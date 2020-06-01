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Новости Коронавирус и карантин
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Врач-анастезиолог повторно заразилась коронавирусом в Черновцах

Врач-анастезиолог повторно заразилась коронавирусом в Черновцах

Врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы №1 во второй раз заразилась коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, о случившемся Анне Рыбарчук сама написала в Фейсбуке.

Врач рассказала, что седьмой день болеет пневмонией и получила положительный результат теста на COVID-19, который у нее диагностировали ранее.

"Объяснение у меня одно - без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу. Как-то так", - написала Анна Рыбарчук.

Она добавила, что, по ее мнению, людям еще рано пренебрегать средствами безопасности - ходить без масок и респираторов и "тусоваться" компаниями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновцах выздоровела болевшая коронавирусом 5-летняя девочка, которая была подключена к аппарату ИВЛ

Автор: 

карантин (16729) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
При такої якості тестах можливі варіанти:
а) перший тест був хибний
б) другий тест був хибний
в) обидва тести хибні
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01.06.2020 21:34
+8
Ранувато, так.
Але поки грім не вдарить, холоп не перехреститься.
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01.06.2020 21:04
+8
Когда кончатся деньги у населения и обнулятся пластиковые карточки- КОВИД подохнет. Он питается деньгами...
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01.06.2020 21:23
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Ранувато, так.
Але поки грім не вдарить, холоп не перехреститься.
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01.06.2020 21:04 Ответить
На всё воля Аллаха
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01.06.2020 21:08 Ответить
Плохая новость и сомнительная. После любой инфекции вырабатывается стойкий иммунитет. Если его нет, значит коронавирус не вирус и не инфекция. А что тогда?
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01.06.2020 22:32 Ответить
Кара небесная..... чувствую с этим вирусом новые власти точно карантин до конца срока презедентства не отменят
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01.06.2020 22:37 Ответить
Вирус это очень изменчивая инфекция. В этом и сложность вакцины от него. Даже если человек и переболел, то можно заразиться другой модификацией вируса. Но как правило во второй раз организм реагирует быстрее и болезнь протекает в лёгкой форме
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01.06.2020 22:51 Ответить
повторная пневмония...
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01.06.2020 22:59 Ответить
+ хрінові тести (китайські)
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02.06.2020 09:08 Ответить
Это говорит о том что иммунитет не появляется и эта болезнь будет как грипп.
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01.06.2020 21:08 Ответить
Только похуже, грипп сезонный а этой заразе кажется плевать на время года.
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01.06.2020 21:11 Ответить
Это говорит о том что это синтетический вирус 🦠
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01.06.2020 21:13 Ответить
Когда кончатся деньги у населения и обнулятся пластиковые карточки- КОВИД подохнет. Он питается деньгами...
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01.06.2020 21:23 Ответить
На грани уже большинство, а впереди ещё осень, зима, летом может уже не получится заработать денег, все ахнулось.
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01.06.2020 21:35 Ответить
Ты скажи это Степанову и Ляшко, и всем остальным, кто это утверждает.
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01.06.2020 22:25 Ответить
А где боты лаптеногие с рассказами про "коронабесие"?
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01.06.2020 21:27 Ответить
Выше двое уже отметились...
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01.06.2020 21:40 Ответить
Эпидемия превращена в остросюжетное реалити-шоу. Заболевание, незначительно превышающее опасность обычного сезонного гриппа, возведено в ранг средневековой чумы.
Постарались все.
Прогнившая медицинская система, даже после свиного гриппа оказавшаяся неготовой к эпидемии. "Никогда такого не было, и вот опять!"
Власть, судорожно и бестолково изображающая видимость борьбы абсолютно неадекватными, вредительскими и полуфашистскими методами. "Сидеть, молчать и бояться!"
Телевидение, ради погони за зрителем и сенсациями одурачивающее и сводящее с ума свою аудиторию. "Миллионы трупов! Мы все умрём!"
Ну и само население, одним щелчком пульта управления переведенное в состояние "коллективное безумие". Человека без идиотской маски на улице готовы чуть ли не сжечь на костре. Мне даже страшно представить, во что превратились бы эти, так сказать люди, если бы это действительно была чума.
Цивилизация слиняла за одну неделю. Максимум - две. Мы снова в Тёмных веках. Только вместо попа - телевизор. Вместо диавола - коронавирус. Вместо крепостного права - цифровой ошейник.
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01.06.2020 21:43 Ответить
И́лон Рив Маск тоже лаптеногий?
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01.06.2020 21:45 Ответить
Они его тут за дурачка выдают.
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01.06.2020 22:00 Ответить
Ні, він видатний вірусолог.
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02.06.2020 06:49 Ответить
Пока писал - уже набежали!
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01.06.2020 21:28 Ответить
надо быстрее сцать
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01.06.2020 21:44 Ответить
А что там по Киеву? По сводкам Ляшка нельзя метро и ... а все едет? Бабло победило лоховирус?))))
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01.06.2020 21:48 Ответить
А почему бы и не симулировать - тест с вероятностью 50/50 покажет а льгот немеряно...
Тем более сам министр давал указание врачам приписывать побольше на коронавирус.
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01.06.2020 21:32 Ответить
Рецидив..., тесты фигня- не долечилась..., организм ослаблен , и не выработал антитела..., но второй раз переболеет в более легкой форме... Где то так
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01.06.2020 21:33 Ответить
нихрена. когда вирусы живут с нами тысячи лет - организм конечно имеет хоть какую-то ответку и методу лечения (по крайней мере у части человечества, скажем у тех, кто живет рядом с летучими мышами). а вот когда искусственный агрегат - тут уже ничего гарантированно сказать нельзя. может выработается, а может - наоборот, подумает что вирус главный и организм вокруг не сильно нужен.
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02.06.2020 00:14 Ответить
При такої якості тестах можливі варіанти:
а) перший тест був хибний
б) другий тест був хибний
в) обидва тести хибні
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01.06.2020 21:34 Ответить
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01.06.2020 23:30 Ответить
Четвертый вариант - оба теста верны.
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02.06.2020 00:08 Ответить
Четвертий не озвучував тому що він взятий за основу "новини"
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02.06.2020 03:05 Ответить
Ретроспективное многоцентровое https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3571484 исследование 212 случаев с лабораторно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 показали, значительную ассоциацию уровня витамина D в сыворотке крови со степенью тяжести протекания заболевания. Шансы иметь мягкий клинический исход, а не критический исход, различались примерно в 19,61 раза. Среднемедианный уровень 25(OH)D у пациентов составлял 23,8 нг/мл, в то время как оптимальным уровнем считается 30-80 нг/мл.

