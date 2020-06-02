"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского

Теплоэлектростанции ПАО "Центрэнерго", которые начали покупать газ у компании олигарха Игоря Коломойского, за 4 недели (04.05 - 02.06) снизили потребление угля в среднем в 2,5 раза - до 7,3 тыс. тонн в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ExPro со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В начале мая (4.05 и 5.05) общий расход газового угля Змиевской, Трипольской и Углегорской ТЭС, входящих в "Центрэнерго" составил 13,8 тыс тонн и 16,1 тыс. Тонн / сутки, а в начале июня (01.06 и 02.06) данный показатель уже составляет 5,4 тыс. тонн и 7,3 тыс. тонн / сутки соответственно. Таким образом, снижение расхода газового угля состоялось в 2,2 - 2,5 раза.

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации издания "Цензор.НЕТ", государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, в августе 2019 "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" угля по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 компания закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать успешную приватизацию "Центрэнерго" даже несмотря на убытки, возникшие в результате управления компанией людьми Коломойского.

Как сообщило издание Bigus.info, Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру она обтянута колючей проволокой и обставлена ​​противотанковыми баррикадами.