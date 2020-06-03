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Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение от отставке правительства.

Он уже подписал соответствующий указ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что "всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства".

Он добавил, что процесс формирования нового Совета министров начался еще полгода назад. При этом он сообщил, что некоторые министры сохранят свои должности.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+11
Акция ,.Стоп таракан " у всех на слуху!
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03.06.2020 20:02
+10
Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 7198
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03.06.2020 20:34
+9
Совсем Саша плох стал! Почти, как наш писюнист...
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03.06.2020 20:06
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Акция ,.Стоп таракан " у всех на слуху!
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03.06.2020 20:02 Ответить
У тебя в заднице эта акция.
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03.06.2020 20:05 Ответить
Лукашенко відправляє уряд у відставку вже не вперше. Але всі знають що реально всі рішення приймає сам Лукашенко і саме він відповідальний за погану економічну ситуацію в країні! Тому чергова заміна офіціантів в уряді нічого не змінює по суті - влада лишається в руках однієї людини яка приймає неправильні рішення вже багато років поспіль. Найбільш неправильне рішення Лукашенка це військова співпраця з російськими терористами! Білорусь почала поставляти свої модернізовані комплекси ЗРК ОСА-1Т російським терористам а ті почали передавати цю зброю терористам в ДНР та ЛНР, вірменам в Нагорний Карабах, палестинським терористам, хусітам в Йемен і в цих місцях раптово почали збивати малорозмірні БПЛА, чого раніше було неможливо досягнути старими радянськими та російськими зенітними комплексами! За це Білорусь має отримати жорсткі санкції від України і припинення будь якого військового та економічного співробітництва! Недавно терористи на Донбасі збили український БПЛА Лелека, за допомоги нового ЗРУ ОСА-1Т білоруського виробництва. Знищений БПЛА Лелека було куплено за 9 тис. доларів на зібрані волонтерами та пересічними громадянами гроші і білоруське керівництво має нарешті понести відповідальність за своє безвідповідальне співробітництво з ядерними терористами путіна!
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03.06.2020 20:29 Ответить
бацьке кушать хоцца
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04.06.2020 00:03 Ответить
Они в голове Лукашенко тараканов гоняют?
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03.06.2020 20:05 Ответить
В Беларуси сейчас другой мэм - "Саша 3 процента"
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03.06.2020 20:07 Ответить
Що за помилка в тексті: "Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня." ??? Потрібно писати: "Подовження терміну президенства Лукашенко в Білорусі, заплановано на 9 серпня."
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03.06.2020 20:25 Ответить
Мрії дебілів та мокшів з мацковських боліт.
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03.06.2020 20:08 Ответить
О мацковских болитах поподробней можно?
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03.06.2020 20:25 Ответить
я вказав спочатку про дебілів..... якщо не зрозуміло, то далі не переймайся.
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03.06.2020 20:35 Ответить
А сам ти мабудь недебіл
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03.06.2020 21:20 Ответить
Саша 3% нове погоняло
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04.06.2020 00:20 Ответить
Вот так, допустили спад экономики на 4%, несмотря на сезонный грипп у соседей - пошли нахрен.
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03.06.2020 20:04 Ответить
Бацька молодец, бацька рулит ))
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03.06.2020 20:09 Ответить
Шведы так же не вводили карантин и надеялись на грипп у соседей,а в итоге ожидают спад ВВП на 7% и самая высокая удельная смертность в Европе.Сейчас каются и признают ошибки.
Что же будет у Лукашенко?
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03.06.2020 20:36 Ответить
ще гірше, але від COVID ніхто не вмре, що хоч напишуть, але не коронавірус
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04.06.2020 00:05 Ответить
Це так він бореться з протестувальниками?
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03.06.2020 20:04 Ответить
Это он с долбодятлами так борется из правительства, которые не выполнили поставленную задачу
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03.06.2020 20:10 Ответить
Обычная практика для диктаторов. Наша Зеленка тоже хочет быть диктатором - за год второе правительство. И то на ладан дышит
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03.06.2020 20:06 Ответить
У тебя зелёнка есть?
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03.06.2020 20:11 Ответить
Он ее уже столько выпил, что с ушей потекла всю клаву залил.
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03.06.2020 20:50 Ответить
Совсем Саша плох стал! Почти, как наш писюнист...
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03.06.2020 20:06 Ответить
наш непревзойденный идиот....
так что не надо...
нам есть чем гордится...
мы в топе планеты всей ...
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03.06.2020 20:09 Ответить
Перетряхнул жирных свиней!
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03.06.2020 20:06 Ответить
Единственный вменяемый президент на всем постсоветском пространстве.
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03.06.2020 20:12 Ответить
кому и кобьіла невеста...
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03.06.2020 20:29 Ответить
Ну у нас спец по сортам говна, смотрю хорошо разбираешься какая куча дерьма вкуснее.
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03.06.2020 21:02 Ответить
"И всё таки она вертится".. -Значит реальные опросы по рейтингу не впечатляют батьку."А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон." (писание от Луки).
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03.06.2020 20:13 Ответить
Молодец председатель радгоспу! Ход конём для лошков. Сейчас заместители станут министрами и будут и верой и правдой кивать макадехой на сборищах очередных. А ушедшие в отставку места давно пригрели с понтом скромные. Так лет 5 ещё проскочит.
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03.06.2020 20:15 Ответить
таракан во главе на всегда!!!
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03.06.2020 20:15 Ответить
Колхан тасует своих идиотов, как будто из них Бельцеровичи получатся, если долго перетрахивать
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03.06.2020 20:15 Ответить
Биткоины которые перечисляет Москва и Варшава на майданы против Лукашенки напрасные растраты бюджетных и американских денег.
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03.06.2020 20:22 Ответить
Александр Григорыч, вы шо ль?))
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03.06.2020 20:45 Ответить
Так это что, Варшава и Москва союзники?
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03.06.2020 20:46 Ответить
Ехехехе, а тепер представте, щоби було якби Лука ввів карантин)). Одне добре,що Вейшнорія, це відзеркалення Мордору
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03.06.2020 20:25 Ответить
Стары вусаты прусак ўчапіўся ў крэсла і рукамі і нагамі і зубамі. І вусамі. А цётка з касой ўсё бліжэй і бліжэй.

