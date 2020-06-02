Як розпалюють ненависть до ветеранів: розвінчання фейків від "страна.юа". ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розвінчує фейки російської пропаганди і її українських помічників про українця Богдана Вечірко у Сполучених Штатах.
В американському Міннеаполісі, де тривають протести після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда, водій багатотонного бензовоза в'їхав у скупчення мітингувальників на мосту. Чоловік гальмував і сигналив людям, та й влада штату схиляється до версії, що він просто запанікував.
Російська пропаганда відразу вхопилася за те, що водій - Богдан Вечірко - українець, і не просто українець, а й колишній військовий, тобто ветеран. Звичайно ж, російські засоби масової дезінформації в Україні відразу почали лякати людей страшними українськими карателями.
Більш того - лякати українців ветеранами почала і поліція, показово затримуючи чергового дуже "небезпечного" мінера.
То хто і навіщо виховує в українців страх і ненависть до ветеранів? Як МВС відволікає від власних провалів затриманнями колишніх військових? І як всі згадані сумнівні "злочини" подають ватні канали та інтернет-ресурси?
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При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн).
Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
верховный уклонист, карма Трампа,,палево Ермака и атака на культуру
Лично я раз в пару недель окунаюсь в пропаганду запоребрика на полтора-два часа (впрочем, ру-тв я не осилю, не могу, поэтому какие-нибудь блоггеры или что-то вроде того). С точки зрения патологии интересно - новости как из зазеркалья, какой-то сюрр.
2. Единственный президент Украины за которого я голосовал и которого я выбрал - это Ющенко.
Хоча і недивно, враховуючи, що проти їх редактора дві кримінальні справи. Одна за те, що він вимагав бабки за непублікацію компромату, а друга - за незадекларований мільйон баксів у сейфі редактора (він визнає мільйон, сказав, що друг попросив потримати ).
Чуднєнько.
@13Hellis_13
Спецслужбы США начали задерживать первых активаторов идущих бунтов, которые спонсировали и поднимали толпу.
Граждане Кубы и Венесуэлы. Очень бедные страны имели финансирование на это все.
Думаю, что версии про Китай можно отбрасывать.
Спонсоров этих двух стран знает весь мир.
https://mobile.twitter.com/abogadosvenezu1
https://mobile.twitter.com/abogadosvenezu1 abogadosvenezuela https://mobile.twitter.com/abogadosvenezu1 @abogadosvenezu1 https://mobile.twitter.com/hashtag/USA?src=hashtag_click #USA
DETIENEN a VENEZOLANOS
y CUBANOS
que PAGABAN a MANIFESTANTES para promover el CAOS en MIAMI, un GRUPO de personas DETENIDAS por el FBI en Miami y otras ciudades de USA
ADMITIERON RECIBIR PAGOS para PARTICIPAR en las MANIFESTACIONES de ACTIVISTAS de origen CUBANO y Vzno
https://mobile.twitter.com/abogadosvenezu1/status/1267520560940154880
В анексованому Російською Федерацією Криму колабораціоністи презентували перший під окупацією журнал українською мовою "Крим сьогодні" - з цитаткою аксьонова.
Як зепутат Беленюк, який також підтримав "протести" в США, заявивши "Сьогодні я Джордж Флойд!".
Верховная Рада на своем заседании 2 июня приняла закон "О внесении https://zn.ua/POLITICS/rada-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-po-izmeneniyam-v-tamozhennyy-kodeks-356208_.html изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" (проект № 3194).
В статьях 340, 359, 456 и 457 Таможенного кодекса Украины слова "Верховный суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" заменены словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис генерального прокурора" соответственно.
Принятие закона позволит уточнить в связи с изменениями в законодательстве Украины действительные наименования высоких в системе судоустройства и прокуратуры Украины органов, а также названия должностей руководителей таких органов.
Как объясняет портал https://pravo.ua/ pravo.ua , таким образом, председатель и судьи Верховного суда, генеральный прокурор и члены их семей, следующих вместе с ними, не подлежат личному досмотру. Их ручная кладь и сопровождаемый багаж освобождены от таможенного досмотра.
Дещо прояснюється у ході останніх"протестів"..
Імпотентні,"демократичні котики" -мери і губернатори американських міст звикли до толєрантності...Впрошувати,перконувати ,де треба проявляти твердість...
То что я вижу по полицейским сводкам - количество взломов магазинов пошло вниз. Но началась стрельба в полицию и начались наезды машинами на полицию. Мэры городов, прежде всего демократы, продолжают обгаживать свои штаны и не дают приказа полиции ни преследовать погромщиков (в НЙ за ними полиция не едет, так как это слишком опасно для всех), ни отвечать на стрельбу - мэр НЙ, не даёт команды. У меня лично полное понимание, что таких мэров надо менять на республиканцев. Они себя исчерпали и показывают полную, окончательную и абсолютную несостоятельность на уровне их полномочий. И надеюсь это так и будет. Не потому что республиканцы ангелы, а потому что в данной ситуации они лучше, плевали на этих погромщиков как на голоса на выборах и потому что демократов надо проучить после подобного. Можете камни в меня кидать, но на уровне городов и штатов, это именно нужное направление движения сейчас. Так как делается сейчас - нормальным считаться не может.
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/protestuyuschie-nachinayut-strelyat-v-politsiyu-meryi-gorodov-boyatsya.htm