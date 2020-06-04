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Количество безработных в Украине растет

Количество безработных в Украине растет

Как сообщалось ранее, премьер Шмыгаль анонсировал программу создания полмиллиона рабочих мест с зарплатой 6-8 тысяч гривен.

Украинцы теряют работу из-за карантина и кризиса. Средняя зарплата уменьшается, как и количество вакансий на рынке. Обещанную программу от правительства, которая обещает обеспечить 500 тысяч рабочих мест, эксперты называют неэффективной, сообщает в своем материале 24 канал.

По состоянию на 1 июня в Украине официально зарегистрировали свыше 510 тысяч безработных (по данным Госслужбы). При этом, с начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось.

Однако это лишь те, кто официально встал на учет в центре занятости. Фактический уровень безработицы значительно выше.

"По подсчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в мае составило 2,5-2,8 миллиона украинцев", – говорится в материале.

Как сообщалось ранее, премьер Шмигаль анонсировал программу создания полмиллиона рабочих мест с зарплатой 6-8 тысяч гривен. Правда, обещал он это сделать в мае. Пока это остается обещанием.

"Таким образом, предложенные правительством зарплаты 6-8 тысяч – это несколько выше "минималки" и существенно ниже средней зарплаты. По прогнозам ЮНИСЕФ, из-за пандемии и кризиса более 6 миллионов украинцев окажутся за чертой бедности", – пишут авторы материала.

Инициатива властей об обеспечении украинцев рабочими местами с небольшими зарплатами – 6 тысяч гривен – может восприниматься, как попытка что-то сделать. Большого позитива такая инициатива не добавит. Но не вызовет серьезного негатива. Положительно повлияет на тех, у кого нет даже такой зарплаты. Те, у кого выше доходы, воспримут это, как то, что их не касается, – сказал социолог Михаил Мищенко в комментарии 24 каналу.

Автор: 

безработица (451) работа (599)


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Топ комментарии
+10
Количество безработных в Украине растет - Цензор.НЕТ 4551
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04.06.2020 13:18
+4
Все это вранье, уже создано 500 тыс. рабочих мест!!!
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04.06.2020 13:13
+3
Паразити це такі створіння які висмоктавши всю кров з донора полишають його здихати а самі переселяються в обітовану землю з цистернами його крові...
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04.06.2020 14:12
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Все это вранье, уже создано 500 тыс. рабочих мест!!!
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04.06.2020 13:13 Ответить
Количество безработных в Украине растет - Цензор.НЕТ 4551
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04.06.2020 13:18 Ответить
Приехали ревизоры проверить армейскую столовую и говорят шеф-повару:
- У вас недостача! Куда продукты подевались?
- Миши съели.
- Какие ещё мыши?
- Прапорщик Миша, замполит Миша, майор Миша, итого - три Миши.
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04.06.2020 14:39 Ответить
Фигня, на самом деле мыши там вот такие)))
Кількість безробітних в Україні зростає - Цензор.НЕТ 1389
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04.06.2020 14:40 Ответить
Согласен с вами. Создано гораздо больше рабочих мест. Я читал о полутора миллионах гарантированных рабочих мест в странах Европы и наше правительство, как всегда, долго жопу чешет. А ведь могли давно открыть сообщение с Европой и "трудоустроить" украинцев.)))
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04.06.2020 18:59 Ответить
"Епоха бідності " завершилася. Настала обіцяна зебілам Вовкой Терпілою "Епоха жебрацтва і виживання" . Лише чомусь не чути вигуків їх радості та одобрямсів
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04.06.2020 13:19 Ответить
Карантин показал кто на работе тупо просиживает штаны)
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04.06.2020 13:20 Ответить
Проблема в том, что при падении доходов и потере рабочих мест, будет падение спроса на товары и услуги, что тоже приведёт к росту безработицы. Не всё так просто с кризисом.
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04.06.2020 21:42 Ответить
то нехай своим кодлом идут на таку платню...и радуются...бо це даже бильше як 5000 деревяных гриваков...)))
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04.06.2020 13:22 Ответить
Пусть син Зєлєнсково работаєт!
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04.06.2020 13:47 Ответить
"Таким образом, предложенные правительством зарплаты 6-8 тысяч - это несколько выше "минималки" и существенно ниже средней зарплаты. По прогнозам ЮНИСЕФ, из-за пандемии и кризиса более 6 миллионов украинцев окажутся за чертой бедности" - (Четверг, 23 января 2020, до вируса) https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .

