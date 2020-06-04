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Новини
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"Укрзалізниця" запустила перші поїзди в західну частину України

Відновлено сполучення Києва з Івано-Франківськом, Ужгородом, Ковелем та Хмельницьким. Також з Івано-Франківська можна виїхати до Костянтинівки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку "Укрзалізниці" в фейсбуці.

"Сьогодні в перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого прямування в напрямку Заходу України", - сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що квитки в ці поїзди продають тільки на половину місць, адже в регіоні не послабили карантин.

"Пасажири будуть допускатися в поїзди виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті і під час посадки у вагон в нічних поїздах", - відзначили в "Укрзалізниці".

Також читайте: "Укрзалізниця" призначила 5 додаткових регіональних поїздів до Трійці

Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) Ужгород (339) Укрзалізниця (6832) Хмельницький (405) Ковель (29) коронавірус (19923) Костянтинівка (263)


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Понеслось перекрестное опыление вирусом.
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04.06.2020 17:48 Відповісти
Електрички так і не пустили..я от не розумію...нафіга то було робити карантин.якшо всі все одно поперезаражаються..
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04.06.2020 17:51 Відповісти
https://censor.net/user/146718 Карантин був зроблений для витрусу грошей з Українців.Але не зі всіх.Олігархи точно не збідніли.
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04.06.2020 19:04 Відповісти
А толку? Львовская область, к примеру, закрыта. Все поезда её огибают.
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04.06.2020 17:53 Відповісти
прямо в поїздах і електричках якщо будуть тестувати..гарантую більше 50 відсотків знайдуть ковід,бо всі по хатах сиділи
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04.06.2020 17:54 Відповісти
На Західну Україну... якраз туди, де найбільше хворих.
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04.06.2020 17:57 Відповісти
 
 