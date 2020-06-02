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"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского

Теплоэлектростанции ПАО "Центрэнерго", которые начали покупать газ у компании олигарха Игоря Коломойского, за 4 недели (04.05 - 02.06) снизили потребление угля в среднем в 2,5 раза - до 7,3 тыс. тонн в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ExPro со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В начале мая (4.05 и 5.05) общий расход газового угля Змиевской, Трипольской и Углегорской ТЭС, входящих в "Центрэнерго" составил 13,8 тыс тонн и 16,1 тыс. Тонн / сутки, а в начале июня (01.06 и 02.06) данный показатель уже составляет 5,4 тыс. тонн и 7,3 тыс. тонн / сутки соответственно. Таким образом, снижение расхода газового угля состоялось в 2,2 - 2,5 раза.

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" угля по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 компания закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать успешную приватизацию "Центрэнерго" даже несмотря на убытки, возникшие в результате управления компанией людьми Коломойского.

Как сообщило издание Bigus.info, Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру она обтянута колючей проволокой и обставлена ​​противотанковыми баррикадами.

Автор: 

Газ (10223) Коломойский Игорь (1791) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+28
Нормально. Ахметов уничтожает АЕС, Беня уничтожает шахты. Через год-два будет опять тарабанить в двери кремля чтобы дали нам газу
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02.06.2020 21:05
+23
"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского - Цензор.НЕТ 3222
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02.06.2020 21:04
+20
Ибо нам Зе ничего не должен, а Бене наоборот.
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02.06.2020 21:06
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02.06.2020 21:02 Ответить
Все для ЗЕбеней!
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02.06.2020 21:03 Ответить
"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского - Цензор.НЕТ 3222
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02.06.2020 21:04 Ответить
Мареман,пр.,как ничего? Давно не слышал.
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02.06.2020 21:09 Ответить
Нормально. Ахметов уничтожает АЕС, Беня уничтожает шахты. Через год-два будет опять тарабанить в двери кремля чтобы дали нам газу
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02.06.2020 21:05 Ответить
АЭС уничтожают зедебилы, которые не могут управлять энергосистемой и сливают ее полностью под Коломойского. Не в их интересах получать в будущем дешевую энергию от ВИЭ и АЭС. Они хотят, чтобы ты платил за газ Коломойскому.
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02.06.2020 21:32 Ответить
Ибо нам Зе ничего не должен, а Бене наоборот.
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02.06.2020 21:06 Ответить
Шахты закрывать можно было в Украине. Но прошлая и сегодняшняя власть решила что лучше закрыть АЕС. С атомной енергии же ничего не своруешь да и контрабанду урана не провернешь потому что там все строго и подотчетно и непонятно для чиновников-контрабандистов, закончивших в основном церковно-приходскую. А с углем можно манипулировать сотни вариантов начиная от марки и качества угля до его происхождения и доставки.
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02.06.2020 21:11 Ответить
Виноват, а папиреднки тут при каких делах? При них атомную генерацию на нуль не множили.
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02.06.2020 21:13 Ответить
А при каких делах папередники? А папередники заложили часовую бомбу перед тем как удрать. Кто подписал *зеленый* договор с *Ахметинвесторами* до 2025 года, который теперь нельзя разорвать без последствий, притом еще задним числом оформили под етот договор мощностя которых еще даже нет на карте, который теперь хотят продлить до 2035года? Кто Ахметову Обленерго все подарил перед уходом? Петя насрал Зеленскому точно так же как Януковощ Пете. А потом оказывается у нас папередники непричем. Только все кабальные договоры подписанные именно папередниками.
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02.06.2020 21:27 Ответить
что ты балаболишь и тут болезный? Никакого договора нет - есть закон. И Зеленый тариф до 2030 года а не 2025
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02.06.2020 21:34 Ответить
Ну тем более если до 2030. За 10 лет Украины уже не будет благодаря таким ублюдкам ка ты и твой хозяин
