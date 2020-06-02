"Центренерго" майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського
Теплоелектростанції ПАТ "Центренерго", які почали купувати газ у компанії олігарха Ігоря Коломойського, за 4 тижні (04.05 - 02.06) знизили споживання газового вугілля в середньому у 2,5 рази - до 7,3 тис. тонн на добу
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ExPro з посиланням на данні Міністерства енергетики.
На початку травня (4.05 та 5.05) загальна витрата газового вугілля Зміївською, Трипільською та Вуглегірською ТЕС, що входять у "Центренерго" становила 13,8 тис тонн та 16,07 тис тонн /добу, а на початку червня (01.06 та 02.06) даний показник вже складає 5,38 тис тонн та 7,33 тис тонн /добу відповідно. Таким чином, зниження витрати газового вугілля відбулось у 2,2 - 2,56 рази.
Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" було призначено новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.
За інформацією видання "Цензор.НЕТ", державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".
Крім того, в серпні 2020 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тонну.
За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, хоча 2018 рік компанія закінчила з 1,4 млрд грн прибутку.
20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію "Центренерго" навіть попри збитки, які виникли в результаті управління компанією людьми Коломойського.
Як повідомило видання Bigus.info, Коломойський "сховав" весь адміністративний персонал офісу державної компанії "Центренерго" після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством. Журналісти знайшли компанію в лісі, а дорога до неї була перегороджена трактором. Виявилося, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обтягнута колючим дротом і обставлена протитанковими барикадами.
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Ну-ка вы нам ссылочки на официальные документы представьте, про то, что вы тут навояли. Навояли с горкой. И факты снижения атомной государственной и ДЕШОВОЙ генерации электроэнергии при папиредниках так же предоставьте. Документальные.
Какие 30% и каких дотаций, болезный?
Никто лично Ахметова не освобождал от налогов и пошлин. НДС отменяли для всех, а не только для Ахметова, болезный. И НДС уже вернули, но десятки миллиардов в год с НДС от панелей - это очередные твои влажные фантазии))))
Если не хочет, шо скорее всего, то это уже полный беспредел.
Блин, как это "Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании" Источник: https://censor.net.ua/n3199613
- Софа, я тебе так скажу. Лучше быть изолированным, чем быть заземлённым.
ЗеДятлы, скажите, ведь ваш избранник, он же членограй и кипрский оффшорник тут не п и чём?
Беня, *****, непобедимый, бо многих успел замазать в своих схемах, причем, за относительно небольшой гешефт. Талантище...
Зебобик не то,шо не хочет бороться с олигархами. Он тупо не умеет, бо он клоун, а они все же имеют нехилый опыт обходить законы.
А Беня, реально, охренел от наглости, когда национализировали Приватбанк. Пару лет зализывал раны в Израиле.
Или по твоему народ Украины в своей стране - ОЛИГАРХ?
Это мы, толстые мыши сожрали госрезерв.
Это мы, вонючие скунсы портим в стране воздух.
Это мы, упрямые ишаки не хотим двигать реформы.
Это мы, неуклюжие слоны разнесли вдребезги лавку экономики.
Это мы, подлые шакалы возвращаем 90е.
Это мы, летучие мыши разносим коронавирус.
Это мы, жирные свиньи никак не нажремся.
Это мы, тупые бараны расселись в креслах управления.
И таки да, это мы, зеленые обезьяны радуемся бубочкиной няшности.
Ви прослухали стислий огляд виправдовувань такої ситуації прибічників найвеличнішого
стало
или таки да? ты тоже "кожен з нас президент"?