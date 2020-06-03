В проект "Большая стройка" планируем добавить строительство общежитий для студентов, - Зеленский

Одна из самых больших проблем высшего образования - отсутствие студенческих общежитий с качественными условиями.

Об этом в ходе своего рабочего визита на Хмельнитчину заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент напомнил, что в рамках программы "Большая стройка" предусмотрено строительство в каждом регионе пяти школ, детсадов и спорткомплексов. В то же время он выразил пожелание: сдать в эксплуатацию все учебные заведения до первого сентября.

"Возможно, все не будут готовы из-за коронавируса. Но в большинстве своем должны быть", - отметил Зеленский.

"Наша стратегия очень проста: за эти пять лет, которые нам предоставил народ Украины и Бог, построить максимальное количество таких инфраструктурно важных объектов", - добавил он.

В то же время глава государства рассказал, что в ходе встречи с ректорами ведущих вузов 2 июня ему рассказали об одной из больших проблем высшего образования - отсутствии студенческих общежитий с качественными условиями.

"Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы к "Большому строительству" добавить строительство общежитий в Украине", - заявил президент.

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