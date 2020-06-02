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Новини
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"Центренерго" майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського

Теплоелектростанції ПАТ "Центренерго", які почали купувати газ у компанії олігарха Ігоря Коломойського, за 4 тижні (04.05 - 02.06) знизили споживання газового вугілля в середньому у 2,5 рази - до 7,3 тис. тонн на добу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ExPro  з посиланням на данні Міністерства енергетики.

На початку травня (4.05 та 5.05) загальна витрата газового вугілля Зміївською, Трипільською та Вуглегірською ТЕС, що входять у "Центренерго" становила 13,8 тис тонн та 16,07 тис тонн /добу, а на початку червня (01.06 та 02.06) даний показник вже складає 5,38 тис тонн та 7,33 тис тонн /добу відповідно. Таким чином, зниження витрати газового вугілля відбулось у 2,2 - 2,56 рази.

Читайте також: Протитанкові їжаки і трактор: Коломойський "сховав" офіс державної компанії "Центренерго" під Києвом

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" було призначено новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Крім того, в серпні 2020 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, хоча 2018 рік компанія закінчила з 1,4 млрд грн прибутку.

20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію "Центренерго" навіть попри збитки, які виникли в результаті управління компанією людьми Коломойського.

Як повідомило видання Bigus.info, Коломойський "сховав" весь адміністративний персонал офісу державної компанії "Центренерго" після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством. Журналісти знайшли компанію в лісі, а дорога до неї була перегороджена трактором. Виявилося, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обтягнута колючим дротом і обставлена протитанковими барикадами.

Автор: 

