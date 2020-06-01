Американская компания подписала контракт с 6-летней YouTube-блогершей из Украины
Студия Pocket.watch, занимающейся развитием популярных звезд YouTube, объявила о запуске новой франшизы "Love, Diana - the Prinсess of Play". Главной героиней там станет 6-летняя украинка Диана, ведущая YouTube-канала Kids Diana Show.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MediaSapiens.
Kids Diana Show - третий по количеству просмотров YouTube-канал в мире. С момента создания в 2015 видео, где Диана вместе с родителями и братом Ромой рассказывает о совместных играх, путешествиях и приключениях, посмотрели более 28 млрд раз.
Аудитория 9-языкового канала, ориентированная на детей 2-7 лет, в настоящее время имеет 54,6 млн фолловеров.
"Мы специализируемся на выявлении звезд, которые могут стать действительно глобальными, массовыми франшизами. И мы постоянно в работе", - говорит основатель и СЕО Pocket.watch Крис Уильямс.
Компания, ранее отметилась успешным развитием подобных каналов в США, теперь в процессе съемок многосерийного шоу про 6-летнюю украинку. У "Love, Diana" будет 40 эпизодов, каждый из которых расскажет поучительную историю о дружбе, лидерстве, отношениях в семье и различных играх.
Премьера шоу ожидается осенью этого года на YouTube, а также сервисах Amazon Prime Video, The Roku Channel, PlutoTV, Xumo и Samsung TV Plus.
Кроме этого, компания планирует выпустить в 2020 году мобильную игру по мотивам "Love, Diana". Pocket.watch также подписали контракты на изготовление игрушек, одежды и аксессуаров с логотипом бренда в США, Великобритании и Австралии. В следующем году компания планирует создать под брендом "Love, Diana" новые каналы, а также выйти с линейками товаров на еще несколько стран.
Напомним, что в начале года YouTube ввела важные изменения по детскому контенту на платформе. С тех пор авторы роликов должны обозначать свой контент как предназначенный или не предназначен для детской аудитории, что может привести к падению их заработков, однако будет способствовать лучшей защите детей и их персональных данных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вы тут балуетесь ))))
Судя по тому, что на скриншоте, розовый сироп точно начнет из всех дыр выделяться.
Ну что, респект. Лихо закрутили бизнес
Родители, конечно, молодцы. Сделали деньги буквально из ничего.
но в нужное время и в нужное место .
Вот откуда просмотры.