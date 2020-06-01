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Віцепрем'єром з євроінтеграції стане гендиректор профільного урядового офісу Стефанишина, - "слуга народу" Качура

Віцепрем'єром з євроінтеграції стане гендиректор профільного урядового офісу Стефанишина, -

Віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції стане директор урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це відомив у телеграмі народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура за підсумками засідання фракції в понеділок.

"Новим віцепрем'єром з питань європейської інтеграції стане Ольга Стефанишина (не з "Голосу")", - написав Качура.

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Автор: 

євроінтеграція (500) Стефанишина Ольга нардеп (85) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+5
Да уж, эти "зеленые побеги" своим пустопорожним прорастанием во всех точках приложения целенаправленно толкают Украину подальше от цивилизованных людей.
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01.06.2020 19:21
+4
Рекомендую найти и посмотреть интервью Качуры у Скрыпина. С таким "евроинтегратором" Украина гораздо быстрее добежит до таежного союза, чем до ЕС.
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01.06.2020 19:15
+3
едрит у них не один офис оказывается!!!!
и у этих офисов есть "генеральные директора"!
бл.... нет слов
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01.06.2020 19:18
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Рекомендую найти и посмотреть интервью Качуры у Скрыпина. С таким "евроинтегратором" Украина гораздо быстрее добежит до таежного союза, чем до ЕС.
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01.06.2020 19:15 Відповісти
Да уж, эти "зеленые побеги" своим пустопорожним прорастанием во всех точках приложения целенаправленно толкают Украину подальше от цивилизованных людей.
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01.06.2020 19:21 Відповісти
Так в этом и смысл. Ты еще не понял?
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01.06.2020 19:22 Відповісти
Знал точно еще год назад.
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01.06.2020 19:27 Відповісти
Так СН этого и добиваются. Тю.
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01.06.2020 19:33 Відповісти
євроінтегрвція накрилась п...й.
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01.06.2020 19:17 Відповісти
едрит у них не один офис оказывается!!!!
и у этих офисов есть "генеральные директора"!
бл.... нет слов
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01.06.2020 19:18 Відповісти
Кабінет Міністрів України 4 жовтня 2017-го року ухвалив Постанову № 759 Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

А тепер швидко перевзувайся поки не помітили.
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01.06.2020 19:21 Відповісти
Вы делитесь секретной информацией с русней. Так шо с кем именно вы собрались интегрироваться, вполне понятно.
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01.06.2020 19:28 Відповісти
слышь зебаран. я не переобувался и не собираюсь переобуваться. я тебе баран не про наличие или создание офиса писал выше. я тебе про то что твои зеленые уроды собирались сокращать аппарат власти а на деле его раздувают. ты всосало чмырина подзаборная?
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01.06.2020 19:32 Відповісти
Добряче так підгоріло
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01.06.2020 19:37 Відповісти
так охладись.
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01.06.2020 19:39 Відповісти
"Фракція "Слуга народу" підтримає голову комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, колишнього гендиректора каналу "1+1" Олександр Ткаченко на місце міністра культури."
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01.06.2020 19:20 Відповісти
Так он еще второй половиной опы собирается уместиться на стуле для мэра Киева.
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01.06.2020 19:27 Відповісти
Вице-премьером по евроинтеграции станет гендиректор профильного правительственного офиса Стефанишина, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6731
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01.06.2020 19:30 Відповісти
Ну, а потом: Орбан, введи войска!((
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01.06.2020 20:58 Відповісти
писец полный
так давайте у нас болгарский округ,Мариуполь - греческий,под Одессой гагаузский и пошло-поехало
привет
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02.06.2020 10:36 Відповісти
Привет привет
отож... рвут страну на части суки
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02.06.2020 11:15 Відповісти
73 % стадо баранов в Тайожный саюс с Плещивым Хмырем.бацька усех белорусов уже нажрался от пуза кремлевской баланды
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01.06.2020 19:32 Відповісти
Быть слугой дебилов я согласен
Зеленский совсем и вовсе не опасен
Эпоху бедности послал он нахрен
Памятник ему поставим Офигихен
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01.06.2020 19:43 Відповісти
Евросоюз не потянет Украину, во всяком случае не в теперешнем состоянии. Хотя в отдалённой перспективе вполне.
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01.06.2020 19:47 Відповісти
Евросоюз наложил квоты на любую украинскую продукцию,хотя некотрые квоты порвысил,по машиностроению,маслу,пшенице и сельхозпродукции
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01.06.2020 19:55 Відповісти
ESPRESO."В ОПУ ОБГОВОРЮЮТЬ ІДЕЮ ОБМЕЖИТИ СПІЛКУВАННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗІ ЗМІ КОЛОМ ПЕВНИХ ЖУРНАЛІСТІВ"
В ОПУ обговорюють ідею обмежити спілкування Зеленського зі ЗМІ колом певних журналістів

фото: reuters
1 ЧЕРВНЯ, 2020, 18:15
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про ідею створення президентського пулу ЗМІ, до якого увійдуть 20-25 журналістів
Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Вести".
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01.06.2020 20:03 Відповісти
Коротко о евроинтеграции: Дунька хоче в Эвропу
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01.06.2020 20:04 Відповісти
русский, ваша Дунька хочет не в Европу, а в КНДР.
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01.06.2020 20:25 Відповісти
Кінець епохи прожиткового мінімуму. Частина перша: що буде з зарплатами?Зміниться порядок формування системи оплати праці. Наразі, мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (стаття 96 КЗпП та стаття 6 ЗУ «Про оплату праці»). Ця норма також буде вилучена з тексту статті, натомість законопроектом №3515 пропонується встановлювати мінімальний розмір окладу станом на 1 січня календарного року. Це значить, що мінімальний посадовий оклад може встановлюватись у будь-якому розмірі - рівному, меншому чи більшому за прожитковий мінімум, тоді як на даний час, меншим, ніж прожитковий мінімум, він бути не може. Ця новація стосуватиметься передусім «бюджетників», і згадуючи як пояснювали автори законопроекту пропоновані ними зміни - навряд чи ці зміни будуть позитивними.

Проте працівників небюджетної сфери реформи також не обійдуть стороною - для них передбачається мінімальний оклад (тарифна ставка) … у розмірі, не меншому за 50 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної відповідно до закону. Іншими словами, пропонується встановлювати номінальний розмір мінімальної заробітної плати законодавчо (з усіма наслідками щодо процедури зміни цього розміру), а реальна «мінімалка» може складати всього лиш половину від номінальної. Знову ж таки, ані номінальний, ані реальний розмір мінімальної зарплати жодного стосунку до прожиткового мінімуму не матимуть.
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01.06.2020 20:12 Відповісти
Суцільна імітація, аби ці патріоти відчипились.
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01.06.2020 20:34 Відповісти
Стефанішина Ольга Віталіївна - №25 в виборчому списку Гройсмана на останніх виборах ВР
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01.06.2020 21:20 Відповісти
 
 