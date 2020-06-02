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Як розпалюють ненависть до ветеранів: розвінчання фейків від "страна.юа". ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розвінчує фейки російської пропаганди і її українських помічників про українця Богдана Вечірко у Сполучених Штатах.

В американському Міннеаполісі, де тривають протести після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда, водій багатотонного бензовоза в'їхав у скупчення мітингувальників на мосту. Чоловік гальмував і сигналив людям, та й влада штату схиляється до версії, що він просто запанікував.

Російська пропаганда відразу вхопилася за те, що водій - Богдан Вечірко - українець, і не просто українець, а й колишній військовий, тобто ветеран. Звичайно ж, російські засоби масової дезінформації в Україні відразу почали лякати людей страшними українськими карателями.

Більш того - лякати українців ветеранами почала і поліція, показово затримуючи чергового дуже "небезпечного" мінера.

То хто і навіщо виховує в українців страх і ненависть до ветеранів? Як МВС відволікає від власних провалів затриманнями колишніх військових? І як всі згадані сумнівні "злочини" подають ватні канали та інтернет-ресурси?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Автор: 

ветерани (1068) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+72
Как разжигают ненависть к ветеранам: развенчание фейка от "страна.юа" - Цензор.НЕТ 8590
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02.06.2020 22:05
+54
Вірити страні.юа може лише бовдур, або відвертий колаборант.
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02.06.2020 22:04
+35
Зачем нам смотреть бблоги этого брехливого пропагандонского антиукраинского сайта?
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02.06.2020 22:10
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Так він ж не в'їхав в протестувальників.
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02.06.2020 22:03 Відповісти
Як розпалюють ненависть до ветеранів: розвінчання фейків від "страна.юа" - Цензор.НЕТ 8389
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02.06.2020 23:31 Відповісти
В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен.
При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн).
Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
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02.06.2020 22:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FN6GocrOYaY

верховный уклонист, карма Трампа,,палево Ермака и атака на культуру
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02.06.2020 23:03 Відповісти
А кто на видео увидел "вьехал в толпу"?
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02.06.2020 22:04 Відповісти
Вірити страні.юа може лише бовдур, або відвертий колаборант.
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02.06.2020 22:04 Відповісти
А також казкові свідки секти 8 відсотків!
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03.06.2020 10:41 Відповісти
Как разжигают ненависть к ветеранам: развенчание фейка от "страна.юа" - Цензор.НЕТ 8590
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02.06.2020 22:05 Відповісти
Зачем нам смотреть бблоги этого брехливого пропагандонского антиукраинского сайта?
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02.06.2020 22:10 Відповісти
Иногда полезно почитать информацию даже оттуда. Узнать мейнстримную политическую линию врага - вполне нормально.
Лично я раз в пару недель окунаюсь в пропаганду запоребрика на полтора-два часа (впрочем, ру-тв я не осилю, не могу, поэтому какие-нибудь блоггеры или что-то вроде того). С точки зрения патологии интересно - новости как из зазеркалья, какой-то сюрр.
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02.06.2020 23:08 Відповісти
Ти пропонуєш досліджувати вміст клозету для вивчення процесів травлення? Сміливо!
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03.06.2020 10:43 Відповісти
Затем, что вы в 2019-м выбрали антиукраинского президента.
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02.06.2020 23:38 Відповісти
1. Меня твои бзики в голове по поводу "антиукраинского" не интересуют.
2. Единственный президент Украины за которого я голосовал и которого я выбрал - это Ющенко.
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03.06.2020 00:10 Відповісти
Не переймайся- він рошенку відпрацьовує!
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03.06.2020 10:45 Відповісти
То чому прихильники Петра Олексійовича копіюють риторику парашазмі?
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03.06.2020 10:44 Відповісти
ПарашаСМИ полностью поддерживали ваш дибильный выбор.
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03.06.2020 11:59 Відповісти
Вы, жополизы соевые, сейчас с парашасми полностью на одной волне.
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03.06.2020 20:10 Відповісти
Як розпалюють ненависть до ветеранів: розвінчання фейків від "страна.юа" - Цензор.НЕТ 579
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03.06.2020 12:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZU5G2JCQ2Lg Ведущий пропагандист Московии Дмитрий Киселев присоединился ко команде ЗЕ и поддержал пророссийского кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
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03.06.2020 12:08 Відповісти
Как ты рьяно помойку защищаешь.
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02.06.2020 22:12 Відповісти
А за іншими даними перевірити слабо? Рік народження і тд? І це не перший їх такий зашквар!

