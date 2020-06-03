Зеленский пообещал "магниты привлекательности" для помощи в развитии украинского туризма

Находясь с рабочей поездкой в ​​Хмельницкой области, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал помощь в развитии украинского туризма и анонсировал презентацию ряда региональных проектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Относительно туризма. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском - одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов ", - сказал Зеленский.

По словам президента, вскоре будет представлен ряд проектов, в частности в области туризма, которые могут быть привлекательными для инвестирования.

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"Есть несколько программ, которые мы сейчас разрабатываем. Это различные "магниты" - так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны", - отметил Зеленский.