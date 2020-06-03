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Зеленський пообіцяв "магніти привабливості" для допомоги в розвитку українського туризму

Зеленський пообіцяв

Перебуваючи з робочою поїздкою у Хмельницькій області, президент України Володимир Зеленський пообіцяв допомогу в розвитку українського туризму й анонсував презентацію низки регіональних проєктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Щодо туризму. Завтра і з операторами, і з авіакомпаніями ми будемо в Кам'янці-Подільському - одному з історичних і справді привабливих міст. Будемо там зустрічатися і говорити на ці теми. Це одне з головних питань", - сказав Зеленський.

За словами президента, незабаром буде представлено низку проєктів, зокрема в галузі туризму, які можуть бути привабливими для інвестування.

"Є кілька програм, які ми зараз розробляємо. Це різні "магніти" - так звані магніти привабливості в тому чи іншому регіоні нашої країни", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зона відчуження відкривається для туристів, але з обмеженнями: температурний скринінг перед поїздкою, маски і соціальна дистанція

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) туризм (1560) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+5
РАБссия объявила войну Украине 1 марта 2014 года на заседдании ДурьДумы РАБссии что и зафиксирова Валентина Матвиенко в итогом документе повестки дня.Или у вас с памятью не лады?
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03.06.2020 17:15
+5
Уже инвестиционные няни были, не сработало. Теперь им еще и по магниту выдадут. Инвестор как попрет, еще отбиваться будем.
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03.06.2020 17:35
+4
голобородько - трепло, новые обицянки?
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03.06.2020 17:05
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голобородько - трепло, новые обицянки?
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03.06.2020 17:05 Відповісти
Офіс Президента задумав нову аферу в сфері туризму - хоче знищити Національний природний парк Тузлівські лимани і забудувати унікальну пісчану косу яка тягнеться від Затоки до Вілково туристичними об'єктами, які нанесуть непоправної шкоди екології Чорного моря, лиманів, та біорізноманіттю тварин та рослин Придунав'я. Про цю загрозу екологи заговорили відносно недавно! Після призначення Саакашвілі на незрозумілу посаду в Офісі Президента України, почалась реалізація сумнівного проекту будівництва туристичних баз та готелів на унікальній пісчаній насипі яка тягнеться на десятки кілометрів та відділяє величезні лимани від моря і створює унікальні умови для розмноження цінних порід морської риби, розмноження та міграції унікальних та червонокнижних птахів. Що не почне робити наш Офіс Президента, все виходить якийсь скандал, тому що немає професіоналів!
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03.06.2020 17:11 Відповісти
https://www.facebook.com/csd.tat?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB4U_5KqkLpLAQifSRqAmZ2r9i3IWAXd0VwuT7Ckx7pzrwy8TrwG6pT-qzlbZHjx8cLUkzfhlY6DK5K&hc_ref=ARSieuUfhtDOIGjL9HmcyHV91lj9sFiG2_yiqgHwDytYtvXbiyywobxYuHC7GifPngQ&fref=nf Ірина Вихристюк
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1371372083054271&set=a.215035422021282&type=3 25 травня о 23:21 ·

