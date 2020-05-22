Яценюк передав матеріальну допомогу медперсоналу Чернівецької лікарні: "На таких людях, як ви, тримається країна"
У четвер, 21 травня, прем'єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк відвідав Чернівці і передав матеріальну допомогу від Фонду медперсоналу міської лікарні №1.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду "Відкрий Україну".
Лікарня визначена базовою у боротьбі з COVID-19. Передані кошти призначені для виплати разової грошової допомоги медсестрам лікарні. Увесь сестринський склад лікувального закладу, який налічує 70 працівників, отримає разову безповоротну фінансову допомогу.
Під час зустрічі з головлікарем Анатолієм Петричуком та головною медичною сестрою Марією Манзуряк Арсеній Яценюк подякував медикам за їхню роботу. "На таких людях, як ви, тримається країна. Ви всі боретеся за життя людей. Я вам за це дуже вдячний".
Крім того, Яценюк привітав працівників лікарні із Днем медичної сестри, який відзначали нещодавно.
Яценюк нагадав, що тричі публічно звертався до уряду "з тим, щоби уряд зрозумів: найвища смертність та рівень захворюваності в Україні - в Чернівецькій області". Він підкреслив, що смертність від коронавірусу на 100 тис. осіб на Буковині в 11 разів перевищує рівень смертності в середньому по країні.
"Добре, що урядовці мене почули, і сьогодні приїхав цілий десант. З міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим", - додав він.
Яценюк також наголосив, що уряд перерахував кошти, які держава заборгувала медикам, для того, щоб розрахуватися з медпрацівниками і допомогти області. "Добре, що український уряд нарешті звернув увагу на найбільш постраждалу область".
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук зазначив, що за кілька років за рахунок коштів, отриманих від децентралізації, у лікарні було повністю обладнано реанімаційне відділення, встановлено нові кисневі мережі, що зараз дає змогу рятувати життя буковинцям.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://elise.com.ua/2019/05/14/srochnoe-zayavlenie-nalivajchenko-poroshenko-i-yatsenyuk-ukrali-15-milliardov-video/ «Порошенко и Яценюк украли 15$ миллиардов». - Наливайченко
https://replyua.net/usa/163192-kislin-poroshenko-vyvel-iz-ukrainy-8-mlrd-dollarov-i-platit-za-eto-budut-ukraincy.html Кислин: «Порошенко вывел из Украины 8 млрд долларов и платить за это будут украинцы».
15 - 8 = 7 долларов украл Яценюк.
спочатку обдираєш лохів податками, "будуєш" їм "стіну" з сітки за міліард, піднімаєш комуналку, щоб дихати не могли, а потім- ОПА!- підгодовуєш їх милостенькою.
і ти уже- Атєц радной, а не паршивий злодій!
На таких людях, как вы, держится страна" и вопреки таким, как Яценюк.