Спілка українських підприємців просить Прем'єр-міністра узаконити поштову доставку ліків

Спілка українських підприємців (СУП) звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням закріпити на постійній основі в Ліцензійних умовах право дистанційної торгівлі ліками та супутніми товарами із залученням операторів поштового зв'язку.

"Підсумки роботи сервісів поштової доставки лікарських засобів з аптек та онлайн-магазинів в умовах карантину демонструють великий попит споживачів на цю послугу", - йдеться в офіційній заяві СУП.

Спілка українських підприємців також зазначає, що оператори поштового зв'язку спільно з аптечними мережами протягом останніх двох місяців дії урядового експерименту створили сучасний сервіс, що дозволяє покупцям швидко, зручно, безпечно і за конкурентними цінами замовляти в інтернеті необхідні ліки і отримувати їх, не виходячи з дому. Особливо великий попит новий сервіс має у невеликих селах і селищах, де люди часто відрізані від якісної медицини та ліків. СУП звертає увагу на відповідність дистанційної торгівлі та поштової доставки ліків сучасним світовим практикам.

Зокрема, цей вид сервісу передбачений ст. 85с Директиви 2001/83/ЄС Європарламенту та Ради ЄС від 06.11.2001 р. "Про звід законів Співтовариства щодо лікарських засобів для людини". Не мають прямої заборони на дистанційну торгівлю і законодавчі норми США.

В Україні онлайн-продаж і поштова доставка ліків заборонені Ліцензійними умовами на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі, затвердженими Постановою Кабміну від 30 листопада 2016 року.

У зв'язку з цим, СУП просить Дениса Шмигаля врегулювати законодавчо-нормативні протиріччя шляхом внесення до Ліцензійних умов відповідних змін і дозволити роботу фармацевтичної і суміжних галузей у дистанційному режимі на постійній основі після завершення карантину. Відповідне рішення Уряду дозволить створити додаткові механізми забезпечення громадян якісними лікарськими засобами, підвищити рівень доступності ліків, надати можливості економії грошей і часу під час купівлі медпрепаратів, сприяти захисту прав споживачів у разі придбання неякісних ліків. Крім цього, виробники й аптечні мережі отримають додаткові можливості оптимізувати мережі продажів, а ринок загалом - підвищити конкуренцію в сегменті роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Як повідомлялося раніше, 23 березня 2020 року, Кабінет Міністрів України постановою №220 вніс зміни до Ліцензійних умов, дозволивши в період карантину або дії надзвичайного стану здійснювати торгівлю ліками дистанційно, організувавши адресну доставку споживачам операторами поштового зв'язку на договірних умовах.