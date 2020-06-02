Из-за дождей Днестр и притоки Западного Буга выйдут из берегов, - ГСЧС

Уровень воды в Днестре и реках бассейна Западного Буга повысится в ближайшие дни, ожидается выход воды на пойму.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во вторник со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с развитием и формированием дождевого паводка ожидается выход воды на пойму 2-3 июня на р.Днестр - пост Залещики (Тернопольская область), 3-5 июня на отдельных участках рек бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.)", - говорится в сообщении.

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