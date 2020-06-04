Кількість безробітних в Україні зростає

Як повідомлялося раніше, прем'єр Шмигаль анонсував програму створення пів мільйона робочих місць із зарплатою 6-8 тисяч гривень.

Українці втрачають роботу через карантин і кризу. Середня зарплата зменшується, як і кількість вакансій на ринку. Обіцяну програму від уряду, яка обіцяє забезпечити 500 тисяч робочих місць, експерти називають неефективною, повідомляє в своєму матеріалі 24 канал.

Станом на 1 червня в Україні офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних (за даними Держслужби). При цьому, з початку карантину кількість офіційно безробітних в Україні подвоїлася.

Однак це лише ті, хто офіційно став на облік в центрі зайнятості. Фактичний рівень безробіття значно вище.

"За підрахунками Торгово-промислової палати, кількість безробітних в травні склало 2,5-2,8 мільйона українців", – говориться в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, прем'єр Шмигаль анонсував програму створення півмільйона робочих місць із зарплатою 6-8 тисяч гривень. Правда, обіцяв він це зробити в травні. Поки це залишається обіцянкою.

"Таким чином, запропоновані урядом зарплати 6-8 тисяч – це трохи вище" мінімалки "і істотно нижча за середню зарплату. За прогнозами ЮНІСЕФ, через пандемію і кризи понад 6 мільйонів українців опиняться за межею бідності", – пишуть автори матеріалу.

Ініціатива влади щодо забезпечення українців робочими місцями з невеликими зарплатами – 6 тисяч гривень – може сприйматися, як спроба щось зробити. Великого позитиву така ініціатива не додасть. Але не викличе серйозного негативу. Позитивно вплине на тих, у кого немає навіть такої зарплати. Ті, у кого вищі доходи, сприймуть це, як то, що їх не стосується, – сказав соціолог Михайло Міщенко в коментарі 24 каналу.