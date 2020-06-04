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Новини
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Федерація роботодавців України назвала ризики запропонованої урядом накопичувальної пенсійної системи

Федерація роботодавців України назвала ризики запропонованої урядом накопичувальної пенсійної системи

Федерація роботодавців України (ФРУ) розповіла про ризики впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи), яку пропонує Кабінет Міністрів.

Текст відповідного звернення ФРУ на своїй сторінці у Facebook оприлюднив голова Ради ФРУ Дмитро Олійник, передає УНІАН.

"Мусимо констатувати, що економічна сфера (виробництво) та соціальна сфера (розподіл) в Україні були та залишаються розірваними між собою. В Україні спостерігається демографічна криза. Станом на 1 січня 2020 року зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів та 10,6 млн працівників. Така ситуація негативно позначається на пенсійному забезпеченні наших громадян", - йдеться у зверненні. У ФРУ пояснюють, що середній розмір пенсій в Україні об’єктивно недостатній. При цьому у 2019 році на фінансування пенсій було витрачено з Державного бюджету 193 млрд гривень, що складає 45% бюджету Пенсійного фонду.

"Тобто економіка України не може дозволити собі сплачувати навіть існуючий мізерний рівень пенсій. Вочевидь, головними чинниками, що стримують зростання соціальних стандартів є вкрай низький ВВП на душу населення та високий рівень тіньової економіки, який, за даними різних авторитетних досліджень, сягає 45-50%", - зазначають в ФРУ.

При цьому в зверненні федерації відзначається, що наразі повністю легальні роботодавці, які чесно сплачують всі податки, втрачають свою конкурентоспроможність під постійно зростаючим фіскальним навантаженням, тоді як ті, хто вирішив працювати "в чорну" або "в сіру", отримують надприбутки. "Недолугі спроби контролюючих органів боротися із "тіньовиками" зазвичай закінчуються посиленням перевірок та санкціями саме до легальних роботодавців за незначні порушення. Маємо замкнене коло", - констатують у ФРУ. При цьому потенціал збільшення доходів Пенсійного фонду за рахунок детінізації економіки становить близько 210 млрд гривень на рік, що повністю покриває витрати Державного бюджету за цією статтею. Забезпечення зростання ВВП відкриває додаткові можливості для збільшення реальної заробітної плати та відрахувань з ЄСВ та ПДФО, що могло б створити умови навіть для зменшення фіскального навантаження на фонд оплати праці, йдеться у зверненні.

"Натомість владі зручно бачити лише легкий, авантюрний шлях збалансування пенсійної системи – впровадження загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення через недержавні пенсійні фонди та компанії ринку фінансових послуг. Представники останніх активно лобіюють цей проект, оскільки є його єдиними гарантованими бенефіціарами. Але їхні інтереси не завжди збігаються з інтересами держави, працівників, роботодавців та, нарешті, пенсіонерів. При цьому з працівників та роботодавців хочуть додатково до ЄСВ та ПДФО збирати до другого рівня пенсійної системи близько 100 млрд гривень на рік лише на першому етапі, із поступовим збільшенням внесків", - заявляють у Федерації роботодавців України.

Водночас у ФРУ вважають, що світовий досвід переконливо свідчить про величезні ризики впровадження другого рівня. Так, Міжнародна організація праці (МОП), яка опікується проблемами підвищення соціальних стандартів по всьому світу, послідовно виступає проти впровадження другого рівня пенсійного забезпечення в Україні. В черговий раз МОП це підтвердила у своєму ґрунтовному дослідженні "Майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення та стійкість" наприкінці 2019 року.

"Провідні експерти МОП вважають, що створення пенсійної системи другого рівня не вирішить існуючих проблем та труднощів, які виникли перед державною пенсійною системою в Україні. Навпаки, в інших країнах системи другого рівня стикаються з тими ж проблемами неформальності, ухилення від сплати внесків та низького рівня охоплення. Різниця полягає в тому, що у приватній системі наслідки цих проблем повністю "падуть на плечі" платників внесків (працівників та роботодавців), у той час як державна пенсійна система містить певний перерозподільний механізм, який пом’якшує різкий вплив даних наслідків. Тому в Україні в нинішніх умовах не рекомендується запровадження пенсійної системи другого рівня. Натомість МОП рекомендує перенаправлення будь-яких додаткових ресурсів до державної пенсійної системи для зменшення дефіциту та покращення адекватності пенсійних виплат", - йдеться у зверненні.

