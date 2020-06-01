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Американська компанія підписала контракт з 6-річною YouTube-блогеркою з України

Американська компанія підписала контракт з 6-річною YouTube-блогеркою з України

Студія Pocket.watch, що займається розвитком популярних зірок YouTube, оголосила про запуск нової франшизи "Love, Diana – the Prinсess of Play". Головною героїнею там стане 6-річна українка Діана, ведуча YouTube-каналу Kids Diana Show.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на MediaSapiens.

Kids Diana Show – третій за кількістю переглядів YouTube-канал у світі. З моменту створення у 2015-му відео, де Діана разом із батьками та братом Ромою розповідає про спільні ігри, подорожі та пригоди, переглянули понад 28 млрд разів.

Аудиторія 9-мовного каналу, орієнтована на дітей 2-7 років, нині має 54,6 мільйонів фоловерів.

"Ми спеціалізуємось на виявленні зірок, які можуть стати справді глобальними, масовими франшизами. І ми постійно в роботі", – говорить засновник та СЕО Pocket.watch Кріс Вільямс.

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Компанія, що раніше відзначилась успішним розвитком подібних каналів у США, тепер у процесі зйомок багатосерійного шоу про 6-річну українку. "Love, Diana" матиме 40 епізодів, кожен з яких розповідатиме повчальну історію про дружбу, лідерство, стосунки у сім’ї та різні ігри.

Прем’єра шоу очікується восени цього року на YouTube, а також сервісах Amazon Prime Video, The Roku Channel, PlutoTV, Xumo та Samsung TV Plus.

Крім цього, компанія планує випустити у 2020 році мобільну гру за мотивами "Love, Diana". Pocket.watch також підписали контракти на виготовлення іграшок, одягу та аксесуарів із логотипом бренду в США, Великобританії та Австралії. Наступного року компанія планує створити під брендом "Love, Diana" нові канали, а також вийти з лінійками товарів на ще кілька країн.

Нагадаємо, що на початку року YouTube запровадила важливі зміни щодо дитячого контенту на платформі. Відтоді автори роликів зобов’язані позначати свій контент як призначений чи не призначений для дитячої аудиторії, що може призвести до падіння їх заробітків, проте сприятиме кращому захисту дітей та їх персональних даних.

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Автор: 

YouTube (232) діти (5044) блогер (181)


