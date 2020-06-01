Лікарка-анестезіолог повторно заразилася коронавірусом у Чернівцях

Лікарка-анестезіолог Чернівецької міської лікарні №1 вдруге заразилася коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про те, що сталося Анна Рибарчук сама написала в Фейсбуці

Лікар розповіла, що сьомий день хворіє на пневмонію і отримала позитивний результат тесту на COVID-19, який у неї діагностували раніше.

"Пояснення у мене одне - без антитіл у крові, після першого епізоду хвороби, "вилетіла" знову на роботу. Якось так", - написала Анна Рибарчук.

Вона додала, що, на її думку, людям ще рано нехтувати засобами безпеки - ходити без масок і респіраторів і "тусуватися" компаніями".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні: "На таких людях, як ви, тримається країна"