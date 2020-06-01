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Американская компания подписала контракт с 6-летней YouTube-блогершей из Украины

Американская компания подписала контракт с 6-летней YouTube-блогершей из Украины

Студия Pocket.watch, занимающейся развитием популярных звезд YouTube, объявила о запуске новой франшизы "Love, Diana - the Prinсess of Play". Главной героиней там станет 6-летняя украинка Диана, ведущая YouTube-канала Kids Diana Show.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MediaSapiens.

Kids Diana Show - третий по количеству просмотров YouTube-канал в мире. С момента создания в 2015 видео, где Диана вместе с родителями и братом Ромой рассказывает о совместных играх, путешествиях и приключениях, посмотрели более 28 млрд раз.

Аудитория 9-языкового канала, ориентированная на детей 2-7 лет, в настоящее время имеет 54,6 млн фолловеров.

"Мы специализируемся на выявлении звезд, которые могут стать действительно глобальными, массовыми франшизами. И мы постоянно в работе", - говорит основатель и СЕО Pocket.watch Крис Уильямс.

Компания, ранее отметилась успешным развитием подобных каналов в США, теперь в процессе съемок многосерийного шоу про 6-летнюю украинку. У "Love, Diana" будет 40 эпизодов, каждый из которых расскажет поучительную историю о дружбе, лидерстве, отношениях в семье и различных играх.

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Премьера шоу ожидается осенью этого года на YouTube, а также сервисах Amazon Prime Video, The Roku Channel, PlutoTV, Xumo и Samsung TV Plus.

Кроме этого, компания планирует выпустить в 2020 году мобильную игру по мотивам "Love, Diana". Pocket.watch также подписали контракты на изготовление игрушек, одежды и аксессуаров с логотипом бренда в США, Великобритании и Австралии. В следующем году компания планирует создать под брендом "Love, Diana" новые каналы, а также выйти с линейками товаров на еще несколько стран.

Напомним, что в начале года YouTube ввела важные изменения по детскому контенту на платформе. С тех пор авторы роликов должны обозначать свой контент как предназначенный или не предназначен для детской аудитории, что может привести к падению их заработков, однако будет способствовать лучшей защите детей и их персональных данных.

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Автор: 

YouTube (105) дети (6472) блогер (218)


