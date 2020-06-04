УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12193 відвідувача онлайн
Новини
2 658 28

Кількість безробітних в Україні зростає

Кількість безробітних в Україні зростає

Як повідомлялося раніше, прем'єр Шмигаль анонсував програму створення пів мільйона робочих місць із зарплатою 6-8 тисяч гривень.

Українці втрачають роботу через карантин і кризу. Середня зарплата зменшується, як і кількість вакансій на ринку. Обіцяну програму від уряду, яка обіцяє забезпечити 500 тисяч робочих місць, експерти називають неефективною, повідомляє в своєму матеріалі 24 канал.

Станом на 1 червня в Україні офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних (за даними Держслужби). При цьому, з початку карантину кількість офіційно безробітних в Україні подвоїлася.

Однак це лише ті, хто офіційно став на облік в центрі зайнятості. Фактичний рівень безробіття значно вище.

"За підрахунками Торгово-промислової палати, кількість безробітних в травні склало 2,5-2,8 мільйона українців", – говориться в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, прем'єр Шмигаль анонсував програму створення півмільйона робочих місць із зарплатою 6-8 тисяч гривень. Правда, обіцяв він це зробити в травні. Поки це залишається обіцянкою.

"Таким чином, запропоновані урядом зарплати 6-8 тисяч – це трохи вище" мінімалки "і істотно нижча за середню зарплату. За прогнозами ЮНІСЕФ, через пандемію і кризи понад 6 мільйонів українців опиняться за межею бідності", – пишуть автори матеріалу.

Ініціатива влади щодо забезпечення українців робочими місцями з невеликими зарплатами – 6 тисяч гривень – може сприйматися, як спроба щось зробити. Великого позитиву така ініціатива не додасть. Але не викличе серйозного негативу. Позитивно вплине на тих, у кого немає навіть такої зарплати. Ті, у кого вищі доходи, сприймуть це, як то, що їх не стосується, – сказав соціолог Михайло Міщенко в коментарі 24 каналу.

Автор: 

безробіття (542) робота (1199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Количество безработных в Украине растет - Цензор.НЕТ 4551
показати весь коментар
04.06.2020 13:18
+4
Все это вранье, уже создано 500 тыс. рабочих мест!!!
показати весь коментар
04.06.2020 13:13
+3
Паразити це такі створіння які висмоктавши всю кров з донора полишають його здихати а самі переселяються в обітовану землю з цистернами його крові...
показати весь коментар
04.06.2020 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все это вранье, уже создано 500 тыс. рабочих мест!!!
показати весь коментар
04.06.2020 13:13 Відповісти
Количество безработных в Украине растет - Цензор.НЕТ 4551
показати весь коментар
04.06.2020 13:18 Відповісти
Приехали ревизоры проверить армейскую столовую и говорят шеф-повару:
- У вас недостача! Куда продукты подевались?
- Миши съели.
- Какие ещё мыши?
- Прапорщик Миша, замполит Миша, майор Миша, итого - три Миши.
показати весь коментар
04.06.2020 14:39 Відповісти
Фигня, на самом деле мыши там вот такие)))
Кількість безробітних в Україні зростає - Цензор.НЕТ 1389
показати весь коментар
04.06.2020 14:40 Відповісти
Согласен с вами. Создано гораздо больше рабочих мест. Я читал о полутора миллионах гарантированных рабочих мест в странах Европы и наше правительство, как всегда, долго жопу чешет. А ведь могли давно открыть сообщение с Европой и "трудоустроить" украинцев.)))
показати весь коментар
04.06.2020 18:59 Відповісти
"Епоха бідності " завершилася. Настала обіцяна зебілам Вовкой Терпілою "Епоха жебрацтва і виживання" . Лише чомусь не чути вигуків їх радості та одобрямсів
показати весь коментар
04.06.2020 13:19 Відповісти
Карантин показал кто на работе тупо просиживает штаны)
показати весь коментар
04.06.2020 13:20 Відповісти
Проблема в том, что при падении доходов и потере рабочих мест, будет падение спроса на товары и услуги, что тоже приведёт к росту безработицы. Не всё так просто с кризисом.
показати весь коментар
04.06.2020 21:42 Відповісти
то нехай своим кодлом идут на таку платню...и радуются...бо це даже бильше як 5000 деревяных гриваков...)))
показати весь коментар
04.06.2020 13:22 Відповісти
Пусть син Зєлєнсково работаєт!
показати весь коментар
04.06.2020 13:47 Відповісти
"Таким образом, предложенные правительством зарплаты 6-8 тысяч - это несколько выше "минималки" и существенно ниже средней зарплаты. По прогнозам ЮНИСЕФ, из-за пандемии и кризиса более 6 миллионов украинцев окажутся за чертой бедности" - (Четверг, 23 января 2020, до вируса) https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .

Это к 10 миллионам живущих за чертой бедности ещё 6 миллионов добавится? Половина живущих в Украине за чертой бедности !!! Половина округляется в большую сторону. При Зеленском Украина за чертой бедности.
показати весь коментар
04.06.2020 13:54 Відповісти
Ну и долго-же вы соображаете.))) Уже давно вам сказали и открыто, что эпоха бедности прошла, а значит страна уже за чертой бедности и не важно с какой стороны и сколько находится людей. Факт остается фактом - все за чертой, а сама бедность чертой и осталась.)))
показати весь коментар
04.06.2020 19:03 Відповісти
Ніпонял?!
А що, 500 000 робочих місць не буде? Знову зелені шмаркачі набрехали?
показати весь коментар
04.06.2020 13:55 Відповісти
Будет. Обязательно будет. Сейчас Европа границы откроет и места организуются. Правда не сразу и не 500 тыщ.
показати весь коментар
04.06.2020 21:56 Відповісти
Количество безработных в Украине растет - Цензор.НЕТ 1523
показати весь коментар
04.06.2020 13:56 Відповісти
Паразити це такі створіння які висмоктавши всю кров з донора полишають його здихати а самі переселяються в обітовану землю з цистернами його крові...
показати весь коментар
04.06.2020 14:12 Відповісти
Потрібно поверну жорсткий карантин,як деякі тут кричать.Це буде справедливо і піде тільки на користь.
показати весь коментар
04.06.2020 14:23 Відповісти
Фактический уровень безработицы говорит о том, что несчастные умирающие от голода безработные нихрена не идут на работу 5-7 тыс грн... по крайней мере в Киеве
показати весь коментар
04.06.2020 14:25 Відповісти
Ох, чувствую сейчас от этого коммента у некоторых бомбанёт))
показати весь коментар
04.06.2020 14:56 Відповісти
С чего-бы от глупости кого-то бомбило? Мы уже к ЗЕтупостям привыкли и к дебилизму из поклонников ослоумых. Бомбить ЗЕбилов от этого должно. Вовочке ведь не понятно, что мне проще сидеть дома безработным на минималке, чем вье...вывать на него за пять штук.)))
показати весь коментар
04.06.2020 19:07 Відповісти
Главное не забудьте регулярно писать о том, что народ сидит без денег, и всё такое. Тем более, что время то у вас для этого будет)))
показати весь коментар
04.06.2020 19:30 Відповісти
Понятное дело, что сейчас в период пандемии многие остались без работы, но проблема еще в том, что правительство не приняло меры для решения вопроса.
показати весь коментар
04.06.2020 18:59 Відповісти
А я сьогодні повернувся з співбесіди де мені радісно сказали що готові мене взяти на роботу аж за 3900 гривень, ну а тут людям 5-7 тисяч мало).
показати весь коментар
04.06.2020 19:02 Відповісти
Рано радуетесь и хвастаетесь. Вот прочтут ваш коментарий и завтра скажут, что в таких не нуждаются, мол вы корпоративную этику нарушили и раскрыли информацию о заработке.))) Прийдется идти на семь штук к ЗЕленым наниматься.)))
показати весь коментар
04.06.2020 19:10 Відповісти
нічого дивного - економіка летить у прірву, недовиконання бюджету росте з кожним місяцем) думаю, наприкінці року нас чекає все ж повноцінний дефолт і жорстоке урізання всіх соціальних програм - нарешті "закінчимо епоху бідності"))
показати весь коментар
04.06.2020 20:07 Відповісти
Понятное дело, что кризис он как бы тоже влияет, НО - нет программы правительства как таковой, нет понимания того, как проблему решать, проблемы с безработицей у нас были и раньше, просто сейчас усугубились. Куда они собираются устраивать людей? На клубничные поля в Польше? Так границы могут до конца года открыть, не говоря уже о том, что так себе план, сплавить своих людей подальше.
показати весь коментар
04.06.2020 21:37 Відповісти
 
 