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Новини Коронавірус і карантин
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Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні: "На таких людях, як ви, тримається країна"

Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні:

У четвер, 21 травня, прем'єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк відвідав Чернівці і передав матеріальну допомогу від Фонду медперсоналу міської лікарні №1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду "Відкрий Україну".

Лікарня визначена базовою у боротьбі з COVID-19. Передані кошти призначені для виплати разової грошової допомоги медсестрам лікарні. Увесь сестринський склад лікувального закладу, який налічує 70 працівників, отримає разову безповоротну фінансову допомогу.

Під час зустрічі з головлікарем Анатолієм Петричуком та головною медичною сестрою Марією Манзуряк Арсеній Яценюк подякував медикам за їхню роботу. "На таких людях, як ви, тримається країна. Ви всі боретеся за життя людей. Я вам за це дуже вдячний".

Крім того, Яценюк привітав працівників лікарні із Днем медичної сестри, який відзначали нещодавно.

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Яценюк нагадав, що тричі публічно звертався до уряду "з тим, щоби уряд зрозумів: найвища смертність та рівень захворюваності в Україні - в Чернівецькій області". Він підкреслив, що смертність від коронавірусу на 100 тис. осіб на Буковині в 11 разів перевищує рівень смертності в середньому по країні.

"Добре, що урядовці мене почули, і сьогодні приїхав цілий десант. З міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим", - додав він.

Яценюк також наголосив, що уряд перерахував кошти, які держава заборгувала медикам, для того, щоб розрахуватися з медпрацівниками і допомогти області. "Добре, що український уряд нарешті звернув увагу на найбільш постраждалу область".

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук зазначив, що за кілька років за рахунок коштів, отриманих від децентралізації, у лікарні було повністю обладнано реанімаційне відділення, встановлено нові кисневі мережі, що зараз дає змогу рятувати життя буковинцям.

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Автор: 

