В проект "Большая стройка" планируем добавить строительство общежитий для студентов, - Зеленский
Одна из самых больших проблем высшего образования - отсутствие студенческих общежитий с качественными условиями.
Об этом в ходе своего рабочего визита на Хмельнитчину заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент напомнил, что в рамках программы "Большая стройка" предусмотрено строительство в каждом регионе пяти школ, детсадов и спорткомплексов. В то же время он выразил пожелание: сдать в эксплуатацию все учебные заведения до первого сентября.
"Возможно, все не будут готовы из-за коронавируса. Но в большинстве своем должны быть", - отметил Зеленский.
"Наша стратегия очень проста: за эти пять лет, которые нам предоставил народ Украины и Бог, построить максимальное количество таких инфраструктурно важных объектов", - добавил он.
В то же время глава государства рассказал, что в ходе встречи с ректорами ведущих вузов 2 июня ему рассказали об одной из больших проблем высшего образования - отсутствии студенческих общежитий с качественными условиями.
"Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы к "Большому строительству" добавить строительство общежитий в Украине", - заявил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наше государство , обессиленное коррупцией Януковича, отсутствием боеспособной армии тогда, и совокупностью других причин - не смогло уберечь Донбасс от оккупации. Гиркин в количестве чуть более пятидесяти человек смог захватить наши украинские города, опираясь на местных предателей. Нас сорок пять миллионов, пусть два из них боеспособны, мы бы просто могли затоптать ногами эту мразь, если бы во время были бы сориентированы добробаты и патриоты Украины.
Это мое личное мнение.
а то построим общежития для доунбосят, а границы опять подвинут...
Не бажаєш прокоментувати?
уже просрали вообще то.....
до Малороссии уже официально рукой подать....
думаю где то через год на референдуме оформят все....- не зря этот закон про референдум готовят..
73% уже ножками от нетерпения топают....
Касаемо 73% и того, что вы там пишете про так называемые 'ножки' . Ни один украинец, находящийся в здравом уме и при памяти не подвергает сомнению то, что оккупированные тупиным территории - это украинские территории.
Ориентиры Украины остаются быть незыблемыми - это, в первую очередь, модернизация армии и присоединение в обозримом будущем к НАТО/ или сотрудничество с альянсом в качестве близкого партнера, если другое пока невозможно по правилам самого НАТО.
Никто ничего не продаёт и не предаёт. Если это будет, я , например, буду только среди тех, кто будет против этого. Сейчас же идёт простой троллинг всего, что делает Зеленский. Не подкреплённые ничем фейки и выдумки, оскорбления и посты в уничижительном тоне. Я умею разделять зерна от плевел, чего и вам желаю.
Кто мешал Украине изначально взять курс на Европу и привить у себя правила Евросоюза, как сдела Прибалтика, когда еще привитие этих правил было прогрессивным? Вот и начать надо с этих "мешал" и их преемников и последователей.