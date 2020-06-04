Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", яким передбачається приведення чинної системи військових звань Збройних сил України у відповідність до стандартів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За законопроєкт у другому читанні проголосував 291 народний депутат.

Документ вносить зміни до статутів Збройних Сил України та адаптує їх під норми армій країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, тепер зі списку звань Збройних сил зникне генерал-полковник і генерал армії України: першого замінить "генерал", друге зникне з переліку зовсім. Наступним після полковника у військовій ієрархії буде введено нове звання бригадного генерала, за старшинством після якого буде генерал-майор.

У Військово-морських силах звання бригадного генерала буде відповідати чину комодор, також запровадженого законопроєктом №2247.

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