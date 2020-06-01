Американська компанія підписала контракт з 6-річною YouTube-блогеркою з України

Студія Pocket.watch, що займається розвитком популярних зірок YouTube, оголосила про запуск нової франшизи "Love, Diana – the Prinсess of Play". Головною героїнею там стане 6-річна українка Діана, ведуча YouTube-каналу Kids Diana Show.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на MediaSapiens.

Kids Diana Show – третій за кількістю переглядів YouTube-канал у світі. З моменту створення у 2015-му відео, де Діана разом із батьками та братом Ромою розповідає про спільні ігри, подорожі та пригоди, переглянули понад 28 млрд разів.

Аудиторія 9-мовного каналу, орієнтована на дітей 2-7 років, нині має 54,6 мільйонів фоловерів.

"Ми спеціалізуємось на виявленні зірок, які можуть стати справді глобальними, масовими франшизами. І ми постійно в роботі", – говорить засновник та СЕО Pocket.watch Кріс Вільямс.

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Компанія, що раніше відзначилась успішним розвитком подібних каналів у США, тепер у процесі зйомок багатосерійного шоу про 6-річну українку. "Love, Diana" матиме 40 епізодів, кожен з яких розповідатиме повчальну історію про дружбу, лідерство, стосунки у сім’ї та різні ігри.

Прем’єра шоу очікується восени цього року на YouTube, а також сервісах Amazon Prime Video, The Roku Channel, PlutoTV, Xumo та Samsung TV Plus.

Крім цього, компанія планує випустити у 2020 році мобільну гру за мотивами "Love, Diana". Pocket.watch також підписали контракти на виготовлення іграшок, одягу та аксесуарів із логотипом бренду в США, Великобританії та Австралії. Наступного року компанія планує створити під брендом "Love, Diana" нові канали, а також вийти з лінійками товарів на ще кілька країн.

Нагадаємо, що на початку року YouTube запровадила важливі зміни щодо дитячого контенту на платформі. Відтоді автори роликів зобов’язані позначати свій контент як призначений чи не призначений для дитячої аудиторії, що може призвести до падіння їх заробітків, проте сприятиме кращому захисту дітей та їх персональних даних.

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