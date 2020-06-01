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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарка-анестезіолог повторно заразилася коронавірусом у Чернівцях

Лікарка-анестезіолог повторно заразилася коронавірусом у Чернівцях

Лікарка-анестезіолог Чернівецької міської лікарні №1 вдруге заразилася коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про те, що сталося Анна Рибарчук сама написала в Фейсбуці

Лікар розповіла, що сьомий день хворіє на пневмонію і отримала позитивний результат тесту на COVID-19, який у неї діагностували раніше.

"Пояснення у мене одне - без антитіл у крові, після першого епізоду хвороби, "вилетіла" знову на роботу. Якось так", - написала Анна Рибарчук.

Вона додала, що, на її думку, людям ще рано нехтувати засобами безпеки - ходити без масок і респіраторів і "тусуватися" компаніями".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні: "На таких людях, як ви, тримається країна"

Автор: 

карантин (18172) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
При такої якості тестах можливі варіанти:
а) перший тест був хибний
б) другий тест був хибний
в) обидва тести хибні
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01.06.2020 21:34
+8
Ранувато, так.
Але поки грім не вдарить, холоп не перехреститься.
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01.06.2020 21:04
+8
Когда кончатся деньги у населения и обнулятся пластиковые карточки- КОВИД подохнет. Он питается деньгами...
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01.06.2020 21:23
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Ранувато, так.
Але поки грім не вдарить, холоп не перехреститься.
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01.06.2020 21:04 Відповісти
На всё воля Аллаха
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01.06.2020 21:08 Відповісти
Плохая новость и сомнительная. После любой инфекции вырабатывается стойкий иммунитет. Если его нет, значит коронавирус не вирус и не инфекция. А что тогда?
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01.06.2020 22:32 Відповісти
Кара небесная..... чувствую с этим вирусом новые власти точно карантин до конца срока презедентства не отменят
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01.06.2020 22:37 Відповісти
Вирус это очень изменчивая инфекция. В этом и сложность вакцины от него. Даже если человек и переболел, то можно заразиться другой модификацией вируса. Но как правило во второй раз организм реагирует быстрее и болезнь протекает в лёгкой форме
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01.06.2020 22:51 Відповісти
повторная пневмония...
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01.06.2020 22:59 Відповісти
+ хрінові тести (китайські)
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02.06.2020 09:08 Відповісти
Это говорит о том что иммунитет не появляется и эта болезнь будет как грипп.
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01.06.2020 21:08 Відповісти
Только похуже, грипп сезонный а этой заразе кажется плевать на время года.
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01.06.2020 21:11 Відповісти
Это говорит о том что это синтетический вирус 🦠
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01.06.2020 21:13 Відповісти
Когда кончатся деньги у населения и обнулятся пластиковые карточки- КОВИД подохнет. Он питается деньгами...
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01.06.2020 21:23 Відповісти
На грани уже большинство, а впереди ещё осень, зима, летом может уже не получится заработать денег, все ахнулось.
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01.06.2020 21:35 Відповісти
Ты скажи это Степанову и Ляшко, и всем остальным, кто это утверждает.
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01.06.2020 22:25 Відповісти
А где боты лаптеногие с рассказами про "коронабесие"?
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01.06.2020 21:27 Відповісти
Выше двое уже отметились...
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01.06.2020 21:40 Відповісти
Эпидемия превращена в остросюжетное реалити-шоу. Заболевание, незначительно превышающее опасность обычного сезонного гриппа, возведено в ранг средневековой чумы.
Постарались все.
Прогнившая медицинская система, даже после свиного гриппа оказавшаяся неготовой к эпидемии. "Никогда такого не было, и вот опять!"
Власть, судорожно и бестолково изображающая видимость борьбы абсолютно неадекватными, вредительскими и полуфашистскими методами. "Сидеть, молчать и бояться!"
Телевидение, ради погони за зрителем и сенсациями одурачивающее и сводящее с ума свою аудиторию. "Миллионы трупов! Мы все умрём!"
Ну и само население, одним щелчком пульта управления переведенное в состояние "коллективное безумие". Человека без идиотской маски на улице готовы чуть ли не сжечь на костре. Мне даже страшно представить, во что превратились бы эти, так сказать люди, если бы это действительно была чума.
Цивилизация слиняла за одну неделю. Максимум - две. Мы снова в Тёмных веках. Только вместо попа - телевизор. Вместо диавола - коронавирус. Вместо крепостного права - цифровой ошейник.
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01.06.2020 21:43 Відповісти
И́лон Рив Маск тоже лаптеногий?
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01.06.2020 21:45 Відповісти
Они его тут за дурачка выдают.
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01.06.2020 22:00 Відповісти
Ні, він видатний вірусолог.
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02.06.2020 06:49 Відповісти
Пока писал - уже набежали!
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01.06.2020 21:28 Відповісти
надо быстрее сцать
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01.06.2020 21:44 Відповісти
А что там по Киеву? По сводкам Ляшка нельзя метро и ... а все едет? Бабло победило лоховирус?))))
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01.06.2020 21:48 Відповісти
А почему бы и не симулировать - тест с вероятностью 50/50 покажет а льгот немеряно...
Тем более сам министр давал указание врачам приписывать побольше на коронавирус.
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01.06.2020 21:32 Відповісти
Рецидив..., тесты фигня- не долечилась..., организм ослаблен , и не выработал антитела..., но второй раз переболеет в более легкой форме... Где то так
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01.06.2020 21:33 Відповісти
нихрена. когда вирусы живут с нами тысячи лет - организм конечно имеет хоть какую-то ответку и методу лечения (по крайней мере у части человечества, скажем у тех, кто живет рядом с летучими мышами). а вот когда искусственный агрегат - тут уже ничего гарантированно сказать нельзя. может выработается, а может - наоборот, подумает что вирус главный и организм вокруг не сильно нужен.
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02.06.2020 00:14 Відповісти
При такої якості тестах можливі варіанти:
а) перший тест був хибний
б) другий тест був хибний
в) обидва тести хибні
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01.06.2020 21:34 Відповісти
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01.06.2020 23:30 Відповісти
Четвертый вариант - оба теста верны.
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02.06.2020 00:08 Відповісти
Четвертий не озвучував тому що він взятий за основу "новини"
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02.06.2020 03:05 Відповісти
Ретроспективное многоцентровое https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3571484 исследование 212 случаев с лабораторно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 показали, значительную ассоциацию уровня витамина D в сыворотке крови со степенью тяжести протекания заболевания. Шансы иметь мягкий клинический исход, а не критический исход, различались примерно в 19,61 раза. Среднемедианный уровень 25(OH)D у пациентов составлял 23,8 нг/мл, в то время как оптимальным уровнем считается 30-80 нг/мл.