газ (10408) Коломойський Ігор (3122) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+28
Нормально. Ахметов уничтожает АЕС, Беня уничтожает шахты. Через год-два будет опять тарабанить в двери кремля чтобы дали нам газу
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02.06.2020 21:05
+23
"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского - Цензор.НЕТ 3222
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02.06.2020 21:04
+20
Ибо нам Зе ничего не должен, а Бене наоборот.
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02.06.2020 21:06
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02.06.2020 21:02 Відповісти
Все для ЗЕбеней!
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02.06.2020 21:03 Відповісти
"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского - Цензор.НЕТ 3222
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02.06.2020 21:04 Відповісти
Мареман,пр.,как ничего? Давно не слышал.
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02.06.2020 21:09 Відповісти
Нормально. Ахметов уничтожает АЕС, Беня уничтожает шахты. Через год-два будет опять тарабанить в двери кремля чтобы дали нам газу
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02.06.2020 21:05 Відповісти
АЭС уничтожают зедебилы, которые не могут управлять энергосистемой и сливают ее полностью под Коломойского. Не в их интересах получать в будущем дешевую энергию от ВИЭ и АЭС. Они хотят, чтобы ты платил за газ Коломойскому.
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02.06.2020 21:32 Відповісти
Ибо нам Зе ничего не должен, а Бене наоборот.
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02.06.2020 21:06 Відповісти
Шахты закрывать можно было в Украине. Но прошлая и сегодняшняя власть решила что лучше закрыть АЕС. С атомной енергии же ничего не своруешь да и контрабанду урана не провернешь потому что там все строго и подотчетно и непонятно для чиновников-контрабандистов, закончивших в основном церковно-приходскую. А с углем можно манипулировать сотни вариантов начиная от марки и качества угля до его происхождения и доставки.
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02.06.2020 21:11 Відповісти
Виноват, а папиреднки тут при каких делах? При них атомную генерацию на нуль не множили.
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02.06.2020 21:13 Відповісти
А при каких делах папередники? А папередники заложили часовую бомбу перед тем как удрать. Кто подписал *зеленый* договор с *Ахметинвесторами* до 2025 года, который теперь нельзя разорвать без последствий, притом еще задним числом оформили под етот договор мощностя которых еще даже нет на карте, который теперь хотят продлить до 2035года? Кто Ахметову Обленерго все подарил перед уходом? Петя насрал Зеленскому точно так же как Януковощ Пете. А потом оказывается у нас папередники непричем. Только все кабальные договоры подписанные именно папередниками.
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02.06.2020 21:27 Відповісти
что ты балаболишь и тут болезный? Никакого договора нет - есть закон. И Зеленый тариф до 2030 года а не 2025
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02.06.2020 21:34 Відповісти
Ну тем более если до 2030. За 10 лет Украины уже не будет благодаря таким ублюдкам ка ты и твой хозяин
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02.06.2020 21:41 Відповісти
Почему не будет? Потому что такие рахиты как ты, верят в сказки про страшный Зеленый тариф?
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03.06.2020 00:19 Відповісти
Та вы шо!?!?!?
Ну-ка вы нам ссылочки на официальные документы представьте, про то, что вы тут навояли. Навояли с горкой. И факты снижения атомной государственной и ДЕШОВОЙ генерации электроэнергии при папиредниках так же предоставьте. Документальные.
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02.06.2020 21:34 Відповісти
Навіщо щось доводити зеботу суровв? Це зелений стиль - брехати і маніпулювати.
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02.06.2020 23:56 Відповісти
Более того, доля ВИЭ в общей выроботке мизерна. А ты можешь продолжать верить зедебилам и Коломойским прихвостням.
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02.06.2020 21:35 Відповісти
Не *****зди тут. ВИЭ в електроенергии мизерная конечно. Потому что Украина не на тихом океане и не имеет ветров нужных для ветряной мельницы. Зато дотации Ахметову и КО далеко не мизерные а почти 30% от всей енергетики Украины. А если еще добавить что Петька освободил Ахметова от уплаты налогов и пошлин за ввоз оборудования то убытки для Украины на десятки миллиардов гривень в год. Ето те убытки за которых можно было построить мощную современную армию с беспилотниками и тд. Но вы козломордые специально убиваете економику чтобы наша армия ходила с голой жопой и ползала по окопам со старыми ружьями каждый день неся неоправданные потери
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02.06.2020 21:40 Відповісти
Тебя заклинило на мельницах? Я тебя удивлю, но больше всего солнечных станций а не ветряков.
Какие 30% и каких дотаций, болезный?
Никто лично Ахметова не освобождал от налогов и пошлин. НДС отменяли для всех, а не только для Ахметова, болезный. И НДС уже вернули, но десятки миллиардов в год с НДС от панелей - это очередные твои влажные фантазии))))
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03.06.2020 00:24 Відповісти
точнее их, Зеленских, нее поймёшь. Но ЗеДятлы их понимают.
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02.06.2020 21:12 Відповісти
Шахты шахтам рознь. Есть доходяги, есть с потенциалом и есть успешные. Закрывать нужно только первых.
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02.06.2020 21:25 Відповісти
Беня їдь на засідання Великого Жюрі!
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02.06.2020 21:07 Відповісти
Ну что идиоты, как вам *зеленые тарифы*? Опять жопой на кремлевский кукан садитесь? А Ахметов с Беней и Фирташем перетрут и поделятся не беспокойтесь. А вы лохи будете по 10грн/кВт платить и еще раком перед кремлем стоять.
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02.06.2020 21:08 Відповісти
Если зеленое государство не может бороться с Беней, оно импотент.
Если не хочет, шо скорее всего, то это уже полный беспредел.
Блин, как это "Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании" Источник: https://censor.net.ua/n3199613
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02.06.2020 21:08 Відповісти
Во она, поддержка лошков шахтеров, которые бежали за зеленую жопу голосовать!
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02.06.2020 21:09 Відповісти
Вот пущай теперь антрацит и кушают.
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02.06.2020 21:15 Відповісти
С другой стороны газ то сейчас халявный,нафига чадить углем ,который к тому же намного дороже
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02.06.2020 21:24 Відповісти
Уже давно всем ясно, что наши шахты не рентабельны их давно надо закрыть, а производство либо перевести на другие энергоносители, либо закупать уголь за границей, но зеленая жопа постоянно кричит о том, что шахтеров он будет защищать, а на деле это очередное обещание лохторату.
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02.06.2020 22:52 Відповісти
Изя, а шо ты скажешь, как электрик, за коронавирус ?
- Софа, я тебе так скажу. Лучше быть изолированным, чем быть заземлённым.
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02.06.2020 21:10 Відповісти
Откуда у него газ?
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02.06.2020 21:10 Відповісти
Угадай!!!
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02.06.2020 21:15 Відповісти
Купує в кацапів.
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02.06.2020 21:23 Відповісти
а уголь тоже покупалі в кацапов в африке в пенсельваніе при порошенке
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02.06.2020 21:35 Відповісти

