Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус

Понад 40 млн американців звернулися по допомогу з безробіття від початку епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian, передає УП. Кількість американців, які втратили роботу за останні 10 тижнів, перевищила 40 млн. Упродовж квітня понад 20 млн людей втратили роботу.

Тільки за останній тиждень 2,1 млн людей звернулися по допомогу з безробіття у США.

Останні дані Міністерства праці показують, що кількість нових заявок на допомогу з безробіття й далі падає впродовж останніх декількох тижнів, порівняно з піком на початку квітня, коли 6,6 млн американців подавали заявки на допомогу з безробіття за один тиждень.

Фото: Joe Raedle/Getty Images