилась новая разновидность "мусульман" - латиноамериканские.
Так вот они кто, эти гондурасские бандюканы, заполонившие США под видом "беженцев из Мексики", исламисты самые поганые..
Прочла на одном форуме, что даже КГБ в 60-70 годах прошлого века отказалось вербовать среди "Черных пантер", и это не удивительно, "пантеры" были упоротые, в самом прямом смысле слова, упоротые, во всю голову больные.
И если вы посмотрите на географию тех мест, откуда были эти канувшие в лету партийные организации, то вы увидите именно те города, где сейчас блатари чернож*пые "протестуют".
Так вот кто они, эти протестанты, исламисты марксисткого толка!