Предварительный технический https://www.researchgate.net/profile/Gary_Warren2/publication/340769844_Iodine_Intake_to_Reduce_Covid-19_Transmission_and_Mortality/links/5e9c752d4585150839ea341f/Iodine-Intake-to-Reduce-Covid-19-Transmission-and-Mortality.pdf отчет показал, что увеличение потребления йода в безопасных пределах может быть достаточным, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Предлагается увеличить пероральный прием до 30 мкг/кг, или примерно 2 мг в сутки при весе 70 кг, и держать под рукой небольшой аэрозольный баллончик с разведенным йодом для назального разбрызгивания и для дезинфекции лица и рук. В качестве источника йода предлагается 2-5 %-ный раствор Люголя (2 капли в сутки).
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01.06.2020 21:40 Відповісти
отличный препарат -Люголя то...
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01.06.2020 23:03 Відповісти
вы с ума сошли! что вы пишете??? в 1 капле Люголя супрафизиологическая доза йода!
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01.06.2020 23:16 Відповісти
Ага , а ещё лучше стакан хлорки навернуть и все вирусы мертвы . Она же используется для дезинфекции ?
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02.06.2020 07:36 Відповісти
Щось не віриться... Фейк та підготовка до нових обмежень. Або помилка при тестуванні.
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01.06.2020 21:44 Відповісти
Повторных заражений не зафиксировано нигде в мире. Прежде, Южная Корея сообщала о подобном, но позже, проведя дальнейшие исследования они сообщили, что регистрируют остатки вируса, не живой вирус (на сколько это может быть) и заразится от таких людей нельзя. И в такой форме, вирус, в некоторых случаях, могут регистрировать вплоть до 2-3 месяцев.
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01.06.2020 21:51 Відповісти
В україні все можливо! Передова медична система в світі!) Зарплати в головних лікарів не гірші думаю за польські)) тому якщо дана команда фас, не думаю, що головні лікарі будуть виступати проти) ви зацініть декларації головних лікарів в Україні! От воно кому добре живеться! Європа вже тут) коронаістерія покищо не впливає на рівень життя главврачей))
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01.06.2020 22:00 Відповісти
И долго они будут по кругу болеть?
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01.06.2020 22:04 Відповісти
ковид плохо изученный вирус. Была уже инфа что он умеет маскироваться в клетках, и длительное время оставаться не замеченным для тестов. Кроме того он проникает во многие ткани и органы, включая мозг. Где именно в организме человека он может отсиживаться без особой активности - никто не знает.

