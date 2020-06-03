Зеленський пообіцяв "магніти привабливості" для допомоги в розвитку українського туризму

Перебуваючи з робочою поїздкою у Хмельницькій області, президент України Володимир Зеленський пообіцяв допомогу в розвитку українського туризму й анонсував презентацію низки регіональних проєктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Щодо туризму. Завтра і з операторами, і з авіакомпаніями ми будемо в Кам'янці-Подільському - одному з історичних і справді привабливих міст. Будемо там зустрічатися і говорити на ці теми. Це одне з головних питань", - сказав Зеленський.

За словами президента, незабаром буде представлено низку проєктів, зокрема в галузі туризму, які можуть бути привабливими для інвестування.

"Є кілька програм, які ми зараз розробляємо. Це різні "магніти" - так звані магніти привабливості в тому чи іншому регіоні нашої країни", - зазначив Зеленський.

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