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02.06.2020 21:41 Ответить
Почему не будет? Потому что такие рахиты как ты, верят в сказки про страшный Зеленый тариф?
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03.06.2020 00:19 Ответить
Та вы шо!?!?!?
Ну-ка вы нам ссылочки на официальные документы представьте, про то, что вы тут навояли. Навояли с горкой. И факты снижения атомной государственной и ДЕШОВОЙ генерации электроэнергии при папиредниках так же предоставьте. Документальные.
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02.06.2020 21:34 Ответить
Навіщо щось доводити зеботу суровв? Це зелений стиль - брехати і маніпулювати.
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02.06.2020 23:56 Ответить
Более того, доля ВИЭ в общей выроботке мизерна. А ты можешь продолжать верить зедебилам и Коломойским прихвостням.
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02.06.2020 21:35 Ответить
Не *****зди тут. ВИЭ в електроенергии мизерная конечно. Потому что Украина не на тихом океане и не имеет ветров нужных для ветряной мельницы. Зато дотации Ахметову и КО далеко не мизерные а почти 30% от всей енергетики Украины. А если еще добавить что Петька освободил Ахметова от уплаты налогов и пошлин за ввоз оборудования то убытки для Украины на десятки миллиардов гривень в год. Ето те убытки за которых можно было построить мощную современную армию с беспилотниками и тд. Но вы козломордые специально убиваете економику чтобы наша армия ходила с голой жопой и ползала по окопам со старыми ружьями каждый день неся неоправданные потери
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02.06.2020 21:40 Ответить
Тебя заклинило на мельницах? Я тебя удивлю, но больше всего солнечных станций а не ветряков.
Какие 30% и каких дотаций, болезный?
Никто лично Ахметова не освобождал от налогов и пошлин. НДС отменяли для всех, а не только для Ахметова, болезный. И НДС уже вернули, но десятки миллиардов в год с НДС от панелей - это очередные твои влажные фантазии))))
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03.06.2020 00:24 Ответить
точнее их, Зеленских, нее поймёшь. Но ЗеДятлы их понимают.
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02.06.2020 21:12 Ответить
Шахты шахтам рознь. Есть доходяги, есть с потенциалом и есть успешные. Закрывать нужно только первых.
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02.06.2020 21:25 Ответить
Беня їдь на засідання Великого Жюрі!
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02.06.2020 21:07 Ответить
Ну что идиоты, как вам *зеленые тарифы*? Опять жопой на кремлевский кукан садитесь? А Ахметов с Беней и Фирташем перетрут и поделятся не беспокойтесь. А вы лохи будете по 10грн/кВт платить и еще раком перед кремлем стоять.
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02.06.2020 21:08 Ответить
Если зеленое государство не может бороться с Беней, оно импотент.
Если не хочет, шо скорее всего, то это уже полный беспредел.
Блин, как это "Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании" Источник: https://censor.net.ua/n3199613
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02.06.2020 21:08 Ответить
Во она, поддержка лошков шахтеров, которые бежали за зеленую жопу голосовать!
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02.06.2020 21:09 Ответить
Вот пущай теперь антрацит и кушают.
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02.06.2020 21:15 Ответить
С другой стороны газ то сейчас халявный,нафига чадить углем ,который к тому же намного дороже
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02.06.2020 21:24 Ответить
Уже давно всем ясно, что наши шахты не рентабельны их давно надо закрыть, а производство либо перевести на другие энергоносители, либо закупать уголь за границей, но зеленая жопа постоянно кричит о том, что шахтеров он будет защищать, а на деле это очередное обещание лохторату.
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02.06.2020 22:52 Ответить
Изя, а шо ты скажешь, как электрик, за коронавирус ?
- Софа, я тебе так скажу. Лучше быть изолированным, чем быть заземлённым.
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02.06.2020 21:10 Ответить
Откуда у него газ?
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02.06.2020 21:10 Ответить
Угадай!!!
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02.06.2020 21:15 Ответить
Купує в кацапів.
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02.06.2020 21:23 Ответить
а уголь тоже покупалі в кацапов в африке в пенсельваніе при порошенке
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02.06.2020 21:35 Ответить