Это к 10 миллионам живущих за чертой бедности ещё 6 миллионов добавится? Половина живущих в Украине за чертой бедности !!! Половина округляется в большую сторону. При Зеленском Украина за чертой бедности.
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04.06.2020 13:54 Ответить
Ну и долго-же вы соображаете.))) Уже давно вам сказали и открыто, что эпоха бедности прошла, а значит страна уже за чертой бедности и не важно с какой стороны и сколько находится людей. Факт остается фактом - все за чертой, а сама бедность чертой и осталась.)))
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04.06.2020 19:03 Ответить
Ніпонял?!
А що, 500 000 робочих місць не буде? Знову зелені шмаркачі набрехали?
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04.06.2020 13:55 Ответить
Будет. Обязательно будет. Сейчас Европа границы откроет и места организуются. Правда не сразу и не 500 тыщ.
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04.06.2020 21:56 Ответить
Количество безработных в Украине растет - Цензор.НЕТ 1523
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04.06.2020 13:56 Ответить
Паразити це такі створіння які висмоктавши всю кров з донора полишають його здихати а самі переселяються в обітовану землю з цистернами його крові...
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04.06.2020 14:12 Ответить
Потрібно поверну жорсткий карантин,як деякі тут кричать.Це буде справедливо і піде тільки на користь.
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04.06.2020 14:23 Ответить
Фактический уровень безработицы говорит о том, что несчастные умирающие от голода безработные нихрена не идут на работу 5-7 тыс грн... по крайней мере в Киеве
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04.06.2020 14:25 Ответить
Ох, чувствую сейчас от этого коммента у некоторых бомбанёт))
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04.06.2020 14:56 Ответить
С чего-бы от глупости кого-то бомбило? Мы уже к ЗЕтупостям привыкли и к дебилизму из поклонников ослоумых. Бомбить ЗЕбилов от этого должно. Вовочке ведь не понятно, что мне проще сидеть дома безработным на минималке, чем вье...вывать на него за пять штук.)))
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04.06.2020 19:07 Ответить
Главное не забудьте регулярно писать о том, что народ сидит без денег, и всё такое. Тем более, что время то у вас для этого будет)))
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04.06.2020 19:30 Ответить
Понятное дело, что сейчас в период пандемии многие остались без работы, но проблема еще в том, что правительство не приняло меры для решения вопроса.
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04.06.2020 18:59 Ответить
А я сьогодні повернувся з співбесіди де мені радісно сказали що готові мене взяти на роботу аж за 3900 гривень, ну а тут людям 5-7 тисяч мало).
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04.06.2020 19:02 Ответить
Рано радуетесь и хвастаетесь. Вот прочтут ваш коментарий и завтра скажут, что в таких не нуждаются, мол вы корпоративную этику нарушили и раскрыли информацию о заработке.))) Прийдется идти на семь штук к ЗЕленым наниматься.)))
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04.06.2020 19:10 Ответить
нічого дивного - економіка летить у прірву, недовиконання бюджету росте з кожним місяцем) думаю, наприкінці року нас чекає все ж повноцінний дефолт і жорстоке урізання всіх соціальних програм - нарешті "закінчимо епоху бідності"))
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04.06.2020 20:07 Ответить
Понятное дело, что кризис он как бы тоже влияет, НО - нет программы правительства как таковой, нет понимания того, как проблему решать, проблемы с безработицей у нас были и раньше, просто сейчас усугубились. Куда они собираются устраивать людей? На клубничные поля в Польше? Так границы могут до конца года открыть, не говоря уже о том, что так себе план, сплавить своих людей подальше.
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04.06.2020 21:37 Ответить
 
 