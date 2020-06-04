РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11892 посетителя онлайн
Новости
4 138 24

Федерация работодателей Украины назвала риски предложенной правительством накопительной пенсионной системы

Федерация работодателей Украины назвала риски предложенной правительством накопительной пенсионной системы

Федерация работодателей Украины (ФРУ) рассказала о рисках внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы), которую предлагает Кабинет Министров.

 Текст соответствующего обращения ФРУ на своей странице в Facebook обнародовал председатель Совета ФРУ Дмитрий Олейник, передает УНИАН.

"Вынуждены констатировать, что экономическая сфера (производство) и социальная сфера (распределение) в Украине были и остаются разорванными между собой. В Украине наблюдается демографический кризис. По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 11,3 млн пенсионеров и 10,6 млн работников. Такая ситуация негативно сказывается на пенсионном обеспечении наших граждан", - говорится в обращении. В ФРУ объясняют, что средний размер пенсий в Украине объективно недостаточен. При этом в 2019 году на финансирование пенсий было потрачено из Государственного бюджета 193 млрд гривен, что составляет 45% бюджета Пенсионного фонда.

"То есть экономика Украины не может позволить себе платить даже существующий мизерный уровень пенсий. Очевидно, главными факторами, которые сдерживают рост социальных стандартов является крайне низкий ВВП на душу населения и высокий уровень теневой экономики, который, по данным различных авторитетных исследований, достигает 45-50%", - отмечают в ФРУ.

При этом в обращении федерации отмечается, что в настоящее время полностью легальные работодатели, которые честно платят все налоги, теряют свою конкурентоспособность в постоянно растущим фискальным нагрузкой, тогда как те, кто решил работать "в черную" или "серую", получают сверхприбыли. "Неуклюжие попытки контролирующих органов бороться с "теневиками" обычно заканчиваются усилением проверок и санкциями именно в легальных работодателей за незначительные нарушения. Имеем замкнутый круг", - констатируют в ФРУ. При этом потенциал увеличения доходов Пенсионного фонда за счет детенизации экономики составляет около 210 млрд гривень в год, что полностью покрывает расходы Государственного бюджета по этой статье. Обеспечение роста ВВП открывает дополнительные возможности для увеличения реальной заработной платы и отчислений по ЕСВ и НДФЛ, что могло бы создать условия даже для уменьшения фискальной нагрузки на фонд оплаты труда, говорится в обращении.

"Однако власти удобно видеть лишь легкий, авантюрный путь сбалансирования пенсионной системы – введение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения через негосударственные пенсионные фонды и компании рынка финансовых услуг. Представители последних активно лоббируют этот проект, поскольку являются его единственными гарантированными бенефициарами. Но их интересы не всегда совпадают с интересами государства, работников, работодателей и, наконец, пенсионеров. При этом с работников и работодателей хотят дополнительно к ЕСВ и НДФЛ собирать до второго уровня пенсионной системы около 100 млрд гривень в год только на первом этапе, с постепенным увеличением взносов", - заявляют в Федерации работодателей Украины.

В то же время в ФРУ считают, что мировой опыт убедительно свидетельствует об огромных рисках внедрения второго уровня. Так, Международная организация труда (МОТ), которая занимается проблемами повышения социальных стандартов по всему миру, последовательно выступает против внедрения второго уровня пенсионного обеспечения в Украине. В очередной раз МОТ это подтвердила в своем основательном исследовании "Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость" в конце 2019 года.

"Ведущие эксперты МОТ считают, что создание пенсионной системы второго уровня не решит существующих проблем и трудностей, которые возникли перед государственной пенсионной системой в Украине. Наоборот, в других странах системы второго уровня сталкиваются с теми же проблемами неформальности, уклонение от уплаты взносов и низкого уровня охвата. Разница заключается в том, что в частной системе последствия этих проблем полностью "падают на плечи" плательщиков взносов (работников и работодателей), в то время как государственная пенсионная система содержит определенный перерозподільний механизм, который смягчает резкое влияние данных последствий. Поэтому в Украине в нынешних условиях не рекомендуется введение пенсионной системы второго уровня. В то же время МОТ рекомендует перенаправление каких-либо дополнительных ресурсов в государственную  пенсионную систему для уменьшения дефицита и улучшения адекватности пенсионных выплат", - говорится в обращении.

"Учитывая изложенное, отмечаем, что предпринимательская среда открыта для разумных альтернатив внедрению второго уровня пенсионной системы. Органам власти необходимо, прежде всего, внедрить механизмы, которые обеспечат действенные стимулы для экономического роста и минимизируют возможности для сокрытия занятости и фактических размеров зарплат", - отмечают в Федерации работодателей Украины.


Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2159) Федерация работодателей (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
У компаний нет никаких своих пенсионный отчислений, замажтесь, вы налоговые агенты тупорылых налогоплательщиков, так сделано специально чтобы лохи не знали что платят под 50% налогов.
Во всем мире отчисления собственность работников, но в Совке можно разводить лохов и кидать на общак. Сдох? Скиздим твои деньги. Пенсионная система, Фонд, может быть только накопительной, иначе это не фонд а налог.
Асоциация ведет себя как мудаки, допуская что можно не вводить накопительную систему, это позиция твари желающей бедности.
Такую же оценку даю заявлению вашей оценке фин компаний. Вы кто такие вообще чтобы давать советы куда людям вкладывать деньги?! Вы их только перекладываете заместо их собственника - сотрудника.
Но переходная модель действительно не должна предусматривать повышение налогов, их уровень уже запредельный и неконкурентоспособный до 50%.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:50
+4
Это такая чушь, что все кто это прочтут станут немного тупее.
Ни Порошенко, ни Зеленский не сделали, суммарно ничего хорошего для малого бизнеса, а наоборот. Единственный качественный прорыв был при налоговой реформе Ющенко еще до президентства с введением Единого налога в к 90х, начале 2000х емли правильно помню.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:39
+3
Ржака, с одной стороны сделали всё чтобы получить пенсию было невозможно при этом придумывают новые инструменты изымания денег которые выплачивать не будут. В Приватбанке был/может ещё есть частный пенсионный фонд поинтересуйтесь доходностью этого фонда и есть ли он сейчас. Даже в Польше по результатам работы их пенсионного фонда доходность ниже на 35% чем если бы деньги в тупую держали в том же польском банке на депозите. Что будет в Украине в таком случае можете пофантазировать, а можете посмотреть что происходит в ******** с их пенсионными накоплениями которые тратят на порноолимпиады.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петя сокращал налоги для легального бизнеса и пытался вывести бизнес из тени - а эти увеличивают нагрузку на легальный бизнес - ДЕБИЛЫ все уйдем в тень
показать весь комментарий
04.06.2020 13:31 Ответить
Это такая чушь, что все кто это прочтут станут немного тупее.
Ни Порошенко, ни Зеленский не сделали, суммарно ничего хорошего для малого бизнеса, а наоборот. Единственный качественный прорыв был при налоговой реформе Ющенко еще до президентства с введением Единого налога в к 90х, начале 2000х емли правильно помню.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:39 Ответить
Ржака, с одной стороны сделали всё чтобы получить пенсию было невозможно при этом придумывают новые инструменты изымания денег которые выплачивать не будут. В Приватбанке был/может ещё есть частный пенсионный фонд поинтересуйтесь доходностью этого фонда и есть ли он сейчас. Даже в Польше по результатам работы их пенсионного фонда доходность ниже на 35% чем если бы деньги в тупую держали в том же польском банке на депозите. Что будет в Украине в таком случае можете пофантазировать, а можете посмотреть что происходит в ******** с их пенсионными накоплениями которые тратят на порноолимпиады.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:36 Ответить
Відкладайте з кожної власної зарплати кілька баксів в трилітрову банку. Ото і буде ваш гарантований пенсійний хвонд!
показать весь комментарий
04.06.2020 13:36 Ответить
Я то откладываю, более того деньги на америкаеских бумагах уже на 40% выросли, но какого куя я откладываю, когда у меня четверть зп уже откладывается работодателем и по сути выбрасывается в печку? Больше 200к гривен за 2019 просрано, зато начислен "стаж" (совковая отрыжка) как будто количество часов работы дворника и директора можно сопоставлять.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:15 Ответить
Тому що, на думку держави, ви занадто добре живете, та ще й хочете дожити до 60-ти років! Це неподобство!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:27 Ответить
Негосударственный ПФ в коррумпированной стране с недействующей правоохранительной системой? Смело! Впрочем это давнишняя мечта всех украинских "можнавладцев", когда на вопрос "Где деньги?" всегда можно было бы
ответить: "Мыши съели!". А с мышей какой спрос?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:44 Ответить
Свои деньги лучше отсутствия своих денег. Да и ПФ еще не лопались - защищены лучше банков, вопрос доходности. Она слабая.
А вообще не ПФ нужны, а разрешенные депозиты, облигации и доступ на инвестиционные компании и фонды.
Вложил в СП500, через 10 лет если США стоят. выймешь 240%.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:22 Ответить
Вам нагадати історію фнансових установ України за 30 років?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:42 Ответить
Даже в очень богатой стране всегда найдутся свои Алисы и Базилио для буратин из бедных стран.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:11 Ответить
Нет это НДОстрана в которой каждая правлящая власть меняет под себя Законы Украины и Конституцию страны делает нас убогими и нишеми определяет сколько достаточно нам зарплат и пенсий а не сколько человек заработал своим рабским трудом.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:48 Ответить
P.S.И они правы,раз рабам хорошо и они не возмущаются и не бунтуют значит в стране все хорошо.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:50 Ответить
У компаний нет никаких своих пенсионный отчислений, замажтесь, вы налоговые агенты тупорылых налогоплательщиков, так сделано специально чтобы лохи не знали что платят под 50% налогов.
Во всем мире отчисления собственность работников, но в Совке можно разводить лохов и кидать на общак. Сдох? Скиздим твои деньги. Пенсионная система, Фонд, может быть только накопительной, иначе это не фонд а налог.
Асоциация ведет себя как мудаки, допуская что можно не вводить накопительную систему, это позиция твари желающей бедности.
Такую же оценку даю заявлению вашей оценке фин компаний. Вы кто такие вообще чтобы давать советы куда людям вкладывать деньги?! Вы их только перекладываете заместо их собственника - сотрудника.
Но переходная модель действительно не должна предусматривать повышение налогов, их уровень уже запредельный и неконкурентоспособный до 50%.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:50 Ответить
Дико плюсую+++++++++
показать весь комментарий
04.06.2020 14:03 Ответить
Ви не забувайте що, державі потрібно ще й забезпечувати пенсіями депутатів, міністрів, суддей та прокурорів з іншими високопосадовцями.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:41 Ответить
Не нужно изобретать велосипед, цивилизованеый мир работает схоже, при этом просто делаются опции, например в сша можно ил вложть в частный пф или управлять самому, не нужно быть гением чтобы самому получать 5-10% роста. Именно поэтому на западе богатые пенсы - больше 50% их пенсии они получили по процентам от накопительного счета.
А у нас сейчас не копится, а дерибанится в грн. Так за мой стаж в без малого 15 лет одних только % должно было бы быть 20 000$ и выход на пенсию да хоть в 45 лет и жить на % от пенсии.
Совки никак не поймут что вас разводят как детей с синдромом дауна - все отчисления Ваши, их за вас конечно оприходуют добрые ляди, только оень и инфантилизм приведет к тому что потеряете 90% того что отчислили в ПФ.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:05 Ответить
Я казав, кажу і буду казати що, найкращий пенсійний фонд в банці. Трьох літровій банці з доларами. Отримали зарплату і поміняйте частину на долари, відкладіть їх в банку. Жоден банк не гарантує вам таку швидкість повернення та таку високу відсоткову ставку. Не вірите? То, порахуйте зміни курсу хоча б за останні десять років.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:23 Ответить
Иными словами мой безпрерывный официальный стаж из 1980-го года коту под хвост а из накопленных денег за оставшиеся 5-7 лет мне будут начислять какой-то процент на пенсию,мило очень мило.А куда подевались 32% ежемесячних пенсионных отчислений,где 30 платил работодатель а 2% я за время независимости не говоря уже о годах до 1992-го года.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:35 Ответить
Ласкаво просимо до клубу.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:38 Ответить
Накопительная пенсионная система по методу Буратино

