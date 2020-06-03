Союз украинских предпринимателей просит Премьер-министра узаконить почтовую доставку лекарств
Союз украинских предпринимателей (СУП) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой закрепить на постоянной основе в Лицензионных условиях право дистанционной торговли лекарствами и сопутствующими товарами с привлечением операторов почтовой связи.
"Итоги работы сервисов почтовой доставки лекарственных средств из аптек и онлайн-магазинов в условиях карантина демонстрируют большой спрос потребителей на эту услугу", - говорится в официальном заявлении СУП.
Союз украинских предпринимателей также отмечает, что операторы почтовой связи совместно с аптечными сетями на протяжении последних двух месяцев действия правительственного эксперимента создали современный сервис, позволяющий покупателям быстро, удобно, безопасно и по конкурентным ценам заказывать в интернете необходимые лекарства и получать их, не выходя из дому. Особенно большим спросом новый сервис пользуется в небольших селах и поселках, где люди зачастую отрезаны от качественной медицины и лекарств. СУП обращает внимание на соответствие дистанционной торговли и почтовой доставки лекарств современным мировым практикам.
В частности, данный вид сервиса предусмотрен ст. 85с Директивы 2001/83/ЕС Европарламента и Совета ЕС от 06.11.2001 г. "О своде законов Сообщества относительно лекарственных средств для человека". Не имеют прямого запрета на данный вид сервиса и законодательные нормы США.
В Украине онлайн-продажа и почтовая доставка лекарств запрещена Лицензионными условиями на право осуществления оптовой и розничной торговли, утвержденных Постановлением Кабмина от 30 ноября 2016 года.
В связи с этим, СУП просит Дениса Шмыгаля урегулировать законодательно-нормативные противоречия путем внесения в Лицензионные условия соответствующих изменений и разрешить работу фармацевтической и смежных отраслей в дистанционном режиме на постоянной основе после завершения карантина. Соответствующее решение Правительства позволит создать дополнительные механизмы обеспечения граждан качественными лекарственными средствами, повысить уровень доступности лекарств, предоставить возможности экономии денег и времени при покупке медпрепаратов, содействовать защите прав потребителей в случае покупки некачественных лекарств. Кроме этого, производители и аптечные сети получат дополнительные возможности оптимизировать сети продаж, а рынок в целом – повысить конкуренцию в сегменте розничной торговли лекарственными средствами. Как сообщалось ранее, 23 марта 2020 года, Кабинет министров Украины, постановлением №220, внес изменения в Лицензионные условия, разрешив в период карантина либо действия чрезвычайного положения осуществлять торговлю лекарствами дистанционно, организовав адресную доставку потребителям операторами почтовой связи на договорных условиях.
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