Поинтересуйтесь , почему 40 лет не могут сделать прививку и эффективные лекарства от СПИДА.
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01.06.2020 22:03 Відповісти
Да он прячеться от тестов. Коварный то какой вирус) ещё говорят его концентрация запредельная в новостных лентах мейнстримовых СМи) особенно он влияет на психику короноверов)
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01.06.2020 22:06 Відповісти
ну ты наверное знаешь что СПИД - это тоже вирусная болезнь, которой если заразился-- это на всю жизнь. Ты думаешь это смешно ?
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01.06.2020 22:10 Відповісти
Скіки тобі рочків?
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01.06.2020 22:15 Відповісти
никто никого не хочет вылечивать! хотят лечить, лечить, еще раз лечить!
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01.06.2020 23:04 Відповісти
Похоже, врачи будут болеть всё чаще и в основном бессимптомно - кому не хочется за каждое типа заражение получить от 10 до 100 тыс грн.
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01.06.2020 22:06 Відповісти
ну подумайте кто вас будет лечить, когда все врачи заболеют.... И никакие деньги Вам не помогут, потому что врачей физически не будет хватать на всех больных.
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01.06.2020 22:08 Відповісти
Где тут грань между правдой и желанием побольше заработать?
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01.06.2020 22:13 Відповісти
Все правильно почитайте пост цієї двічі хворої)) вона радісно сповіщає: "Коронована двічі" 😆😂🤣
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01.06.2020 22:10 Відповісти
Так может у нее спидон, а не ковид..??? Нету антител...
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01.06.2020 22:10 Відповісти
Не факт, що першого разу вона хворіла на ковід
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01.06.2020 22:31 Відповісти
А другий хіба - факт?
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01.06.2020 23:30 Відповісти
Провели нормальне тестування і діагноз підтвердився лабораторно .
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02.06.2020 00:17 Відповісти
Не вірю я цим тестуванням.
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02.06.2020 06:33 Відповісти
и в Китае были повторные заражения. Иммунитет не вырабатывается. Дай Бог, чтобы лекарство, быстро снимающее пневмонию появилось. Похоже, это что-то типа малярии, если в кровь попало, то все. Всю жизнь при переохлаждении, стрессе и т.д. - рецидивы.
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01.06.2020 23:04 Відповісти
классическая пневмония--21 день! а она побежала клятву Хипократа выполнять! смешно!
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01.06.2020 23:06 Відповісти
Курс а/б дней 10-12, это наши по 3 недели шото лечат, пока деньги за койко-место капают, и с больного пока все не выкачают.
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01.06.2020 23:28 Відповісти
патологическую физиологию с её стадиями красного, серого опеченения кто то отменил?
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02.06.2020 00:08 Відповісти
Это со всем, неосложненная, конечно. На практике - заканчивается курс, ч-з пару-тройку дней делается контрольный снимок. Если все вовремя, не совсем уж хреново, с положительной динамикой, больничное маринование 3 недели совсем не обязательно.
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02.06.2020 06:31 Відповісти
Варианта 3
1) либо в первый раз она вылечилась только за счёт интерферонов, без выработки антител G.
2) либо вирус мутировал на столько что антитела от старого - оказались не эффективны.
3) либо антитела в достаточной концентрации сохраняются очень мало времени