З ТАКИМИ ДРУЗЯМИ І ВОРОГІВ НЕ ТРЕБА
Кирило ТИМОШЕНКО, колишній спортивний оглядач на "Інтері" та працівник штабу Зеленського на виборах президента -2019, після перемоги, був призначений на посаду заступника керівника офісу Президента України, де він відповідає за інформаційну політику.
Чим власне займається це "інформбюро"? - роздає різні доручення Кабміну. Прочитайте цікавий документ за підписом К.Тимошенко. Лист датований 11 березня 2020 року до Кабінету Міністрів України в якому Тимошенко просить Кабмін "дати доручення Міністерству розвитку ... РОЗРОБИТИ та ВПРОВАДИТИ пілотний проект "Дунайя" ... приблизно площею 535 га піщаного пересипу між Чорним морем та оз.Сасик (Кундук) Татарбунарського району Одеської області."
Окрім цього, Тимошенко пропонує Кабміну дати доручення Одеській ОДА, щодо ПРИЙНЯТТЯ відповідних рішень та СПРИЯННЯ у підготовці розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для організації території піщаного пересипу між Чорним морем та оз.Сасик». Цікаво сформульовано. Чиновник адміністрації президента доручає Кабміну, щоб той доручив ОДА, що та «прийняла відповідні рішення та сприяла…»
Ось як, прикриваючись іменем президента, можна "уМИкнути Україну" і робити вигляд, що плануєш її "уВІМкнути". Ось так просто, всього декілька речень на бланку Офісу АП і ти вже дав доручення яке (на твоє переконання) має бути виконане. Напевне сам Тимошенко наслухався місцевих баснопісцев-аферистів, які давно мріють увірвати чималий куш за продаж особливо цінних рекреаційних земель. Вони навіть свою ідею приписали Зеленському, щоб хоч зараз в «турборежимі» її проштовхнути. Поки країна завмерла у карантині, спритники з ЗЕкоманди (Д.Наталуха та К.Тимошенко) почали діяти в інтересах земельних аферистів. А щоб процес пішов, вони… приписали ідею Зеленському.
Своїм листом К.Тимошенко - високопосадовець, представник Офісу Президанта, перевищує свої владні повноваження і фактично змушує до злочинних дій чиновників Кабміну. Саме цим злочинним листом пояснюється «ступор» Одеської ОДА, яка не виконує вимоги законодавства щодо створення нових та розширення існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, куди увійде Сасикський пересип, що вже зарезервований під заповідання!
Звідки ж знати Тимошенку про те, що таке Сасик і для чого йому перейматися вирішенням багаторічних проблем і виконувати те, що і має робити влада - роздамбувати Сасик і повернути його до природного стану. Для чого йому знати про цінність пересипу, який вони планують продати під забудову. Він же не за цим йшов до влади! До речі, вже зараз відбувається активна торгівля землями пересипу. Ставки ростуть і вже навіть перепродають по другому колу. Зокрема серед торгашів високопосадовці міністерства внутрішніх справ (!?)
Інформую тих, хто не в курсі. Тих, хто має лише дипломи юристів, але незнає, що таке Закон і не керується чинним законодавством. Не поспішайте вкладати кошти і купувати віртуальні ділянки в надії їх потім перепродати «дурнуватим» (як ви вважаєте) зарубіжним інвесторам в надії заробити. Напевне це ваш усталений метод - вкрасти державне, щоб продати як своє. Спочатку поцікавтесь, що таке природоохоронне законодавство і як вже захищений пересип. Тоді зрозумієте, що у нас є юридичний механізм боротися за пересип і за Сасик. Якщо юридичний механізм не спрацює, завжди залишається другий, більш надійний - «другий лом» для тих, хто хоче вкрасти у нас (громадян України) останні (не роздерибанені) цінні природні ділянки і у нас (місцевих мешканців) останню надію на нормальне життя, бо після того, як ці аферисти «попиляють» пересип, роздамбовувати Сасик вже ніхто не буде.
https://www.facebook.com/csd.tat/posts/1350329088491904
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03.06.2020 17:24 Відповісти
Чорт брехливий..потвора..
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03.06.2020 17:06 Відповісти
Бабий магнит.
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03.06.2020 17:06 Відповісти
А чё без намордника?
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03.06.2020 17:07 Відповісти
это он о каких магнитах...?
публичные дома открыть что ли хочет, вместе с игорным бизнесом...?
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03.06.2020 17:07 Відповісти
Киев колыбель Мировой революции,а вы думали Мацква вонючка на болотах?
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03.06.2020 17:08 Відповісти
очевидно президенту відкрили очі, що україна славна не лише своїми хабадниками ..але й, зокрема оця хмельницька область, - колибєль хасидизму...і місця поховань основоположників і послідовників(меджибіж, ямпіль, аніполі, полонне)можуть стати туристичними магнітами і дати поштовх розвитку краю не менший, ніж брацлавськими хасидами умані.
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03.06.2020 18:48 Відповісти
Ослина , очнись ! Какие магниты ? ДРГ выкрала нашего военнослужащего , фактически Рашка объявила нам войну, а ты строишь из себя идиота вроде как ничего не произошло .
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03.06.2020 17:10 Відповісти
А он тут причем? То все Порох виноват. Как еще не догадались за это на Порошенко дело завести,я не понимаю.
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03.06.2020 17:12 Відповісти
Идиот не может строить идиота.
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03.06.2020 17:13 Відповісти
Почему строит?
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03.06.2020 17:43 Відповісти
ну и кто его назовет вменяемым?
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03.06.2020 17:14 Відповісти
73%.
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03.06.2020 17:42 Відповісти
