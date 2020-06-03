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Новини
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У проєкт "Велике будівництво" плануємо додати будівництво гуртожитків для студентів, - Зеленський

У проєкт

Одна з найбільших проблем вищої освіти - відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.

Про це під час свого робочого візиту на Хмельниччину заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент нагадав, що в рамках програми "Велике будівництво" передбачено будівництво в кожному регіоні п'яти шкіл, дитсадків і спорткомплексів. Водночас він висловив побажання: здати в експлуатацію всі навчальні заклади до першого вересня.

"Можливо, всі не будуть готові через коронавірус. Але в більшості своїй мають бути", - зазначив Зеленський.

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"Наша стратегія дуже проста: за ці п'ять років, які нам надав народ України і Бог, побудувати максимальну кількість таких інфраструктурно важливих об'єктів", - додав він.

Водночас глава держави розповів, що під час зустрічі з ректорами провідних вишів 2 червня йому розповіли про одну з великих проблем вищої освіти - відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.

"Ми зараз будемо говорити з Міністерством інфраструктури, прем'єром і Мінрегіоном про те, щоб до "Великого будівництва" додати будівництво гуртожитків в Україні", - заявив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські"

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) гуртожиток (130) будівництво (3016) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+6
https://censor.net/user/228276 - а может лучше построить атомный реактор для производства оружейного плутония раз пошла такая пьянка...?

а то построим общежития для доунбосят, а границы опять подвинут...
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03.06.2020 16:55
+6
В проект "Большая стройка" планируем добавить строительство общежитий для студентов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1454
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03.06.2020 16:56
+5
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах - приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот - все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милицион ер, од етый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные клики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем матче с Алехиным.
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03.06.2020 16:45
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Трудовая повинность для студентов!? Почему бы и нет? Им хватит и 5000 зарплаты.
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03.06.2020 16:42 Відповісти
В проект "Большая стройка" планируем добавить строительство общежитий для студентов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1454
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03.06.2020 16:56 Відповісти
Нужно строить жилье для беженцев с Донбасса. Привлекать к этому Запад. Ведь подписанты Будапештского меморандума должны ответить за свою брехню и невыполнение обязательств перед Украиной
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03.06.2020 16:45 Відповісти
Беженцы с Донбасса- элита Украины!
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03.06.2020 16:46 Відповісти
Сколько людей, преклонного возраста в том числе, сейчас находятся в состоянии горького отчаяния, вдали от родного дома, а также оставшиеся в ордло и которые не могут позволить себе уехать, так как некуда уехать. Люди в один миг остались без всего того, что у них было до оккупации. Они стали в большинстве своём жертвами и обстоятельств , и своей аморфности, либо , возможно, своей тупости. Гибридная война оказалась страшным для них испытанием, да ещё и часто на склоне лет.

Наше государство , обессиленное коррупцией Януковича, отсутствием боеспособной армии тогда, и совокупностью других причин - не смогло уберечь Донбасс от оккупации. Гиркин в количестве чуть более пятидесяти человек смог захватить наши украинские города, опираясь на местных предателей. Нас сорок пять миллионов, пусть два из них боеспособны, мы бы просто могли затоптать ногами эту мразь, если бы во время были бы сориентированы добробаты и патриоты Украины.
Это мое личное мнение.
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03.06.2020 16:59 Відповісти
Бедные старички страдают по сьемным квартирам, в то время когда их сыновья воюют против хунты!
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03.06.2020 17:01 Відповісти
'Воюет' как вы говорите очень маленькая часть, которых мы будем судить в будущем обязательно по законам Украины. У нас нет Гражданской войны. Воюет с нашей армией путен, если вы это поймете, сраз3 все станет на место в вашей голове , и вы перестанете чушь писать
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03.06.2020 17:07 Відповісти
;Очєнь малєнькая;?
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03.06.2020 17:10 Відповісти
Кто голосовал за ДНР и ЛНР? Сколько паспортов РФ получили жители ОРДЛО?
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04.06.2020 05:51 Відповісти
https://censor.net/user/228276 - а может лучше построить атомный реактор для производства оружейного плутония раз пошла такая пьянка...?

