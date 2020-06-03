Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення про відставку уряду.
Він уже підписав відповідний указ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Лукашенко зазначив, що "завжди напередодні виборів діючий президент визначав уряд заздалегідь, щоб люди, голосуючи за чи проти, розуміли, хто займатиметься вирішенням нагальних питань, пов'язаних з їхнім життям, соціально-економічним розвитком нашої держави".
Він додав, що процес формування нової Ради міністрів почався ще півроку тому. При цьому він повідомив, що деякі міністри збережуть свої посади.
Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня.
Топ коментарі
+11 Mischa #467040
показати весь коментар03.06.2020 20:02
+10 Анатоль #448909
показати весь коментар03.06.2020 20:34
+9 Baden
показати весь коментар03.06.2020 20:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что же будет у Лукашенко?
так что не надо...
нам есть чем гордится...
мы в топе планеты всей ...
Сябры, ён у вас цар ці кароль?
Ну конечно, если вокруг видеть одних врагов, то и 3% для него очень много.
Никогда председатель колхоза не сможет построить современного развитого государства, сколько бы рабов на него не работало, потому, что у него всегда будет получаться только колхоз.