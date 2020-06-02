Через дощі Дністер і притоки Західного Бугу вийдуть з берегів, - ДСНС

Рівень води в Дністрі та річках басейну Західного Бугу підвищиться найближчими днями, очікується вихід води на заплаву.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у вівторок із посиланням на дані Укргідрометцентру, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з розвитком та формуванням дощового паводку очікується вихід води на заплаву 2-3 червня на р. Дністер - пост Заліщики (Тернопільська область), 3-5 червня на окремих ділянках річок басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.)", - йдеться в повідомленні.

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