Ну как кто? А 13 миллионов ЗЕбыдла и назвали. Он им конец обешал дать подержать . Конец его бедности.
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03.06.2020 17:49 Відповісти
РАБссия объявила войну Украине 1 марта 2014 года на заседдании ДурьДумы РАБссии что и зафиксирова Валентина Матвиенко в итогом документе повестки дня.Или у вас с памятью не лады?
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03.06.2020 17:15 Відповісти
Судьба "магнитов" будет такая же как и "нянь".
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03.06.2020 17:16 Відповісти
До сраки ті магніти собі причепи, ЗЄбіл блд! Ще "туристичних нянь" запропонував би.
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03.06.2020 17:18 Відповісти
На цепь будете сажать? Потому что другой привлекательности украинского туризма я не вижу. Раньше в Украине хоть продукты были дешовые и качественные а теперь и ето просрали
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03.06.2020 17:19 Відповісти
Сейчас войну не объявляют,ее просто ведут...
Йосиф Джугашвили 5 марта 1935 года.
ИХТАМНЕТы сраные, узнаете почерк Мудака всех времен и народов?
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03.06.2020 17:20 Відповісти
Уже инвестиционные няни были, не сработало. Теперь им еще и по магниту выдадут. Инвестор как попрет, еще отбиваться будем.
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03.06.2020 17:35 Відповісти
Выполнение очередного обещания стоит в очереди сразу за зарплатами учителям 4 тыс дол, полмильёном рабочих мест и в 9 раз больше дорог
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03.06.2020 17:37 Відповісти
Ось це його рівень, магнітіки на яких зображена його гра піпіською на роялі виробляти
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03.06.2020 17:39 Відповісти
Что он имеет в виду под магнитом? Инструмент которым оно имитировало игру на рояле?
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03.06.2020 17:41 Відповісти
Ну а что делать бубочке, если у него руки из жопы растут? А так, сыграл, и ЗЕбылы в экстазе от такой игры.
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03.06.2020 17:46 Відповісти
Совсем плохой наш приписдент стал. То бизнес-няня, то магниты какие-то...
Заработался бубочка, видать, устал. Наверное, опять пора в Оман. Лучше навсегда.
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03.06.2020 17:43 Відповісти
няни с магнитами ждут инвесторов, деньги к магнитам будут прилипать
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03.06.2020 17:58 Відповісти
Чмо недолуге! Займися своїми справами: міжнародною політикою та обороною країни! Хоча нє, не треба, бо стане ще гірше...
Краще вали з влади, як обіцяло...
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03.06.2020 17:59 Відповісти
а можно магнит для мозгов ему в бошку встроить?
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03.06.2020 17:59 Відповісти
Это новые магниты на холодильник?
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03.06.2020 18:08 Відповісти
На лоб ему прицепить такой "магнит" и пусть люди смотрят на дурака как на местную достопримечательность.
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03.06.2020 18:08 Відповісти
Узаконит секс -туризм ?
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03.06.2020 18:10 Відповісти
Мне вот ета х***ня напоминает совок. Тогда тоже *работали* над привлекательностью местного туризма путем запрета на выезд заграницу и другими методами, вместо того чтобы реально перенять опыт развитых стран. Лично меня коробит только от самой идеи поехать отдыхать по Украине и от совкового жлобского сервиса.
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03.06.2020 18:18 Відповісти
Початок речення "ЗЕлєнський пообіцяв" відразу перетворює кмітливого читача в пересмішника - фізіономія морщиться в скептичну міну і залишається тільки "поржать".
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03.06.2020 18:28 Відповісти
сталактиты из говна вы только можете привлекать , зеленые зЕсранцы.
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03.06.2020 18:56 Відповісти
Вся предшествующая президентству трудовая деятельность ЗЕ состояла из сочинения и рассказывания со сцены шуток и анекдотов, проведения концертов и торжеств, съёмки кино, то есть он производил СЛОВА. Положительным результатом при этом считались смех, аплодисменты, гонорары... За СЛОВА. Стоит ли теперь удивляться, что и на посту президента Вова продолжает продуцировать только СЛОВА? ОН хочет/ожидает одобрения произнесенных им СЛОВ/ОБЕЩАНИЙ и не понимает, что теперь от него требуются ДЕЛА. Вот он и нервничает, и дёргается, и П.Порошенко готов сожрать, и новые обещания даёт ....
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03.06.2020 19:01 Відповісти
магнітики на холодильник -це реальна річ,а не просто слова !
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03.06.2020 19:45 Відповісти
Туризм це економіка бананових республік. Тому, пропоную маршрут "Знищена Україна!, починати будуть в Чорнобилі з фото реактора, який вибухнув від пребудови, потім поїдуть по заводах Києва де їм покажуть цехі, де жваво торгують секондхендом зі всього світу, далі покажуть вбиті села із землею орендарів латифундистів. і закінчать заводом Океан, де кожен бажаючий може відпиляти кусок металобрухту.
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03.06.2020 19:46 Відповісти
Магнитные няни?...
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03.06.2020 22:15 Відповісти
Магнитная няня будет притягивать туристов своими магнитными прелестями.
У туристо будет шерсть торчком от её магнитного поля.
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03.06.2020 22:45 Відповісти
 
 