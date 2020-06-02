НБУ 3 июня вводит в обращение монеты номиналом 10 грн
Национальный банк Украины 3 июня введет в обращение первый выпуск монет номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят аналогичные банкноты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн штук оборотных монет номиналом 10 гривен, которые были распределены между подразделениями НБУ в регионах.
Новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр – 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Благодаря увеличенным габаритным размерам она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.
Регулятор уточнял, что после введения 10- гривневых монет, украинцы смогут рассчитываться соответствующими банкнотами неограниченный период, но в результате природного износа их количество будет постепенно уменьшаться.
Введение в оборот монет номиналом в 10 гривень является завершением процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года. В результате номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов - шести монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).
Нацбанк подчеркивал, что длительность использования монет составляет 20-25 лет, что гораздо дольше, чем срок жизни банкнот низких номиналов (один-два года). Таким образом, замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить на печати около 1 млрд грн.
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Но за новые монеты 1 и 2 гривны убивать надо...
Оно скоро монети по 1000 гривень накарбують...