Федерація роботодавців України назвала ризики запропонованої урядом накопичувальної пенсійної системи - Цензор.НЕТ 8181
показать весь комментарий
04.06.2020 15:01 Ответить
Якщо податки не "повертаются" в вигляді соціальних видатків - пенсій, освіти, медицини, розбудови інфраструктури та безпеки то не має ніякого сенсу сплачувати податки в повному обсязі. В 2008 році я закрив всі банківські рахунки, звільнився з офіційної роботи і повністю зайнявся створенням власного "пенсійного фонду". Сьогодні мені вже непотрібна пенсія бо ті гроші які врятував від держави я інвестував в свій невеличкий але сталий прибуток і ці "інвестиції" в повному обсязі перейдуть моїм дітям. Податки все одно сплачую, але лише там де уникнути просто неможливо - 20% ПДВ на всі товари і послуги. Бомжі, до речі сплачують вдвічі більше - 20% коли здають метал і ще 20% коли купують булочку... В багатьох країнах світу 20% оподаткування повністю вистачає для сталого розвитку. Єдине місце в Україні де можна гідно жити це "внутрішня еміграція". Чи є це нормальним? Ні. Але це єдиний спосіб забезпечити виживання з мінімумом оплати соціальних послуг в старості в країні де влада, а не чесна праця є джерелом багатства. Я так собі міркую - якщо ти чесний по відношенню до держави а держава не чесна в усіх проявах до тебе і всіма засобами намагається тебе обдерти, а ти незважаючи на таке свинство все одно їй чесно платиш, то ти лох по життю... Спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих - держрезерв "зїли миші", пенсійний фонд "приватизували", бюджет витрачає 45% на утримання чиновників і лише 3% на медицину...
показать весь комментарий
04.06.2020 15:01 Ответить
Зе-команда просто срубит ещё немерено бабла и исчезнет в юго-западном направлении. Вот и вся суть пенсионных накопительных вкладов.
показать весь комментарий
04.06.2020 19:33 Ответить
страну ЗЕленкой дураковят. Буратино в курсе. Ждем коммент действенный от Чиполлино.
показать весь комментарий
04.06.2020 19:46 Ответить
 
 