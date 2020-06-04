В схемы Коломойского на "Центрэнерго" вошла государственная "Укрнафта", - расследование "Радио Свобода"

В коррупционных схемах Коломойского на государственном "Центрэнерго" была задействована еще одна государственная компания - "Укрнафта", которая недополучалиа почти треть средств за каждый кубометр поставленного через посредника газа.

Об этом говорится в публикации на сайте "Радио Свобода".



Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что с января 2020-го новым поставщиком природного газа для "Центрэнерго" стала малоизвестная фирма ООО "Юнайтед Энерджи", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.



Согласно информации от источников из налоговой, в январе-мае 2020 года "Юнайтед Энерджи" продало "Центрэнерго" по меньшей мере 22,6 млн кубометров газа на общую сумму более 103 млн гривен. Еще 14 млн гривен госкомпания заплатила этой частной фирме за заказ (бронирование) мощностей.



При этом журналисты отмечают, что компания "Юнайтед Энерджи" не занимается добычей газа. Она его покупает у "Укрнафты", которую контролирует Коломойский.



"По данным источников на энергорынке," Юнайтед Энерджи "продавало ресурс другой полугосударственной компании - "Укрнафте". Контрольный пакет акций "Укрнафты" принадлежит государству, но более 42% акций контролируют структуры, конечным бенефициаром которых является, в том числе, Игорь Коломойский", - отмечается в публикации.



То есть государственная компания "Укрнафта" поставляет природный газ другой государственной компании - "Центрэнерго" - через посредника - частную фирму "Юнайтед Энерджи", причем "Центрэнерго" в результате этой схемы получает газ на 30-50% дороже.



"Согласно информации от источников из налоговой, в январе" Укрнафта "продала" Юнайтед Энерджи "газ по цене 3,5-3,9 тысячи гривен за тысячу кубометров. В то же время, "Юнайтед Энерджи" поставила газ на "Центрэнерго" на 33-49% дороже - 5,2 тысячи гривен за тысячу кубометров. То есть "Укрнафта" недополучила минимум треть денег с каждой проданной через "Юнайтед Энерджи" тысячи кубометров газа", - заключают журналисты.



Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).



В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".



12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".



В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.