ЗеДятлы, скажите, ведь ваш избранник, он же членограй и кипрский оффшорник тут не п и чём?
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02.06.2020 21:11 Відповісти
спросы панамского оффшорника
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02.06.2020 21:34 Відповісти
Вы пензюк?
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02.06.2020 21:36 Відповісти
Это тот, у кого 3000 USD в офшоре или тот, на счёт которого в кипрский офшор вывели 47 миллионов USD из Привата?
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02.06.2020 21:59 Відповісти
Бааа, кого вижу! Ботоферма нарисовалась...
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02.06.2020 22:27 Відповісти
Рыжий,как всегда вперде.Но вы не забывайте об его шахтах!!!
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02.06.2020 21:11 Відповісти
Непонятно. Как это государственная Центрзнерго им.Коломоского проработал с директорм от Коломоского 5 лет пр Порошенке ?
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02.06.2020 21:12 Відповісти
Де був Коломойський при Порошенку?
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02.06.2020 21:22 Відповісти
Де б він не був, але справно сплачував Порешенці за працюючий бізнес як інші олігархи...
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02.06.2020 21:35 Відповісти
И сколько льгот было у Коломойского при Порошенко?
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02.06.2020 22:01 Відповісти
Бенины люди при всех властях управляли госкомпаниями. Так, на вскидку Укрнафта, КремНпз, Укртранснафта...
Беня, *****, непобедимый, бо многих успел замазать в своих схемах, причем, за относительно небольшой гешефт. Талантище...
Зебобик не то,шо не хочет бороться с олигархами. Он тупо не умеет, бо он клоун, а они все же имеют нехилый опыт обходить законы.
А Беня, реально, охренел от наглости, когда национализировали Приватбанк. Пару лет зализывал раны в Израиле.
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02.06.2020 21:24 Відповісти
Зеленский, это так ты борешься с олигархами? Обещун!
Или по твоему народ Украины в своей стране - ОЛИГАРХ?
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02.06.2020 21:14 Відповісти
5000 гр. не бедность. Смачного.
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02.06.2020 21:16 Відповісти
Беня проводит в жизнь желания самих шахтеров. Шахтеры же хотели Галабаротька президентом? Вот они его и получили - Беня президент,а Галабаротька телевизоре видосики показывает..
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02.06.2020 21:18 Відповісти
"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского - Цензор.НЕТ 2281
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02.06.2020 21:21 Відповісти
Нарешті у Коломойського скінчилася епоха зубожіння!
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02.06.2020 21:21 Відповісти
Ігарь Валєрічь, чим ще бубочка може віддячити вам за президентство?
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02.06.2020 21:21 Відповісти
Посадить Порошенка - это основная мстя. Остальное по мелочам - ободрать зелошков, приватизировать все на что денёг хватит, желательно земельки побольше, может что не упомнила еще.
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02.06.2020 21:28 Відповісти
А я-то думаю, чего то стало так вонять? Оказывается - газ Коломойского.
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02.06.2020 21:23 Відповісти
пока зедебилы кукарекают о якобы страшном Зеленом тарифе, власть тупо набивает карманы своего хозяина
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02.06.2020 21:24 Відповісти
А, где комментарий на эту тему ОМАНСКОГО БАРЫГИ или он занят играет МУРКУ на ПИАНИНЕ???
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02.06.2020 21:25 Відповісти
Он ведет героическую неравную борьбу с Порошенко.
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02.06.2020 21:30 Відповісти
ЗЕскот подскажите, а когда уже систему разом сламаете???
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02.06.2020 21:31 Відповісти
в нормальних страннах іспользуют что дешевле - на данний момент ето газ
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02.06.2020 21:31 Відповісти
А твой Бубочка уже создал 500000 новых рабочих мест?
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02.06.2020 22:05 Відповісти
Этот condom в былые времена здесь строчил под власовской тряпкой
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02.06.2020 23:52 Відповісти
парохоботи а ви будете платіть за уголь которий дороже газа в 3 раза ?
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02.06.2020 21:32 Відповісти
Бубочка не виноват.
Это мы, толстые мыши сожрали госрезерв.
Это мы, вонючие скунсы портим в стране воздух.
Это мы, упрямые ишаки не хотим двигать реформы.
Это мы, неуклюжие слоны разнесли вдребезги лавку экономики.
Это мы, подлые шакалы возвращаем 90е.
Это мы, летучие мыши разносим коронавирус.
Это мы, жирные свиньи никак не нажремся.
Это мы, тупые бараны расселись в креслах управления.
И таки да, это мы, зеленые обезьяны радуемся бубочкиной няшности.
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02.06.2020 21:32 Відповісти
Нє, нє! Ви шо, не чули? Зєлєнський самостійний і не є лялькою бородатої бабці! Він сам приймає рішення! Так всі експерти від "СН" говорять і по телевізору таке казали! Ви шо, телевізор не дивитесь? І взагалі він тут ні до чого! Тож все КМУ! (який призначений "СН", головою яких є ЗЕ!)
Ви прослухали стислий огляд виправдовувань такої ситуації прибічників найвеличнішого
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02.06.2020 21:34 Відповісти
Это простое совпадение в том, что интересы Украины совпали с интересами Коломойского, как и совпадение, что перед выборами у Зелемойского оказался адвокат Коломойского, телохранитель Коломойского и автомобиль Коломойского...
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02.06.2020 22:10 Відповісти
смотрю на Беню, вспомнил плакаты 3 Рейха на кошерную тему, сложно с ними не согласиться... ничего не меняется в кошерных "братьях"...
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02.06.2020 21:35 Відповісти
було

