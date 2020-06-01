Врач-анастезиолог повторно заразилась коронавирусом в Черновцах

Врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы №1 во второй раз заразилась коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, о случившемся Анне Рыбарчук сама написала в Фейсбуке.

Врач рассказала, что седьмой день болеет пневмонией и получила положительный результат теста на COVID-19, который у нее диагностировали ранее.

"Объяснение у меня одно - без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу. Как-то так", - написала Анна Рыбарчук.

Она добавила, что, по ее мнению, людям еще рано пренебрегать средствами безопасности - ходить без масок и респираторов и "тусоваться" компаниями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновцах выздоровела болевшая коронавирусом 5-летняя девочка, которая была подключена к аппарату ИВЛ