Хоча і недивно, враховуючи, що проти їх редактора дві кримінальні справи. Одна за те, що він вимагав бабки за непублікацію компромату, а друга - за незадекларований мільйон баксів у сейфі редактора (він визнає мільйон, сказав, що друг попросив потримати ).
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02.06.2020 23:53 Відповісти
а добрговльцы вазелином запаслись и помнят что они 3й сорт на стол положат рузге фоицера потом рузге солдата а потом попочленца причём в не зависимости от ранения Так что ростов примет самых лёгких которых перевели в состояние тяжёлых благодаря 3му сорту а средние и тяжёлые те сразу в утиль
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02.06.2020 22:14 Відповісти
да ты что рузге поведай как там дошли до Киева к как там моторыло безмозглый с Гиви где все ероии - подохли как собаки по что на Киев не наступаете или ноги стёрлись по ампунту под Песками
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02.06.2020 22:20 Відповісти
та вы уже обещаете все 6 лет и всё не как не соберётесь клоуны мля
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02.06.2020 22:27 Відповісти
Прощавай, вата.
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02.06.2020 22:22 Відповісти
Как разжигают ненависть к ветеранам: развенчание фейка от "страна.юа" - Цензор.НЕТ 9862
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02.06.2020 22:31 Відповісти
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопаем любой ценой при любых раскладах и Гетьманах.
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02.06.2020 22:31 Відповісти
Малоросе, що ти тут забув ? Загубився, чи шо ?)) Я тобі підскажу дорогу, дитинко, на*уй - це на південь. Щасливої дороги.
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02.06.2020 22:16 Відповісти
Тобто наше мвд фактично працює на боці росіских пропагандонів ?
Чуднєнько.
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02.06.2020 22:13 Відповісти
Hellis
@13Hellis_13

Спецслужбы США начали задерживать первых активаторов идущих бунтов, которые спонсировали и поднимали толпу.
Граждане Кубы и Венесуэлы. Очень бедные страны имели финансирование на это все.

Думаю, что версии про Китай можно отбрасывать.
Спонсоров этих двух стран знает весь мир.
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02.06.2020 22:15 Відповісти
отут про це зі звуком

https://mobile.twitter.com/abogadosvenezu1

https://mobile.twitter.com/abogadosvenezu1 abogadosvenezuela https://mobile.twitter.com/abogadosvenezu1 @abogadosvenezu1 https://mobile.twitter.com/hashtag/USA?src=hashtag_click #USA

DETIENEN a VENEZOLANOS
y CUBANOS
que PAGABAN a MANIFESTANTES para promover el CAOS en MIAMI, un GRUPO de personas DETENIDAS por el FBI en Miami y otras ciudades de USA
ADMITIERON RECIBIR PAGOS para PARTICIPAR en las MANIFESTACIONES de ACTIVISTAS de origen CUBANO y Vzno
https://mobile.twitter.com/abogadosvenezu1/status/1267520560940154880
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02.06.2020 22:29 Відповісти
"В Лондоні і Берліні люди вийшли на підтримку протестувальників."
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02.06.2020 22:32 Відповісти
В Лондоне и Берлине тоже работают любители шпили-вили.
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02.06.2020 22:38 Відповісти
Антіфа роздуває "пожар мировой революції"
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03.06.2020 10:30 Відповісти
Stinkybananape
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03.06.2020 11:23 Відповісти
шото вродє ху*ло протухаєть... про Пєрєясравскую раду вспомнілі

В анексованому Російською Федерацією Криму колабораціоністи презентували перший під окупацією журнал українською мовою "Крим сьогодні" - з цитаткою аксьонова.