Предварительный технический https://www.researchgate.net/profile/Gary_Warren2/publication/340769844_Iodine_Intake_to_Reduce_Covid-19_Transmission_and_Mortality/links/5e9c752d4585150839ea341f/Iodine-Intake-to-Reduce-Covid-19-Transmission-and-Mortality.pdf отчет показал, что увеличение потребления йода в безопасных пределах может быть достаточным, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Предлагается увеличить пероральный прием до 30 мкг/кг, или примерно 2 мг в сутки при весе 70 кг, и держать под рукой небольшой аэрозольный баллончик с разведенным йодом для назального разбрызгивания и для дезинфекции лица и рук. В качестве источника йода предлагается 2-5 %-ный раствор Люголя (2 капли в сутки).
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01.06.2020 21:40 Ответить
отличный препарат -Люголя то...
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01.06.2020 23:03 Ответить
вы с ума сошли! что вы пишете??? в 1 капле Люголя супрафизиологическая доза йода!
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01.06.2020 23:16 Ответить
Ага , а ещё лучше стакан хлорки навернуть и все вирусы мертвы . Она же используется для дезинфекции ?
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02.06.2020 07:36 Ответить
Щось не віриться... Фейк та підготовка до нових обмежень. Або помилка при тестуванні.
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01.06.2020 21:44 Ответить
Повторных заражений не зафиксировано нигде в мире. Прежде, Южная Корея сообщала о подобном, но позже, проведя дальнейшие исследования они сообщили, что регистрируют остатки вируса, не живой вирус (на сколько это может быть) и заразится от таких людей нельзя. И в такой форме, вирус, в некоторых случаях, могут регистрировать вплоть до 2-3 месяцев.
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01.06.2020 21:51 Ответить
В україні все можливо! Передова медична система в світі!) Зарплати в головних лікарів не гірші думаю за польські)) тому якщо дана команда фас, не думаю, що головні лікарі будуть виступати проти) ви зацініть декларації головних лікарів в Україні! От воно кому добре живеться! Європа вже тут) коронаістерія покищо не впливає на рівень життя главврачей))
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01.06.2020 22:00 Ответить
И долго они будут по кругу болеть?
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01.06.2020 22:04 Ответить
ковид плохо изученный вирус. Была уже инфа что он умеет маскироваться в клетках, и длительное время оставаться не замеченным для тестов. Кроме того он проникает во многие ткани и органы, включая мозг. Где именно в организме человека он может отсиживаться без особой активности - никто не знает.