Сябры, ён у вас цар ці кароль?
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03.06.2020 20:27 Ответить
«Саша три процента» (он же Александр Лукашенко).
Ну конечно, если вокруг видеть одних врагов, то и 3% для него очень много.

Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 4823
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03.06.2020 20:29 Ответить
Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 1224
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03.06.2020 20:32 Ответить
Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі - Цензор.НЕТ 7198
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03.06.2020 20:34 Ответить
Кому -то показалось ,что бацка меняет курс....Враки! Нет,ему не нравится откровенный шантаж окурка. Тот требует за поддержку поцелуя в дучку,а иначе столкнет с кресла. Приходится огрызаться ,но кроме колхоза у бацки нет ничего за душой. Трудно! Еще и бульбаши фрондируют .... надо выпить валерьянки.
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03.06.2020 20:35 Ответить
Доки расєйка жива, він так і рватиме штани в шпагаті, вибір в нього невеликий.
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03.06.2020 20:53 Ответить
Лука в очередной раз перетрахивает правительство!
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03.06.2020 20:46 Ответить
молодчага! там разговор короткий!
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03.06.2020 20:50 Ответить
У нашего ещё короче - а какая разница!
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03.06.2020 20:55 Ответить
а что короче - расстрелять! или какая разница?)) и эффективнее))
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03.06.2020 21:09 Ответить
Царь хороший, бояре плохие)
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03.06.2020 20:53 Ответить
И правильно, ибо коровники-то в колхозах к 9 мая не были убраны, трава-то покрашена, а пятилетку не смогли выполнить за три года через козни богопротивного заокеанскаго корона чего то там... Его Сиятельство сцарь Владим Владимычь недоволен роботой правительства Белорусскаго Федерального Округа эрэфии по подготовке к учениям "Кавказ-2020". Расстрэлять - сказал
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03.06.2020 20:55 Ответить
Неужто его внук победит??
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03.06.2020 21:02 Ответить
Пора белорусам таракана на бутылку садить
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03.06.2020 21:17 Ответить
Бацька молодец!
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03.06.2020 21:20 Ответить
Кому Лука бацька, тому ***** - дзядька.
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03.06.2020 22:14 Ответить
"Бацька молодец!" подпись Бацька.
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03.06.2020 22:43 Ответить
Однажды фараон увидел одного раба и сказал ему: "С этого момента ты - второй после меня, в этом государстве. Можешь приказывать всё что хочешь, можешь брать любое количество рабов, и средств из казны, но ты должен построить мне дворец" И работа закипела... Через несколько лет дворец был готов. Это был огромный мраморный... барак.
Никогда председатель колхоза не сможет построить современного развитого государства, сколько бы рабов на него не работало, потому, что у него всегда будет получаться только колхоз.
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04.06.2020 06:31 Ответить
Он же обещал, что будет перетрахивать правительство.
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04.06.2020 08:49 Ответить
Ну, и сам бы отправился вслед, осчастливил бы народ своей добровольной отставкой, может быть, и простили бы ему тогда всю его глупость и маразм! Нет, он ждет когда его пошлют на х.й и отвещают хороших 3,1415здюлей (для скорости передвижения в "Ростов" или "Воронеж" - хрен догонешь)!
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04.06.2020 10:39 Ответить
 
 