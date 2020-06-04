Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За законопроект во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.
Документ вносит изменения в уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.
В частности, теперь из списка званий Вооруженных сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого заменит "генерал", второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.
В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодор, также введенного законопроектом №2247.
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или все думают как сюда Зеленского приплести
Такой парад всего 7 лет назад был в Киеве на Крещатике.
P.S.теперь можно и баиньки
..
а звездочки - сколько лет не стрелял. подполковник - отвел до середины днепра, полковник - до карпат. генерал - работал в 95 квартале