"Враховуючи викладене, зазначаємо, що підприємницьке середовище відкрите для розумних альтернатив впровадженню другого рівня пенсійної системи. Органам влади необхідно, перш за все, впровадити механізми, які забезпечать дієві стимули для економічного зростання та мінімізують можливості для приховування зайнятості та фактичних розмірів зарплат", - констатують у Федерації роботодавців України.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1581) Федерація роботодавців (67)


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Топ коментарі
+5
У компаний нет никаких своих пенсионный отчислений, замажтесь, вы налоговые агенты тупорылых налогоплательщиков, так сделано специально чтобы лохи не знали что платят под 50% налогов.
Во всем мире отчисления собственность работников, но в Совке можно разводить лохов и кидать на общак. Сдох? Скиздим твои деньги. Пенсионная система, Фонд, может быть только накопительной, иначе это не фонд а налог.
Асоциация ведет себя как мудаки, допуская что можно не вводить накопительную систему, это позиция твари желающей бедности.
Такую же оценку даю заявлению вашей оценке фин компаний. Вы кто такие вообще чтобы давать советы куда людям вкладывать деньги?! Вы их только перекладываете заместо их собственника - сотрудника.
Но переходная модель действительно не должна предусматривать повышение налогов, их уровень уже запредельный и неконкурентоспособный до 50%.
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04.06.2020 13:50
+4
Это такая чушь, что все кто это прочтут станут немного тупее.
Ни Порошенко, ни Зеленский не сделали, суммарно ничего хорошего для малого бизнеса, а наоборот. Единственный качественный прорыв был при налоговой реформе Ющенко еще до президентства с введением Единого налога в к 90х, начале 2000х емли правильно помню.
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04.06.2020 13:39
+3
Ржака, с одной стороны сделали всё чтобы получить пенсию было невозможно при этом придумывают новые инструменты изымания денег которые выплачивать не будут. В Приватбанке был/может ещё есть частный пенсионный фонд поинтересуйтесь доходностью этого фонда и есть ли он сейчас. Даже в Польше по результатам работы их пенсионного фонда доходность ниже на 35% чем если бы деньги в тупую держали в том же польском банке на депозите. Что будет в Украине в таком случае можете пофантазировать, а можете посмотреть что происходит в ******** с их пенсионными накоплениями которые тратят на порноолимпиады.
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04.06.2020 13:36
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Петя сокращал налоги для легального бизнеса и пытался вывести бизнес из тени - а эти увеличивают нагрузку на легальный бизнес - ДЕБИЛЫ все уйдем в тень
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04.06.2020 13:31 Відповісти
Это такая чушь, что все кто это прочтут станут немного тупее.
Ни Порошенко, ни Зеленский не сделали, суммарно ничего хорошего для малого бизнеса, а наоборот. Единственный качественный прорыв был при налоговой реформе Ющенко еще до президентства с введением Единого налога в к 90х, начале 2000х емли правильно помню.
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04.06.2020 13:39 Відповісти
Ржака, с одной стороны сделали всё чтобы получить пенсию было невозможно при этом придумывают новые инструменты изымания денег которые выплачивать не будут. В Приватбанке был/может ещё есть частный пенсионный фонд поинтересуйтесь доходностью этого фонда и есть ли он сейчас. Даже в Польше по результатам работы их пенсионного фонда доходность ниже на 35% чем если бы деньги в тупую держали в том же польском банке на депозите. Что будет в Украине в таком случае можете пофантазировать, а можете посмотреть что происходит в ******** с их пенсионными накоплениями которые тратят на порноолимпиады.
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04.06.2020 13:36 Відповісти
Відкладайте з кожної власної зарплати кілька баксів в трилітрову банку. Ото і буде ваш гарантований пенсійний хвонд!
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04.06.2020 13:36 Відповісти
Я то откладываю, более того деньги на америкаеских бумагах уже на 40% выросли, но какого куя я откладываю, когда у меня четверть зп уже откладывается работодателем и по сути выбрасывается в печку? Больше 200к гривен за 2019 просрано, зато начислен "стаж" (совковая отрыжка) как будто количество часов работы дворника и директора можно сопоставлять.
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04.06.2020 14:15 Відповісти
Тому що, на думку держави, ви занадто добре живете, та ще й хочете дожити до 60-ти років! Це неподобство!!!
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04.06.2020 14:27 Відповісти
Негосударственный ПФ в коррумпированной стране с недействующей правоохранительной системой? Смело! Впрочем это давнишняя мечта всех украинских "можнавладцев", когда на вопрос "Где деньги?" всегда можно было бы
ответить: "Мыши съели!". А с мышей какой спрос?
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04.06.2020 13:44 Відповісти
Свои деньги лучше отсутствия своих денег. Да и ПФ еще не лопались - защищены лучше банков, вопрос доходности. Она слабая.
А вообще не ПФ нужны, а разрешенные депозиты, облигации и доступ на инвестиционные компании и фонды.
Вложил в СП500, через 10 лет если США стоят. выймешь 240%.
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04.06.2020 14:22 Відповісти
Вам нагадати історію фнансових установ України за 30 років?
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04.06.2020 14:42 Відповісти
Даже в очень богатой стране всегда найдутся свои Алисы и Базилио для буратин из бедных стран.
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04.06.2020 15:11 Відповісти
Нет это НДОстрана в которой каждая правлящая власть меняет под себя Законы Украины и Конституцию страны делает нас убогими и нишеми определяет сколько достаточно нам зарплат и пенсий а не сколько человек заработал своим рабским трудом.
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04.06.2020 14:48 Відповісти
P.S.И они правы,раз рабам хорошо и они не возмущаются и не бунтуют значит в стране все хорошо.
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04.06.2020 14:50 Відповісти
У компаний нет никаких своих пенсионный отчислений, замажтесь, вы налоговые агенты тупорылых налогоплательщиков, так сделано специально чтобы лохи не знали что платят под 50% налогов.
Во всем мире отчисления собственность работников, но в Совке можно разводить лохов и кидать на общак. Сдох? Скиздим твои деньги. Пенсионная система, Фонд, может быть только накопительной, иначе это не фонд а налог.
Асоциация ведет себя как мудаки, допуская что можно не вводить накопительную систему, это позиция твари желающей бедности.
Такую же оценку даю заявлению вашей оценке фин компаний. Вы кто такие вообще чтобы давать советы куда людям вкладывать деньги?! Вы их только перекладываете заместо их собственника - сотрудника.
Но переходная модель действительно не должна предусматривать повышение налогов, их уровень уже запредельный и неконкурентоспособный до 50%.
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04.06.2020 13:50 Відповісти
Дико плюсую+++++++++
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04.06.2020 14:03 Відповісти
Ви не забувайте що, державі потрібно ще й забезпечувати пенсіями депутатів, міністрів, суддей та прокурорів з іншими високопосадовцями.
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04.06.2020 14:41 Відповісти
Не нужно изобретать велосипед, цивилизованеый мир работает схоже, при этом просто делаются опции, например в сша можно ил вложть в частный пф или управлять самому, не нужно быть гением чтобы самому получать 5-10% роста. Именно поэтому на западе богатые пенсы - больше 50% их пенсии они получили по процентам от накопительного счета.
А у нас сейчас не копится, а дерибанится в грн. Так за мой стаж в без малого 15 лет одних только % должно было бы быть 20 000$ и выход на пенсию да хоть в 45 лет и жить на % от пенсии.
Совки никак не поймут что вас разводят как детей с синдромом дауна - все отчисления Ваши, их за вас конечно оприходуют добрые ляди, только оень и инфантилизм приведет к тому что потеряете 90% того что отчислили в ПФ.
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04.06.2020 14:05 Відповісти
Я казав, кажу і буду казати що, найкращий пенсійний фонд в банці. Трьох літровій банці з доларами. Отримали зарплату і поміняйте частину на долари, відкладіть їх в банку. Жоден банк не гарантує вам таку швидкість повернення та таку високу відсоткову ставку. Не вірите? То, порахуйте зміни курсу хоча б за останні десять років.
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04.06.2020 14:23 Відповісти
Иными словами мой безпрерывный официальный стаж из 1980-го года коту под хвост а из накопленных денег за оставшиеся 5-7 лет мне будут начислять какой-то процент на пенсию,мило очень мило.А куда подевались 32% ежемесячних пенсионных отчислений,где 30 платил работодатель а 2% я за время независимости не говоря уже о годах до 1992-го года.
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04.06.2020 14:35 Відповісти
Ласкаво просимо до клубу.
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04.06.2020 14:38 Відповісти
Накопительная пенсионная система по методу Буратино

