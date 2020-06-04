Кількість безробітних в Україні зростає
Як повідомлялося раніше, прем'єр Шмигаль анонсував програму створення пів мільйона робочих місць із зарплатою 6-8 тисяч гривень.
Українці втрачають роботу через карантин і кризу. Середня зарплата зменшується, як і кількість вакансій на ринку. Обіцяну програму від уряду, яка обіцяє забезпечити 500 тисяч робочих місць, експерти називають неефективною, повідомляє в своєму матеріалі 24 канал.
Станом на 1 червня в Україні офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних (за даними Держслужби). При цьому, з початку карантину кількість офіційно безробітних в Україні подвоїлася.
Однак це лише ті, хто офіційно став на облік в центрі зайнятості. Фактичний рівень безробіття значно вище.
"За підрахунками Торгово-промислової палати, кількість безробітних в травні склало 2,5-2,8 мільйона українців", – говориться в матеріалі.
Як повідомлялося раніше, прем'єр Шмигаль анонсував програму створення півмільйона робочих місць із зарплатою 6-8 тисяч гривень. Правда, обіцяв він це зробити в травні. Поки це залишається обіцянкою.
"Таким чином, запропоновані урядом зарплати 6-8 тисяч – це трохи вище" мінімалки "і істотно нижча за середню зарплату. За прогнозами ЮНІСЕФ, через пандемію і кризи понад 6 мільйонів українців опиняться за межею бідності", – пишуть автори матеріалу.
Ініціатива влади щодо забезпечення українців робочими місцями з невеликими зарплатами – 6 тисяч гривень – може сприйматися, як спроба щось зробити. Великого позитиву така ініціатива не додасть. Але не викличе серйозного негативу. Позитивно вплине на тих, у кого немає навіть такої зарплати. Ті, у кого вищі доходи, сприймуть це, як то, що їх не стосується, – сказав соціолог Михайло Міщенко в коментарі 24 каналу.
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- У вас недостача! Куда продукты подевались?
- Миши съели.
- Какие ещё мыши?
- Прапорщик Миша, замполит Миша, майор Миша, итого - три Миши.
Это к 10 миллионам живущих за чертой бедности ещё 6 миллионов добавится? Половина живущих в Украине за чертой бедности !!! Половина округляется в большую сторону. При Зеленском Украина за чертой бедности.
А що, 500 000 робочих місць не буде? Знову зелені шмаркачі набрехали?