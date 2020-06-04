Рада ухвалила закон про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО
Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", яким передбачається приведення чинної системи військових звань Збройних сил України у відповідність до стандартів НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За законопроєкт у другому читанні проголосував 291 народний депутат.
Документ вносить зміни до статутів Збройних Сил України та адаптує їх під норми армій країн-членів Північноатлантичного альянсу.
Зокрема, тепер зі списку звань Збройних сил зникне генерал-полковник і генерал армії України: першого замінить "генерал", друге зникне з переліку зовсім. Наступним після полковника у військовій ієрархії буде введено нове звання бригадного генерала, за старшинством після якого буде генерал-майор.
У Військово-морських силах звання бригадного генерала буде відповідати чину комодор, також запровадженого законопроєктом №2247.
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или все думают как сюда Зеленского приплести
Такой парад всего 7 лет назад был в Киеве на Крещатике.
P.S.теперь можно и баиньки
..
а звездочки - сколько лет не стрелял. подполковник - отвел до середины днепра, полковник - до карпат. генерал - работал в 95 квартале