Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні: "На таких людях, як ви, тримається країна"

У четвер, 21 травня, прем'єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк відвідав Чернівці і передав матеріальну допомогу від Фонду медперсоналу міської лікарні №1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду "Відкрий Україну".

Лікарня визначена базовою у боротьбі з COVID-19. Передані кошти призначені для виплати разової грошової допомоги медсестрам лікарні. Увесь сестринський склад лікувального закладу, який налічує 70 працівників, отримає разову безповоротну фінансову допомогу.

Під час зустрічі з головлікарем Анатолієм Петричуком та головною медичною сестрою Марією Манзуряк Арсеній Яценюк подякував медикам за їхню роботу. "На таких людях, як ви, тримається країна. Ви всі боретеся за життя людей. Я вам за це дуже вдячний".

Крім того, Яценюк привітав працівників лікарні із Днем медичної сестри, який відзначали нещодавно.

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Яценюк нагадав, що тричі публічно звертався до уряду "з тим, щоби уряд зрозумів: найвища смертність та рівень захворюваності в Україні - в Чернівецькій області". Він підкреслив, що смертність від коронавірусу на 100 тис. осіб на Буковині в 11 разів перевищує рівень смертності в середньому по країні.

"Добре, що урядовці мене почули, і сьогодні приїхав цілий десант. З міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим", - додав він.

Яценюк також наголосив, що уряд перерахував кошти, які держава заборгувала медикам, для того, щоб розрахуватися з медпрацівниками і допомогти області. "Добре, що український уряд нарешті звернув увагу на найбільш постраждалу область".

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук зазначив, що за кілька років за рахунок коштів, отриманих від децентралізації, у лікарні було повністю обладнано реанімаційне відділення, встановлено нові кисневі мережі, що зараз дає змогу рятувати життя буковинцям.

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