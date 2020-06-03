РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15602 посетителя онлайн
Новости
1 946 33

В проект "Большая стройка" планируем добавить строительство общежитий для студентов, - Зеленский

В проект

Одна из самых больших проблем высшего образования - отсутствие студенческих общежитий с качественными условиями.

Об этом в ходе своего рабочего визита на Хмельнитчину заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент напомнил, что в рамках программы "Большая стройка" предусмотрено строительство в каждом регионе пяти школ, детсадов и спорткомплексов. В то же время он выразил пожелание: сдать в эксплуатацию все учебные заведения до первого сентября.

"Возможно, все не будут готовы из-за коронавируса. Но в большинстве своем должны быть", - отметил Зеленский.

"Наша стратегия очень проста: за эти пять лет, которые нам предоставил народ Украины и Бог, построить максимальное количество таких инфраструктурно важных объектов", - добавил он.

В то же время глава государства рассказал, что в ходе встречи с ректорами ведущих вузов 2 июня ему рассказали об одной из больших проблем высшего образования - отсутствии студенческих общежитий с качественными условиями.

"Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы к "Большому строительству" добавить строительство общежитий в Украине", - заявил президент.

Смотрите также: Зеленский о контрабанде: "Не знаю, возможно ли ее убрать полностью". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) общежитие (167) строительство (1997) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
https://censor.net/user/228276 - а может лучше построить атомный реактор для производства оружейного плутония раз пошла такая пьянка...?

а то построим общежития для доунбосят, а границы опять подвинут...
показать весь комментарий
03.06.2020 16:55
+6
В проект "Большая стройка" планируем добавить строительство общежитий для студентов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1454
показать весь комментарий
03.06.2020 16:56
+5
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах - приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот - все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милицион ер, од етый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные клики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем матче с Алехиным.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трудовая повинность для студентов!? Почему бы и нет? Им хватит и 5000 зарплаты.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:42 Ответить
В проект "Большая стройка" планируем добавить строительство общежитий для студентов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1454
показать весь комментарий
03.06.2020 16:56 Ответить
Нужно строить жилье для беженцев с Донбасса. Привлекать к этому Запад. Ведь подписанты Будапештского меморандума должны ответить за свою брехню и невыполнение обязательств перед Украиной
показать весь комментарий
03.06.2020 16:45 Ответить
Беженцы с Донбасса- элита Украины!
показать весь комментарий
03.06.2020 16:46 Ответить
Сколько людей, преклонного возраста в том числе, сейчас находятся в состоянии горького отчаяния, вдали от родного дома, а также оставшиеся в ордло и которые не могут позволить себе уехать, так как некуда уехать. Люди в один миг остались без всего того, что у них было до оккупации. Они стали в большинстве своём жертвами и обстоятельств , и своей аморфности, либо , возможно, своей тупости. Гибридная война оказалась страшным для них испытанием, да ещё и часто на склоне лет.

Наше государство , обессиленное коррупцией Януковича, отсутствием боеспособной армии тогда, и совокупностью других причин - не смогло уберечь Донбасс от оккупации. Гиркин в количестве чуть более пятидесяти человек смог захватить наши украинские города, опираясь на местных предателей. Нас сорок пять миллионов, пусть два из них боеспособны, мы бы просто могли затоптать ногами эту мразь, если бы во время были бы сориентированы добробаты и патриоты Украины.
Это мое личное мнение.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:59 Ответить
Бедные старички страдают по сьемным квартирам, в то время когда их сыновья воюют против хунты!
показать весь комментарий
03.06.2020 17:01 Ответить
'Воюет' как вы говорите очень маленькая часть, которых мы будем судить в будущем обязательно по законам Украины. У нас нет Гражданской войны. Воюет с нашей армией путен, если вы это поймете, сраз3 все станет на место в вашей голове , и вы перестанете чушь писать
показать весь комментарий
03.06.2020 17:07 Ответить
;Очєнь малєнькая;?
показать весь комментарий
03.06.2020 17:10 Ответить
Кто голосовал за ДНР и ЛНР? Сколько паспортов РФ получили жители ОРДЛО?
показать весь комментарий
04.06.2020 05:51 Ответить
https://censor.net/user/228276 - а может лучше построить атомный реактор для производства оружейного плутония раз пошла такая пьянка...?

