Віцепрем'єром з євроінтеграції стане гендиректор профільного урядового офісу Стефанишина, - "слуга народу" Качура
Віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції стане директор урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це відомив у телеграмі народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура за підсумками засідання фракції в понеділок.
"Новим віцепрем'єром з питань європейської інтеграції стане Ольга Стефанишина (не з "Голосу")", - написав Качура.
Топ коментарі
+5 Иллария Соняшникова
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+4 Maxim Ak-Murza
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+3 Стрелок
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и у этих офисов есть "генеральные директора"!
бл.... нет слов
А тепер швидко перевзувайся поки не помітили.
так давайте у нас болгарский округ,Мариуполь - греческий,под Одессой гагаузский и пошло-поехало
привет
отож... рвут страну на части суки
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