У проєкт "Велике будівництво" плануємо додати будівництво гуртожитків для студентів, - Зеленський
Одна з найбільших проблем вищої освіти - відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.
Про це під час свого робочого візиту на Хмельниччину заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент нагадав, що в рамках програми "Велике будівництво" передбачено будівництво в кожному регіоні п'яти шкіл, дитсадків і спорткомплексів. Водночас він висловив побажання: здати в експлуатацію всі навчальні заклади до першого вересня.
"Можливо, всі не будуть готові через коронавірус. Але в більшості своїй мають бути", - зазначив Зеленський.
"Наша стратегія дуже проста: за ці п'ять років, які нам надав народ України і Бог, побудувати максимальну кількість таких інфраструктурно важливих об'єктів", - додав він.
Водночас глава держави розповів, що під час зустрічі з ректорами провідних вишів 2 червня йому розповіли про одну з великих проблем вищої освіти - відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.
"Ми зараз будемо говорити з Міністерством інфраструктури, прем'єром і Мінрегіоном про те, щоб до "Великого будівництва" додати будівництво гуртожитків в Україні", - заявив президент.
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Наше государство , обессиленное коррупцией Януковича, отсутствием боеспособной армии тогда, и совокупностью других причин - не смогло уберечь Донбасс от оккупации. Гиркин в количестве чуть более пятидесяти человек смог захватить наши украинские города, опираясь на местных предателей. Нас сорок пять миллионов, пусть два из них боеспособны, мы бы просто могли затоптать ногами эту мразь, если бы во время были бы сориентированы добробаты и патриоты Украины.
Это мое личное мнение.
а то построим общежития для доунбосят, а границы опять подвинут...
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уже просрали вообще то.....
до Малороссии уже официально рукой подать....
думаю где то через год на референдуме оформят все....- не зря этот закон про референдум готовят..
73% уже ножками от нетерпения топают....
Касаемо 73% и того, что вы там пишете про так называемые 'ножки' . Ни один украинец, находящийся в здравом уме и при памяти не подвергает сомнению то, что оккупированные тупиным территории - это украинские территории.
Ориентиры Украины остаются быть незыблемыми - это, в первую очередь, модернизация армии и присоединение в обозримом будущем к НАТО/ или сотрудничество с альянсом в качестве близкого партнера, если другое пока невозможно по правилам самого НАТО.
Никто ничего не продаёт и не предаёт. Если это будет, я , например, буду только среди тех, кто будет против этого. Сейчас же идёт простой троллинг всего, что делает Зеленский. Не подкреплённые ничем фейки и выдумки, оскорбления и посты в уничижительном тоне. Я умею разделять зерна от плевел, чего и вам желаю.
Кто мешал Украине изначально взять курс на Европу и привить у себя правила Евросоюза, как сдела Прибалтика, когда еще привитие этих правил было прогрессивным? Вот и начать надо с этих "мешал" и их преемников и последователей.