Федерація роботодавців України назвала ризики запропонованої урядом накопичувальної пенсійної системи - Цензор.НЕТ 8181
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04.06.2020 15:01 Відповісти
Якщо податки не "повертаются" в вигляді соціальних видатків - пенсій, освіти, медицини, розбудови інфраструктури та безпеки то не має ніякого сенсу сплачувати податки в повному обсязі. В 2008 році я закрив всі банківські рахунки, звільнився з офіційної роботи і повністю зайнявся створенням власного "пенсійного фонду". Сьогодні мені вже непотрібна пенсія бо ті гроші які врятував від держави я інвестував в свій невеличкий але сталий прибуток і ці "інвестиції" в повному обсязі перейдуть моїм дітям. Податки все одно сплачую, але лише там де уникнути просто неможливо - 20% ПДВ на всі товари і послуги. Бомжі, до речі сплачують вдвічі більше - 20% коли здають метал і ще 20% коли купують булочку... В багатьох країнах світу 20% оподаткування повністю вистачає для сталого розвитку. Єдине місце в Україні де можна гідно жити це "внутрішня еміграція". Чи є це нормальним? Ні. Але це єдиний спосіб забезпечити виживання з мінімумом оплати соціальних послуг в старості в країні де влада, а не чесна праця є джерелом багатства. Я так собі міркую - якщо ти чесний по відношенню до держави а держава не чесна в усіх проявах до тебе і всіма засобами намагається тебе обдерти, а ти незважаючи на таке свинство все одно їй чесно платиш, то ти лох по життю... Спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих - держрезерв "зїли миші", пенсійний фонд "приватизували", бюджет витрачає 45% на утримання чиновників і лише 3% на медицину...
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04.06.2020 15:01 Відповісти
Зе-команда просто срубит ещё немерено бабла и исчезнет в юго-западном направлении. Вот и вся суть пенсионных накопительных вкладов.
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04.06.2020 19:33 Відповісти
страну ЗЕленкой дураковят. Буратино в курсе. Ждем коммент действенный от Чиполлино.
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04.06.2020 19:46 Відповісти
 
 