Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение от отставке правительства.
Он уже подписал соответствующий указ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что "всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства".
Он добавил, что процесс формирования нового Совета министров начался еще полгода назад. При этом он сообщил, что некоторые министры сохранят свои должности.
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.
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+11 Mischa #467040
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+10 Анатоль #448909
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Что же будет у Лукашенко?
так что не надо...
нам есть чем гордится...
мы в топе планеты всей ...
Сябры, ён у вас цар ці кароль?
Ну конечно, если вокруг видеть одних врагов, то и 3% для него очень много.
Никогда председатель колхоза не сможет построить современного развитого государства, сколько бы рабов на него не работало, потому, что у него всегда будет получаться только колхоз.