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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус

Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус

Понад 40 млн американців звернулися по допомогу з безробіття від початку епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian, передає УП. Кількість американців, які втратили роботу за останні 10 тижнів, перевищила 40 млн. Упродовж квітня понад 20 млн людей втратили роботу.

Тільки за останній тиждень 2,1 млн людей звернулися по допомогу з безробіття у США.

Останні дані Міністерства праці показують, що кількість нових заявок на допомогу з безробіття й далі падає впродовж останніх декількох тижнів, порівняно з піком на початку квітня, коли 6,6 млн американців подавали заявки на допомогу з безробіття за один тиждень.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Автор: 

безробіття (542) карантин (18172) США (22512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
То не Майдан - то погроми ! В нас на Майдані порядок був і дисципліна. Працювали і бутіки, і Поштамп, і магазини ,і галереї .
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01.06.2020 16:14
+6
Вот и вся суть пландемии. Оставить без работы сотни миллионов людей по всему миру из-за вируса орви. Дожились 😆😆😆
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01.06.2020 16:13
+5
Граждане украинцы, читая новости о "протестах" чернож*пых блатарей в США, не забывайте, что большинство из них "мусульмане", причем такие 'мусульмане", что арабы от таких мусульман, как "Черные пантеры" (Black Panthers) или "Нация ислама" (Nation of islam) , отвернулись с омерзением
Но это еще не все "мусульмане" в США, теперь появилась новая разновидность "мусульман" - латиноамериканские.
Так вот они кто, эти гондурасские бандюканы, заполонившие США под видом "беженцев из Мексики", исламисты самые поганые..
Прочла на одном форуме, что даже КГБ в 60-70 годах прошлого века отказалось вербовать среди "Черных пантер", и это не удивительно, "пантеры" были упоротые, в самом прямом смысле слова, упоротые, во всю голову больные.
И если вы посмотрите на географию тех мест, откуда были эти канувшие в лету партийные организации, то вы увидите именно те города, где сейчас блатари чернож*пые "протестуют".
Так вот кто они, эти протестанты, исламисты марксисткого толка!
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01.06.2020 16:48
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Так їм ж непогану компенсацію платять,на відмінно від українців.
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01.06.2020 16:10 Відповісти
так у нас + 500 000 рабочих місць
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01.06.2020 16:36 Відповісти
А тепер ще й "блекмайдан"....
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01.06.2020 16:10 Відповісти
То не Майдан - то погроми ! В нас на Майдані порядок був і дисципліна. Працювали і бутіки, і Поштамп, і магазини ,і галереї .
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01.06.2020 16:14 Відповісти
А вы в курсе, что у нас здесь проходят и мирные протесты, и мародёрство, но уже осуществляемое совсем другими людьми?
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01.06.2020 18:16 Відповісти
Мусора первые начали нарушать Закон и после этого они стали не мусорами, а преступниками в форме.
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01.06.2020 16:32 Відповісти
А теперь где были бутики, секонд хенды.
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01.06.2020 19:31 Відповісти
Вот и вся суть пландемии. Оставить без работы сотни миллионов людей по всему миру из-за вируса орви. Дожились 😆😆😆
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01.06.2020 16:13 Відповісти
ОРВИ???!!! При всех карантинах посмотрите сколько умерло. Шведы потеряли на 30% больше людей, чем за аналогичный период в прошлых годах.
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01.06.2020 18:18 Відповісти
пустой треп без каких-то доказательств. из-за чего шведы потеряли? за год сравняешь цыфры тогда можно о чем то говорить это во первых, а во-вторых италия,испания, британия и с карантинами потеряли не меньше шведов) басни про то что карантин не вовремя приняли не подходят)
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01.06.2020 18:30 Відповісти
Ну давайте, выдайте мне какое либо аргументированное обоснование 30% роста смертности, не связанного с ковид19. Может заодно и для NY найдётся подобное обоснование?

Вы в курсе, что шведы сами уже признались в ошибочности своих недомер?
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05.06.2020 00:58 Відповісти
https://imgur.com/CN3GmKd Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус - Цензор.НЕТ 5400
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01.06.2020 19:02 Відповісти
Ага, ключевые слова: "после того, как прошли строгие карантинные меры" и статистика показывала прирост смертности за день 2020-05-20 в 1.8%, а не 25%, как это было 2020-04-01.
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05.06.2020 06:06 Відповісти
вирус и этот хаос что сейчас в сша ,это все сценарий одного и того же спектакля .сша таких как были уже мы не увидим .
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01.06.2020 16:18 Відповісти
Не паникуйте: проходит всё - пройдёт и это. По сравнению с протестами в Франции, у нас здесь затишье. Чуток ещё побузят и успокоятся. Такое уже бывало.
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01.06.2020 18:21 Відповісти
о,так их Шмыгарь на "Большую стройку" может устроить за 200 баксов,есть же работа.
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01.06.2020 16:20 Відповісти
Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус - Цензор.НЕТ 5278
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01.06.2020 16:21 Відповісти
Мне нечеловечески жаль этих американцев .
Пропадут ведь ...
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01.06.2020 16:25 Відповісти
Не боись, выстоим.
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01.06.2020 18:23 Відповісти
походу китай становится новым властелином мира
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01.06.2020 16:28 Відповісти
Походу желтая раса берет верх
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01.06.2020 16:30 Відповісти
Кацапия - властелин рая , Китай - властелин мира , Америка - властелин безработных бомжей ...
Аж жуть берёт !
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01.06.2020 16:31 Відповісти
Да прямо! Они там жрут с голодухи всякую дрянь, а потом вирусы хватают эти властелины дешёвого некачественного ширпотреба типа Леново.
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01.06.2020 18:27 Відповісти
следущие после сша будут ес -германия и франция ,я думаю два три года и там начнется хаос
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01.06.2020 16:32 Відповісти
Чем????? Не, ты сказал, что думаешь, вот и возник мой вопрос...
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01.06.2020 16:51 Відповісти
Граждане украинцы, читая новости о "протестах" чернож*пых блатарей в США, не забывайте, что большинство из них "мусульмане", причем такие 'мусульмане", что арабы от таких мусульман, как "Черные пантеры" (Black Panthers) или "Нация ислама" (Nation of islam) , отвернулись с омерзением
Но это еще не все "мусульмане" в США, теперь появилась новая разновидность "мусульман" - латиноамериканские.
Так вот они кто, эти гондурасские бандюканы, заполонившие США под видом "беженцев из Мексики", исламисты самые поганые..
Прочла на одном форуме, что даже КГБ в 60-70 годах прошлого века отказалось вербовать среди "Черных пантер", и это не удивительно, "пантеры" были упоротые, в самом прямом смысле слова, упоротые, во всю голову больные.
И если вы посмотрите на географию тех мест, откуда были эти канувшие в лету партийные организации, то вы увидите именно те города, где сейчас блатари чернож*пые "протестуют".
Так вот кто они, эти протестанты, исламисты марксисткого толка!
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01.06.2020 16:48 Відповісти
А зато у вас в NSW и QLD кенгуру вешают и крокодилов линчуют...
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01.06.2020 16:55 Відповісти
кегебисты-исламисты
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01.06.2020 18:08 Відповісти
Зе, ты что натворил?
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01.06.2020 17:00 Відповісти
Это печально. Нужно собрать им помощь, ну там сало гречка картоха старые вещи и отправить.
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01.06.2020 18:44 Відповісти
 
 