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Топ коментарі
+7
Щоб розкрутити свій канал на ютуб,потрібні гроші,або робити взагалі повну дикість.
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01.06.2020 21:59
+7
Ютуб,твітер і фейсбук,багато чого українського видаляє.А от відвертих виродків московських,чи інших,майже ніколи.
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01.06.2020 22:04
+6
у это девчушки более 54млн подписчиков!это реально серьезная цифра!
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01.06.2020 21:57
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https://censor.net/user/22347 На ютубі страшні гроші крутяться.
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01.06.2020 21:54 Відповісти
Детским каналам гайки настали, вот и лезут они из всех дыр. Когда бабки рубили - сидели тихо-тихо.
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01.06.2020 21:59 Відповісти
https://censor.net/user/321159 Та вони вже достятньо нарубили капусти,хіба їм мало?
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01.06.2020 22:02 Відповісти
у это девчушки более 54млн подписчиков!это реально серьезная цифра!
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01.06.2020 21:57 Відповісти
И огромные деньги ))
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01.06.2020 22:01 Відповісти
Согласно Википедии более 100000 долларов ежемесячного дохода.
А вы тут балуетесь ))))
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01.06.2020 22:04 Відповісти
Это не считая дохода от продакт-плейсмента и самой рекламы от канала.
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01.06.2020 22:34 Відповісти
А разве это не основной доход- реклама на канале и продакт-плейсмент??? А что еще тогда?
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02.06.2020 04:03 Відповісти
это да. в подавляющем большинстве своём YouTube блоги чистая шиза.
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01.06.2020 21:57 Відповісти
Щоб розкрутити свій канал на ютуб,потрібні гроші,або робити взагалі повну дикість.
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01.06.2020 21:59 Відповісти
https://censor.net/user/56699 і Ну Шмарій може стати.Партія так точно попаде у Верховну Раду.
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01.06.2020 22:07 Відповісти
Так ось він який -опій для народу
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01.06.2020 22:29 Відповісти
Ютуб,твітер і фейсбук,багато чого українського видаляє.А от відвертих виродків московських,чи інших,майже ніколи.
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01.06.2020 22:04 Відповісти
РАБссиянцы смотрють ток свое дерьмо,типа Шалавьев Сикелевв и *********
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01.06.2020 22:22 Відповісти
Я на ютубі підписаний аж на цілий один канал. І я мабуть ніколи не зрозумію чому люди марнують час на відосікі в ютубі
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01.06.2020 22:23 Відповісти
Ютуб це грязна контора з подвійними стандартами
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01.06.2020 22:26 Відповісти
О так це і є той самий канал. Я підписався коли було заледве 100000, а до того просто слухав. Соку лайк
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01.06.2020 22:28 Відповісти
Дякую
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01.06.2020 22:29 Відповісти
Контент каналу на 9 мовах це колосальна праця. А витрати на реквізит, праця на зйомкамми, озвучкою, контентом... це робота колективу а не мами-тата у яких малі діточки. Хто хоче мати багато підписувачів і відповідно монетизацію переходьте на іноземні мови
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01.06.2020 22:52 Відповісти
Первый раз слышу. Но это не моя тематика)) А что такого особенного она показывает, что столько подписчиков и просмотров? Чем лучше кучи других таки же?
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01.06.2020 23:46 Відповісти
А не пробовали зайти на этот канал, и посмотреть глазами? Не задавайте дебильные вопросы.
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02.06.2020 02:25 Відповісти
А кровь глазами не пойдет?

Судя по тому, что на скриншоте, розовый сироп точно начнет из всех дыр выделяться.
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02.06.2020 04:02 Відповісти
Нет ))) я тоже никогда не слышала про этих мелких. Пошла погуглила.
Ну что, респект. Лихо закрутили бизнес
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02.06.2020 04:09 Відповісти
Нет, не пробовала, недибильный ты наш. У меня нет времени тратить жизнь на просмотр всякой хрени на Ютубе. Для этого есть такие как ты.
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02.06.2020 07:17 Відповісти
А ось на Цензорі справжне життя!?
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02.06.2020 11:28 Відповісти
Интересно, каким отношениям в семье, лидерству и дружбе может научить эта принцесса вся в розовом.

Родители, конечно, молодцы. Сделали деньги буквально из ничего.
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02.06.2020 06:03 Відповісти
Такая же семейка уродов, как Кардашьяны
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02.06.2020 09:23 Відповісти
Сначала родители сделали Диану - минимальные инвестиции (всего капелька),
но в нужное время и в нужное место Американська компанія підписала контракт з 6-річною YouTube-блогеркою з України - Цензор.НЕТ 5890 .
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02.06.2020 06:21 Відповісти
Ага.присунуть и вовремя не высунуть.
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02.06.2020 07:18 Відповісти
Зося у повній красі... Чи ти думаеш, що рожеві це ті ж самі зелені? Тоді - ату їх.
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02.06.2020 11:31 Відповісти
Блогерша из Украины.) Русскоязычный канал семьи которая живет в Америке.
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02.06.2020 07:04 Відповісти
Там довольно тупой контент: Диана в маминых туфлях мучает котёнка - но детям и такое смотреть за счастье, и они хорошо себя ведут и не задалбывают родителей.
Вот откуда просмотры.
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02.06.2020 20:23 Відповісти
Может я слишком строга, но кроме кривляний детей на этом канале ничего не увидела.
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02.06.2020 20:49 Відповісти
Вечно в ётубовском топе всякое барахло, а потом ещё и когда что-то нужное, предлагают кучу такого же хлама.
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02.06.2020 22:11 Відповісти
 
 