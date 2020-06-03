Зеленский пообещал "магниты привлекательности" для помощи в развитии украинского туризма
Находясь с рабочей поездкой в Хмельницкой области, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал помощь в развитии украинского туризма и анонсировал презентацию ряда региональных проектов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Относительно туризма. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском - одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов ", - сказал Зеленский.
По словам президента, вскоре будет представлен ряд проектов, в частности в области туризма, которые могут быть привлекательными для инвестирования.
"Есть несколько программ, которые мы сейчас разрабатываем. Это различные "магниты" - так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны", - отметил Зеленский.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1371372083054271&set=a.215035422021282&type=3 25 травня о 23:21 ·
З ТАКИМИ ДРУЗЯМИ І ВОРОГІВ НЕ ТРЕБА
Кирило ТИМОШЕНКО, колишній спортивний оглядач на "Інтері" та працівник штабу Зеленського на виборах президента -2019, після перемоги, був призначений на посаду заступника керівника офісу Президента України, де він відповідає за інформаційну політику.
Чим власне займається це "інформбюро"? - роздає різні доручення Кабміну. Прочитайте цікавий документ за підписом К.Тимошенко. Лист датований 11 березня 2020 року до Кабінету Міністрів України в якому Тимошенко просить Кабмін "дати доручення Міністерству розвитку ... РОЗРОБИТИ та ВПРОВАДИТИ пілотний проект "Дунайя" ... приблизно площею 535 га піщаного пересипу між Чорним морем та оз.Сасик (Кундук) Татарбунарського району Одеської області."
Окрім цього, Тимошенко пропонує Кабміну дати доручення Одеській ОДА, щодо ПРИЙНЯТТЯ відповідних рішень та СПРИЯННЯ у підготовці розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для організації території піщаного пересипу між Чорним морем та оз.Сасик». Цікаво сформульовано. Чиновник адміністрації президента доручає Кабміну, щоб той доручив ОДА, що та «прийняла відповідні рішення та сприяла…»
Ось як, прикриваючись іменем президента, можна "уМИкнути Україну" і робити вигляд, що плануєш її "уВІМкнути". Ось так просто, всього декілька речень на бланку Офісу АП і ти вже дав доручення яке (на твоє переконання) має бути виконане. Напевне сам Тимошенко наслухався місцевих баснопісцев-аферистів, які давно мріють увірвати чималий куш за продаж особливо цінних рекреаційних земель. Вони навіть свою ідею приписали Зеленському, щоб хоч зараз в «турборежимі» її проштовхнути. Поки країна завмерла у карантині, спритники з ЗЕкоманди (Д.Наталуха та К.Тимошенко) почали діяти в інтересах земельних аферистів. А щоб процес пішов, вони… приписали ідею Зеленському.
Своїм листом К.Тимошенко - високопосадовець, представник Офісу Президанта, перевищує свої владні повноваження і фактично змушує до злочинних дій чиновників Кабміну. Саме цим злочинним листом пояснюється «ступор» Одеської ОДА, яка не виконує вимоги законодавства щодо створення нових та розширення існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, куди увійде Сасикський пересип, що вже зарезервований під заповідання!
Звідки ж знати Тимошенку про те, що таке Сасик і для чого йому перейматися вирішенням багаторічних проблем і виконувати те, що і має робити влада - роздамбувати Сасик і повернути його до природного стану. Для чого йому знати про цінність пересипу, який вони планують продати під забудову. Він же не за цим йшов до влади! До речі, вже зараз відбувається активна торгівля землями пересипу. Ставки ростуть і вже навіть перепродають по другому колу. Зокрема серед торгашів високопосадовці міністерства внутрішніх справ (!?)
Інформую тих, хто не в курсі. Тих, хто має лише дипломи юристів, але незнає, що таке Закон і не керується чинним законодавством. Не поспішайте вкладати кошти і купувати віртуальні ділянки в надії їх потім перепродати «дурнуватим» (як ви вважаєте) зарубіжним інвесторам в надії заробити. Напевне це ваш усталений метод - вкрасти державне, щоб продати як своє. Спочатку поцікавтесь, що таке природоохоронне законодавство і як вже захищений пересип. Тоді зрозумієте, що у нас є юридичний механізм боротися за пересип і за Сасик. Якщо юридичний механізм не спрацює, завжди залишається другий, більш надійний - «другий лом» для тих, хто хоче вкрасти у нас (громадян України) останні (не роздерибанені) цінні природні ділянки і у нас (місцевих мешканців) останню надію на нормальне життя, бо після того, як ці аферисти «попиляють» пересип, роздамбовувати Сасик вже ніхто не буде.
https://www.facebook.com/csd.tat/posts/1350329088491904
публичные дома открыть что ли хочет, вместе с игорным бизнесом...?
Йосиф Джугашвили 5 марта 1935 года.
ИХТАМНЕТы сраные, узнаете почерк Мудака всех времен и народов?
Заработался бубочка, видать, устал. Наверное, опять пора в Оман. Лучше навсегда.
Краще вали з влади, як обіцяло...
У туристо будет шерсть торчком от её магнитного поля.