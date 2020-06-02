НБУ 3 червня запроваджує в обіг монети номіналом 10 грн

Національний банк України від 3 червня запровадить в обіг перший випуск монет номіналом 10 гривень, які поступово замінять аналогічні банкноти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На першому етапі Національний банк планує запровадити в обіг понад 5 млн штук оборотних монет номіналом 10 гривень, які були розподілені між підрозділами НБУ в регіонах.

Нова монета виготовлена ​​з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем, її діаметр - 23,5 мм, вага - 6,4 грама. Завдяки збільшеним габаритним розмірам вона суттєво відрізняється від оборотних монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.

Регулятор уточнював, що після запровадження 10 гривневих монет українці зможуть розраховуватися відповідними банкнотами необмежений період, але в результаті природного зносу їхня кількість поступово зменшуватиметься.

Запровадження в обіг монет номіналом у 10 гривень є завершенням процесу оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, який триває з 2014 року. У підсумку номінальний ряд гривні скоротиться до 12 номіналів - шести монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).

Нацбанк наголошував, що тривалість використання монет становить 20-25 років, що значно довше, ніж термін життя банкнот низьких номіналів (один-два роки). Таким чином, заміна банкнот на монети дозволить державі заощадити на друку близько 1 млрд грн.

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