Как разжигают ненависть к ветеранам: развенчание фейка от "страна.юа". ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич развенчивает фейки российской пропаганды и ее украинских помощников об украинце Богдане Вечирко в Соединенных Штатах.

В американском Миннеаполисе, где продолжаются протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, водитель многотонного бензовоза въехал в скопление митингующих на мосту. Мужчина тормозил и сигналил людям, да и власти штата склоняются к версии, что человек просто запаниковал.

Российская пропаганда сразу ухватилась за то, что водитель - Богдан Вечирко - украинец, и не просто украинец, но и бывший военный, то есть ветеран. Конечно же, российские средства массовой дезинформации в Украине сразу начали пугать людей страшными украинскими карателями.

Более того - пугать украинцев ветеранами начала и полиция, показательно задерживая очередного очень "опасного" минера.

Так кто и зачем воспитывает в украинцах страх и ненависть к ветеранам? Как МВД отвлекает от собственных провалов задержаниями бывших военных? И как все упомянутые сомнительные "преступления" подают ватные каналы и интернет-ресурсы?

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