ЗеДятлы, скажите, ведь ваш избранник, он же членограй и кипрский оффшорник тут не п и чём?
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02.06.2020 21:11 Ответить
спросы панамского оффшорника
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02.06.2020 21:34 Ответить
Вы пензюк?
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02.06.2020 21:36 Ответить
Это тот, у кого 3000 USD в офшоре или тот, на счёт которого в кипрский офшор вывели 47 миллионов USD из Привата?
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02.06.2020 21:59 Ответить
Бааа, кого вижу! Ботоферма нарисовалась...
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02.06.2020 22:27 Ответить
Рыжий,как всегда вперде.Но вы не забывайте об его шахтах!!!
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02.06.2020 21:11 Ответить
Непонятно. Как это государственная Центрзнерго им.Коломоского проработал с директорм от Коломоского 5 лет пр Порошенке ?
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02.06.2020 21:12 Ответить
Де був Коломойський при Порошенку?
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02.06.2020 21:22 Ответить
Де б він не був, але справно сплачував Порешенці за працюючий бізнес як інші олігархи...
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02.06.2020 21:35 Ответить
И сколько льгот было у Коломойского при Порошенко?
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02.06.2020 22:01 Ответить
Бенины люди при всех властях управляли госкомпаниями. Так, на вскидку Укрнафта, КремНпз, Укртранснафта...
Беня, *****, непобедимый, бо многих успел замазать в своих схемах, причем, за относительно небольшой гешефт. Талантище...
Зебобик не то,шо не хочет бороться с олигархами. Он тупо не умеет, бо он клоун, а они все же имеют нехилый опыт обходить законы.
А Беня, реально, охренел от наглости, когда национализировали Приватбанк. Пару лет зализывал раны в Израиле.
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02.06.2020 21:24 Ответить
Зеленский, это так ты борешься с олигархами? Обещун!
Или по твоему народ Украины в своей стране - ОЛИГАРХ?
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02.06.2020 21:14 Ответить
5000 гр. не бедность. Смачного.
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02.06.2020 21:16 Ответить
Беня проводит в жизнь желания самих шахтеров. Шахтеры же хотели Галабаротька президентом? Вот они его и получили - Беня президент,а Галабаротька телевизоре видосики показывает..
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02.06.2020 21:18 Ответить
"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского - Цензор.НЕТ 2281
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02.06.2020 21:21 Ответить
Нарешті у Коломойського скінчилася епоха зубожіння!
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02.06.2020 21:21 Ответить
Ігарь Валєрічь, чим ще бубочка може віддячити вам за президентство?
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02.06.2020 21:21 Ответить
Посадить Порошенка - это основная мстя. Остальное по мелочам - ободрать зелошков, приватизировать все на что денёг хватит, желательно земельки побольше, может что не упомнила еще.
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02.06.2020 21:28 Ответить
А я-то думаю, чего то стало так вонять? Оказывается - газ Коломойского.
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02.06.2020 21:23 Ответить
пока зедебилы кукарекают о якобы страшном Зеленом тарифе, власть тупо набивает карманы своего хозяина
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02.06.2020 21:24 Ответить
А, где комментарий на эту тему ОМАНСКОГО БАРЫГИ или он занят играет МУРКУ на ПИАНИНЕ???
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02.06.2020 21:25 Ответить
Он ведет героическую неравную борьбу с Порошенко.
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02.06.2020 21:30 Ответить
ЗЕскот подскажите, а когда уже систему разом сламаете???
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02.06.2020 21:31 Ответить
в нормальних страннах іспользуют что дешевле - на данний момент ето газ
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02.06.2020 21:31 Ответить
А твой Бубочка уже создал 500000 новых рабочих мест?
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02.06.2020 22:05 Ответить
Этот condom в былые времена здесь строчил под власовской тряпкой
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02.06.2020 23:52 Ответить
парохоботи а ви будете платіть за уголь которий дороже газа в 3 раза ?
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02.06.2020 21:32 Ответить
Бубочка не виноват.
Это мы, толстые мыши сожрали госрезерв.
Это мы, вонючие скунсы портим в стране воздух.
Это мы, упрямые ишаки не хотим двигать реформы.
Это мы, неуклюжие слоны разнесли вдребезги лавку экономики.
Это мы, подлые шакалы возвращаем 90е.
Это мы, летучие мыши разносим коронавирус.
Это мы, жирные свиньи никак не нажремся.
Это мы, тупые бараны расселись в креслах управления.
И таки да, это мы, зеленые обезьяны радуемся бубочкиной няшности.
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02.06.2020 21:32 Ответить
Нє, нє! Ви шо, не чули? Зєлєнський самостійний і не є лялькою бородатої бабці! Він сам приймає рішення! Так всі експерти від "СН" говорять і по телевізору таке казали! Ви шо, телевізор не дивитесь? І взагалі він тут ні до чого! Тож все КМУ! (який призначений "СН", головою яких є ЗЕ!)
Ви прослухали стислий огляд виправдовувань такої ситуації прибічників найвеличнішого
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02.06.2020 21:34 Ответить
Это простое совпадение в том, что интересы Украины совпали с интересами Коломойского, как и совпадение, что перед выборами у Зелемойского оказался адвокат Коломойского, телохранитель Коломойского и автомобиль Коломойского...
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02.06.2020 22:10 Ответить
смотрю на Беню, вспомнил плакаты 3 Рейха на кошерную тему, сложно с ними не согласиться... ничего не меняется в кошерных "братьях"...
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02.06.2020 21:35 Ответить
було

