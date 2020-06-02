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Новости
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НБУ 3 июня вводит в обращение монеты номиналом 10 грн

НБУ 3 июня вводит в обращение монеты номиналом 10 грн

Национальный банк Украины 3 июня введет в обращение первый выпуск монет номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят аналогичные банкноты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн штук оборотных монет номиналом 10 гривен, которые были распределены между подразделениями НБУ в регионах.

Новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр – 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Благодаря увеличенным габаритным размерам она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Регулятор уточнял, что после введения 10- гривневых монет, украинцы смогут рассчитываться соответствующими банкнотами неограниченный период, но в результате природного износа их количество будет постепенно уменьшаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 месяца Нацбанк изъял 23 миллиона мелких монет, которые будут отправлены на переплавку

Введение в оборот монет номиналом в 10 гривень является завершением процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года. В результате номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов - шести монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Нацбанк подчеркивал, что длительность использования монет составляет 20-25 лет, что гораздо дольше, чем срок жизни банкнот низких номиналов (один-два года). Таким образом, замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить на печати около 1 млрд грн.

Также читайте: Монета номиналом 5 грн вводится в оборот с 20 декабря, - Нацбанк

Автор: 

деньги (932) монеты (145) НБУ (4833)


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Топ комментарии
+13
Ну у пяти размер еще куда не шло... чуть меньше пяти копеек но толще....в общем нормально...
Но за новые монеты 1 и 2 гривны убивать надо...
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02.06.2020 16:18
+8
зебил, прошло ШЕСТЬ лет.. и именно за год имитации "правления" вислюком оманським - видим не только обвал экономики, но и полный пестец в финансах
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02.06.2020 16:15
+6
Ну ти бери до уваги 40% росту ВВП та лавину інвестицій що ось ось нас всіх накриє. Та не забувай що епоха бідності скінчилася більш ніж рік тому.
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02.06.2020 16:15
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Правила форума Совет форумчан
я ещё и 5 в руках не держал...
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02.06.2020 16:09 Ответить
+1 ))))))))))))))))))))))
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02.06.2020 16:10 Ответить
Ну у пяти размер еще куда не шло... чуть меньше пяти копеек но толще....в общем нормально...
Но за новые монеты 1 и 2 гривны убивать надо...
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02.06.2020 16:18 Ответить
Ну, зате прікольно.
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02.06.2020 16:22 Ответить
Ілі прікольно - пропорціонально: 1 коп.= 1 см, 2коп. = 2 см, 5 коп.= 5 см, 10 коп. = 10 см, і т.д.
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02.06.2020 16:29 Ответить
Та нащо тобі ті 5- ти гривневі?
Оно скоро монети по 1000 гривень накарбують...
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02.06.2020 16:20 Ответить
А я вообще везде только карточкой рассчитываюсь - очень удобно, не нужно с этой мелочью возиться.
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03.06.2020 07:15 Ответить
Бачу що після 5 років потужних рехформ вже 10 грн перетворюються на дріб'язок. А колись це ще були гроші.
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02.06.2020 16:11 Ответить
зебил, прошло ШЕСТЬ лет.. и именно за год имитации "правления" вислюком оманським - видим не только обвал экономики, но и полный пестец в финансах
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02.06.2020 16:15 Ответить
Ну ти бери до уваги 40% росту ВВП та лавину інвестицій що ось ось нас всіх накриє. Та не забувай що епоха бідності скінчилася більш ніж рік тому.
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02.06.2020 16:15 Ответить
Во вторник под Киевом выпал первый летний снег

НБУ 3 червня запроваджує в обіг монети номіналом 10 грн - Цензор.НЕТ 6145
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02.06.2020 16:13 Ответить
З таким урядом "фахівців" вже незабаром
НБУ 3 червня запроваджує в обіг монети номіналом 10 грн - Цензор.НЕТ 2560
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02.06.2020 16:14 Ответить
нє, монєткою. В відє лімона
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02.06.2020 16:19 Ответить
банана...
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02.06.2020 16:23 Ответить
банан і два лімона
НБУ 3 червня запроваджує в обіг монети номіналом 10 грн - Цензор.НЕТ 7858
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02.06.2020 16:27 Ответить
ото такими рупплями хай слугам наріта, і наріту, який їх обрав, зарплату платять...
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02.06.2020 16:33 Ответить
6400кг монетками по10 грн....
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02.06.2020 16:26 Ответить
так, портмоне тра' міняти на гаманець з шелягами
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02.06.2020 16:23 Ответить
купи ніобієвий магніт, на шворці.
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02.06.2020 16:34 Ответить
Молодцы, гривны превращают в копейки.
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02.06.2020 16:24 Ответить
Ну и как их в кармане различить на ощупь?
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02.06.2020 16:38 Ответить
И заметьте это не инфляция.это завершение процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года
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02.06.2020 17:29 Ответить
Инфляция присутствует всегда. Это неудержимый процесс. Важны лишь ее темпы. 2-3% в год человек практически не замечает. А замена банкнот на монеты уж явно не признак инфляции. Тем более 5 млн штук это капля в море. Вряд ли до конца года большинство населения сможет их подержать в руках.
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02.06.2020 17:35 Ответить
Так, зекономлять. Якщо інфляція не відправить на переплавку і ці монети.
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02.06.2020 20:28 Ответить
Десять гриве́нь. То колись були гроші, майже два бакси. А тепер що? Навіть хліба не купиш на одну таку монету...
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03.06.2020 07:20 Ответить
 
 