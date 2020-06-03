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Новый посол Украины во Франции будет назначен на следующей неделе, - Ермак

Новый посол Украины во Франции будет назначен на следующей неделе, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе будет назначен новый посол Украины во Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Ермак на встрече президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса Хмельницкой области в среду, реагируя на просьбу одной из участниц встречи помочь в налаживании контакта с посольствами Украины в ряде стран.

"У нас наконец-то появляется новый посол во Франции, на следующей неделе", - сказал Ермак.

С октября 2014 года послом Украины во Франции является Олег Шамшур.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате", - Ермак

Автор: 

посол (1795) Франция (3497) Ермак Андрей (1257)


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Топ комментарии
+6
Зеля узнает о новых назначениях из заявлений Ермака.
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03.06.2020 16:01
+5
Ермак это президент Украины.
Не Бубочка.
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03.06.2020 15:58
+5
секретутки вже й послів призначають!
оце так президент!
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03.06.2020 16:03
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03.06.2020 15:58 Ответить
У Зеленського є прес-секретар. До чого тут завгосп офісу Президента до призначення нових послів? Питання призначення посла обговорюється та погоджуєтсья з країною в яку посилають дипломата а заяви завгоспа Президента в якомусь селі про призначення нового посла це катастрофа для дипломатії! Усуньте цього недоумка від дипломатії, він ідіот! Як можна робити такі заяви до офіційних повідомлень про зміну посла? Рівень організації роботи Президента впав до нижче плінтуса. Вже прибиральники офісу Президента роздаються інтерв'ю і розмірковують про дипломатію! Повноваження Єрмака це заміна туалетного паперу в Офісі Президента!
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03.06.2020 16:28 Ответить
Ермак это президент Украины.
Не Бубочка.
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03.06.2020 15:58 Ответить
Та він прямо як Александр Огурєєв з радянського міні-серіалу "Кортик" - всюди та за всіх встигає попрацювати...
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03.06.2020 15:59 Ответить
Зеля узнает о новых назначениях из заявлений Ермака.
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03.06.2020 16:01 Ответить
секретутки вже й послів призначають!
оце так президент!
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03.06.2020 16:03 Ответить

- Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? (с)
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03.06.2020 16:04 Ответить
Кто-нибудь его бритым когда-нибудь видел (на работе )?
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03.06.2020 16:05 Ответить
Ему денег на крем для бритья не хватает; а хозяйственным мылом намыливать харю западло.
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03.06.2020 16:14 Ответить
На языке для отвода глаз - "посол", а в голове неотступно крутится и бьет отбойным молотком: "Лерос, Лерос, Лерос..."
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03.06.2020 16:06 Ответить
Ермак, разве ты министр иностранных дел ?
Какого *ера ты лезешь за пределы своих полномочий - закупки бумаги для сортира и проветривания помещений ?
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03.06.2020 16:12 Ответить
Це міністр закордонних справ чи завгосп?! Подумати тільки! -Чувак ще вчора завідував цирком!
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03.06.2020 16:27 Ответить
Это дЕрьмак.
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03.06.2020 16:35 Ответить
Интересно, есть ещё в мире страны, в которых завхоз назначает послов в другие страны? А вы, как думаете, ЗеДятлы? Пардон, слово "думаете" в применении к вам неуместно.
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03.06.2020 16:34 Ответить
назначение должен завизировать ,для ермака в Украине,мацковский"козак" ,по согласованию с рашистским окупационным ла- ла -ла
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03.06.2020 17:23 Ответить
 
 