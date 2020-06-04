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Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО

Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", яким передбачається приведення чинної системи військових звань Збройних сил України у відповідність до стандартів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За законопроєкт у другому читанні проголосував 291 народний депутат.

Документ вносить зміни до статутів Збройних Сил України та адаптує їх під норми армій країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, тепер зі списку звань Збройних сил зникне генерал-полковник і генерал армії України: першого замінить "генерал", друге зникне з переліку зовсім. Наступним після полковника у військовій ієрархії буде введено нове звання бригадного генерала, за старшинством після якого буде генерал-майор.

У Військово-морських силах звання бригадного генерала буде відповідати чину комодор, також запровадженого законопроєктом №2247.

Також читайте: Перехід у ЗСУ на нові сержантські звання має відбутися до кінця вересня, - координатор реформи Шевчук

Автор: 

звання (116) НАТО (6426) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+33
Обердрыстун
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04.06.2020 15:39
+19
а генералиссимус ???

Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 2504

..
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04.06.2020 15:34
+15
Зеуляйтер
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04.06.2020 15:41
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а шо такое где коменты...........
или все думают как сюда Зеленского приплести
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04.06.2020 15:32 Відповісти
Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 7669
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04.06.2020 15:41 Відповісти
І яке тепер звання у військово-зобов"язаного громадянина Зеленського В.О. згідно стандарта НАТО?
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04.06.2020 15:32 Відповісти
Обердрыстун
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04.06.2020 15:39 Відповісти
Зеуляйтер
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04.06.2020 15:41 Відповісти
Четырежды уклоногриндер
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04.06.2020 22:04 Відповісти
Зелуппенфюрер
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04.06.2020 17:13 Відповісти
Говнокомандувач
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04.06.2020 17:15 Відповісти
Бригаденлох...
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04.06.2020 17:35 Відповісти
На цьому і завершать.
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04.06.2020 15:32 Відповісти
Ну так в США 47 генералов, куда наших девать будут, в окопы?
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04.06.2020 15:33 Відповісти
На біржу
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04.06.2020 15:36 Відповісти
..поставь перед 47 цифру 8(восемь) и научись считать....))))
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04.06.2020 15:39 Відповісти
вы б лучше количество генералов к количеству личного состава к натовским стандартам привели....
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04.06.2020 15:33 Відповісти
Это да, но не все сразу, со временем будет меняться.
Такой парад всего 7 лет назад был в Киеве на Крещатике.

Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 4083
Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 1217
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04.06.2020 16:09 Відповісти
Это в 2013-м?
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04.06.2020 17:30 Відповісти
а это в 2019-м

Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 9550
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05.06.2020 13:35 Відповісти
и тишина....
P.S.теперь можно и баиньки
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04.06.2020 15:34 Відповісти
Тепер замість солдата або рядовика будемо казати "прайвет".
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04.06.2020 15:34 Відповісти
а генералиссимус ???

Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 2504

..
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04.06.2020 15:34 Відповісти
ОХЙОПТЫТЬ !!!
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04.06.2020 16:24 Відповісти
Солидный баняк ! Содержимое ни к черту...
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04.06.2020 22:08 Відповісти
Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 7378
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04.06.2020 15:35 Відповісти
Не Оболенский, а Оманский
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04.06.2020 15:43 Відповісти
Добре, синку, добре !
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04.06.2020 15:40 Відповісти
при зеле лычки будут означать количество уклонений от мобилизации
а звездочки - сколько лет не стрелял. подполковник - отвел до середины днепра, полковник - до карпат. генерал - работал в 95 квартале
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04.06.2020 15:40 Відповісти
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04.06.2020 15:42 Відповісти
А тільки недавно повертали українські традиції в армію...виявляється, заради НАТО можна і на традиції начхати.
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04.06.2020 15:41 Відповісти
Ничто не мешает и традиции иметь и стандарты НАТО, более того, в НАТО военные традиции очень развиты. Каждое государство решает по своему как лучше интегрировать традиционализм.
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04.06.2020 16:05 Відповісти
Укроамериканці служать в US Army & US Navy і не заморочуються системою звань. І це здебільшого діти та онуки вояків УПА.
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04.06.2020 16:12 Відповісти
это планировалось сделать еще года 3 назад, но почему-то дотупили до сегодня
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04.06.2020 15:43 Відповісти
А сами ВСУ???
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04.06.2020 15:44 Відповісти
Зольдатен, Коммандирен энд Супермен
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04.06.2020 16:52 Відповісти
Краще б скорочення ЗС України відмінили...
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04.06.2020 18:01 Відповісти
Шах і мат усім ворогам! Потужно! Більш нічим зайнятися, як лички перешивати та посвідчення міняти! Головнокомандуючий тепер буде генералісімусом?? Або одразу фельдмаршалом?? Вони дійсно дурні клоуни. Одягти та нагодувати хлопців не можуть, а вже всі "Бригадні" та "квартальні". ПОТУЖНО!
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04.06.2020 20:00 Відповісти
Все как всегда,мы подстраеваемся под Европу,даже звания для военнослужащих подтосовали под страны НАТО напридумывал,а как на счет оплаты по стандарту НАТО относительно этим званиям?
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05.06.2020 13:41 Відповісти
так шо тепер - будемо мати одночасно однозвьоздних (старих) і двозвьоздних (нових) хєнєрал-майорів?
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05.06.2020 14:15 Відповісти
 
 