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Через дощі Дністер і притоки Західного Бугу вийдуть з берегів, - ДСНС

Через дощі Дністер і притоки Західного Бугу вийдуть з берегів, - ДСНС

Рівень води в Дністрі та річках басейну Західного Бугу підвищиться найближчими днями, очікується вихід води на заплаву.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у вівторок із посиланням на дані Укргідрометцентру, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з розвитком та формуванням дощового паводку очікується вихід води на заплаву 2-3 червня на р. Дністер - пост Заліщики (Тернопільська область), 3-5 червня на окремих ділянках річок басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитки від паводка на Закарпатті перевищують 150 млн гривень

Автор: 

паводок (233) потоп (85) ДСНС (5089) ріка (194)


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Топ коментарі
+10
А в Криму камні з неба....
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02.06.2020 14:42
+8
беня,став монополистом питьевой воды,активно вбрасывал тему про засуху и безводье и тут на тебе
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02.06.2020 14:36
+6
І слава Богу! А то вже всі чекали посухи!
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02.06.2020 14:37
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беня,став монополистом питьевой воды,активно вбрасывал тему про засуху и безводье и тут на тебе
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02.06.2020 14:36 Відповісти
Хочете сказати засухи не було, ви коли останній раз на річку ходили?
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02.06.2020 14:52 Відповісти
живу у трех ставков-засухи не заметил,как и значительного снижения уровня воды
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02.06.2020 15:00 Відповісти
Я живу в центральній Україні, маю будинок в селі, останні роки, від засухи на городі майже нічого крім помідор і гарбузів не росте. Болото поряд з селом висохло, люди скважини бурять тому що з криниць води не вистачає. Річка з якої постачають воду в місто стала в чотири рази меншою а влада обіцяла що через місяць вода буде по годинам.
Не знаю в якій ви Україні живете але в тій що я, на моїй пам'яті, останні 20років одні засухи і води все менше.
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02.06.2020 15:31 Відповісти
у вас болото,а у нас лужи высыхают после дождя и?в регионах проблемных всегда при любой погоде(зиме) есть проблемы с водой!есть лишь градации этой самой проблемы!были и не так редко,более засушливые периоды в стране,но о катастрофах и засухах никто массово не верещал!а тут такое "совпадение"
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02.06.2020 16:01 Відповісти
Не говори ХРНИ. Такой бесснежной и сухой зимы не было 100 лет.
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02.06.2020 17:36 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B_2006_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 ТАЛАДНА .
Погода повторюється кожні 12 років.
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02.06.2020 17:45 Відповісти
Не говори ХРНИ. Тебе сколько лет?
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02.06.2020 18:01 Відповісти
За 50.
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02.06.2020 18:11 Відповісти
Тогда напомни мне, какая средняя температуры зимы была 1996 или хотя бы 2008 году?
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03.06.2020 10:05 Відповісти
Пам'ятаю, в 2006-му в Миколаєві було мінус 27. В 1996-97 - десь мінус 15-18. В 1997-98 пам'ятаю було один раз мінус 22 і вітрюганіще.
А ось в 1999 зими взагалі не було.

Тепер візьмемо тутешніть. В 2012-13 сніг і мороз (я тоді 3 місяці з ногою вдома лежав. В 2013-14 - снігу валом під Новий рік, далі температура до мінус 18 доходила. в 2014-15 теж зі снігом і мінус не кислий та надовго.
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03.06.2020 10:34 Відповісти
"
Все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры, а в целом она за декабрь-февраль составила +2 градуса. Более того, самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до -8,4 градусов, а в прошлом ноябре, 22 числа, было -9,7 градусов.
Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10 градусов. Они отмечают, что это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются."
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03.06.2020 11:32 Відповісти
шо ты несешь?мне 40 и зимы были разные,и весной ни капли дождя не падало,но НИКОГДА никто про засуху не орал!вы бенины выкидыши что-ли?
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02.06.2020 19:50 Відповісти
"Влажность почвы по всей территории Украины снизилась до кризисного уровня - НААН

