"Укрзализныця" запустила первые поезда в западную часть Украины

Возобновлено сообщение Киева с Ивано-Франковском, Ужгородом, Ковелем и Хмельницким. Также из Ивано-Франковска можно уехать в Константиновку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу "Укрзализныци" в Фейсбуке.

"Сегодня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении Запада Украины", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что билеты в эти поезда продают только на половину мест, ведь в регионе не ослабили карантин.

"Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах", - отметили в "Укрзализныце".

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных региональных поездов к Троице