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Топ комментарии
+7
Щоб розкрутити свій канал на ютуб,потрібні гроші,або робити взагалі повну дикість.
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01.06.2020 21:59
+7
Ютуб,твітер і фейсбук,багато чого українського видаляє.А от відвертих виродків московських,чи інших,майже ніколи.
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01.06.2020 22:04
+6
у это девчушки более 54млн подписчиков!это реально серьезная цифра!
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01.06.2020 21:57
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https://censor.net/user/22347 На ютубі страшні гроші крутяться.
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01.06.2020 21:54 Ответить
Детским каналам гайки настали, вот и лезут они из всех дыр. Когда бабки рубили - сидели тихо-тихо.
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01.06.2020 21:59 Ответить
https://censor.net/user/321159 Та вони вже достятньо нарубили капусти,хіба їм мало?
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01.06.2020 22:02 Ответить
у это девчушки более 54млн подписчиков!это реально серьезная цифра!
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01.06.2020 21:57 Ответить
И огромные деньги ))
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01.06.2020 22:01 Ответить
Согласно Википедии более 100000 долларов ежемесячного дохода.
А вы тут балуетесь ))))
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01.06.2020 22:04 Ответить
Это не считая дохода от продакт-плейсмента и самой рекламы от канала.
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01.06.2020 22:34 Ответить
А разве это не основной доход- реклама на канале и продакт-плейсмент??? А что еще тогда?
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02.06.2020 04:03 Ответить
это да. в подавляющем большинстве своём YouTube блоги чистая шиза.
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01.06.2020 21:57 Ответить
Щоб розкрутити свій канал на ютуб,потрібні гроші,або робити взагалі повну дикість.
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01.06.2020 21:59 Ответить
https://censor.net/user/56699 і Ну Шмарій може стати.Партія так точно попаде у Верховну Раду.
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01.06.2020 22:07 Ответить
Так ось він який -опій для народу
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01.06.2020 22:29 Ответить
Ютуб,твітер і фейсбук,багато чого українського видаляє.А от відвертих виродків московських,чи інших,майже ніколи.
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01.06.2020 22:04 Ответить
РАБссиянцы смотрють ток свое дерьмо,типа Шалавьев Сикелевв и *********
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01.06.2020 22:22 Ответить
Я на ютубі підписаний аж на цілий один канал. І я мабуть ніколи не зрозумію чому люди марнують час на відосікі в ютубі
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01.06.2020 22:23 Ответить
Ютуб це грязна контора з подвійними стандартами
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01.06.2020 22:26 Ответить
О так це і є той самий канал. Я підписався коли було заледве 100000, а до того просто слухав. Соку лайк
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01.06.2020 22:28 Ответить
Дякую
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01.06.2020 22:29 Ответить
Контент каналу на 9 мовах це колосальна праця. А витрати на реквізит, праця на зйомкамми, озвучкою, контентом... це робота колективу а не мами-тата у яких малі діточки. Хто хоче мати багато підписувачів і відповідно монетизацію переходьте на іноземні мови
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01.06.2020 22:52 Ответить
Первый раз слышу. Но это не моя тематика)) А что такого особенного она показывает, что столько подписчиков и просмотров? Чем лучше кучи других таки же?
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01.06.2020 23:46 Ответить
А не пробовали зайти на этот канал, и посмотреть глазами? Не задавайте дебильные вопросы.
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02.06.2020 02:25 Ответить
А кровь глазами не пойдет?

Судя по тому, что на скриншоте, розовый сироп точно начнет из всех дыр выделяться.
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02.06.2020 04:02 Ответить
Нет ))) я тоже никогда не слышала про этих мелких. Пошла погуглила.
Ну что, респект. Лихо закрутили бизнес
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02.06.2020 04:09 Ответить
Нет, не пробовала, недибильный ты наш. У меня нет времени тратить жизнь на просмотр всякой хрени на Ютубе. Для этого есть такие как ты.
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02.06.2020 07:17 Ответить
А ось на Цензорі справжне життя!?
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02.06.2020 11:28 Ответить
Интересно, каким отношениям в семье, лидерству и дружбе может научить эта принцесса вся в розовом.

Родители, конечно, молодцы. Сделали деньги буквально из ничего.
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02.06.2020 06:03 Ответить
Такая же семейка уродов, как Кардашьяны
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02.06.2020 09:23 Ответить
Сначала родители сделали Диану - минимальные инвестиции (всего капелька),
но в нужное время и в нужное место Американська компанія підписала контракт з 6-річною YouTube-блогеркою з України - Цензор.НЕТ 5890 .
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02.06.2020 06:21 Ответить
Ага.присунуть и вовремя не высунуть.
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02.06.2020 07:18 Ответить
Зося у повній красі... Чи ти думаеш, що рожеві це ті ж самі зелені? Тоді - ату їх.
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02.06.2020 11:31 Ответить
Блогерша из Украины.) Русскоязычный канал семьи которая живет в Америке.
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02.06.2020 07:04 Ответить
Там довольно тупой контент: Диана в маминых туфлях мучает котёнка - но детям и такое смотреть за счастье, и они хорошо себя ведут и не задалбывают родителей.
Вот откуда просмотры.
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02.06.2020 20:23 Ответить
Может я слишком строга, но кроме кривляний детей на этом канале ничего не увидела.
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02.06.2020 20:49 Ответить
Вечно в ётубовском топе всякое барахло, а потом ещё и когда что-то нужное, предлагают кучу такого же хлама.
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02.06.2020 22:11 Ответить
 
 