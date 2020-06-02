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Новини
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НБУ 3 червня запроваджує в обіг монети номіналом 10 грн

НБУ 3 червня запроваджує в обіг монети номіналом 10 грн

Національний банк України від 3 червня запровадить в обіг перший випуск монет номіналом 10 гривень, які поступово замінять аналогічні банкноти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На першому етапі Національний банк планує запровадити в обіг понад 5 млн штук оборотних монет номіналом 10 гривень, які були розподілені між підрозділами НБУ в регіонах.

Нова монета виготовлена ​​з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем, її діаметр - 23,5 мм, вага - 6,4 грама. Завдяки збільшеним габаритним розмірам вона суттєво відрізняється від оборотних монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.

Регулятор уточнював, що після запровадження 10 гривневих монет українці зможуть розраховуватися відповідними банкнотами необмежений період, але в результаті природного зносу їхня кількість поступово зменшуватиметься.

Запровадження в обіг монет номіналом у 10 гривень є завершенням процесу оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, який триває з 2014 року. У підсумку номінальний ряд гривні скоротиться до 12 номіналів - шести монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).

Нацбанк наголошував, що тривалість використання монет становить 20-25 років, що значно довше, ніж термін життя банкнот низьких номіналів (один-два роки). Таким чином, заміна банкнот на монети дозволить державі заощадити на друку близько 1 млрд грн.

Також читайте: Монета номіналом 5 грн вводиться в обіг із 20 грудня, - Нацбанк

Автор: 

гроші (962) монети (273) НБУ (10341)


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Топ коментарі
+13
Ну у пяти размер еще куда не шло... чуть меньше пяти копеек но толще....в общем нормально...
Но за новые монеты 1 и 2 гривны убивать надо...
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02.06.2020 16:18
+8
зебил, прошло ШЕСТЬ лет.. и именно за год имитации "правления" вислюком оманським - видим не только обвал экономики, но и полный пестец в финансах
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02.06.2020 16:15
+6
Ну ти бери до уваги 40% росту ВВП та лавину інвестицій що ось ось нас всіх накриє. Та не забувай що епоха бідності скінчилася більш ніж рік тому.
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02.06.2020 16:15
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я ещё и 5 в руках не держал...
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02.06.2020 16:09 Відповісти
+1 ))))))))))))))))))))))
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02.06.2020 16:10 Відповісти
Ну у пяти размер еще куда не шло... чуть меньше пяти копеек но толще....в общем нормально...
Но за новые монеты 1 и 2 гривны убивать надо...
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02.06.2020 16:18 Відповісти
Ну, зате прікольно.
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02.06.2020 16:22 Відповісти
Ілі прікольно - пропорціонально: 1 коп.= 1 см, 2коп. = 2 см, 5 коп.= 5 см, 10 коп. = 10 см, і т.д.
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02.06.2020 16:29 Відповісти
Та нащо тобі ті 5- ти гривневі?
Оно скоро монети по 1000 гривень накарбують...
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02.06.2020 16:20 Відповісти
А я вообще везде только карточкой рассчитываюсь - очень удобно, не нужно с этой мелочью возиться.
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03.06.2020 07:15 Відповісти
Бачу що після 5 років потужних рехформ вже 10 грн перетворюються на дріб'язок. А колись це ще були гроші.
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02.06.2020 16:11 Відповісти
зебил, прошло ШЕСТЬ лет.. и именно за год имитации "правления" вислюком оманським - видим не только обвал экономики, но и полный пестец в финансах
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02.06.2020 16:15 Відповісти
Ну ти бери до уваги 40% росту ВВП та лавину інвестицій що ось ось нас всіх накриє. Та не забувай що епоха бідності скінчилася більш ніж рік тому.
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02.06.2020 16:15 Відповісти
Во вторник под Киевом выпал первый летний снег

НБУ 3 червня запроваджує в обіг монети номіналом 10 грн - Цензор.НЕТ 6145
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02.06.2020 16:13 Відповісти
З таким урядом "фахівців" вже незабаром
НБУ 3 червня запроваджує в обіг монети номіналом 10 грн - Цензор.НЕТ 2560
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02.06.2020 16:14 Відповісти
нє, монєткою. В відє лімона
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02.06.2020 16:19 Відповісти
банана...
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02.06.2020 16:23 Відповісти
банан і два лімона
НБУ 3 червня запроваджує в обіг монети номіналом 10 грн - Цензор.НЕТ 7858
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02.06.2020 16:27 Відповісти
ото такими рупплями хай слугам наріта, і наріту, який їх обрав, зарплату платять...
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02.06.2020 16:33 Відповісти
6400кг монетками по10 грн....
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02.06.2020 16:26 Відповісти
так, портмоне тра' міняти на гаманець з шелягами
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02.06.2020 16:23 Відповісти
купи ніобієвий магніт, на шворці.
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02.06.2020 16:34 Відповісти
Молодцы, гривны превращают в копейки.
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02.06.2020 16:24 Відповісти
Ну и как их в кармане различить на ощупь?
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02.06.2020 16:38 Відповісти
И заметьте это не инфляция.это завершение процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года
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02.06.2020 17:29 Відповісти
Инфляция присутствует всегда. Это неудержимый процесс. Важны лишь ее темпы. 2-3% в год человек практически не замечает. А замена банкнот на монеты уж явно не признак инфляции. Тем более 5 млн штук это капля в море. Вряд ли до конца года большинство населения сможет их подержать в руках.
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02.06.2020 17:35 Відповісти
Так, зекономлять. Якщо інфляція не відправить на переплавку і ці монети.
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02.06.2020 20:28 Відповісти
Десять гриве́нь. То колись були гроші, майже два бакси. А тепер що? Навіть хліба не купиш на одну таку монету...
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03.06.2020 07:20 Відповісти
 
 