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Врач-анастезиолог повторно заразилась коронавирусом в Черновцах
Врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы №1 во второй раз заразилась коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, о случившемся Анне Рыбарчук сама написала в Фейсбуке.
Врач рассказала, что седьмой день болеет пневмонией и получила положительный результат теста на COVID-19, который у нее диагностировали ранее.
"Объяснение у меня одно - без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу. Как-то так", - написала Анна Рыбарчук.
Она добавила, что, по ее мнению, людям еще рано пренебрегать средствами безопасности - ходить без масок и респираторов и "тусоваться" компаниями".
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Але поки грім не вдарить, холоп не перехреститься.
Постарались все.
Прогнившая медицинская система, даже после свиного гриппа оказавшаяся неготовой к эпидемии. "Никогда такого не было, и вот опять!"
Власть, судорожно и бестолково изображающая видимость борьбы абсолютно неадекватными, вредительскими и полуфашистскими методами. "Сидеть, молчать и бояться!"
Телевидение, ради погони за зрителем и сенсациями одурачивающее и сводящее с ума свою аудиторию. "Миллионы трупов! Мы все умрём!"
Ну и само население, одним щелчком пульта управления переведенное в состояние "коллективное безумие". Человека без идиотской маски на улице готовы чуть ли не сжечь на костре. Мне даже страшно представить, во что превратились бы эти, так сказать люди, если бы это действительно была чума.
Цивилизация слиняла за одну неделю. Максимум - две. Мы снова в Тёмных веках. Только вместо попа - телевизор. Вместо диавола - коронавирус. Вместо крепостного права - цифровой ошейник.
Тем более сам министр давал указание врачам приписывать побольше на коронавирус.
а) перший тест був хибний
б) другий тест був хибний
в) обидва тести хибні
Предварительный технический https://www.researchgate.net/profile/Gary_Warren2/publication/340769844_Iodine_Intake_to_Reduce_Covid-19_Transmission_and_Mortality/links/5e9c752d4585150839ea341f/Iodine-Intake-to-Reduce-Covid-19-Transmission-and-Mortality.pdf отчет показал, что увеличение потребления йода в безопасных пределах может быть достаточным, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Предлагается увеличить пероральный прием до 30 мкг/кг, или примерно 2 мг в сутки при весе 70 кг, и держать под рукой небольшой аэрозольный баллончик с разведенным йодом для назального разбрызгивания и для дезинфекции лица и рук. В качестве источника йода предлагается 2-5 %-ный раствор Люголя (2 капли в сутки).
Поинтересуйтесь , почему 40 лет не могут сделать прививку и эффективные лекарства от СПИДА.
1) либо в первый раз она вылечилась только за счёт интерферонов, без выработки антител G.
2) либо вирус мутировал на столько что антитела от старого - оказались не эффективны.
3) либо антитела в достаточной концентрации сохраняются очень мало времени
Второй - третий варианты - ОЧЕНЬ плохо.
Не розподіленими залишились 51,6 млрд грн.
Ось де ваші засоби захисту для медпрацівників, ось де страховка, ось де 10 млн тестів і ось де 200%-надбавки лікарям.
Зелена срань тупо економила на хворих.
До речі, якщо просто роздати по 5000 грн кожному в якості підтримки по втраті заробітку в епідемію, як це роблять у західних країнах для стимулювання економіки, цих 50 мільярдів вистачило б на 10 мільйонів громадян.
Тепер 718 людей померло, 24 тис похворіли, зелена срань вилазить із нори і пропонує: давайте виділимо 35 мільядрів із Ковід-фонду на дороги! Там легко вкрасти, ще й покажемо роботу влади перед виборами.