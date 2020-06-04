"Укрзалізниця" запустила перші поїзди в західну частину України

Відновлено сполучення Києва з Івано-Франківськом, Ужгородом, Ковелем та Хмельницьким. Також з Івано-Франківська можна виїхати до Костянтинівки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку "Укрзалізниці" в фейсбуці.

"Сьогодні в перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого прямування в напрямку Заходу України", - сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що квитки в ці поїзди продають тільки на половину місць, адже в регіоні не послабили карантин.

"Пасажири будуть допускатися в поїзди виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті і під час посадки у вагон в нічних поїздах", - відзначили в "Укрзалізниці".

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