карантин (18172) фонд (248) Чернівці (561) Яценюк Арсеній (2570) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Знову це чудо в пір`ях вискочило
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22.05.2020 10:07
+6
супер-професіонали від влади у 2014 -му з подивом дізнались, що у нас немає армії, а у 2020-му, що немає медицини..
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22.05.2020 10:11
+6
а де можна подивитися відосік як зєльонський передає допомогу від свого імені?
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22.05.2020 10:13
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Знову це чудо в пір`ях вискочило
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22.05.2020 10:07 Відповісти
Що тобі главврач поганого зробив, що обзиваєш його?
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22.05.2020 10:09 Відповісти
всі зрозуміли, що я про Сеню, тільки самі обдаровані на ручнику )
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22.05.2020 10:13 Відповісти
прикольно чути бекання від зєбілів.
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22.05.2020 10:15 Відповісти
тебе ще СБУ не вичислила?
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22.05.2020 10:18 Відповісти
Поки ти "вичисляєш", то теж вже вирахували😱
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22.05.2020 10:22 Відповісти
я і не ховаюсь, 51 гривню заплачу, можу і 510 заплатить.
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22.05.2020 10:22 Відповісти
-- За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят, - продам! …(С)
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22.05.2020 10:26 Відповісти
Прикольно петики стрелки переводят.
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22.05.2020 10:36 Відповісти
так ми начебто вже всі потікали? А хто зараз краде гроші з проекту стіна?
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22.05.2020 10:41 Відповісти
Лахто, не коси під зебіла. Ми вміємо відрізняти віслючі вуха від козлячих рогів.
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22.05.2020 11:09 Відповісти
ой боже.....коли ти вже порозумнішаєш зєбілка..... чи корону тобі на твоїй голові ломакою поправити?
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22.05.2020 18:52 Відповісти
Провокатор - москалик)))))
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22.05.2020 18:54 Відповісти
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22.05.2020 19:02 Відповісти
У нього просто ненависть до лікарів!
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22.05.2020 10:13 Відповісти
Ахахааа))),это Яценюк бабло от "стены" разворовал))))
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22.05.2020 10:09 Відповісти
Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні: "На таких людях, як ви, тримається країна" - Цензор.НЕТ 1338
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22.05.2020 10:43 Відповісти
супер-професіонали від влади у 2014 -му з подивом дізнались, що у нас немає армії, а у 2020-му, що немає медицини..
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22.05.2020 10:11 Відповісти
с 2016-2018-й года - рекордный рост ввп. 2019-2020- рекородное падение ввп. таки да зеленые супер профи по развалу страны
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22.05.2020 10:16 Відповісти
по суті питання, що можете сказати..? чи може усі ці сені, петі, юлі (та ще легіон "еліти") не тусять у\при владі вже два десятки років..?
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22.05.2020 10:21 Відповісти
до речі, про "рекордный рост"..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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22.05.2020 10:27 Відповісти
Кролик вылазит из норки....и тут бац! фотокамеры! Наверно готовится политическая реанимация
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22.05.2020 10:11 Відповісти
Зашквар аххахаа
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22.05.2020 10:12 Відповісти
а де можна подивитися відосік як зєльонський передає допомогу від свого імені?
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22.05.2020 10:13 Відповісти
т.е. как бы все дела бросить...семью...и на шквальном ветру встретить огромный Ан для "Эпицентра"... этого вам мало??? да???))))
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22.05.2020 10:17 Відповісти
ага .
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22.05.2020 10:18 Відповісти
Яценюк допомагає, а Степанов дозволяє інфікувати медиків.
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22.05.2020 10:14 Відповісти
а где Арсений официально трудноустроен? налоги платит? за что живет, один ли хлеб жует?))
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22.05.2020 10:14 Відповісти
На Кащея похож.
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22.05.2020 10:15 Відповісти
you look like asshole
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22.05.2020 10:18 Відповісти
на іудея
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22.05.2020 11:05 Відповісти
яйценюка есть причины ненавидеть, но долларовый миллионер владимир зеленский пожертвовал на борьбу с короновирусом - 0,00 грн.
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22.05.2020 10:15 Відповісти
Ви не праві! Вони всім кварталом (воно ж СН, воно ж ОП, воно ж...) якісь листівки пожертвували! А раптом в тій лікарні туалетного паперу не було? Саме вчасно!
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22.05.2020 10:23 Відповісти
Кролик поділився капустою?! Напевно в лісі здохло щось дуже велике!
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22.05.2020 10:16 Відповісти
І Сені і Петі пора зрозуміти, що українці два рази в одне і те саме гівно не стають. )
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22.05.2020 10:16 Відповісти
Тому стали у лайно набагато більше разів, коли Зе обрали!
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22.05.2020 10:19 Відповісти
а ти і не Українець, ти малорос.
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22.05.2020 10:19 Відповісти
Тому втюхались у плісняву по саму маківку? Не смішіть!
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22.05.2020 10:25 Відповісти
Даже он в 1000 раз лучше и умнея Зели)
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22.05.2020 10:22 Відповісти
"Яценюк передал материальную помощь медперсоналу Черновицкой больницы" - это для Яценюка пустяк -
https://elise.com.ua/2019/05/14/srochnoe-zayavlenie-nalivajchenko-poroshenko-i-yatsenyuk-ukrali-15-milliardov-video/ «Порошенко и Яценюк украли 15$ миллиардов». - Наливайченко
https://replyua.net/usa/163192-kislin-poroshenko-vyvel-iz-ukrainy-8-mlrd-dollarov-i-platit-za-eto-budut-ukraincy.html Кислин: «Порошенко вывел из Украины 8 млрд долларов и платить за это будут украинцы».
15 - 8 = 7 долларов украл Яценюк.
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22.05.2020 10:25 Відповісти
7 миллиардов долларов.
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22.05.2020 10:31 Відповісти
700 мільярдів євро🐸😱
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22.05.2020 10:32 Відповісти
Цікаво, хто це захотів дістати з політичного нафталіну Яценюка з мінусовим рейтингом?
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22.05.2020 10:33 Відповісти
А такие нелюди как яценюк страну разграбили.
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22.05.2020 10:44 Відповісти
На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом..Кто-то здесь растолковывал что Коломойский типа нищий и бомжует.Теперь то он не откажет Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом : Компания Коломойского отсудила у "Приватбанка" 17,6 млн 24.04.20
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22.05.2020 10:53 Відповісти
нормальна оборудка:
спочатку обдираєш лохів податками, "будуєш" їм "стіну" з сітки за міліард, піднімаєш комуналку, щоб дихати не могли, а потім- ОПА!- підгодовуєш їх милостенькою.

і ти уже- Атєц радной, а не паршивий злодій!
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22.05.2020 11:01 Відповісти
Чому б і не надати крихти від того що вкрав на стіні. І підтримав схему Клименка щодо обьєнання Митниці з Податковою при цьому безконтрольно тирити мільярди ще до їх зарахування на рахунок казначейства. А ще не вимогу зарубіжних обкомів вбивав індустрію тому що як він казав нам ніхто не дозволить бути індустіальною державою, ми повинні бути аграрним придатком для Світу. Молодець, Кому куля в лоба, а кому добрий гешефт .
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22.05.2020 11:21 Відповісти
ну вы поняли 😂😂😂
Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні: "На таких людях, як ви, тримається країна" - Цензор.НЕТ 6400
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22.05.2020 11:37 Відповісти
Сеня - молодец!
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22.05.2020 11:59 Відповісти
І Сені і Петі пора зрозуміти, що українці два рази в одне і те саме гівно не стають. )
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22.05.2020 12:29 Відповісти
Дам на 1 гривну - возьму на 10 . ( Кроль Сеня ) Включило режим - понравиться .
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22.05.2020 12:29 Відповісти
От "стены" может и скинуть,на благотворительность.
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22.05.2020 12:38 Відповісти
Яценюк передал материальную помощь медперсоналу Черновицкой больницы: "На таких людях, как вы, держится страна"

На таких людях, как вы, держится страна" и вопреки таким, как Яценюк.
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22.05.2020 13:55 Відповісти
 
 