Поинтересуйтесь , почему 40 лет не могут сделать прививку и эффективные лекарства от СПИДА.
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01.06.2020 22:03 Ответить
Да он прячеться от тестов. Коварный то какой вирус) ещё говорят его концентрация запредельная в новостных лентах мейнстримовых СМи) особенно он влияет на психику короноверов)
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01.06.2020 22:06 Ответить
ну ты наверное знаешь что СПИД - это тоже вирусная болезнь, которой если заразился-- это на всю жизнь. Ты думаешь это смешно ?
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01.06.2020 22:10 Ответить
Скіки тобі рочків?
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01.06.2020 22:15 Ответить
никто никого не хочет вылечивать! хотят лечить, лечить, еще раз лечить!
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01.06.2020 23:04 Ответить
Похоже, врачи будут болеть всё чаще и в основном бессимптомно - кому не хочется за каждое типа заражение получить от 10 до 100 тыс грн.
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01.06.2020 22:06 Ответить
ну подумайте кто вас будет лечить, когда все врачи заболеют.... И никакие деньги Вам не помогут, потому что врачей физически не будет хватать на всех больных.
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01.06.2020 22:08 Ответить
Где тут грань между правдой и желанием побольше заработать?
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01.06.2020 22:13 Ответить
Все правильно почитайте пост цієї двічі хворої)) вона радісно сповіщає: "Коронована двічі" 😆😂🤣
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01.06.2020 22:10 Ответить
Так может у нее спидон, а не ковид..??? Нету антител...
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01.06.2020 22:10 Ответить
Не факт, що першого разу вона хворіла на ковід
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01.06.2020 22:31 Ответить
А другий хіба - факт?
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01.06.2020 23:30 Ответить
Провели нормальне тестування і діагноз підтвердився лабораторно .
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02.06.2020 00:17 Ответить
Не вірю я цим тестуванням.
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02.06.2020 06:33 Ответить
и в Китае были повторные заражения. Иммунитет не вырабатывается. Дай Бог, чтобы лекарство, быстро снимающее пневмонию появилось. Похоже, это что-то типа малярии, если в кровь попало, то все. Всю жизнь при переохлаждении, стрессе и т.д. - рецидивы.
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01.06.2020 23:04 Ответить
классическая пневмония--21 день! а она побежала клятву Хипократа выполнять! смешно!
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01.06.2020 23:06 Ответить
Курс а/б дней 10-12, это наши по 3 недели шото лечат, пока деньги за койко-место капают, и с больного пока все не выкачают.
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01.06.2020 23:28 Ответить
патологическую физиологию с её стадиями красного, серого опеченения кто то отменил?
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02.06.2020 00:08 Ответить
Это со всем, неосложненная, конечно. На практике - заканчивается курс, ч-з пару-тройку дней делается контрольный снимок. Если все вовремя, не совсем уж хреново, с положительной динамикой, больничное маринование 3 недели совсем не обязательно.
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02.06.2020 06:31 Ответить
Варианта 3
1) либо в первый раз она вылечилась только за счёт интерферонов, без выработки антител G.
2) либо вирус мутировал на столько что антитела от старого - оказались не эффективны.
3) либо антитела в достаточной концентрации сохраняются очень мало времени

