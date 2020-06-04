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Новини
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У схеми Коломойського на "Центренерго" увійшла державна "Укрнафта", - розслідування "Радіо Свобода"

У схеми Коломойського на

У корупційних схемах Коломойського на державному "Центренерго" була задіяна ще одна державна компанія - "Укрнафта", яка недотримувала майже третину коштів за кожний кубометр поставленого через посередника газу.

Про це йдеться в публікації на сайті "Радіо Свобода".

Журналісти "Радіо Свобода" з’ясували, що із січня 2020-го новим постачальником природного газу для "Центренерго" стала маловідома фірма ТОВ "Юнайтед Енерджі", яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Відповідно до інформації від джерел з податкової, у січні-травні 2020 року "Юнайтед Енерджі" продало "Центренерго" щонайменше 22,6 млн кубометрів газу на загальну суму понад 103 млн гривень. Ще 14 млн гривень держкомпанія заплатила цій приватній фірмі за замовлення (бронювання) потужностей.

При цьому журналісти зазначають, що компанія "Юнайтед Енерджі" не займається видобутком газу. Вона його купує в "Укрнафти", яку контролює Коломойський.

"За даними джерел на енергоринку, "Юнайтед Енерджі" продавало ресурс іншої напівдержавної компанії – "Укрнафти". Контрольний пакет акцій "Укрнафти" належить державі, але понад 42% акцій контролюють структури, кінцевим бенефіціаром яких є, в тому числі, Ігор Коломойський", - зазначається в публікації.

Тобто державна компанія "Укрнафта" постачає природний газ іншій державній компанії – "Центренерго" – через посередника – приватну фірму "Юнайтед Енерджі", до того ж "Центренерго" внаслідок цієї схеми отримує газ на 30-50% дорожче.

"Відповідно до інформації від джерел з податкової, у січні "Укрнафта" продала "Юнайтед Енерджі" газ за ціною 3,5-3,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Водночас "Юнайтед Енерджі" поставила газ на "Центренерго" на 33-49% дорожче – 5,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Тобто "Укрнафта" недоотримала щонайменше третину грошей з кожної проданої через "Юнайтед Енерджі" тисячі кубометрів газу", - підсумовують журналісти.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлявся за ціною 3165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тону. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславец розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

Автор: 

Укрнафта (929) Центренерго (549)


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Топ коментарі
+7
Беню отодрали от Укрнафты при прошлой власти, при страшно неЗАВИСИМОМ от него Зе, он опять присосался к госкомпании и паразитирует на украинцах.
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04.06.2020 12:43
+6
ну что там зелебобы? определились кто барыги или еще не дошло?
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04.06.2020 12:50
+4
В схемы Коломойского на "Центрэнерго" вошла государственная "Укрнафта", - расследование "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 1128СХЕМАТОЗА НЕ БУДЕТ!
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04.06.2020 12:53
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04.06.2020 12:38 Відповісти
Беню отодрали от Укрнафты при прошлой власти, при страшно неЗАВИСИМОМ от него Зе, он опять присосался к госкомпании и паразитирует на украинцах.
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04.06.2020 12:43 Відповісти
В схемы Коломойского на "Центрэнерго" вошла государственная "Укрнафта", - расследование "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 2876
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04.06.2020 12:50 Відповісти
ну что там зелебобы? определились кто барыги или еще не дошло?
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04.06.2020 12:50 Відповісти
В схемы Коломойского на "Центрэнерго" вошла государственная "Укрнафта", - расследование "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 1128СХЕМАТОЗА НЕ БУДЕТ!
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04.06.2020 12:53 Відповісти
Да нет, что вы, не отвлекайте людей от страшных сказок про Зеленый тариф реальными корупционными схемами нынешней власти.
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04.06.2020 12:53 Відповісти
Хто знає дату коли КалоМойшу будуть вішати?
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04.06.2020 12:56 Відповісти
В общем не страна,а "Свадьба в Малиновке".Какая новая власть не придет,те и грабют.Одному Ахметову хорошо при любой власти.Пока всех олигархов и их подстилок в стойло не загнать,т.е. обратно в бизнес,толку не будет,а будет один сплошной водевиль.
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04.06.2020 13:02 Відповісти
Статья не про Ахметова, а про твоего работодателя- Коломойского.
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04.06.2020 20:16 Відповісти
А может все же про твоего работодателя,Ахметова.Или я ошибся,Порошенко.
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04.06.2020 20:18 Відповісти
Статью прочти, имбецил.
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04.06.2020 20:42 Відповісти
Извените,с вашим ником,мне тяжело сориентироваться в своем ответе.Ну,да ладно.Если https://censor.net/user/231458-это он,то от имбецила слышу.Если она,то от имбецилки.Если ,о господи боже мой,ОНО,то ...,тогда я в замешательстве.
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04.06.2020 20:55 Відповісти
Украл велосипед - в тюрьму лет на 5, крадешь миллиардами - "почетный" человек, совершенно неподсудный в Украине, хозяин президента Украины, украинских судов и депутатов.
Единственная надежда - на американские суды и юстицию США
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04.06.2020 13:05 Відповісти
похєр, грубуйте скіко тре! головне аби не барига! 73% лохів то влаштовує
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04.06.2020 13:07 Відповісти
Зелено-каломойные с рошено-колорадными никак не могут барыжню поделить?А о законе не слышали?Ну,тогда делите топорами.
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04.06.2020 13:29 Відповісти
 
 