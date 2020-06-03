Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення про відставку уряду.

Він уже підписав відповідний указ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що "завжди напередодні виборів діючий президент визначав уряд заздалегідь, щоб люди, голосуючи за чи проти, розуміли, хто займатиметься вирішенням нагальних питань, пов'язаних з їхнім життям, соціально-економічним розвитком нашої держави".

Він додав, що процес формування нової Ради міністрів почався ще півроку тому. При цьому він повідомив, що деякі міністри збережуть свої посади.

Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня.

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