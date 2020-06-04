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Новости Агрессия России против Украины
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Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За законопроект во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.

Документ вносит изменения в уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

В частности, теперь из списка званий Вооруженных сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого заменит "генерал", второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодор, также введенного законопроектом №2247.

Читайте также: Переход в ВСУ на новые сержантские звания должен состояться до конца сентября, - координатор реформы Шевчук

звание (199) НАТО (9964) ВСУ (6553)


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Топ комментарии
+33
Обердрыстун
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04.06.2020 15:39
+19
а генералиссимус ???

Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 2504

..
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04.06.2020 15:34
+15
Зеуляйтер
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04.06.2020 15:41
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Правила форума Совет форумчан
а шо такое где коменты...........
или все думают как сюда Зеленского приплести
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04.06.2020 15:32 Ответить
Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 7669
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04.06.2020 15:41 Ответить
І яке тепер звання у військово-зобов"язаного громадянина Зеленського В.О. згідно стандарта НАТО?
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04.06.2020 15:32 Ответить
Обердрыстун
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04.06.2020 15:39 Ответить
Зеуляйтер
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04.06.2020 15:41 Ответить
Четырежды уклоногриндер
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04.06.2020 22:04 Ответить
Зелуппенфюрер
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04.06.2020 17:13 Ответить
Говнокомандувач
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04.06.2020 17:15 Ответить
Бригаденлох...
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04.06.2020 17:35 Ответить
На цьому і завершать.
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04.06.2020 15:32 Ответить
Ну так в США 47 генералов, куда наших девать будут, в окопы?
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04.06.2020 15:33 Ответить
На біржу
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04.06.2020 15:36 Ответить
..поставь перед 47 цифру 8(восемь) и научись считать....))))
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04.06.2020 15:39 Ответить
вы б лучше количество генералов к количеству личного состава к натовским стандартам привели....
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04.06.2020 15:33 Ответить
Это да, но не все сразу, со временем будет меняться.
Такой парад всего 7 лет назад был в Киеве на Крещатике.

Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 4083
Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 1217
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04.06.2020 16:09 Ответить
Это в 2013-м?
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04.06.2020 17:30 Ответить
а это в 2019-м

Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 9550
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05.06.2020 13:35 Ответить
и тишина....
P.S.теперь можно и баиньки
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04.06.2020 15:34 Ответить
Тепер замість солдата або рядовика будемо казати "прайвет".
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04.06.2020 15:34 Ответить
а генералиссимус ???

Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 2504

..
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04.06.2020 15:34 Ответить
ОХЙОПТЫТЬ !!!
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04.06.2020 16:24 Ответить
Солидный баняк ! Содержимое ни к черту...
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04.06.2020 22:08 Ответить
Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 7378
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04.06.2020 15:35 Ответить
Не Оболенский, а Оманский
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04.06.2020 15:43 Ответить
Добре, синку, добре !
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04.06.2020 15:40 Ответить
при зеле лычки будут означать количество уклонений от мобилизации
а звездочки - сколько лет не стрелял. подполковник - отвел до середины днепра, полковник - до карпат. генерал - работал в 95 квартале
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04.06.2020 15:40 Ответить
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04.06.2020 15:42 Ответить
А тільки недавно повертали українські традиції в армію...виявляється, заради НАТО можна і на традиції начхати.
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04.06.2020 15:41 Ответить
Ничто не мешает и традиции иметь и стандарты НАТО, более того, в НАТО военные традиции очень развиты. Каждое государство решает по своему как лучше интегрировать традиционализм.
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04.06.2020 16:05 Ответить
Укроамериканці служать в US Army & US Navy і не заморочуються системою звань. І це здебільшого діти та онуки вояків УПА.
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04.06.2020 16:12 Ответить
это планировалось сделать еще года 3 назад, но почему-то дотупили до сегодня
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04.06.2020 15:43 Ответить
А сами ВСУ???
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04.06.2020 15:44 Ответить
Зольдатен, Коммандирен энд Супермен
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04.06.2020 16:52 Ответить
Краще б скорочення ЗС України відмінили...
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04.06.2020 18:01 Ответить
Шах і мат усім ворогам! Потужно! Більш нічим зайнятися, як лички перешивати та посвідчення міняти! Головнокомандуючий тепер буде генералісімусом?? Або одразу фельдмаршалом?? Вони дійсно дурні клоуни. Одягти та нагодувати хлопців не можуть, а вже всі "Бригадні" та "квартальні". ПОТУЖНО!
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04.06.2020 20:00 Ответить
Все как всегда,мы подстраеваемся под Европу,даже звания для военнослужащих подтосовали под страны НАТО напридумывал,а как на счет оплаты по стандарту НАТО относительно этим званиям?
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05.06.2020 13:41 Ответить
так шо тепер - будемо мати одночасно однозвьоздних (старих) і двозвьоздних (нових) хєнєрал-майорів?
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05.06.2020 14:15 Ответить
 
 