Второй - третий варианты - ОЧЕНЬ плохо.
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01.06.2020 23:39 Відповісти
Есть еще варианты которые более вероятны. Ваши варианты построены на мифах о смертельном вирусе, который на самом деле просто раздутый СМИ, а карантинные меры это злочин над людьми.
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01.06.2020 23:57 Відповісти
По вашему переполненные крематории и дополнительные рефрижераторы это миф?
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02.06.2020 00:10 Відповісти
"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит." - Джордж Оруэлл
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02.06.2020 01:28 Відповісти
Лікарка-анестезіолог повторно заразилася коронавірусом у Чернівцях - Цензор.НЕТ 2018
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02.06.2020 01:45 Відповісти
Проблему паники, которую посеяли СМИ по всему миру, признали уже практически все. Врачи, политики и лидеры общественного мнения вынуждены обращаться с призывами оставаться людьми и не поддаваться психозу. Причиной истерической паники стала не реальная обстановка с коронавирусной вспышкой, а особенности подачи материала большинством СМИ. Люди видят растущие цифры и графики, но не понимают что они обозначают, пугаются и впадают в маразм. Разберем основные виды манипуляции, которые искажают восприятие реальности
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02.06.2020 02:00 Відповісти
...і трупи на вулицях валяюцца.
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02.06.2020 06:55 Відповісти
Першими паніку почали роздувати масові "мідії" США, майже на 100% контрольовані глобалістами. Особисто пам'ятаю в березні нарізку з CNN, де в студії сидять кілька політолухів-дєрьмократів і відверто розмірковують про те, як би гарно було б, якби з-за кожоповіруса впала економіка і на цьому негативному тлі Трампа не переоберуть.
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02.06.2020 06:58 Відповісти
Зря отбрасываете 4-й вариант. Оба теста правильные и это повторное заражение.
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02.06.2020 00:10 Відповісти
Классно быть массовкой на шоу , где еще ты платишь, а не тебе! Они сделали нас вместе!
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02.06.2020 00:09 Відповісти
может быть ложно положительный, на остатки мертвого вируса.
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02.06.2020 00:21 Відповісти
Зелена пліснява так "боролася" з епідемією, що витратила лише 13,02 млрд грн (20%) з фонду боротьби з Ковід.
Не розподіленими залишились 51,6 млрд грн.
Ось де ваші засоби захисту для медпрацівників, ось де страховка, ось де 10 млн тестів і ось де 200%-надбавки лікарям.
Зелена срань тупо економила на хворих.
До речі, якщо просто роздати по 5000 грн кожному в якості підтримки по втраті заробітку в епідемію, як це роблять у західних країнах для стимулювання економіки, цих 50 мільярдів вистачило б на 10 мільйонів громадян.
Тепер 718 людей померло, 24 тис похворіли, зелена срань вилазить із нори і пропонує: давайте виділимо 35 мільядрів із Ковід-фонду на дороги! Там легко вкрасти, ще й покажемо роботу влади перед виборами.
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02.06.2020 00:51 Відповісти
Почекай. Боротьба з вітряними мельницями триває поки не потрачені мільярди)
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02.06.2020 03:14 Відповісти
Вони це все просеруть, а восени ще другу хвилю запустять. А в Кітаї вже, кажуть, ЗІЗ не купиш, там держзаказ від партії на сотні млн одиниць... Буде така ж сама хєрня, як і зараз.
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02.06.2020 06:53 Відповісти
Каждый день в сводках количество зараженных медработников по стране а цифры умерших медработников при этом не приводят . Ну если быть точным точным то цифра умерших от коронавируса медработников появляется лишь иногда и без привязки к числу заразившихся медработников . Подозреваю что такая информация не вписывается в нужную для власти картину истерии .
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02.06.2020 03:13 Відповісти
Та ладно. Заспокійся. Кожно овер 60 річного медпрацівника який помирає записують в ковід. І такі новини є) тому коронапсихозний не хвилюйся. Пландемія йде по плану. Хто ю не помер всі пили воду. Так статистика на твій ковід і робиться
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02.06.2020 03:16 Відповісти
Буду признателен , на какое то число , что бы обе цифры одновременно , приведите .
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02.06.2020 03:30 Відповісти
У тебя интернет есть? ) Гугл есть? Вот и ищи
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02.06.2020 04:00 Відповісти
Пора комусь із притомних політиків на всю країну заявити про цю туфту й закликати людей на протести.
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02.06.2020 07:04 Відповісти
 
 