Второй - третий варианты - ОЧЕНЬ плохо.
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01.06.2020 23:39 Ответить
Есть еще варианты которые более вероятны. Ваши варианты построены на мифах о смертельном вирусе, который на самом деле просто раздутый СМИ, а карантинные меры это злочин над людьми.
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01.06.2020 23:57 Ответить
По вашему переполненные крематории и дополнительные рефрижераторы это миф?
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02.06.2020 00:10 Ответить
"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит." - Джордж Оруэлл
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02.06.2020 01:28 Ответить
Лікарка-анестезіолог повторно заразилася коронавірусом у Чернівцях - Цензор.НЕТ 2018
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02.06.2020 01:45 Ответить
Проблему паники, которую посеяли СМИ по всему миру, признали уже практически все. Врачи, политики и лидеры общественного мнения вынуждены обращаться с призывами оставаться людьми и не поддаваться психозу. Причиной истерической паники стала не реальная обстановка с коронавирусной вспышкой, а особенности подачи материала большинством СМИ. Люди видят растущие цифры и графики, но не понимают что они обозначают, пугаются и впадают в маразм. Разберем основные виды манипуляции, которые искажают восприятие реальности
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02.06.2020 02:00 Ответить
...і трупи на вулицях валяюцца.
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02.06.2020 06:55 Ответить
Першими паніку почали роздувати масові "мідії" США, майже на 100% контрольовані глобалістами. Особисто пам'ятаю в березні нарізку з CNN, де в студії сидять кілька політолухів-дєрьмократів і відверто розмірковують про те, як би гарно було б, якби з-за кожоповіруса впала економіка і на цьому негативному тлі Трампа не переоберуть.
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02.06.2020 06:58 Ответить
Зря отбрасываете 4-й вариант. Оба теста правильные и это повторное заражение.
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02.06.2020 00:10 Ответить
Классно быть массовкой на шоу , где еще ты платишь, а не тебе! Они сделали нас вместе!
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02.06.2020 00:09 Ответить
может быть ложно положительный, на остатки мертвого вируса.
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02.06.2020 00:21 Ответить
Зелена пліснява так "боролася" з епідемією, що витратила лише 13,02 млрд грн (20%) з фонду боротьби з Ковід.
Не розподіленими залишились 51,6 млрд грн.
Ось де ваші засоби захисту для медпрацівників, ось де страховка, ось де 10 млн тестів і ось де 200%-надбавки лікарям.
Зелена срань тупо економила на хворих.
До речі, якщо просто роздати по 5000 грн кожному в якості підтримки по втраті заробітку в епідемію, як це роблять у західних країнах для стимулювання економіки, цих 50 мільярдів вистачило б на 10 мільйонів громадян.
Тепер 718 людей померло, 24 тис похворіли, зелена срань вилазить із нори і пропонує: давайте виділимо 35 мільядрів із Ковід-фонду на дороги! Там легко вкрасти, ще й покажемо роботу влади перед виборами.
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02.06.2020 00:51 Ответить
Почекай. Боротьба з вітряними мельницями триває поки не потрачені мільярди)
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02.06.2020 03:14 Ответить
Вони це все просеруть, а восени ще другу хвилю запустять. А в Кітаї вже, кажуть, ЗІЗ не купиш, там держзаказ від партії на сотні млн одиниць... Буде така ж сама хєрня, як і зараз.
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02.06.2020 06:53 Ответить
Каждый день в сводках количество зараженных медработников по стране а цифры умерших медработников при этом не приводят . Ну если быть точным точным то цифра умерших от коронавируса медработников появляется лишь иногда и без привязки к числу заразившихся медработников . Подозреваю что такая информация не вписывается в нужную для власти картину истерии .
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02.06.2020 03:13 Ответить
Та ладно. Заспокійся. Кожно овер 60 річного медпрацівника який помирає записують в ковід. І такі новини є) тому коронапсихозний не хвилюйся. Пландемія йде по плану. Хто ю не помер всі пили воду. Так статистика на твій ковід і робиться
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02.06.2020 03:16 Ответить
Буду признателен , на какое то число , что бы обе цифры одновременно , приведите .
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02.06.2020 03:30 Ответить
У тебя интернет есть? ) Гугл есть? Вот и ищи
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02.06.2020 04:00 Ответить
Пора комусь із притомних політиків на всю країну заявити про цю туфту й закликати людей на протести.
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02.06.2020 07:04 Ответить
 
 