а то построим общежития для доунбосят, а границы опять подвинут...
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03.06.2020 16:55 Відповісти
Граница никуда не подвинута. Граница Украины сейчас на востоке не контролируется Украиной по причине оккупации. Происходит разведение на линии разгра6ияения, с целью уменьшить человеческие потери с нашей стороны. В Грузии именно это дало эффект. Разведение не означает, что туда заходит враг. Это просто увеличивает расстояние для тех же снайперов и обстрелов со стороны захваченных путеным территорий. Это гибридная война, где использованы гибридные технологии, где происходит захват, а потом замещение рассейских войск местными предателями, которых продолжает курировать кремль. Или вы Донбасс решили подарить путену? Вместе с захваченным Крымом?
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03.06.2020 17:05 Відповісти
В Грузії кацапи щоночі просовуються вперед. До речі, Лайф, лугандонці повернулися на старі позиції до ;розведення; під Петровським, окопуються саме. Уже є жертви.
Не бажаєш прокоментувати?
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03.06.2020 17:09 Відповісти
Этим разведением пытаются только "развести".
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03.06.2020 18:39 Відповісти
да нам Танюха как бы Киев не просрать окончательно вместе с Ермаком и Зе-дыбилом.....
уже просрали вообще то.....
до Малороссии уже официально рукой подать....
думаю где то через год на референдуме оформят все....- не зря этот закон про референдум готовят..
73% уже ножками от нетерпения топают....
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03.06.2020 17:12 Відповісти
Так і Танюха працює.
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03.06.2020 17:19 Відповісти
Проект малороссия закрыл даже путен. Закон про референдум не может иметь значение для того, о чем вы пытаетесь здесь внедрить. Территориальная целостность Украины не может выноситься на референдумы. Референдумы- это просто дополнительные рычаги коммуникации людей и власти. Я лично так это вижу.

Касаемо 73% и того, что вы там пишете про так называемые 'ножки' . Ни один украинец, находящийся в здравом уме и при памяти не подвергает сомнению то, что оккупированные тупиным территории - это украинские территории.

Ориентиры Украины остаются быть незыблемыми - это, в первую очередь, модернизация армии и присоединение в обозримом будущем к НАТО/ или сотрудничество с альянсом в качестве близкого партнера, если другое пока невозможно по правилам самого НАТО.

Никто ничего не продаёт и не предаёт. Если это будет, я , например, буду только среди тех, кто будет против этого. Сейчас же идёт простой троллинг всего, что делает Зеленский. Не подкреплённые ничем фейки и выдумки, оскорбления и посты в уничижительном тоне. Я умею разделять зерна от плевел, чего и вам желаю.
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03.06.2020 18:07 Відповісти
Да он построен давно. Это же РБМК как на Чернобыльской АЭС. Потому и заставили эту станцию закрыть. Боялись что Украина если на нее нападут даже отказавшись от ядерного оружия в короткое время его создаст.
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03.06.2020 17:12 Відповісти
Давно пора. Пример Сев. Корея, как бы кто не пыжится против них и толку ноль.
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03.06.2020 20:47 Відповісти
Надо не на меморандников пенять, а на украинскую постсовдепскую "ылиту", изначально нацеленную на дерибан, а не на построение нормальной страны.

Кто мешал Украине изначально взять курс на Европу и привить у себя правила Евросоюза, как сдела Прибалтика, когда еще привитие этих правил было прогрессивным? Вот и начать надо с этих "мешал" и их преемников и последователей.
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03.06.2020 17:47 Відповісти
К сожалению, у этих 'мешал' и решал целые группы адвокатов, лучших и самых дорогих, которых они оплачивают из надерибаненного. Их , лучшее, что можно сделать, это деактивировать хотя бы , чтобы они не мешали стране развиваться.
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03.06.2020 18:12 Відповісти
от ви і і помішали, принаймі, обидва. Завдяки вам, он, гляди скасують зміну в Контитуції про намір вступу до НАТО та ЄС. Як оце зараз намагаються скасувати амністію майданівців.
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03.06.2020 18:33 Відповісти
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах - приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот - все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милицион ер, од етый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные клики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем матче с Алехиным.
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03.06.2020 16:45 Відповісти
"Большая стройка", "Большая стирка", - "Какая разница?" (с)
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03.06.2020 16:57 Відповісти
І будівництвом буде займатися Юзік з кварталу.
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03.06.2020 17:06 Відповісти
Кто-то же должен "решать" вопросы финансирования строительства.
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03.06.2020 18:37 Відповісти
Президент должен менять СИСТЕМУ, при которой добросовестным,честным трудовым людям будет гораздо легче жить и работать в этой стране, чем мошенникам,ворам,предателям,грабителям и убийцам, как сейчас. И вы можете быть уверенными на все 100%,что Украина расцветет и люди сами все построят.
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03.06.2020 17:07 Відповісти
Так СИСТЕМА то упирается. Думаешь так легко разрушить то, что строили 29 лет? Да и нету команды у президента, что бы эту систему быстро развалить. Все кто в системе перемены то не нужны. Они и саботирують вес процесс реформ!
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03.06.2020 18:47 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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03.06.2020 17:10 Відповісти
Айяй! Какой "негодяй" Зеленский! решил общежития строить для студентов! Как он посмел то! Студенты же должны жить в бараках пока учатся! )))
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03.06.2020 18:45 Відповісти
Тільки проголосуйте за зелених на місцевих виборах. А після - побачимо, чи будемо будувати. Хоча що поясниш зеботу.
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03.06.2020 21:04 Відповісти
Если продаст виллу в Италии и построит пару общежитий, то да. А в бюджете яма больше Кривого Рога.
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03.06.2020 19:02 Відповісти
 
 