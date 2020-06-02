Як розпалюють ненависть до ветеранів: розвінчання фейків від "страна.юа". ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розвінчує фейки російської пропаганди і її українських помічників про українця Богдана Вечірко у Сполучених Штатах.

В американському Міннеаполісі, де тривають протести після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда, водій багатотонного бензовоза в'їхав у скупчення мітингувальників на мосту. Чоловік гальмував і сигналив людям, та й влада штату схиляється до версії, що він просто запанікував.

Російська пропаганда відразу вхопилася за те, що водій - Богдан Вечірко - українець, і не просто українець, а й колишній військовий, тобто ветеран. Звичайно ж, російські засоби масової дезінформації в Україні відразу почали лякати людей страшними українськими карателями.

Більш того - лякати українців ветеранами почала і поліція, показово затримуючи чергового дуже "небезпечного" мінера.

То хто і навіщо виховує в українців страх і ненависть до ветеранів? Як МВС відволікає від власних провалів затриманнями колишніх військових? І як всі згадані сумнівні "злочини" подають ватні канали та інтернет-ресурси?

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