"Центренерго" майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського - Цензор.НЕТ 3526

стало

"Центренерго" майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського - Цензор.НЕТ 7400
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02.06.2020 21:40 Ответить
Ну вижу у тебя покращення вжесьогоднi хоть наступило. В Европу переехал. И тепло и вкуснятины в баках больше
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02.06.2020 21:44 Ответить
а чего ты отозвался .я ж не тебя имел ввиду...
или таки да? ты тоже "кожен з нас президент"?
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02.06.2020 21:47 Ответить
Так у вас порохоботов все кто против Парашенка и Ахметова сразу зебилы. Ну получается в Украине 92 % зебилов и 8% порохоботов. Приходится защищаться
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02.06.2020 21:57 Ответить
вот правильно,зебилы...а то я тебя очень невинно "кожен з нас президентом" назвал
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02.06.2020 22:04 Ответить
в нашій країні хвіст вихляє собакою. Таке враження, що в країні немає взагалі президента, а є папуга, якого навчили лише читати промови перед камерою, та й ті написани не ним, а кимось іншим.
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02.06.2020 21:47 Ответить
цей "здобудок" бєнємойський може додати до переліку всіх своїх здобутків за рік президентства зеленої шмарклі.
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02.06.2020 21:49 Ответить
Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" угля по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. -Что зелёная энергетика творила.
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02.06.2020 22:45 Ответить
творила и продолжает творить...
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02.06.2020 22:49 Ответить
При чем тут Зеленый тариф?
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03.06.2020 01:12 Ответить
При чем тут Зеленый тариф?/ Слуги Коломойского из Минэнерго убеждали что в высокой стоимости электроэнергии виноваты 8% зелёной энергетики а не Коломойский. Большинство электростанций выработали ресурс. Установленный квт ТЭС и АЭС 2000 долл. Установленный квт зелёной энергетики -1000 долл . Плюс -ей не нужен уголь и уран.Но задача кодлана Коломойского-Зеленского-Геруса-Шефиров уничтожить независимую Украину. Как сто лет назад УНР уничтожил кодлан Ленина -Троцкого-Свердлова.
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03.06.2020 10:29 Ответить
Ну вы же хотели экологии Вы уж определитесь чего хотите
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02.06.2020 22:50 Ответить
Хто,ж,зупинить пархатого
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02.06.2020 22:50 Ответить
Потужна реформа ЗЕ-команди...
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02.06.2020 23:32 Ответить
Прав был один усатый дед с запада
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02.06.2020 23:54 Ответить
 
 