а то построим общежития для доунбосят, а границы опять подвинут...
показать весь комментарий
03.06.2020 16:55 Ответить
Граница никуда не подвинута. Граница Украины сейчас на востоке не контролируется Украиной по причине оккупации. Происходит разведение на линии разгра6ияения, с целью уменьшить человеческие потери с нашей стороны. В Грузии именно это дало эффект. Разведение не означает, что туда заходит враг. Это просто увеличивает расстояние для тех же снайперов и обстрелов со стороны захваченных путеным территорий. Это гибридная война, где использованы гибридные технологии, где происходит захват, а потом замещение рассейских войск местными предателями, которых продолжает курировать кремль. Или вы Донбасс решили подарить путену? Вместе с захваченным Крымом?
показать весь комментарий
03.06.2020 17:05 Ответить
В Грузії кацапи щоночі просовуються вперед. До речі, Лайф, лугандонці повернулися на старі позиції до ;розведення; під Петровським, окопуються саме. Уже є жертви.
Не бажаєш прокоментувати?
показать весь комментарий
03.06.2020 17:09 Ответить
Этим разведением пытаются только "развести".
показать весь комментарий
03.06.2020 18:39 Ответить
да нам Танюха как бы Киев не просрать окончательно вместе с Ермаком и Зе-дыбилом.....
уже просрали вообще то.....
до Малороссии уже официально рукой подать....
думаю где то через год на референдуме оформят все....- не зря этот закон про референдум готовят..
73% уже ножками от нетерпения топают....
показать весь комментарий
03.06.2020 17:12 Ответить
Так і Танюха працює.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:19 Ответить
Проект малороссия закрыл даже путен. Закон про референдум не может иметь значение для того, о чем вы пытаетесь здесь внедрить. Территориальная целостность Украины не может выноситься на референдумы. Референдумы- это просто дополнительные рычаги коммуникации людей и власти. Я лично так это вижу.

Касаемо 73% и того, что вы там пишете про так называемые 'ножки' . Ни один украинец, находящийся в здравом уме и при памяти не подвергает сомнению то, что оккупированные тупиным территории - это украинские территории.

Ориентиры Украины остаются быть незыблемыми - это, в первую очередь, модернизация армии и присоединение в обозримом будущем к НАТО/ или сотрудничество с альянсом в качестве близкого партнера, если другое пока невозможно по правилам самого НАТО.

Никто ничего не продаёт и не предаёт. Если это будет, я , например, буду только среди тех, кто будет против этого. Сейчас же идёт простой троллинг всего, что делает Зеленский. Не подкреплённые ничем фейки и выдумки, оскорбления и посты в уничижительном тоне. Я умею разделять зерна от плевел, чего и вам желаю.
показать весь комментарий
03.06.2020 18:07 Ответить
Да он построен давно. Это же РБМК как на Чернобыльской АЭС. Потому и заставили эту станцию закрыть. Боялись что Украина если на нее нападут даже отказавшись от ядерного оружия в короткое время его создаст.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:12 Ответить
Давно пора. Пример Сев. Корея, как бы кто не пыжится против них и толку ноль.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:47 Ответить
Надо не на меморандников пенять, а на украинскую постсовдепскую "ылиту", изначально нацеленную на дерибан, а не на построение нормальной страны.

Кто мешал Украине изначально взять курс на Европу и привить у себя правила Евросоюза, как сдела Прибалтика, когда еще привитие этих правил было прогрессивным? Вот и начать надо с этих "мешал" и их преемников и последователей.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:47 Ответить
К сожалению, у этих 'мешал' и решал целые группы адвокатов, лучших и самых дорогих, которых они оплачивают из надерибаненного. Их , лучшее, что можно сделать, это деактивировать хотя бы , чтобы они не мешали стране развиваться.
показать весь комментарий
03.06.2020 18:12 Ответить
от ви і і помішали, принаймі, обидва. Завдяки вам, он, гляди скасують зміну в Контитуції про намір вступу до НАТО та ЄС. Як оце зараз намагаються скасувати амністію майданівців.
показать весь комментарий
03.06.2020 18:33 Ответить
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах - приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот - все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милицион ер, од етый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные клики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем матче с Алехиным.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:45 Ответить
"Большая стройка", "Большая стирка", - "Какая разница?" (с)
показать весь комментарий
03.06.2020 16:57 Ответить
І будівництвом буде займатися Юзік з кварталу.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:06 Ответить
Кто-то же должен "решать" вопросы финансирования строительства.
показать весь комментарий
03.06.2020 18:37 Ответить
Президент должен менять СИСТЕМУ, при которой добросовестным,честным трудовым людям будет гораздо легче жить и работать в этой стране, чем мошенникам,ворам,предателям,грабителям и убийцам, как сейчас. И вы можете быть уверенными на все 100%,что Украина расцветет и люди сами все построят.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:07 Ответить
Так СИСТЕМА то упирается. Думаешь так легко разрушить то, что строили 29 лет? Да и нету команды у президента, что бы эту систему быстро развалить. Все кто в системе перемены то не нужны. Они и саботирують вес процесс реформ!
показать весь комментарий
03.06.2020 18:47 Ответить
Дурень думкою багатіє
показать весь комментарий
03.06.2020 17:10 Ответить
Айяй! Какой "негодяй" Зеленский! решил общежития строить для студентов! Как он посмел то! Студенты же должны жить в бараках пока учатся! )))
показать весь комментарий
03.06.2020 18:45 Ответить
Тільки проголосуйте за зелених на місцевих виборах. А після - побачимо, чи будемо будувати. Хоча що поясниш зеботу.
показать весь комментарий
03.06.2020 21:04 Ответить
Если продаст виллу в Италии и построит пару общежитий, то да. А в бюджете яма больше Кривого Рога.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:02 Ответить
 
 