Як розпалюють ненависть до ветеранів: розвінчання фейків від "страна.юа" - Цензор.НЕТ 3660
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02.06.2020 22:43 Відповісти
Дивно, а в московії трудящі чомусь не вийшли. Мабуть, все прорахували низьколобі гебісти з лубянок. І частину резидентури після перевороту у Венесуелі заздалегідь перекинули. ЦРУ-ФСБ, куди їм проти московських ладєйнікових.
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02.06.2020 22:45 Відповісти
Плюс бовдури різного штибу.
Як зепутат Беленюк, який також підтримав "протести" в США, заявивши "Сьогодні я Джордж Флойд!".
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02.06.2020 22:43 Відповісти
В США полиция несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik Пошла обратка мирный протест - одно а вот мародёрство и грабежи это другое и я на стороне властей в США
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02.06.2020 22:44 Відповісти
і не придушив же його ніхто, *****
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04.06.2020 00:49 Відповісти
Як розпалюють ненависть до ветеранів: розвінчання фейків від "страна.юа" - Цензор.НЕТ 4697
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02.06.2020 22:34 Відповісти
Да пусть ссыт мокшанский обыватель. Их зашугали чеченцами во время чеченских воин, теперь украинскими карателями, вот твари и брызгают слюной поссыкивая от масквы до самых до окраин!
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02.06.2020 22:18 Відповісти
Споконвічна московська традиція ,створення зовнішнього ворога з метою відволікти плебс від внутрішніх проблем !!))
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02.06.2020 22:44 Відповісти
эти кацапские помойки 122/zik/страна/newsone давно нужно спалить!
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02.06.2020 22:27 Відповісти
Це Шарія чи що ???Охренел олень!!))
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02.06.2020 22:52 Відповісти
Если решил постебаться над Украиной, то не надо это делать так тупо.
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02.06.2020 22:55 Відповісти
Що поробиш,якщо він такий...тупий !!)))
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02.06.2020 22:57 Відповісти
Спешат вывозить взятки?
Верховная Рада на своем заседании 2 июня приняла закон "О внесении https://zn.ua/POLITICS/rada-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-po-izmeneniyam-v-tamozhennyy-kodeks-356208_.html изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" (проект № 3194).
В статьях 340, 359, 456 и 457 Таможенного кодекса Украины слова "Верховный суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" заменены словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис генерального прокурора" соответственно.
Принятие закона позволит уточнить в связи с изменениями в законодательстве Украины действительные наименования высоких в системе судоустройства и прокуратуры Украины органов, а также названия должностей руководителей таких органов.
Как объясняет портал https://pravo.ua/ pravo.ua , таким образом, председатель и судьи Верховного суда, генеральный прокурор и члены их семей, следующих вместе с ними, не подлежат личному досмотру. Их ручная кладь и сопровождаемый багаж освобождены от таможенного досмотра.
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02.06.2020 22:48 Відповісти
Государство де-факто враг народу.
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02.06.2020 22:59 Відповісти
Тссссс,це таємниця Полішинеля!!!)))
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02.06.2020 23:01 Відповісти
Бачу що, роботи Петра Кропоткіна та Нестора Махно починають читати.
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03.06.2020 10:33 Відповісти
Власть это не Государство.
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03.06.2020 13:57 Відповісти
Конечно государство. Да что с тобой не так?!
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03.06.2020 15:17 Відповісти
У меня все нормально, я на людей не кидаюсь.
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03.06.2020 19:46 Відповісти
у русни горит их тут выпиливать как попочление надо
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02.06.2020 22:56 Відповісти
В'їхав на цистерні з монтажною піною у натовп російськомовних протестувальників у трусіках.
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03.06.2020 05:03 Відповісти
Чому Трамп ,а не Обама чи Байден ?


Дещо прояснюється у ході останніх"протестів"..


Імпотентні,"демократичні котики" -мери і губернатори американських міст звикли до толєрантності...Впрошувати,перконувати ,де треба проявляти твердість...


То что я вижу по полицейским сводкам - количество взломов магазинов пошло вниз. Но началась стрельба в полицию и начались наезды машинами на полицию. Мэры городов, прежде всего демократы, продолжают обгаживать свои штаны и не дают приказа полиции ни преследовать погромщиков (в НЙ за ними полиция не едет, так как это слишком опасно для всех), ни отвечать на стрельбу - мэр НЙ, не даёт команды. У меня лично полное понимание, что таких мэров надо менять на республиканцев. Они себя исчерпали и показывают полную, окончательную и абсолютную несостоятельность на уровне их полномочий. И надеюсь это так и будет. Не потому что республиканцы ангелы, а потому что в данной ситуации они лучше, плевали на этих погромщиков как на голоса на выборах и потому что демократов надо проучить после подобного. Можете камни в меня кидать, но на уровне городов и штатов, это именно нужное направление движения сейчас. Так как делается сейчас - нормальным считаться не может.



https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/protestuyuschie-nachinayut-strelyat-v-politsiyu-meryi-gorodov-boyatsya.htm
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03.06.2020 08:03 Відповісти
Цю горлівську українофобну су*у, напевно, Бузина зачекався
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03.06.2020 08:28 Відповісти
для розваги: сходіть на https://translate.google.com/ translate.google.com , введіть "vol de mort", перекладіть з франц. на укр. мову, чи рос. чи англ. (якщо знаєте).... а ще можете нажати на значок динаміка і почути як вимовляється "vol de mort" .....
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03.06.2020 09:29 Відповісти
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03.06.2020 10:35 Відповісти
Медведева шкура Кивы
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03.06.2020 11:16 Відповісти
Когда настоящих убийц Шеремета найдут, тогда и поговорим. А то одни льют грязь на ветеранов и волонтеров - брехня, а другие - независимое экспертное мнение. Было бы у нас самоуважения хотя бы как у ниггеров, вся эта зеленая и шоколадная погань уже горела бы как леса сибири. Был дух козацкий, да весь вышел, одно жидовство осталось....
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03.06.2020 19:48 Відповісти
 
 