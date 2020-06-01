Американская компания подписала контракт с 6-летней YouTube-блогершей из Украины

Студия Pocket.watch, занимающейся развитием популярных звезд YouTube, объявила о запуске новой франшизы "Love, Diana - the Prinсess of Play". Главной героиней там станет 6-летняя украинка Диана, ведущая YouTube-канала Kids Diana Show.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MediaSapiens.

Kids Diana Show - третий по количеству просмотров YouTube-канал в мире. С момента создания в 2015 видео, где Диана вместе с родителями и братом Ромой рассказывает о совместных играх, путешествиях и приключениях, посмотрели более 28 млрд раз.

Аудитория 9-языкового канала, ориентированная на детей 2-7 лет, в настоящее время имеет 54,6 млн фолловеров.

"Мы специализируемся на выявлении звезд, которые могут стать действительно глобальными, массовыми франшизами. И мы постоянно в работе", - говорит основатель и СЕО Pocket.watch Крис Уильямс.

Компания, ранее отметилась успешным развитием подобных каналов в США, теперь в процессе съемок многосерийного шоу про 6-летнюю украинку. У "Love, Diana" будет 40 эпизодов, каждый из которых расскажет поучительную историю о дружбе, лидерстве, отношениях в семье и различных играх.

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Премьера шоу ожидается осенью этого года на YouTube, а также сервисах Amazon Prime Video, The Roku Channel, PlutoTV, Xumo и Samsung TV Plus.

Кроме этого, компания планирует выпустить в 2020 году мобильную игру по мотивам "Love, Diana". Pocket.watch также подписали контракты на изготовление игрушек, одежды и аксессуаров с логотипом бренда в США, Великобритании и Австралии. В следующем году компания планирует создать под брендом "Love, Diana" новые каналы, а также выйти с линейками товаров на еще несколько стран.

Напомним, что в начале года YouTube ввела важные изменения по детскому контенту на платформе. С тех пор авторы роликов должны обозначать свой контент как предназначенный или не предназначен для детской аудитории, что может привести к падению их заработков, однако будет способствовать лучшей защите детей и их персональных данных.

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