Вице-премьером по евроинтеграции станет гендиректор профильного правительственного офиса Стефанишина, - "слуга народа" Качура
Вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции станет директор правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура по итогам заседания фракции в понедельник.
"Новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина (не из "Голоса")", - написал Качура.
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и у этих офисов есть "генеральные директора"!
бл.... нет слов
А тепер швидко перевзувайся поки не помітили.
так давайте у нас болгарский округ,Мариуполь - греческий,под Одессой гагаузский и пошло-поехало
привет
отож... рвут страну на части суки
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