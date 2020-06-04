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"Укрзализныця" запустила первые поезда в западную часть Украины

Возобновлено сообщение Киева с Ивано-Франковском, Ужгородом, Ковелем и Хмельницким. Также из Ивано-Франковска можно уехать в Константиновку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу "Укрзализныци" в Фейсбуке.

"Сегодня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении Запада Украины", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что билеты в эти поезда продают только на половину мест, ведь в регионе не ослабили карантин.

"Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах", - отметили в "Укрзализныце".

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных региональных поездов к Троице

Автор: 

Ивано-Франковск (827) карантин (16729) Ужгород (434) Укрзализныця (2745) Хмельницький (475) Білин (22) коронавирус (17042) Константиновка (1732)


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Понеслось перекрестное опыление вирусом.
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04.06.2020 17:48 Ответить
Електрички так і не пустили..я от не розумію...нафіга то було робити карантин.якшо всі все одно поперезаражаються..
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04.06.2020 17:51 Ответить
https://censor.net/user/146718 Карантин був зроблений для витрусу грошей з Українців.Але не зі всіх.Олігархи точно не збідніли.
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04.06.2020 19:04 Ответить
А толку? Львовская область, к примеру, закрыта. Все поезда её огибают.
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04.06.2020 17:53 Ответить
прямо в поїздах і електричках якщо будуть тестувати..гарантую більше 50 відсотків знайдуть ковід,бо всі по хатах сиділи
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04.06.2020 17:54 Ответить
На Західну Україну... якраз туди, де найбільше хворих.
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04.06.2020 17:57 Ответить
 
 