15 апреля 2020, 15:00

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На всей территории Украины на начало апреля 2020 г. наблюдается значительное ухудшение условий увлажнения поверхностного слоя (0-5 см) почвы по сравнению с серединой марта.
Об этом заявили ученые из лаборатории аэрокосмического зондирования агросферы Института агроэкологии и природопользования https://latifundist.com/kompanii/932-natsionalnaya-akademiya-agrarnyh-nauk-ukrainy НААН Украины, пишет http://naas.gov.ua/newsall/newsnaan/5710/ пресс-служба .
«В то время в слое 0-100 см также сформировались кризисные условия увлажнения», - указали ученые.
Согласно сообщению, самые низкие запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см сформировались в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
В течение двух недель, начиная с 15 марта по 5 апреля, наблюдалось снижение запасов влаги от 4 до 20 мм. По сравнению с 7 апреля 2019 наблюдается значительное снижение запасов продуктивной влаги по всем областям за исключением Ровенской, Запорожской и Херсонской области.
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03.06.2020 10:13 Відповісти
"Річка з якої постачають воду в місто стала в чотири рази меншою а влада обіцяла що через місяць вода буде по годинам."
А знаєте чому так сталося? Тому що багато років мінявся клімат, були засухи, тільки в цьому році води стало недостатньо і по тій же причині в цьому році почали говорити, по вашому "верещати", про засуху.
Ви можете що хоч доводити, не звертаючи уваги на факти, але, якщо би не ці дощі, то вперше за весь час в місті відключали би воду.
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02.06.2020 21:56 Відповісти
У нас озеро отошло от берега на 10 метров! Кто постарше,то такого не помнит.Река весной впервые на вышла с берегов,а такого уже я не помню))А вы говорите нет засухи))
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03.06.2020 01:27 Відповісти
То трохи інша тема.
Судячи про «овертоннення» теми: «Вода в Крим», населення готують до: «В етом году, в связі с малоснєжной зімой, в Украінє возможно ввєдєніє графіка подачі води»
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02.06.2020 15:25 Відповісти
І слава Богу! А то вже всі чекали посухи!
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02.06.2020 14:37 Відповісти
тобто рівень грунтових вод вже не викликає опасіння?
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02.06.2020 14:40 Відповісти
У кого?
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02.06.2020 14:43 Відповісти
а, хто цікавиться?
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02.06.2020 15:17 Відповісти
А в Криму камні з неба....
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02.06.2020 14:42 Відповісти
Так вони "на родине!" Їм вода навіщо?
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02.06.2020 14:52 Відповісти
итить-колотить. а неделю назад нам какой-то хрен из-за бугра рассказывал, что в Украине дефицит воды и мы все умрём от жажды.
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02.06.2020 14:58 Відповісти
Бог дощами керує напряму...
і свою прихильність виявляє до жителів басейнів Дністра і ЗАХІДННОГО Бугу...
всім іншим - посуха
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02.06.2020 15:21 Відповісти
Если вы не в курсе то да,есть проблемы с водой во многих регионах Украины,и это факт!Мои родственники в Николаевской обл. уже сколько лет покупают,стоит огромная бочка во дворе,и машина привозит за бабло))
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03.06.2020 01:32 Відповісти
дорубите те леса шо остались и уровень будет максимальный даже при двух дождях в год.
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02.06.2020 15:00 Відповісти
Васильку, а що тобі відомо про цю проблему? Здивуй своєю обізнаністю та власними роздумами, а не колективним розумом.
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02.06.2020 15:16 Відповісти
Помнится мне, весь интернет был завален паническими сообщениями "https://vesti.ua/strana/ukraintsam-mogut-ogranichit-pravo-na-vodu-vpervye-za-140-let Украинцам могут ограничить право на воду в 2020 году ... "
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02.06.2020 15:21 Відповісти
То підготовка до подачі води в Крим.
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02.06.2020 15:26 Відповісти
на заході України віряни намолили дощу...
а там, де прихожани РПЦ, псевдо УПЦ МП, з дощами залишиться на попередньому рівні річок...
Вихід - негайно повернутись до київської митрополії ПЦУ, церкви, котра хрестила Русь з 988 р
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02.06.2020 15:29 Відповісти
Ти де береш те що куриш?
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02.06.2020 18:33 Відповісти
бог дощами керує без посередників...звернулись - відгукнувся...
а іншим - перекур, щоб мали час подумати про вічне, 1032 літню церкву українців
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02.06.2020 19:14 Відповісти
Ну в Заліщиках така собі "пойма", Через дощі Дністер і притоки Західного Бугу вийдуть з берегів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4100
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02.06.2020 16:07 Відповісти
А казали води нэмае.
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02.06.2020 17:25 Відповісти
Вообще-то пойма должна периодически заливаться, не? Не получилось весной паводка - так хоть сейчас!
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02.06.2020 17:38 Відповісти
 
 