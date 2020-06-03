У проєкт "Велике будівництво" плануємо додати будівництво гуртожитків для студентів, - Зеленський

Одна з найбільших проблем вищої освіти - відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.

Про це під час свого робочого візиту на Хмельниччину заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент нагадав, що в рамках програми "Велике будівництво" передбачено будівництво в кожному регіоні п'яти шкіл, дитсадків і спорткомплексів. Водночас він висловив побажання: здати в експлуатацію всі навчальні заклади до першого вересня.

"Можливо, всі не будуть готові через коронавірус. Але в більшості своїй мають бути", - зазначив Зеленський.

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"Наша стратегія дуже проста: за ці п'ять років, які нам надав народ України і Бог, побудувати максимальну кількість таких інфраструктурно важливих об'єктів", - додав він.

Водночас глава держави розповів, що під час зустрічі з ректорами провідних вишів 2 червня йому розповіли про одну з великих проблем вищої освіти - відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.

"Ми зараз будемо говорити з Міністерством інфраструктури, прем'єром і Мінрегіоном про те, щоб до "Великого будівництва" додати будівництво гуртожитків в Україні", - заявив президент.

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