"Центренерго" майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського - Цензор.НЕТ 3526

стало

"Центренерго" майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського - Цензор.НЕТ 7400
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02.06.2020 21:40 Відповісти
Ну вижу у тебя покращення вжесьогоднi хоть наступило. В Европу переехал. И тепло и вкуснятины в баках больше
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02.06.2020 21:44 Відповісти
а чего ты отозвался .я ж не тебя имел ввиду...
или таки да? ты тоже "кожен з нас президент"?
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02.06.2020 21:47 Відповісти
Так у вас порохоботов все кто против Парашенка и Ахметова сразу зебилы. Ну получается в Украине 92 % зебилов и 8% порохоботов. Приходится защищаться
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02.06.2020 21:57 Відповісти
вот правильно,зебилы...а то я тебя очень невинно "кожен з нас президентом" назвал
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02.06.2020 22:04 Відповісти
в нашій країні хвіст вихляє собакою. Таке враження, що в країні немає взагалі президента, а є папуга, якого навчили лише читати промови перед камерою, та й ті написани не ним, а кимось іншим.
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02.06.2020 21:47 Відповісти
цей "здобудок" бєнємойський може додати до переліку всіх своїх здобутків за рік президентства зеленої шмарклі.
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02.06.2020 21:49 Відповісти
Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" угля по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. -Что зелёная энергетика творила.
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02.06.2020 22:45 Відповісти
творила и продолжает творить...
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02.06.2020 22:49 Відповісти
При чем тут Зеленый тариф?
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03.06.2020 01:12 Відповісти
При чем тут Зеленый тариф?/ Слуги Коломойского из Минэнерго убеждали что в высокой стоимости электроэнергии виноваты 8% зелёной энергетики а не Коломойский. Большинство электростанций выработали ресурс. Установленный квт ТЭС и АЭС 2000 долл. Установленный квт зелёной энергетики -1000 долл . Плюс -ей не нужен уголь и уран.Но задача кодлана Коломойского-Зеленского-Геруса-Шефиров уничтожить независимую Украину. Как сто лет назад УНР уничтожил кодлан Ленина -Троцкого-Свердлова.
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03.06.2020 10:29 Відповісти
Ну вы же хотели экологии Вы уж определитесь чего хотите
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02.06.2020 22:50 Відповісти
Хто,ж,зупинить пархатого
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02.06.2020 22:50 Відповісти
Потужна реформа ЗЕ-команди...
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02.06.2020 23:32 Відповісти
Прав был один усатый дед с запада
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02.06.2020 23:54 Відповісти
 
 