"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского
Теплоэлектростанции ПАО "Центрэнерго", которые начали покупать газ у компании олигарха Игоря Коломойского, за 4 недели (04.05 - 02.06) снизили потребление угля в среднем в 2,5 раза - до 7,3 тыс. тонн в сутки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ExPro со ссылкой на данные Министерства энергетики.
В начале мая (4.05 и 5.05) общий расход газового угля Змиевской, Трипольской и Углегорской ТЭС, входящих в "Центрэнерго" составил 13,8 тыс тонн и 16,1 тыс. Тонн / сутки, а в начале июня (01.06 и 02.06) данный показатель уже составляет 5,4 тыс. тонн и 7,3 тыс. тонн / сутки соответственно. Таким образом, снижение расхода газового угля состоялось в 2,2 - 2,5 раза.
Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.
По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".
Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" угля по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 компания закончила с 1,4 млрд грн прибыли.
20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать успешную приватизацию "Центрэнерго" даже несмотря на убытки, возникшие в результате управления компанией людьми Коломойского.
Как сообщило издание Bigus.info, Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру она обтянута колючей проволокой и обставлена противотанковыми баррикадами.
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Ну-ка вы нам ссылочки на официальные документы представьте, про то, что вы тут навояли. Навояли с горкой. И факты снижения атомной государственной и ДЕШОВОЙ генерации электроэнергии при папиредниках так же предоставьте. Документальные.
Какие 30% и каких дотаций, болезный?
Никто лично Ахметова не освобождал от налогов и пошлин. НДС отменяли для всех, а не только для Ахметова, болезный. И НДС уже вернули, но десятки миллиардов в год с НДС от панелей - это очередные твои влажные фантазии))))
Если не хочет, шо скорее всего, то это уже полный беспредел.
Блин, как это "Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании" Источник: https://censor.net.ua/n3199613
- Софа, я тебе так скажу. Лучше быть изолированным, чем быть заземлённым.
ЗеДятлы, скажите, ведь ваш избранник, он же членограй и кипрский оффшорник тут не п и чём?
Беня, *****, непобедимый, бо многих успел замазать в своих схемах, причем, за относительно небольшой гешефт. Талантище...
Зебобик не то,шо не хочет бороться с олигархами. Он тупо не умеет, бо он клоун, а они все же имеют нехилый опыт обходить законы.
А Беня, реально, охренел от наглости, когда национализировали Приватбанк. Пару лет зализывал раны в Израиле.
Или по твоему народ Украины в своей стране - ОЛИГАРХ?
Это мы, толстые мыши сожрали госрезерв.
Это мы, вонючие скунсы портим в стране воздух.
Это мы, упрямые ишаки не хотим двигать реформы.
Это мы, неуклюжие слоны разнесли вдребезги лавку экономики.
Это мы, подлые шакалы возвращаем 90е.
Это мы, летучие мыши разносим коронавирус.
Это мы, жирные свиньи никак не нажремся.
Это мы, тупые бараны расселись в креслах управления.
И таки да, это мы, зеленые обезьяны радуемся бубочкиной няшности.
Ви прослухали стислий огляд виправдовувань такої ситуації прибічників найвеличнішого
стало
или таки да? ты тоже "кожен з нас президент"?