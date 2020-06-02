"Центренерго" майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського

Теплоелектростанції ПАТ "Центренерго", які почали купувати газ у компанії олігарха Ігоря Коломойського, за 4 тижні (04.05 - 02.06) знизили споживання газового вугілля в середньому у 2,5 рази - до 7,3 тис. тонн на добу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ExPro з посиланням на данні Міністерства енергетики.

На початку травня (4.05 та 5.05) загальна витрата газового вугілля Зміївською, Трипільською та Вуглегірською ТЕС, що входять у "Центренерго" становила 13,8 тис тонн та 16,07 тис тонн /добу, а на початку червня (01.06 та 02.06) даний показник вже складає 5,38 тис тонн та 7,33 тис тонн /добу відповідно. Таким чином, зниження витрати газового вугілля відбулось у 2,2 - 2,56 рази.

Читайте також: Протитанкові їжаки і трактор: Коломойський "сховав" офіс державної компанії "Центренерго" під Києвом

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" було призначено новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Крім того, в серпні 2020 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, хоча 2018 рік компанія закінчила з 1,4 млрд грн прибутку.

20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію "Центренерго" навіть попри збитки, які виникли в результаті управління компанією людьми Коломойського.

Як повідомило видання Bigus.info, Коломойський "сховав" весь адміністративний персонал офісу державної компанії "Центренерго" після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством. Журналісти знайшли компанію в лісі, а дорога до неї була перегороджена трактором. Виявилося, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обтягнута колючим дротом і обставлена протитанковими барикадами.