Віцепрем'єром з євроінтеграції стане гендиректор профільного урядового офісу Стефанишина, - "слуга народу" Качура

Віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції стане директор урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це відомив у телеграмі народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура за підсумками засідання фракції в понеділок.

"Новим віцепрем'єром з питань європейської інтеграції стане Ольга Стефанишина (не з "Голосу")", - написав Качура.

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