Через дощі Дністер і притоки Західного Бугу вийдуть з берегів, - ДСНС
Рівень води в Дністрі та річках басейну Західного Бугу підвищиться найближчими днями, очікується вихід води на заплаву.
Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у вівторок із посиланням на дані Укргідрометцентру, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з розвитком та формуванням дощового паводку очікується вихід води на заплаву 2-3 червня на р. Дністер - пост Заліщики (Тернопільська область), 3-5 червня на окремих ділянках річок басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Огусто
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+8 ALEX BLACK #401369
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+6 Костянтин Залізняк
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Не знаю в якій ви Україні живете але в тій що я, на моїй пам'яті, останні 20років одні засухи і води все менше.
Погода повторюється кожні 12 років.
А ось в 1999 зими взагалі не було.
Тепер візьмемо тутешніть. В 2012-13 сніг і мороз (я тоді 3 місяці з ногою вдома лежав. В 2013-14 - снігу валом під Новий рік, далі температура до мінус 18 доходила. в 2014-15 теж зі снігом і мінус не кислий та надовго.
Все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры, а в целом она за декабрь-февраль составила +2 градуса. Более того, самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до -8,4 градусов, а в прошлом ноябре, 22 числа, было -9,7 градусов.
Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10 градусов. Они отмечают, что это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются."
15 апреля 2020, 15:00
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На всей территории Украины на начало апреля 2020 г. наблюдается значительное ухудшение условий увлажнения поверхностного слоя (0-5 см) почвы по сравнению с серединой марта.
Об этом заявили ученые из лаборатории аэрокосмического зондирования агросферы Института агроэкологии и природопользования https://latifundist.com/kompanii/932-natsionalnaya-akademiya-agrarnyh-nauk-ukrainy НААН Украины, пишет http://naas.gov.ua/newsall/newsnaan/5710/ пресс-служба .
«В то время в слое 0-100 см также сформировались кризисные условия увлажнения», - указали ученые.
Согласно сообщению, самые низкие запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см сформировались в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
В течение двух недель, начиная с 15 марта по 5 апреля, наблюдалось снижение запасов влаги от 4 до 20 мм. По сравнению с 7 апреля 2019 наблюдается значительное снижение запасов продуктивной влаги по всем областям за исключением Ровенской, Запорожской и Херсонской области.
А знаєте чому так сталося? Тому що багато років мінявся клімат, були засухи, тільки в цьому році води стало недостатньо і по тій же причині в цьому році почали говорити, по вашому "верещати", про засуху.
Ви можете що хоч доводити, не звертаючи уваги на факти, але, якщо би не ці дощі, то вперше за весь час в місті відключали би воду.
Судячи про «овертоннення» теми: «Вода в Крим», населення готують до: «В етом году, в связі с малоснєжной зімой, в Украінє возможно ввєдєніє графіка подачі води»
і свою прихильність виявляє до жителів басейнів Дністра і ЗАХІДННОГО Бугу...
всім іншим - посуха
а там, де прихожани РПЦ, псевдо УПЦ МП, з дощами залишиться на попередньому рівні річок...
Вихід - негайно повернутись до київської митрополії ПЦУ, церкви, котра хрестила Русь з 988 р
а іншим - перекур, щоб мали час подумати про вічне, 1032 літню церкву українців