Вице-премьером по евроинтеграции станет гендиректор профильного правительственного офиса Стефанишина, - "слуга народа" Качура

Вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции станет директор правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура по итогам заседания фракции в понедельник.

"Новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина (не из "Голоса")", - написал Качура.

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